„Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”. Scrisoarea lui Trump pentru prim-ministrul Norvegiei
NewsMaker, 19 ianuarie 2026 17:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „nu se mai simte obligat" să se gândească doar la pace, după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Afirmația a fost făcută într-o scrisoare transmisă lui Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Norvegiei — țara care găzduiește Comitetul Nobel. Textul scrisorii a fost publicat de corespondentul
• • •
Acum 5 minute
17:40
Cum Ministerul Finanțelor (NU) a răspuns la întrebările despre taxarea coletelor sub 150 de euro # NewsMaker
La aproape o săptămână după ce ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat că coletele cu valoare sub 150 de euro, comandate de pe platforme online, vor fi taxate din 2026, Ministerul Finanțelor evită să explice cum va fi pusă în practică această măsură. Instituția a precizat, într-un răspuns pentru NewsMaker, că subiectul se află încă
Acum 10 minute
17:30
„Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”. Scrisoarea lui Trump pentru prim-ministrul Norvegiei # NewsMaker
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „nu se mai simte obligat" să se gândească doar la pace, după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Afirmația a fost făcută într-o scrisoare transmisă lui Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Norvegiei — țara care găzduiește Comitetul Nobel. Textul scrisorii a fost publicat de corespondentul
Acum o oră
17:00
Ceban va fi citat în calitate de martor al apării în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit Dodon # NewsMaker
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, urmează să fie citat în calitate de martor în dosarul „Kuliok", în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de Justiție, pe 19 ianuarie. Deși avocații liderului PSRM au solicitat audierea a 62 de martori, instanța a admis doar 36.
Acum 2 ore
16:40
Tânăr LGBT, atras cu o întâlnire romantică, apoi jefuit, privat de libertate și agresat. Ce spune poliția # NewsMaker
Centrul Genderdoc-M a condamnat agresiunea și jaful comise asupra unei persoane din comunitatea LGBTQ+. Centrul, care promovează drepturile comunității LGBTQ+ în Republica Moldova, susține că incidentul a avut loc pe 10 ianuarie, iar victima, după o întâlnire stabilită printr-o aplicație de dating, a fost dusă în afara orașului și abandonată în stare gravă. Potrivit centrului,
16:10
Mai multe lebede din Criuleni, adăpostite la un centru provizoriu: intervenția inspectorilor de mediu # NewsMaker
Angajații Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) din Criuleni au luat o parte din lebedele care au rămas să ierneze pe râul Nistru și le-au adăpostit la un centru provizoriu, pentru a le asigura protecția pe perioada sezonului rece. Anunțul a fost făcut de IPM într-un comunicat din 19 ianuarie. „Inspectorii de mediu din raionul Criuleni
16:10
Finul lui Plahotniuc, Dorin Damir, condamnat la 3 ani de detenție în dosarul angajărilor fictive # NewsMaker
Dorin Damir, finul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).Decizia a fost pronunțată luni, 19 ianuarie, de Judecătoria Buiucani. În acest caz sunt vizați și fostul șef al direcției, Valeriu Cojocaru, precum și ex-șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari.Instanța i-a recunoscut
Acum 4 ore
15:40
Premierul Alexandru Munteanu va reprezenta Republica Moldova la Forumul Economic Mondial de la Davos # NewsMaker
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va reprezenta Republica Moldova la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumul Economic Mondial, care se desfășoară în perioada 19–23 ianuarie 2026, la Davos-Klosters. Din delegație mai face parte și viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. În marja forumului, șeful Executivului va avea o serie de întrevederi bilaterale cu
15:40
De la lumea poveștilor pentru copii la o comedie care stârnește râsul adolescenților, scena pregătește două spectacole care transformă teatrul într-o experiență pentru întreaga familie. ARTA CONVIEȚUIRII Regia: Petru VUTCĂRĂU#comedie 16+Vineri, 23 ianuarie, ora 18.30 Conflictele din familie, frustrările nespuse și aparența de „normalitate" sunt realități cu care se confruntă majoritatea cuplurilor. Această comedie pornește
15:20
(FOTO) 200 kg de biscuiți neconformi, reținuți de ANSA și folosiți ca hrană pentru pești # NewsMaker
Un lot de 200 kg de biscuiți a fost găsit cu un nivel depășit de acizi grași trans. De asemenea, pe etichete lipseau informații obligatorii. Informațiile au fost comunicate pe 19 ianuarie de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a precizat că lotul a fost reținut. Potrivit instituției, biscuiții au fost utilizați, în condiții
