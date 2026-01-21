Ion Ceban și MAN nu au nicio legătură cu dosarul Cuculescu, subliniază juriștii MAN
Subiectul Zilei, 21 ianuarie 2026 02:30
Echipa de juriști a Partidului Politic MAN a reacționat la declarațiile consilierilor PAS din conferința de presă din 19 ianuarie 2026, acuzând tentativa acestora de a substitui justiția prin afirmații politice manipulatorii. Potrivit MAN, PAS ar fi prezentat informații tendențioase, asociind artificial subiecte distincte și inducând în eroare opinia publică, creând suspiciuni nefondate. Sentința din
Acum 2 ore
02:30
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament a înregistrat un proiect de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, facilitând accesul la autospeciale, utilaje și echipamente pentru serviciile publice. În prezent primăriile se confruntă de costuri excesive și procedurile birocratice pentru bunurile donate cu titlu gratuit. Chiar și donațiile esențiale pentru comunități
02:30
Acum 12 ore
18:00
Municipiul Bălți devine Capitala Tineretului 2026, cu sprijin financiar de 4 milioane lei # Subiectul Zilei
Municipiul Bălți va beneficia de o alocare financiară de circa 4 milioane lei pentru implementarea programului „Bălți – Capitala Tineretului". Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Alexandr Petkov, în urma unei întrevederi cu delegația Agenției Naționale pentru Tineret, condusă de directorul instituției, Alexandr Petrov. Potrivit edilului, resursele financiare vor fi utilizate pentru realizarea planului
17:00
Polițiștii și procurorii de la Botanica au documentat o schemă de escrocherie în care este implicat un bărbat de 42 de ani. În urma probelor acumulate, oamenii legii au stabilit că suspectul a indus în eroare o femeie de 35 de ani, determinând-o să-i transfere sume considerabile de bani. Acesta i-ar fi promis investiții profitabile,
16:40
Primăria Chișinău lansează un proiect de peste 600 de milioane de lei pentru grădinițe # Subiectul Zilei
Primarul general Ion Ceban a anunțat lansarea unui nou proiect major de eficiență energetică, care va viza 52 de grădinițe din capitală, realizat de Primăria Chișinău în parteneriat cu BERD și BEI. Prima etapă a proiectului prevede modernizarea a 30 de instituții preșcolare. Potrivit edilului, vor fi reabilitate termic cele mai mari grădinițe din oraș,
15:40
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a respins acuzațiile aduse de consilierii PAS împotriva colegilor săi, afirmând că există prezumția nevinovăției. „Sub paravanul unor declarații politice, vin cu acuzații grave și murdare, fapt infirmat de Cristina Burdiumov – consilier municipal MAN", a spus Ceban. El a mai adăugat că astfel de declarații depășesc liniile roșii
Acum 24 ore
14:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Republicii Elene, condusă de Dr. Maximos Charakopoulos, deputat în Parlamentul Elen și Secretar General al Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, alături de Excelența Sa, Nikolaos Krikos, Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, oficialii au evidențiat relațiile istorice solide dintre
14:40
Un militar prin contract al Armatei Naționale, aflat în serviciu într-o unitate din garnizoana Florești, a fost rănit astăzi, 20 ianuarie, în urma unei împușcături accidentale cu arma din dotare, anunță Ministerul Apărării. Potrivit informațiilor oficiale, incidentul s-a produs în jurul orei 10:50, în timpul executării atribuțiilor de serviciu. La fața locului au intervenit organele
12:40
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest documentează un caz de depistare a unei substanțe vegetale suspecte, la intrarea în Republica Moldova. În baza unor informații operative, a fost efectuat un control amănunțit asupra unui cetățean moldovean în vârstă de 42 de ani, care se deplasa în calitate de șofer al unui mijloc de
12:30
Primăria municipiului Chișinău a inițiat procesul de elaborare a Planului municipal de prevenire și combatere a consumului de droguri, document care urmează să fie supus consultărilor publice până la data de 30 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban. Potrivit edilului, procesul va avea loc în mai multe etape și va
12:10
Cadavrul unui bărbat, în vârstă de 45 de ani, a fost depistat în această dimineață în sectorul Râșcani al capitalei. Cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma expertizei medico-legale. Solicitat de agenție, ofițerul de presă al poliției capitalei, Cristina Talpă, a subliniat că medicul legist nu a depistat semne vizibile de moarte violentă.
