Ucraina va primi 90 de miliarde de euro din partea UE: „Avem nevoie de asistență militară pentru a continua să rezistăm agresiunii ruse”
#diez, 16 ianuarie 2026 18:45
Ucraina urmează să primească un împrumut în valoare de 90 de miliarde de dolari din partea Uniunii Europene pentru asistență miliară și pentru susținerea bugetară a țării. Pe 14 ianuarie, Comisia Europeană a adoptat un pachet de propuneri legislative care va asigura susținerea financiară a țării vecine în anii 2026 și 2027. Сообщение Ucraina va primi 90 de miliarde de euro din partea UE: „Avem nevoie de asistență militară pentru a continua să rezistăm agresiunii ruse” появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 15 minute
18:45
Ucraina va primi 90 de miliarde de euro din partea UE: „Avem nevoie de asistență militară pentru a continua să rezistăm agresiunii ruse” # #diez
Ucraina urmează să primească un împrumut în valoare de 90 de miliarde de dolari din partea Uniunii Europene pentru asistență miliară și pentru susținerea bugetară a țării. Pe 14 ianuarie, Comisia Europeană a adoptat un pachet de propuneri legislative care va asigura susținerea financiară a țării vecine în anii 2026 și 2027. Сообщение Ucraina va primi 90 de miliarde de euro din partea UE: „Avem nevoie de asistență militară pentru a continua să rezistăm agresiunii ruse” появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
17:45
Mai puține evaluări sumative și note pe parcursul unui semestru? Elevii vor fi evaluați după noi reguli # #diez
Elevii vor putea susține mai puține evaluări sumative pe parcursul unui semestru. Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a declarat că profesorii vor avea mai multă autonomie în evaluare și notarea elevilor. Сообщение Mai puține evaluări sumative și note pe parcursul unui semestru? Elevii vor fi evaluați după noi reguli появились сначала на #diez.
17:45
Perioada de susținere a tezelor se mărește, iar profesorii vor ave a la dispoziție mai multe zile pentru verificare lucrărilor # #diez
Liceenii vor avea posibilitatea să susțină tezele semestriale pe parcursul întregii luni finale a semestrului, nu doar în ultimele două săptămâni. Potrivit unor modificări la Regulamentul de evaluare și de notare a elevilor, schimbarea le va oferi elevilor mai mult timp pentru pregătire. Сообщение Perioada de susținere a tezelor se mărește, iar profesorii vor ave a la dispoziție mai multe zile pentru verificare lucrărilor появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
16:45
40 de tineri din Moldova pot merge într-un schimb cultural în Elveția. Școala de primăvară „Satul copiilor” a dat start înscrierilor # #diez
Consiliul Național al Tineretului din Moldova te invită la un schimb intercultural în Elveția. Organizația va selecta 40 de tineri din Republica Moldova care urmează să participe la Școala de primăvară „Satul copiilor”. Activitățile se vor desfășura în orașul elvețian Trogen. Сообщение 40 de tineri din Moldova pot merge într-un schimb cultural în Elveția. Școala de primăvară „Satul copiilor” a dat start înscrierilor появились сначала на #diez.
Acum 6 ore
13:30
Toate manualele care ajung în școli din 2027 vor conține elemente din noile direcții educaționale # #diez
Până în 2027, în programa școlară din Republica Moldova se planifică introducerea unor noi direcții educaționale, care să corespundă cerințelor unei societăți moderne. De asemenea, începând cu anul 2027, elevii vor învăța din manuale noi. Acestea, la rândul lor, vor conține elemente din educație financiară, din educație pentru societate, din educație pentru sănătate sau din educație media, în funcție de specificul materiei. O precizare în acest sens a fostă făcută de către ministrul educației și cercetării, Dan Perciun. Сообщение Toate manualele care ajung în școli din 2027 vor conține elemente din noile direcții educaționale появились сначала на #diez.
