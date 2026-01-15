Statele Unite vor să construiască un reactor nuclear pe Lună până în 2030

16:10

Două persoane au fost găsite decedate, marți, după ce au căzut de la mare înălțime de pe un bloc situat pe Calea Romanilor din municipiul Arad. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea lor, fiind constatat decesul ambilor bărbați. La locul incidentului au intervenit de urgență un echipaj SMURD … Articolul Un tată și un fiu s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad apare prima dată în BreakingNews.