Statele Unite vor să construiască un reactor nuclear pe Lună până în 2030
BreakingNews, 15 ianuarie 2026 10:00
NASA va construi un reactor nuclear pe Lună până în 2030, Statele Unite fiind determinate să realizeze acest obiectiv, conform declaraţiilor făcute marţi de administratorul NASA, Jared Isaacman, transmite revista Space.com. Încă de acum câţiva ani, NASA lucrează la prototipul unui reactor nuclear care să poată alimenta una sau mai multe baze pe suprafaţa selenară,
• • •
Acum 30 minute
10:00
Acum 24 ore
16:10
Executivul a aprobat astăzi regulamentele sanitare privind produsele din tutun și cele conexe, dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora. Noile reguli prevăd stabilirea unor formate standardizate de notificare și raportare pentru produsele de tutun, dar și introducerea unor norme detaliate de aplicare a prevederilor legale privind prevenirea accesului minorilor la produsele
16:10
Pompierii au intervenit în dimineața zilei de 14 ianuarie 2026 pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la trei automobile parcate în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență /IGSU/, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:33. La fața locului au fost
14:10
Procurorul din raionul Glodeni care ar fi fost prins beat la volan a depus cerere de demisie. Informația a fost confirmată pentru IPN de Procuratura Generală. Responsabila pe comunicare cu mass-media de la PG, Violina Moraru, a precizat că organele abilitate urmează să decidă, în funcție de evoluția proceselor, aplicarea măsurilor preventive și a altor
14:00
Interpretul Patric Hanganu a anunțat că a fost chemat la Serviciul Fiscal de Stat, după ce pe numele său a fost depusă o plângere. Artistul a comentat situația pe Instagram, scriind: „Nu mor caii când vor câinii". Ulterior, Patric a publicat un videoclip în care a relatat cum a decurs întrevederea cu reprezentanții Serviciului Fiscal,
13:10
Spații destinate consumului de droguri, descoperite în Chișinău: trei bărbați sunt bănuiți # BreakingNews
Polițiștii din sectorul Ciocana au destructurat activitatea ilegală a trei bărbați, cu vârstele de 34, 38 și 52 de ani, bănuiți de organizarea și întreținerea unor spații destinate consumului ilicit de droguri, în municipiul Chișinău. Potrivit oamenilor legii, în urma perchezițiilor autorizate efectuate la domiciliile acestora, au fost depistate și ridicate dispozitive confecționate artizanal pentru
13:00
Trei tineri reținuți după ce au agresat, șantajat și sechestrat un bărbat la Criuleni # BreakingNews
Polițiștii au reținut trei tineri, cu vârste între 16 și 23 de ani, bănuiți de tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate. Cazul a fost înregistrat la 10 ianuarie, după ce un bărbat de 26 de ani a fost depistat agresat într-o zonă extravilană a satului Cruglic, fiind deposedat de bunurile personale. Ancheta a stabilit
12:10
Polițiștii și procurorii din municipiul Bălți au destructurat un grup criminal organizat, specializat în comiterea infracțiunilor de escrocherie, după o investigație demarată în luna decembrie 2025. Potrivit oamenilor legii, doi bărbați cu vârstele de 21 și 39 de ani, acționând în complicitate cu alte persoane, ar fi indus în eroare un bărbat de 74 de
10:50
Un bărbat de 28 de ani din Africa de Sud a murit după ce a fost mușcat de mai mulți șerpi pe care îi creștea în locuința sa. Cazul este investigat de autorități, care iau în calcul ipoteza unei sinucideri. Potrivit presei locale, bărbatul, identificat drept Marius Joubert, era anchetat pentru trafic ilegal de animale
Ieri
10:10
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 14 ianuarie 2026.