Acum 8 ore
11:30
„Am fost în junglă și am dormit într-o peșteră din Malaysia.” Experiența Laviniei Dănilă, tânăra care călătorește și face voluntariat în schimbul cazării # #diez
Imaginează-ți cum ar fi să-ți împachetezi strictul necesar într-un ghiozdan, să cumperi un bilet de avion doar dus și să mergi într-o călătorie pentru o perioadă nedeterminată. Acum un an, așa a decis să procedeze Lavinia Dănilă, o tânără originară din orașul Sibiu, România. Pentru ea dorința de a vedea întreaga lume a fost dintotdeauna un vis din copilărie, iar acum, la maturitate, călătorește și face voluntariat în țările pe care le vizitează. Lavinia practică voluntariatul în schimbul cazării, al alimentației, iar astfel reușește să călătorească cu un buget restrâns, dar cel mai important – să trăiască cei mai frumoși ani din viața ei. Tânăra ne-a povestit cum alege locurile în care să meargă, de ce experiențe a avut parte până acum, dar și cum se asigură că hostelurile sau casele în care se cazează nu prezintă riscuri și nu îi pun viața în pericol. Сообщение „Am fost în junglă și am dormit într-o peșteră din Malaysia.” Experiența Laviniei Dănilă, tânăra care călătorește și face voluntariat în schimbul cazării появились сначала на #diez.
11:30
Pe 16 ianuarie, Energbank marchează 29 de ani de activitate, consolidându-și statutul de instituție financiară stabilă pe piața bancară din Republica Moldova. Această aniversare nu reprezintă doar un reper temporal, ci confirmarea unei misiuni asumate în timp: dezvoltarea unor soluții bancare sigure, responsabile și adaptate realităților economice actuale. Сообщение Energbank: 29 de ani de stabilitate financiară și viziune strategică în Republica Moldova появились сначала на #diez.
11:30
De ce lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, i-a dăruit lui Trump Premiul Nobel pentru Pace pe care l-a primit în 2025 # #diez
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, i-a oferit președintelui SUA, Donald Trump, Nobelul pentru Pace – premiu pe care aceasta l-a obținut în anul 2025. Machado a declarat pentru presa americană că dăruirea premiului este „o recunoaștere a angajamentului unic al lui Trump față de libertatea noastră [a Venezuelei]”. Сообщение De ce lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, i-a dăruit lui Trump Premiul Nobel pentru Pace pe care l-a primit în 2025 появились сначала на #diez.
Acum 12 ore
10:30
Lista personalităților și a instituțiilor din Republica Moldova care au fost distinse cu premii în domeniul culturii în anul 2025 # #diez
De Ziua Națională a Culturii, 28 de personalități și patru instituții din Republica Moldova au fost distinse cu premii nominale și speciale, precum și diplome de apreciere, pentru realizări remarcabile și contribuții de durată la dezvoltarea culturii naționale. Сообщение Lista personalităților și a instituțiilor din Republica Moldova care au fost distinse cu premii în domeniul culturii în anul 2025 появились сначала на #diez.
Ieri
17:00
Descoperă tehnologia din spatele filmelor „Avatar” și „Planeta Maimuțelor”. Accesul este gratuit pentru studenți # #diez
Vino să afli cum au fost create personaje legendare precum Gollum din „Stăpânul Inelelor” sau creaturile albastre din „Avatar”! Ți-ar veni să crezi că așa ceva se poate face și în Moldova? Da! Pe 23 ianuarie, la ora 17:00, Mediacor va găzdui o nouă ediție a evenimentului Fix it in Post Experience, un masterclass dedicat viitorului producției video, animației 3D și jocurilor video. Сообщение Descoperă tehnologia din spatele filmelor „Avatar” și „Planeta Maimuțelor”. Accesul este gratuit pentru studenți появились сначала на #diez.
17:00
În contextul cazurilor de răspândire a pestei porcine africane, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a venit cu mai multe recomandări de securitate atât pentru cetățenii care dețin porci, cât și pentru pentru toți crescătorii de animale. Сообщение ANSA anunță un set de reguli de securitate referitor la pesta porcină africană появились сначала на #diez.
17:00
Cu ce precizări vine USMF după finalizarea anchetei privind posibila eliberare a diplomelor false pentru unii medici români # #diez
În noiembrie 2025, mai mulți medici din România au fost acuzați de obținerea ilegală a titlurilor de calificare. Potrivit autorităților române, actele ar fi fost obținute la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF). Atât partea română, cât și cea moldovenească au inițiat anchete, iar după două luni USMF a venit cu câteva precizări. Сообщение Cu ce precizări vine USMF după finalizarea anchetei privind posibila eliberare a diplomelor false pentru unii medici români появились сначала на #diez.