15:20
(VIDEO) Un businessman va repara Arcul de Triumf/ Alertă la aeroportul din Chișinău/ Carburanții se scumpesc # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Arcul de Triumf din Chișinău va fi reparat. Cine dă banii?— Incident nocturn la aeroportul din Chișinău: pasagerii și personalul, evacuați— Carburanții se scumpesc din nou— Maia Sandu: Moldova și Albania pot coopera în mai multe domenii— Un an de închisoare pentru
15:00
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, care a ordonat invadarea Ucrainei, a fost invitat să facă parte din „Consiliul pentru Pace" pentru administrarea Fâșiei Gaza – organism internațional conceput la inițiativa liderului american Donald Trump. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitrii Peskov, pe 19 ianuarie. „Da, într-adevăr, președintele Putin a primit,
14:30
PAS cere ca Ceban să fie anchetat pentru trădare de patrie: „Nu ne putem permite luxul naivității”. Reacția MAN # NewsMaker
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) solicită Procuraturii Generale și Serviciului de Informații și Securitate (SIS) inițierea unei anchete penale pe numele primarului general al capitalei, Ion Ceban, pentru suspiciuni de trădare de patrie și atentat la securitatea Republicii Moldova. Demersul vizează presupuse legături ale Primăriei Chișinău cu persoane și structuri din Federația Rusă,
Acum 6 ore
13:30
Dodon, din nou în Rusia: s-a scufundat într-un lac din apropiere de Cercul Polar, de Bobotează (VIDEO) # NewsMaker
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), deputatul Igor Dodon, a respectat și în acest an tradiția și s-a scufundat în apă rece de Botezul Domnului, sărbătoare cunoscută în popor și ca Boboteaza. De această dată, însă, parlamentarul a ales Lacul Sfânt, aflat în apropierea de Mănăstirea Solovețki din Federația Rusă. Într-un mesaj public, Igor
13:30
„Eu voi fi omul care voi răspunde în fața mea”. Satoshi a răspuns criticilor cu privire la participarea la Eurovision # NewsMaker
Satoshi, care va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026, a afirmat că va implementa lucrurile care i se par apropiate pentru a-și îmbunătăți prestația la etapa internațională a concursului. „Dacă voi renunța la lucrurile care au rezonat în interiorul meu natural? Cu siguranță nu", a adăugat artistul. Declarațiile au fost făcute la ediția din 19
13:20
Ex-deținuta Maria Kolesnikova, eliberată după 5 ani, îndeamnă Europa să înceapă dialogul cu Lukașenko # NewsMaker
Maria Kolesnikova, fostă deținută politic din Belarus, care a fost eliberată luna trecută, a sugerat că statele europene ar trebui să înceapă dialogul cu președintele belarus Alexandr Lukașenko. Aceasta consideră că UE riscă să împingă Belarus și mai aproape de Moscova dacă va continua politica de izolare. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu pentru Financial
12:50
Albania îndeamnă Moldova să recunoască independența Kosovo: „Apreciem contribuția permanentă” # NewsMaker
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, speră ca Republica Moldova să își reconsidere poziția privind recunoașterea independenței Kosovo, apreciind totodată sprijinul acordat de autoritățile de la Chișinău pentru aderarea Kosovo la Consiliul Europei. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Maia Sandu, organizată cu ocazia vizitei oficiale a liderului albanez în
12:30
Noi îți povestim în continuare despre funcțiile vacante bine plătite în Moldova, pregătite de site-ul Rabota.md. De data aceasta îți prezentăm o selecție de oferte de muncă în IT, vânzări, dar și funcții de conducere. De la 2 până la 2,5 mii de euro net pe lună, așa salariu poate primi directorul unui hotel de
12:10
Tăieri ilegale la Ghidighici? Ministrul Mediului anunță un control inopinat: „Am schimbat regulile jocului” # NewsMaker
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că, în dimineața zilei de 19 ianuarie, a dispus un control inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici. Oficialul a spus că, de data aceasta, controlul este efectuat de inspectori aduși din alte zone ale țării și este monitorizat de consilierii săi. Hajder a motivat controlul prin „semnalele tot mai dese
12:10
Ceban, nemulțumit de intervențiile de deszăpezire a capitalei: „Am impresia că undeva se sabotează” # NewsMaker
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, este nemulțumit de intervențiile de iarnă din capitală și le-a cerut pretorilor să iasă în sectoare și să inspecteze situația. Edilul susține că s-ar încerca sabotarea acestor operațiuni, subliniind că va solicita anchete de serviciu dacă se va adeveri. Afirmațiile au fost făcute în cadrul ședinței operative a serviciilor Chișinău din