09:40
O femeie de 75 de ani a fost găsită moartă într-un scaun cu rotile pe Aeroportul Tenerife Sud, după ce soțul ei de 85 de ani a încercat să o îmbarce, relatează știrileprotv.ro. Soțul ei, octogenar, încercase să o dea drept vie, plasând-o într-un scaun cu rotile. Ideea lui a funcționat inițial, până când un agent
13 ianuarie 2026
16:10
Chatbotul Grok, dezvoltat de compania lui Elon Musk, va fi integrat în rețeaua informatică a Pentagonului Știre: # BreakingNews
Chatbotul Grok, dezvoltat de compania lui Elon Musk, urmează să fie conectat la rețeaua informatică a Departamentului Apărării al Statelor Unite. Anunțul a fost făcut de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, citat de presa internațională. Potrivit oficialului american, sistemul de inteligență artificială va avea acces la informațiile Pentagonului, inclusiv la datele de natură informațională
16:10
Hoți înarmați, deghizați în soldați ai Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), au comis un jaf de aur și bijuterii în apropiere de Hebron. Suspecții au amenințat victimele cu arme de foc și au sustras obiecte de valoare estimate la zeci de mii de șekeli. Forțele de Apărare ale Israelului au reacționat rapid, precizând că
15:40
Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Sculeni, în comun cu funcționarii vamali, au depistat o armă și muniții într-un automobil care se deplasa spre ieșirea din Republica Moldova. Cazul a fost înregistrat după ce a fost supus controlului un autoturism de model Lexus NX200, care urma să părăsească teritoriul țării. Potrivit
15:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj cu ocazia zilei de 15 ianuarie, dată la care este marcată Ziua Culturii și aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu. În mesajul său, Ion Ceban a adresat felicitări tuturor celor care activează în domeniul culturii, menționând artiștii, scriitorii, pictorii, regizorii, actorii și toți cei care
14:10
Trei cetățeni moldoveni – doi bărbați și o femeie care lucra ca badantă – au fost arestați în urma unui jaf comis în locuința unei pensionare de 83 de ani din Padova, în Italia, unde au fost furate bijuterii și aproximativ 2.000 de euro. Victima și o cunoștință aflată în apartament au fost agresate, iar
13:50
Daniel Stern, unul dintre cei mai îndrăgiți actori din filmul „Singur Acasă", a fost implicat într-un dosar de prostituție. Procesul actorului începe astăzi și urmează să fie analizate faptele de care este acuzat, scrie spynews.ro. Daniel Stern are probleme mari cu legea. Actorul, cunoscut pentru rolul Marv Murchins, din filmele de Crăciun "Singur Acasă", apare într-un
13:20
Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Autoritățile aplică duble standarde față de agricultori, dar producătorul autohton trebuie să fie prioritar! # BreakingNews
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, a criticat dur politicile statului față de sectorul agricol, acuzând autoritățile de duble standarde și lipsă de transparență privind subvențiile. „Este foarte grav atunci când, pe de o parte, se decapitalizează sectorul agricol, care nu este concurențial și nu-și poate vinde marfa
12:40
Incendiu fatal în raionul Briceni. O femeie în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața, după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări. Tragedia s-a produs în seara zilei de 12 ianuarie, în orașul Lipcani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență la fața locului au intervenit două echipe de pompieri și salvatori. Ajunși,
12:30
L-au jefuit și l-au urcat cu forța în mașină: trei bărbați și o femeie, condamnați la închisoare # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane: trei bărbați cu vârstele de 33, 34 și 47 de ani și o femeie de 27 de ani, recunoscute vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvârșite în complicitate. Prin sentința instanței, inculpații au fost condamnați, pentru concurs de infracțiuni,
11:50
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, soldată cu decesul victimei. Instanța de judecată a dispus pedepse cu închisoarea: unul dintre inculpați a fost condamnat
11:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a publicat o postare în care a comentat situația economică a Republicii Moldova după cinci ani de guvernare PAS. Potrivit acestuia, economia țării a înregistrat o creștere cumulativă de doar 0,4%, iar prognoza pentru anul 2025 indică o creștere de aproximativ 1%, insuficientă pentru a schimba situația generală.