16:00
Elevii din România vor susține examenul de bacalaureat la limba și literatura română pe 29 iunie. Indiferent de profil, aceștia au un șir de opere literare pe care trebuie să le studieze. #diez a analizat programa școlară pentru anul de studii 2025/2026, iar în continuare vă spunem care sunt textele obligatorii pentru liceenii din țara vecină. Сообщение Ce opere obligatorii studiază elevii din România pentru examenul de bacalaureat появились сначала на #diez.
16:00
Concursul Național al Tinerilor Pianiști „Lia Oxinoit” se află la ediția a III-a și este un eveniment cultural-educațional, care a avut loc în luna ianuarie la Liceul Republican de Muzică „C. Porumbescu”, mun. Chișinău. În perioada 4-5 ianuarie 2026 s-au desfășurat audițiile, la care au participat 92 de copii și tineri pianiști din toată țara înscriși la concurs. Lista laureaților o puteți vedea mai jos. Сообщение Lista câștigătorilor Concursului Național al Tinerilor Pianiști „Lia Oxinoit” появились сначала на #diez.
15:00
Un local situat într-o zonă istorică a capitalei ar fi fost construit ilegal. CNA a desfășurat percheziții la mai multe persoane # #diez
În această dimineață, ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat percheziții într-un dosar privind construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică a capitalei. Mai exact, pe strada pietonală Eugen Doga. În acest context, Ministerul Culturii a anunțat că a inițiat o anchetă de serviciu ca să examineze circumstanțele cauzei. Сообщение Un local situat într-o zonă istorică a capitalei ar fi fost construit ilegal. CNA a desfășurat percheziții la mai multe persoane появились сначала на #diez.
14:00
Începând cu anul 2027 și până în 2029, în școlile din Republica Moldova vor ajunge manualele noi adaptate după noul curriculum școlar. Despre aceasta a anunțat ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă. Сообщение Manuale școlare noi pentru elevi: cum ar putea arăta și când vor ajunge în școli появились сначала на #diez.
13:00
Influență, branding și leadership digital. Tinerii interesați de dezvoltare personală sunt invitați la conferința „Power of Mind” # #diez
AIESEC în Chișinău organizează conferința „Power of Mind”, un eveniment dedicat leadershipului digital, brandingului personal și muncii remote în era tehnologiei. Conferința va avea loc pe 17 ianuarie și se adresează tinerilor cu vârsta între 17 și 30 de ani, interesați de dezvoltare personală, carieră și impact în mediul digital. Сообщение Influență, branding și leadership digital. Tinerii interesați de dezvoltare personală sunt invitați la conferința „Power of Mind” появились сначала на #diez.
12:00
Conducerea universităților din România este aleasă din interiorul instituțiilor, în baza unui cadru legal național și a unor reguli interne stabilite de fiecare universitate. Statul nu se implică în alegerile universităților, însă stabilește o serie de criterii obligatorii. Regulile generale sunt prevăzute în Legea învățământului superior, iar procedurile sunt detaliate în Carta universitară, document adoptat de fiecare instituție în parte. Сообщение Rectori, decani și senat: cum se alege conducerea universităților din România появились сначала на #diez.
12:00
Coletele sub 150 de euro, comandate de pe platforme online precum Temu, Shein și Joom vor fi supuse TVA-ului de 20 % și unei taxe fixe de 20 de lei. Decizia a fost anunțată de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Taxele ar urma să intre în vigoare cel târziu până pe 1 iulie 2026. Сообщение Coletele sub 150 de euro ar urma să fie supuse TVA-ului și unei taxe fixe de 20 de lei появились сначала на #diez.
11:00
Covoare Ungheni, în paginile istoriei de design internațional. Platforma Alcova apreciază tradițiile moldovenești la Heimtextil # #diez
În aceste zile, Frankfurt – orașul din Germania în care are loc expoziția Heimtextil 2026 – a devenit punctul principal de atracție pentru designerii din întreaga lume, iar brandul Covoare Ungheni (Moldabela) demonstrează un nivel care primește recunoașterea elitei mondiale. Сообщение Covoare Ungheni, în paginile istoriei de design internațional. Platforma Alcova apreciază tradițiile moldovenești la Heimtextil появились сначала на #diez.