Acum 8 ore
11:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni, 19 ianuarie, un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor accidentului feroviar produs în sudul Spaniei, soldat cu zeci de morți și răniți. „Condoleanțe familiilor și celor dragi afectați de tragicul accident feroviar din Spania. Țările noastre sunt alături de Spania în aceste momente de profundă durere", a scris
11:20
Arcul de Triumf din Chișinău va fi reparat în 2026? Ministrul Culturii: „Există interes din partea unui agent economic” # NewsMaker
În anul 2026, Arcul de Triumf din capitală va fi reparat. Cel puțin asta a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a precizat că există interes atât din partea statului, cât și din partea unui agent economic. Ministrul a mai spus că, în acest sens, este necesară rezolvarea unei „probleme sistemice". Declarațiile au fost făcute
10:30
Armele de contrabandă, introduse în Moldova din 2023? Șeful Serviciului Vamal: 5 persoane sunt învinuite în dosar # NewsMaker
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a declarat că, actualmente, cinci persoane sunt învinuite în dosarul contrabandei cu armament de la vama Albița-Leușeni. El a menționat că armele au fost introduse în Republica Moldova în perioada 2023-2025. Precizările au fost făcute în cadrul ediției din 18 ianuarie a emisiunii „Cutia Neagră PLUS" de la TV8. „Este
10:30
„Un caz amuzant”: șeful Serviciului Vamal, despre cărțile cu discursurile istorice ale lui Trump „blocate în vamă” # NewsMaker
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, respinge acuzațiile potrivit cărora volumul „We the People… Discursurile istorice ale lui Donald Trump", semnat de expertul în geopolitică Dan Dungaciu, ar fi fost blocat în vamă. Oficialul califică situația drept „un caz amuzant". „Un caz amuzant, dacă mă întrebați pe mine. (…) Am văzut și noi declarațiile. Ne-am autosesizat,
09:50
Două trenuri s-au ciocnit în Spania: zeci de morți și răniți. Chișinăul: nu sunt informații despre moldoveni printre victime # NewsMaker
Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite în urma coliziunii a două trenuri de mare viteză în sudul Spaniei. Cauza accidentului este încă necunoscută. Accidentul feroviar a avut loc în seara de 18 ianuarie, în apropiere de orașul Adamuz din Andaluzia. Currenttime, citând El País, raportează că numărul deceselor a ajuns la
09:50
O altercație în trafic, filmată pe strada Grenoble din Chișinău, a ajuns în mediul online. Poliția a declarat că întreprinde măsuri pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, inclusiv pentru identificarea persoanelor implicate și atragerea acestora la răspundere. Pe 18 ianuarie, în mediul online au fost publicate imagini care surprind o bătaie în trafic. La un moment dat,
Acum 12 ore
09:40
Pasagerii și personalul aeroportului din Chișinău au fost evacuați în seara zilei de 18 ianuarie. S-a întâmplat după ce o persoană neidentificată a activat butonul de alarmă și s-a declanșat sistemul antiincendiar. Informația a fost comunicată de reprezentanții aeroportului. Cazul a avut loc la ora 22:40. „Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga" – Chișinău a fost
Acum 24 ore
18:10
FOTO Accident cu două troleibuze pe bulevardul Dacia din Chișinău: ce se știe despre pasageri # NewsMaker
Un accident rutier, cu implicarea a două troleibuze, a avut loc pe 18 ianuarie pe bulevardul Dacia din capitală. Urmare a incidentului, câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală. Informațiile au fost comunicate de întreprinderea „Regia Transport Electric Chișinău" (RTEC), care a anunțat că a inițiat o anchetă internă. Potrivit întreprinderii, accidentul a implicat
17:50
Luptătorul Vasile Diacon, angajat al Inspectoratului General de Carabinieri, a obținut medalia de aur la Grand Prix-ul „Henri Deglane", competiție internațională de lupte libere desfășur
Ieri
17:00
Securitatea energetică a R. Moldova, discutată la Washington: Junghietu, despre vizita în SUA # NewsMaker
În contextul vizitei în Statele Unite ale Americii, ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, a declarat că a discutat despre securitatea energetică a țării noastre și despre eliminarea definitivă a dependențelor. Informațiile au fost comunicate pe 18 ianuarie pe o rețea de socializate. Junghietu a declarat că, la Washington, a avut întrevederi cu secretarul […] The post Securitatea energetică a R. Moldova, discutată la Washington: Junghietu, despre vizita în SUA appeared first on NewsMaker.