11:10
Un incident violent a avut loc într-o școală din capitala Ucrainei, unde un elev a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg de clasă. Ambele victime au suferit răni grave și au fost transportate de urgență la spital, unde primesc îngrijiri medicale. Starea profesoarei este descrisă drept gravă. Incidentul s-a produs în dimineața
10:40
Vicepreședintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Adrian Dulgher, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Informația a fost raportată ieri seara de Ziarul de Gardă (ZdG), care face trimitere la reprezentanții unor instituții din țara vecină. Potrivit ZdG, Adrian Dulgher a primit interdicția acum o zi, pe 12 ianuarie, iar
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Șapte cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore # BreakingNews
Șapte cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră. În acest interval, fluxul total de persoane care au traversat frontiera a fost de 49.234. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 16.034 traversări; Leușeni
12 ianuarie 2026
17:40
În județul Sibiu au fost înregistrate primele două decese cauzate de gripă în sezonul gripal 2025–2026, potrivit MediaFax. Ambele persoane au murit la secția de Boli Infecțioase a celui mai mare spital din județ. Autoritățile sanitare au precizat că victimele nu erau vaccinate antigripal și aveau multiple comorbidități. Diagnosticul de gripă a fost confirmat în ambele
16:20
Primăria municipiului Chișinău dă asigurări că dezvoltarea orașului va continua, chiar și în condițiile activării pe baza unui buget provizoriu sau în eventualitatea unor blocaje politice. Reprezentanții administrației municipale precizează că toate procesele, proiectele și programele aprobate sunt implementate și se desfășoară conform planificării stabilite, fără întreruperi. Potrivit Primăriei, bugetul provizoriu este o măsură legală,
16:10
O femeie a fost găsită decedată într-un automobil parcat pe strada Liviu Deleanu din sectorul Buiucani al Capitalei. Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, ne-a comunicat că incidentul a fost înregistrat în această dimineață. „La fața locului a fost depistat corpul neînsuflețit al unei femei, în vârstă de 62
15:40
Instanța a pronunțat, marți, 12 ianuarie 2026, o sentință de condamnare la 25 de ani de închisoare în dosarul privind omorul unui copil de 10 luni, comis în februarie 2010 în raionul Telenești, anunță Procuratura Generală. Cazul a fost redeschis în mod excepțional după apariția unor probe noi, la inițiativa Procuraturii Generale, fiind considerat un
15:30
Trei deținuți au murit, iar alți 12, inclusiv un gardian, au fost răniți în urma unei bătăi majore la o închisoare din Georgia. Incidentul a avut loc duminică, 11 ianuarie, la închisoarea de stat Washington din Davisboro, potrivit CBS News. Șeriful comitatului
15:00
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit, fiind intoxicat cu monoxid de carbon, în urma utilizării necorespunzătoare a sobei. În dimineața zilei de 12 ianuarie 2025, pompierii au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din satul Răcăria, raionul Râșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora … Articolul Râșcani: Un bărbat a murit intoxicat cu fum de la o sobă defectă apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale va fi prelungit până la data de 25 ianuarie, ca urmare a solicitărilor venite din partea cetățenilor. Autoritățile precizează că decizia a fost luată în contextul în care, în această perioadă, în Republica Moldova se află un număr mare de oaspeți și cetățeni reveniți din diaspora, iar … Articolul Târgul de Crăciun din PMAN va fi prelungit până pe date de 25 ianuarie, apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Bărbat condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare pentru omor și răpirea unui automobil # BreakingNews
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 46 de ani, acuzat de omor și răpirea mijlocului de transport. Judecătoria Orhei, sediul Rezina i-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 18 ani și 6 luni. Potrivit probelor administrate de procurori, la … Articolul Bărbat condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare pentru omor și răpirea unui automobil apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Primăria municipiului Chișinău a lansat vineri licitația publică internațională pentru contractarea lucrărilor de construcție privind extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân, în sectorul Ciocana. Proiectul vizează construirea unui tronson de aproximativ un kilometru de bulevard, cu două direcții de deplasare. Potrivit documentației, drumul va avea două carosabile cu sens unic, fiecare prevăzut cu câte trei benzi … Articolul Primăria Chișinău lansează licitația pentru extinderea bd. Mircea cel Bătrân apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Un tânăr de 19 ani a ajuns la spital în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce ar fi fost rănit cu un cuțit de către iubita sa, în urma unui conflict. Incidentul s-a produs în jurul orei 00:45, într-o locuință de pe strada Constructorilor din Băcioi. Potrivit surselor Pulsmedia.md, tânărul s-ar fi aflat la … Articolul Un tânăr a fost înjunghiat de mai multe ori de iubita sa apare prima dată în BreakingNews.