11:00
De ce Eminescu e Luceafărul poeziei românești și cum s-a întâmplat că proza lui a rămas în umbră # #diez
„Somnoroase păsărele”, „Pe lângă plopii fără soț” sau „Ce te legeni?...” sunt doar câteva dintre poeziile lui Mihai Eminescu de care ai auzit la școală. Cu toate acestea, Eminescu este considerat Luceafărul poeziei românești datorită poemului de dragoste cu același nume, scris în 98 de strofe. Totuși, pe lângă textele lirice bine-cunoscute, Eminescu este și autorul mai multor basme și nuvele. Сообщение De ce Eminescu e Luceafărul poeziei românești și cum s-a întâmplat că proza lui a rămas în umbră появились сначала на #diez.
10:00
SUA suspendă eliberarea vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv din Moldova. Ce înseamnă asta # #diez
Departamentul de Stat al Statelor Unite (SUA) a decis să suspende eliberarea vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv și pentru cei din Republica Moldova. Decizia va intra în vigoare pe 21 ianuarie 2026 și va fi aplicată pe termen nedefinit. Scopul oficial declarat acestei decizii este combaterea imigrației persoanelor care ar putea deveni o povară publică pentru SUA. Ce înseamnă, de fapt, această decizie pentru cetățenii moldoveni, explicăm mai jos. Сообщение SUA suspendă eliberarea vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv din Moldova. Ce înseamnă asta появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:45
Cât timp SUA promite să atace Iranul, numărul protestatarilor uciși și executați crește constant # #diez
Numărul persoanelor ucise în Iran a atins ordinul miilor. Human Rights Activists News Agency (HRANA) vorbește despre 2.400 de morți în rândul protestatarilor. Alte surse indică însă cifre mult mai mari, vorbind despre cel puțin 12.000 și posibil chiar până la 20.000 de victime. Verificarea acestor informații este dificilă din cauza blocajului informațional impus de autorități. Totodată, peste 18.000 de persoane ar fi fost arestate de forțele de securitate. Сообщение Cât timp SUA promite să atace Iranul, numărul protestatarilor uciși și executați crește constant появились сначала на #diez.
17:45
(video) „Ia mai mânați, măi!” Am mers cu uratul în ajun de Sfântul Vasile în Dănceni, Ialoveni și vă arătăm cum a fost # #diez
În ajun de Sfântul Vasile, membrii Ansamblului Etnofolcloric „Alină-te, Dor” din localitatea Dănceni, raionul Ialoveni, au pornit cu uratul. Noi, pentru că tare ne plac tradițiile neamului nostru, i-am însoțit, iar acum vă invităm și pe voi să descoperiți atmosfera de sărbătoare pe care am prins-o. Сообщение (video) „Ia mai mânați, măi!” Am mers cu uratul în ajun de Sfântul Vasile în Dănceni, Ialoveni și vă arătăm cum a fost появились сначала на #diez.
16:45
Construcția unui nou penitenciar în Chișinău, care îl va înlocui pe numărul 13, este planificată până în anii 2028 sau 2029. Acesta, spune ministrul justiției, Vladislav Cojuhari, este un „obiectiv strategic” și va fi realizat în conformitate cu standardele europene, a declarat oficialul în cadrul unui interviu oferit pentru Moldpres. Сообщение Chișinăul ar putea să aibă un penitenciar nou. Când este planificată darea în exploatare появились сначала на #diez.
14:45
Încălcări grave la Palatul Sporturilor al USM. Un audit a identificat prejudicii de 3,5 milioane de lei # #diez
Un audit desfășurat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) la Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova (USM) a identificat prejudicii de aproape 3,5 milioane de lei. Raportul arată nereguli în încasarea plăților pentru serviciile prestate, precum și încălcări grave în evidența veniturilor și a cheltuielilor. Autoritățile centrale cer desfășurarea unei anchete interne. Сообщение Încălcări grave la Palatul Sporturilor al USM. Un audit a identificat prejudicii de 3,5 milioane de lei появились сначала на #diez.
14:45
Ziua fiecărui freelancer este diferită. Unii scriu cod, alții surprind momente în imagini, alții oferă expertiză și consultanță. Ce au în comun este ritmul alert, proiectele multiple și nevoia de a-și gestiona corect activitatea. Libertatea de a lucra pe cont propriu vine cu satisfacții, dar și cu responsabilități și, mai ales, cu nevoia de a avea un partener de încredere pentru finanțe. Сообщение Maib sprijină activitatea freelancerilor prin soluții financiare moderne появились сначала на #diez.