16:10
Microbuz cu 11 cetățeni moldoveni, implicat într-un accident în România: ce spune Chișinăul # NewsMaker
Un microbuz cu 11 persoane, care circula din Republica Moldova spre Germania, a fost implicat într-un accident rutier în România. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, cele 11 persoane sunt cetățeni moldoveni. Două dintre acestea au fost transportate la spital, iar între timp au fost externate. Accidentul a avut loc pe 16 ianuarie, aproape de miezul nopții. […] The post Microbuz cu 11 cetățeni moldoveni, implicat într-un accident în România: ce spune Chișinăul appeared first on NewsMaker.
14:20
În primele zile din săptămâna viitoare sunt prognozate temperaturi minime de până la -18°C în nordul țării, -14°C în centru și -12°C în sud. În ultimele zile ale săptămânii, zilele și nopțile vor fi mai puțin friguroase, prognozându-se temperaturi minime de până la -10°C în nord, -7°C în centru și -5°C în partea de sud. […] The post Ce temperaturi ne așteaptă săptămâna viitoare în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
13:10
„Toate șansele să vină cu un premiu” vs „Cântecul nu este cel mai reușit”: reacții la câștigul lui Satoshi # NewsMaker
După ce Satoshi a câștigat Finala Națională Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!”, pe online au apărut mai multe reacții. Unii cred că interpretul are „toate șansele să vină cu un premiu acasă” și că artistul „este un vulcan de energie, iar acest aspect contează enorm în scenă”. Potrivit altora, „cântecul ales să ne reprezinte […] The post „Toate șansele să vină cu un premiu” vs „Cântecul nu este cel mai reușit”: reacții la câștigul lui Satoshi appeared first on NewsMaker.
12:00
Presa: un șofer din Moldova – condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „acordarea de ajutor inamicului” # NewsMaker
Un șofer din Republica Moldova a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia într-un dosar privind „acordarea de ajutor inamicului”. Aceasta este prima sentință cunoscută în baza acestui articol, introdus în Codul Penal rus la sfârșitul anului 2024, relatează Mediazona. Pe 15 ianuarie, Mediazona a relatat că o instanță din orașul rus Smolensk […] The post Presa: un șofer din Moldova – condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „acordarea de ajutor inamicului” appeared first on NewsMaker.
11:00
Trump introduce taxe vamale pentru țările care se opun controlului american asupra Groenlandei. Primele reacții # NewsMaker
Pe 17 ianuarie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că introduce taxe vamale pentru țările care se opun controlului american asupra Groenlandei. Potrivit Reuters, ambasadorii țărilor din UE au convenit să se reunească pentru o ședință de urgență în legătură cu declarațiile lui Trump. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că „amenințările tarifare sunt inacceptabile […] The post Trump introduce taxe vamale pentru țările care se opun controlului american asupra Groenlandei. Primele reacții appeared first on NewsMaker.
10:00
Val de critici, după ce Paula Seling a spus «молодец» la Eurovision Moldova. Cum și-a explicat gestul VIDEO # NewsMaker
Pe rețelele de socializare au apărut mai multe critici după ce Paula Seling, interpretă din România și membră a juriului selecției naționale a Republicii Moldova pentru Eurovision, a spus „молодец, Moldova”. Unii au afirmat că Paula Seling a comis o gafă, subliniind că limba oficială a Republicii Moldova este româna și i-au cerut scuze. Alții, […] The post Val de critici, după ce Paula Seling a spus «молодец» la Eurovision Moldova. Cum și-a explicat gestul VIDEO appeared first on NewsMaker.