09:50
Republica Moldova se află printre țările cu cel mai mare consum de alcool din lume, potrivit datelor publicate de World Population Review. Cu un consum mediu de 14,1 litri de alcool pur pe cap de locuitor pe an, Moldova ocupă locul patru la nivel global, fiind depășită doar de România, Georgia și Letonia. Clasamentul arată … Articolul R. Moldova, în topul campionilor mondiali la consumul de alcool apare prima dată în BreakingNews.
9 ianuarie 2026
15:40
Escrocherii cu criptomonede: prejudiciu de peste 700 000 de lei – inculpatul, condamnat penal # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, în care un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade infracționale. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 22 – 30 august 2022, inculpatul, având intenția de a se îmbogăți, a pus în aplicare o … Articolul Escrocherii cu criptomonede: prejudiciu de peste 700 000 de lei – inculpatul, condamnat penal apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Un bărbat a murit în urma unui conflict, produs în după-amiaza de ieri, 8 ianuarie, în jurul orei 17:15, în localitatea Rădoaia, din raionul Sângerei, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 45 de ani. Acesta s-ar fi aflat în ospeție la un consătean … Articolul Bărbat ucis cu sânge rece, la Sîngerei apare prima dată în BreakingNews.
13:50
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a supraviețuit după ce a căzut de la balconul unui apartament situat la etajul cinci al unui bloc de locuințe din Dubăsari. Incidentul s-a produs pe 6 ianuarie. Potrivit informațiilor preliminare, în seara respectivă bărbatul se afla în ospeție, unde a consumat alcool împreună cu un grup … Articolul Dubăsari: Un tânăr a căzut de la etajul cinci și a supraviețuit apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Un bărbat în vârstă de 26 de ani, cetățean străin, bănuit de comiterea unui jaf în municipiul Chișinău, a fost reținut pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, chiar înainte de decolarea cursei Chișinău–Istanbul. Potrivit informațiilor oficiale, cazul a avut loc la data de 5 ianuarie, în urma unor măsuri operative desfășurate de oamenii legii în cooperare … Articolul Reținere pe aeroport: bărbat bănuit de jaf, scos din avion înainte de zbor apare prima dată în BreakingNews.
12:10
O rețea implicată în organizarea migrației ilegale a fost destructurată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în urma unei operațiuni ample desfășurate la frontiera cu Ucraina, sub coordonarea Procuraturii Căușeni. Potrivit autorităților, ancheta a vizat o grupare care facilita traversarea ilegală a frontierei de stat, contra unor sume mari de bani. Membrii rețelei asigurau … Articolul 10.000 de dolari pentru o trecere ilegală: ucrainean reținut la Palanca apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Un moldovean în vârstă de 34 de ani a murit după o cădere în afara pârtiei, în zona Cervinia, Italia, unde ieșise să practice snowboard, la scurt timp după ce ajunsese în stațiune împreună cu partenera sa. Potrivit primelor reconstituiri, relatate de publicația Aosta Sera, miercuri, 7 ianuarie, în jurul orei 13:30, bărbatul a urcat cu … Articolul Un moldovean de 34 de ani a murit la o stațiune de schi din Italia apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Bărbatul care a tras într-o mașină în care era fosta soție și un copil ar fi polițist # BreakingNews
Potrivit unor informații apărute pe canale de Telegram din regiune, care citează surse din cadrul poliției locale, suspectul ar fi un inspector de Poliție, identificat cu inițialele Andrei G., transmite breakingnews.md cu referire la ziua.md. „Așa cum ne-au relatat sursele din organele de drept, focul a fost deschis de un angajat al Direcției de Poliție din Găgăuzia. Victimele … Articolul Bărbatul care a tras într-o mașină în care era fosta soție și un copil ar fi polițist apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Transportul public din Chișinău, complet restabilit: troleibuzele și autobuzele circulă conform programului # BreakingNews
Primăria Municipiului Chișinău anunță că circulația transportului public a fost restabilită integral în raza municipiului. Toate rutele de troleibuz și autobuz circulă conform traseelor și orarelor stabilite. În suburbii, transportul public este reluat, în mare parte, conform programului obișnuit. Sunt înregistrate doar două redirecționări temporare: ruta suburbană de troleibuz nr. 37 „Gara – com. Bubuieci” … Articolul Transportul public din Chișinău, complet restabilit: troleibuzele și autobuzele circulă conform programului apare prima dată în BreakingNews.