14:45
Au primit 2.000 de euro pentru a facilita eliberarea unui permis auto. Două persoane, reținute # #diez
Două persoane au fost reținute de Centrul Național Anticorupție (CNA) după ce ar fi primit bani pentru a ajuta o persoană să promoveze probele teoretice și practice la examenul auto. Suspecții sunt vizați într-un dosar privind traficul de influență. Сообщение Au primit 2.000 de euro pentru a facilita eliberarea unui permis auto. Două persoane, reținute появились сначала на #diez.
12:45
Maib dă start înscrierilor pentru programul IT Internship, dedicat celor care își doresc să înceapă o carieră sau să se reprofileze în domeniul fintech. Сообщение Start în cariera ta tech: maib lansează IT Internship появились сначала на #diez.
12:45
Din ianuarie curent, prețul pentru prânzul elevilor din clasele a I-IV-a din municipiul Chișinău a crescut cu trei lei și 65 de bani. Astfel, prânzul unui elev din clasele primare din Capitală ajunge la 18 lei pe zi. Despre acest lucru a menționat Andrei Pavaloi, șeful-adjunct al DGETS într-un reportaj pentru JurnalTV. Сообщение Prețul pentru prânzul elevilor de clasele primare din Chișinău crește cu peste trei lei появились сначала на #diez.
12:45
La căminul UTM va fi făcută o dezinsecție totală în vacanța de Paște. Care este soluția temporară # #diez
La căminul nr. 15, administrat de Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), urmează să fie efectuată o dezinsecție temporară cu gel și, ulterior, una generală. Informația a fost confirmată pentru redacția noastră atât de administrația căminului, cât și de elevi. Сообщение La căminul UTM va fi făcută o dezinsecție totală în vacanța de Paște. Care este soluția temporară появились сначала на #diez.
11:45
Lista organizațiilor de tineret din țară care au obținut finanțare în sumă de 14 milioane de lei # #diez
Au fost anunțate cele 35 de proiectele câștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2026. În total, pentru proiectele câștigătoare s-a alocat suma de circa 14 milioane de lei. Сообщение Lista organizațiilor de tineret din țară care au obținut finanțare în sumă de 14 milioane de lei появились сначала на #diez.
10:45
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan, a declarat că peste jumătate dintre camerele căminului nr. 15 au fost verificate și că nu au fost depistați gândaci. Totodată, fostul deputat a sugerat că imaginile apărute în spațiul public ar putea să nu fie autentice și am putea asista la „o campanie împotriva UTM”. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Rezoomat. Сообщение Viorel Bostan, despre gândacii din căminul UTM: „Aceste imagini nu au apărut tam-nisam” появились сначала на #diez.
10:45
„Pentru noi muzica e confort.” Trupa Emforia, despre emoția primelor concerte și participarea la Eurovision # #diez
Emforia este o trupă tânără din Chișinău, fondată în 2023, care îmbină în melodiile ei două genuri muzicale – pop și rock. Compusă din cinci membri, aceasta aduce pe piața muzicală din Republica Moldova un suflu original prin combinația celor două genuri muzicale și a referințelor la contextul social și trecutul nostru cultural. Aceștia au lansat deja 11 melodii și un album compus din șase piese. Am decis să aflăm ce îi motivează pe tineri să facă muzică în Moldova și România, cum au decis să se înscrie la etapa națională a Eurovision, dar și de ce această platformă e importantă pentru artiști. Сообщение „Pentru noi muzica e confort.” Trupa Emforia, despre emoția primelor concerte și participarea la Eurovision появились сначала на #diez.
13 ianuarie 2026
18:30
La început de an, Teatrul „Alexie Mateevici” propune un spațiu necesar de dialog despre subiecte sensibile, adesea trecute sub tăcere. După reprezentația monodramei „Lucruri care nu se spun”, publicul este invitat să rămână la o discuție deschisă dedicată unor teme care afectează direct tinerii și procesele lor de formare. Сообщение Lucruri care nu se spun: spectacol și discuție publică la Teatrul „Alexie Mateevici” появились сначала на #diez.
18:30
Costurile investiției în linia electrică Vulcănești–Chișinău vor fi recuperate prin tariful de transport al energiei, ceea ce s-ar putea reflecta într-o majorare de aproximativ 5 % a facturilor pentru consumatori. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la Radio Moldova. Сообщение Tarifele la energie ar putea crește cu circa 5 %. Care este motivul появились сначала на #diez.
