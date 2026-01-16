MAN cere guvernării schimbarea politicii în agricultură

13:50

Un bărbat în vârstă de 30 de ani a supraviețuit după ce a căzut de la balconul unui apartament situat la etajul cinci al unui bloc de locuințe din Dubăsari. Incidentul s-a produs pe 6 ianuarie. Potrivit informațiilor preliminare, în seara respectivă bărbatul se afla în ospeție, unde a consumat alcool împreună cu un grup …