6 ianuarie 2026
18:00
VIDEO// Acuzații grave și provocare publică: Cătălin Lungu îl cheamă la confruntare pe Adrian Dulgher # BreakingNews
Actorul Cătălin Lungu a reacționat public la acuzațiile lansate de omul de afaceri Adrian Dulgher, care a sugerat că acesta ar fi implicat într-o posibilă spălare de bani prin intermediul ONG-urilor și donațiilor. Într-un clip video publicat pe Instagram, Adrian Dulgher a afirmat că ar exista practici prin care vloggeri sau persoane publice ar direcționa … Articolul VIDEO// Acuzații grave și provocare publică: Cătălin Lungu îl cheamă la confruntare pe Adrian Dulgher apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Pe mai multe sectoare de drum din țară se circulă în condiții de ceață, avertizează Poliția Națională, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea și crește riscul accidentelor. De asemenea, în contextul Crăciunului pe stil vechi, se înregistrează un flux sporit de mașini și aglomerație, fapt ce impune atenție sporită din partea tuturor participanților la trafic. În … Articolul Atenție, șoferi! Ceață densă și vizibilitate redusă pe drumurile din țară apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Două persoane au fost găsite decedate, marți, după ce au căzut de la mare înălțime de pe un bloc situat pe Calea Romanilor din municipiul Arad. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea lor, fiind constatat decesul ambilor bărbați. La locul incidentului au intervenit de urgență un echipaj SMURD … Articolul Un tată și un fiu s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Doi frați și-au violat sora mai mică de când avea 8 ani. Vor sta câte 10 ani în detenție # BreakingNews
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința a doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de violul surorii mai mici. Acestora le-a fost stabilită pedeapsa de 10 ani de închisoare pentru fiecare. Reieșind din probatoriul acumulat, tinerii, pe parcursul mai multor ani de zile și-au violat … Articolul Doi frați și-au violat sora mai mică de când avea 8 ani. Vor sta câte 10 ani în detenție apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Copil de trei ani, abuzată sexual de concubinul mamei și de frate, în nordul R. Moldova # BreakingNews
Un bărbat de 40 de ani din nordul R. Moldova a abuzat sexual fetița în vârstă de trei ani a concubinei sale. Mai mult, individul l-a obligat și pe fratele victimei, un băiat născut în 2015, să întrețină acte sexuale cu micuța. Bărbatul a fost condamnat la 25 de ani de pușcărie pentru viol și … Articolul Copil de trei ani, abuzată sexual de concubinul mamei și de frate, în nordul R. Moldova apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină # BreakingNews
Un furt spectaculos, desprins parcă dintr-un film de acțiune, a avut loc în stațiunea austriacă Fieberbrunn, din districtul Kitzbühel, Tirol. Doi cetățeni români au fost arestați după ce au furat un seif dintr-un local de apres-ski și l-au transportat târându-l pe o pârtie de schi, până la mașina pregătită pentru fugă. Incidentul s-a produs duminică … Articolul Doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină apare prima dată în BreakingNews.