16:30
Pe 15 ianuarie, în Republica Moldova este marcată Ziua Națională a Culturii, o sărbătoare dedicată valorilor identității culturale, creației artistice și dialogului dintre generații. Cu acest prilej, Muzeul Național de Artă al Moldovei organizează ediția a V-a a Nocturnei Muzeale, un eveniment devenit tradiție. Сообщение Cum va fi marcată Ziua Națională a Culturii la Muzeul de Artă din Chișinău появились сначала на #diez.
13:30
Un student care locuiește în căminul nr. 15 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a semnalat o problemă legată de condițiile insalubre în care sunt cazați tinerii. Acesta a publicat un video pe TikTok în care arată insectele din interiorul clădirii. Este vorba despre căminul situat pe strada Pușkin, nr. 39. Сообщение (video) Gândaci într-un cămin al UTM: studenții cer public intervenția autorităților появились сначала на #diez.
12:30
Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2026 va evolua în prima semifinală a concursului. Decizia a fost anunțată după tragerea la sorți desfășurată în seara de 12 ianuarie. Сообщение Moldova va concura în prima semifinală Eurovision 2026 появились сначала на #diez.
11:30
Maib – partener general, susținând pentru al cincilea an consecutiv participarea Republicii Moldova la Eurovision 2026 # #diez
Maib este partenerul general care susține participarea Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2026, continuând astfel tradiția de a sprijini artiștii care reprezintă țara pe marea scenă europeană a muzicii și eforturile organizatorului în acest proiect. Сообщение Maib – partener general, susținând pentru al cincilea an consecutiv participarea Republicii Moldova la Eurovision 2026 появились сначала на #diez.
10:30
Croația a decis să reintroducă serviciul militar obligatoriu după aproape 20 de ani de la suspendarea acestuia. Primele convocări au fost trimise la începutul anului 2026, iar aproximativ 1.200 de tineri vor urma un stagiu de instruire militară de două luni, scrie Agora cu referire la Deutsche Welle. Сообщение Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu. Care este motivul появились сначала на #diez.
09:30
România ar putea legaliza și reglementa activitățile sexuale contra cost, după ce deputatul PNL Gorj Ion Iordache a depus un proiect de lege în acest sens în Parlament. Inițiatorul susține că scopul demersului este protejarea sănătății și demnității persoanelor implicate, combaterea traficului de persoane și aducerea acestei activități sub control legal. Сообщение România ar putea legaliza activitățile sexuale contra cost появились сначала на #diez.
12 ianuarie 2026
18:15
„Oaia aia e a ei.” Ce le spune colegilor despre țara noastră un tânăr profesor moldovean angajat în Cehia # #diez
Pe lângă faptul că studiază programul de masterat „Filologie engleză” la Universitatea din Ostrava, Cehia, Andrei Serepitco este profesor de limba engleză la două școli – una publică și una privată. Una dintre instituții organizează anual o competiție de limba engleză pentru elevii din diferite școli. Andrei a fost invitat să facă o prezentare despre Republica Moldova pentru coordonatorii și profesorii participanților. Despre cum a fost pentru el experiența povestim într-un nou material din cadrul proiectului Universitatea #diez. Сообщение „Oaia aia e a ei.” Ce le spune colegilor despre țara noastră un tânăr profesor moldovean angajat în Cehia появились сначала на #diez.
17:15
Cum începi o carieră în domeniul ingineriei mecanice dacă ai studiat peste hotare. Ce abilități sunt necesare și care este salariul în Moldova # #diez
Interesul tinerilor moldoveni pentru ingineria aerospațială influențează tot mai des decizia de a urma studii în afara țării. Deși în Republica Moldova încă nu există companii specializate în construcția rachetelor sau a avioanelor, avem însă alte ramuri ale ingineriei aflate în continuă ascensiune, dornice să primească în echipe specialiști înalt calificați. Una dintre acestea este ingineria mecanică. În cadrul celei de-a patra ediții a proiectului lansat de #diez – Moldova Brain Gain – în colaborare cu Ambasada Țărilor de Jos, încurajăm tinerii care studiază în afara țării să contribuie cu idei noi la câmpul de muncă autohton. Pentru a înțelege cum are loc debutul într-o carieră, ne-am propus să prezentăm perspectivele de angajare care există acasă în cele mai populare domenii academice despre care studenții moldoveni învață în străinătate. Dacă ai studiat în domeniul ingineriei mecanice și te întrebi cum îți poți valorifica potențialul în Republica Moldova, atunci acest material este pentru tine. Сообщение Cum începi o carieră în domeniul ingineriei mecanice dacă ai studiat peste hotare. Ce abilități sunt necesare și care este salariul în Moldova появились сначала на #diez.