17 ianuarie 2026
18:10
„Jos mâinile de pe Groenlanda”: în Danemarca au loc proteste pe fondul declarațiilor lui Trump # NewsMaker
În Danemarca, mii de oameni au ieșit la proteste pe fondul declarațiilor președintelui SUA, Donald Trump, privind o posibilă instaurare a controlului asupra Groenlandei. Despre acest lucru a relatat agenția Reuters pe 17 ianuarie. La Copenhaga, protestatarii s-au adunat în fața clădirii primăriei, după care s-au îndreptat spre ambasada Statelor Unite ale Americii. Participanții la […] The post „Jos mâinile de pe Groenlanda”: în Danemarca au loc proteste pe fondul declarațiilor lui Trump appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
„Amenințare la adresa securității naționale”. Reacția Chișinăului după ce o dronă a fost depistată la Telenești # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu o reacție după ce o dronă a fost depistată în raionul Telenești. Instituția a condamnat incidentul, menționând că orice dronă care ajunge în spațiul aerian al Republicii Moldova este „o amenințare” la adresa securității naționale. „Orice dronă care ajunge în spațiul aerian sau pe teritoriul țării reprezintă o […] The post „Amenințare la adresa securității naționale”. Reacția Chișinăului după ce o dronă a fost depistată la Telenești appeared first on NewsMaker.
14:40
Drona de dimensiuni mari depistată în raionul Telenești este o dronă rusească de tip Gerbera. Aceasta nu conținea explozibil. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP). „Experții secției tehnico-explozivă a Poliției au examinat aparatul de zbor. S-a stabilit că este de model Gerbera, ca și ultimele depistate la noi în țară. Acesta […] The post Noi detalii despre drona de dimensiuni mari depistată în raionul Telenești appeared first on NewsMaker.
13:40
Biletele pentru Finala Națională Eurovision 2026 – epuizate. Burlaca: „Ne dorim ca Eurovision să redevină de interes pentru artiști” # NewsMaker
Toate biletele pentru Finala Națională Eurovision 2026 au fost vândute. Informația a fost confirmată de producătorul evenimentului, Roman Burlaca, în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Moldova 1. Roman Burlaca a declarat că ediția din acest an aduce un format nou, inspirat din practicile europene, dar adaptat scenei muzicale autohtone, după o pauză de […] The post Biletele pentru Finala Națională Eurovision 2026 – epuizate. Burlaca: „Ne dorim ca Eurovision să redevină de interes pentru artiști” appeared first on NewsMaker.
12:30
Studenții Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și reprezentanții organizațiilor studențești s-au pronunțat împotriva fuziunii instituției cu Universitatea Tehnică a Moldovei. La conferința de presă din 16 ianuarie, aceștia au declarat că decizia privind fuziunea a fost luată fără o dezbatere publică corespunzătoare, comportă riscuri de centralizare excesivă a conducerii și ar putea […] The post (VIDEO) De ce studenții din Cahul sunt împotriva fuziunii cu UTM appeared first on NewsMaker.
12:20
În ultimii trei ani, aproape 20 800 de persoane au dobândit cetățenia Republicii Moldova, iar jumătate dintre acestea au obținut-o în 2024. Datele au fost furnizate de Agenția Servicii Publice (ASP) pentru IPN. Potrivit ASP, 10 227 de persoane au obținut cetățenia moldovenească în 2024, față de 6 093 în 2023 și 4 454 în […] The post Circa 20 800 de persoane au obținut cetățenia Republicii Moldova în ultimii 3 ani appeared first on NewsMaker.
11:10
O dronă de dimensiuni mari a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești, în dimineața de 17 ianuarie. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat. Potrivit IGP, în jurul orei 10:00, oamenii legii au fost sesizați de un vânător că, la intrarea din satul Nucăreni, pe […] The post O dronă de dimensiuni mari, depistată pe malul unui iaz din Telenești appeared first on NewsMaker.
10:40
Trenul de pasageri de pe ruta Kiev–București, care circulă prin Republica Moldova, a sosit cu o întârziere de circa cinci ore. Despre acest lucru a informat Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Potrivit instituției, trenul urma să traverseze frontiera Republicii Moldova, prin PTF Ungheni, la ora 20:09, însă din cauza avarierii rețelelor electrice de pe […] The post Trenul de pe ruta Kiev-București a sosit în Moldova cu o întârziere de circa 5 ore appeared first on NewsMaker.