16:00
Confortul care se simte în fiecare detaliu: lenjerie intimă și termică, șosete, dresuri, pijamale călduroase pentru adulți și copii, acum la prețuri speciale pe Contigo.md # #diez
În sezonul rece, confortul nu mai este un moft, ci o necesitate. Hainele purtate zilnic, cele care stau cel mai aproape de piele, influențează direct starea de bine, libertatea de mișcare și chiar nivelul de energie. Din acest motiv, tot mai multe familii acordă atenție sporită articolelor de bază – lenjeriei, șosetelor și pijamalelor –, alegând produse de calitate, bine lucrate și adaptate nevoilor fiecărei vârste. Сообщение Confortul care se simte în fiecare detaliu: lenjerie intimă și termică, șosete, dresuri, pijamale călduroase pentru adulți și copii, acum la prețuri speciale pe Contigo.md появились сначала на #diez.
16:00
(video) Medicii de familie din Moldova au învățat despre depresie, anxietate și demență în cadrul unor instruiri despre sănătatea mintală # #diez
Peste 1.200 de medici de familie și asistenți medicali de familie din toate raioanele Moldovei au participat la un program de instruire în sănătatea mintală. Instruirile au avut loc în perioada noiembrie-decembrie 2025 și au fost organizate de în cadrul proiectului moldo-elvețian MENSANA. Сообщение (video) Medicii de familie din Moldova au învățat despre depresie, anxietate și demență în cadrul unor instruiri despre sănătatea mintală появились сначала на #diez.
15:00
În vânzări, prima impresie joacă un rol decisiv. Modul în care este prezentată echipa influențează în mod direct percepția clienților, nivelul de încredere și profesionalismul asociat brandului. Tot mai multe companii aleg să investească în îmbrăcăminte personalizată pentru echipele lor de vânzări, iar această strategie se dovedește eficientă atât din punct de vedere vizual, cât și din perspectiva coeziunii interne. Hanoracele personalizate și vestele personalizate nu mai sunt simple articole vestimentare, ci instrumente clare de branding și diferențiere. Iar dacă sunt și stilate, în armonie cu spațiul de lucru, este un plus greu de ignorat. Сообщение Hanorace și veste personalizate pentru echipa de vânzări: investiția care se vede появились сначала на #diez.
15:00
Din acest an, șoferii mașinilor electrice din Moldova trebuie să achite o taxă anuală de drum # #diez
De la 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova, taxele anuale de drum se aplică și pentru șoferii mașinilor electrice. Potrivit, Serviciului Fiscal de Stat, suma se calculează în funcție de greutatea totală a autovehiculului, cum este menționat în certificatul de înmatriculare. Сообщение Din acest an, șoferii mașinilor electrice din Moldova trebuie să achite o taxă anuală de drum появились сначала на #diez.
14:00
Șase soluții dezvoltate pentru educație, sănătate, wellbeing și viitorul muncii în programul Design Thinking al Orange Digital Center # #diez
La Orange Digital Center, o nouă generație de inovatori a absolvit cea de-a doua ediție a programului Design Thinking din acest an. 70 de participanți, selectați din peste 250 de aplicări, au învățat timp de două luni cum să privească lumea prin ochii utilizatorilor și să transforme ideile în soluții reale, care răspund nevoilor comunității. Сообщение Șase soluții dezvoltate pentru educație, sănătate, wellbeing și viitorul muncii în programul Design Thinking al Orange Digital Center появились сначала на #diez.
13:00
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică # #diez
Din 12 ianuarie 2026, maib lansează a noua emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică. Până la 2 februarie 2026, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150 de milioane MDL, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de 6,57 %, formată din rata de referință (5,57 %) plus marja fixă stabilită pentru clasa VI (1,0 %). Сообщение Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică появились сначала на #diez.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.