10:20
Adam Kadîrov, fiul liderului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a fost implicat într-un grav accident rutier, care s-a produs în seara de 16 ianuarie la Groznîi. Tânărul, în vârstă de 18 ani, ar fi fost transportat la un spital din Moscova. Canalul de Telegram cecen de opoziție Niyso scrie, cu trimitere la sursele sale, că coloana de […] The post Fiul lui Kadîrov, rănit în urma unui accident rutier. Ar fi fost transportat la Moscova appeared first on NewsMaker.
09:20
NM Espresso: Costiuc inițiază un referendum privind unirea, Popescu a devenit ambasador, «arhanghelul Mihail» a fost condamnat la detenție pe viață # NewsMaker
Unirea: continuare În Moldova continuă dezbaterile pe tema unirii, revenită în prim-planul informațional după declarația Președintei Maia Sandu. Liderul Partidului «Democrația Acasă», deputatul Vasile Costiuc, a declarat că intenționează să inițieze un referendum privind unirea cu România. «Veți vedea cum va vota majoritatea parlamentară», a menționat el, adăugând că personal ar vota pentru unire. Deputatul PAS Radu Marian este, de asemenea, gata să susțină unirea. Iar deputatul Blocului «Alternativa», Ion Chicu, […] The post NM Espresso: Costiuc inițiază un referendum privind unirea, Popescu a devenit ambasador, «arhanghelul Mihail» a fost condamnat la detenție pe viață appeared first on NewsMaker.
16 ianuarie 2026
19:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este gata să introducă taxe vamale împotriva țărilor care nu vor sprijini planurile administrației sale de a prelua controlul asupra Groenlandei. Afirmația a fost făcută în cadrul unui eveniment la Casa Albă, transmite Meduza. „Pot introduce taxe vamale împotriva țărilor care nu vor fi de acord cu pretențiile […] The post Trump amenință cu taxe vamale țările care se opun controlului SUA asupra Groenlandei appeared first on NewsMaker.
19:30
(VIDEO) Tarif nou la gaz?/ Nicu Popescu a devenit ambasador/ „Mesia” a fost condamnat pe viață în Moldova # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— O mamă din Căușeni acuză carabinierii de dezinformare— Când Energocom va depune cererea de ajustare a tarifului la gaz?— Lukoil-Moldova, amendată de autorități cu 5 mln de lei— Autoproclamat „Mesia”, condamnat pe viață— Căminele pentru studenți, invadate de gândaci. Avertizarea specialiștilor— Nicu […] The post (VIDEO) Tarif nou la gaz?/ Nicu Popescu a devenit ambasador/ „Mesia” a fost condamnat pe viață în Moldova appeared first on NewsMaker.
19:10
Oxana Bordian a preluat funcția de consilieră municipală Chișinău, pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Se întâmplă după ce Daniel Rotaru a fost numit secretar de stat al Guvernului în decembrie 2025, relatează ZdG. Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Daniel Rotaru, care era cel mai tânăr consilier municipal din […] The post PAS din CMC are o nouă consilieră: cine este Oxana Bordian appeared first on NewsMaker.
18:30
Gândacii din căminele studențești. Ce spune Agenția Națională pentru Sănătate Publică despre controale # NewsMaker
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) susține că nu are competențe de control asupra căminelor studențești, iar responsabilitatea pentru starea sanitară și combaterea insectelor revine administrațiilor clădirilor. Precizările au fost făcute de ANSP pentru NewsMaker, după apariția imaginilor cu gândaci într-un cămin al Universitatea Tehnică a Moldovei. Specialiștii menționează totodată, că dezinsecția se face, de […] The post Gândacii din căminele studențești. Ce spune Agenția Națională pentru Sănătate Publică despre controale appeared first on NewsMaker.
18:10
Naștere rară: o moldoveancă a adus pe lume un bebeluș de peste 5 kg, la un spital din Chișinău # NewsMaker
O femeie din Republica Moldova a născut un bebeluș de peste 5 kilograme – un caz rar. Băiețelul a venit pe lume la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”. Potrivit unui comunicat al instituției, băiețelul s-a născut cu greutatea de 5,02 kilograme, încadrat medical în categoria făt gigant sau macrosom. „Mămica, o femeie în vârstă de […] The post Naștere rară: o moldoveancă a adus pe lume un bebeluș de peste 5 kg, la un spital din Chișinău appeared first on NewsMaker.