12:00
Chișinău, 20 ianuarie 2026 – Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa și lider pe piața aviatică din Europa Centrală și de Est, anunță atingerea unui prag strategic în dezvoltarea sa: operarea a 1.000 de rute în cadrul unei rețele aflate în continuă extindere. În prezent, compania asigură conexiuni între 200
11:10
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, nu a fost găsit la domiciliu, iar autoritățile solicită în aceste momente autorizația magistraților pentru inițierea unui dosar de căutare, potrivit surselor TVR Moldova. Ieri, Alexandru Pînzari, fostul șef al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, și Dorin Damir au fost condamnați
10:40
În perioada 14–20 ianuarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit autorităților, au fost confirmate patru focare de Pesta porcină africană (PPA). Un focar a fost depistat la porci domestici în satul Pîrlița, raionul Fălești, iar alte trei focare
Ieri
16:10
Anul 2026 va fi declarat anul mobilității urbane în municipiul Chișinău, având în vedere finalizarea mai multor studii și strategii ce vizează dezvoltarea mobilității urbane sustenabile. Anunțul a fost făcut de primarul general, care a precizat că documentele au fost elaborate inclusiv cu sprijinul partenerilor europeni. Potrivit edilului, toate acțiunile ce țin de reabilitarea infrastructurii
16:00
Dorin Damir, cunoscut drept finul de cununie al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru două capete de acuzare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, instanța l-a achitat pe alte trei capete de acuzare. Sentința a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026. Decizia a
14:30
Deszăpezirea trebuie să funcționeze etapizat și prioritar – avertismentul primarului # Subiectul Zilei
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis mulțumiri angajaților și muncitorilor care intervin non-stop pentru deszăpezirea orașului, remarcând efortul constant și nopțile nedormite depuse pentru a asigura circulația în condiții de iarnă. Totodată, edilul a subliniat că, pe alocuri, s-au constatat anumite carențe în desfășurarea lucrărilor. În acest sens, Ceban a cerut ca
12:50
O persoană a decedat în incinta Serviciului Vamal. Potrivit oamenilor legii, aceasta era angajată prin contract de prestări servicii pentru activități de curățenie. „Persoanei i s-a făcut rău, ulterior pierzându-și cunoștința. Au fost întreprinse toate măsurile imediate necesare, fiind solicitat serviciul de ambulanță. Din păcate, medicii sosiți la fața locului au constatat decesul, iar conform
12:20
Primăria municipiului Chișinău anunță lansarea unei noi licitații internaționale pentru lucrările de reabilitare a albiei râului Bîc, un proiect major realizat cu sprijinul partenerilor europeni și al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban. Proiectul este unul unic pentru Republica Moldova și vizează modernizarea infrastructurii de gestionare
11:30
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea infracțională a unui bǎrbat de 34 de ani, membru al unui grup specializat în comercializarea drogurilor pe teritoriul capitalei, preponderent în zona instituțiilor de învățământ superior, prin intermediul aplicației Telegram. Acesta activa doar pe timp de noapte.Suspectul a fost reținut în
10:20
Stare de alertă ieri la Aeroportul Chișinău: pasagerii și personalul au fost evacuați # Subiectul Zilei
Aseară, Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău și-a întrerupt temporar activitatea timp de aproximativ o oră, după declanșarea sistemului de alarmă în interiorul terminalului. Pasagerii și angajații au fost evacuați preventiv, informează administrația aeroportului. Decizia de oprire a activității a fost luată la ora 22:40, ca urmare a activării sistemului antiincendiu într-unul dintre spațiile aeroportului.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
După succesul răsunător al filmului CARBON, cel mai apreciat și de succes film autohton din istoria Moldovei independente, realizatorii acestuia revin cu HOTARUL – un nou proiect cinematografic menit să cucerească publicul prin umor inteligent și autoironie. HOTARUL este o comedie despre vecini, orgolii și granițele care ne despart…și ne aduc împreună. Două familii din
15:30
Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, inclusiv în perioada sărbătorii creștine Boboteaza, cu excepția zonelor de recreere autorizate, amenajate special pentru odihnă și scăldat. Avertizarea a fost făcută pe 16 ianuarie 2026, iar interdicția este prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 862/2024, adoptată pentru punerea în aplicare a
13:30
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au fost sesizați, la începutul lunii ianuarie, despre comiterea unui caz de șantaj, soldat cu prejudicii financiare considerabile. Potrivit investigațiilor preliminare, în perioada 2022–2026, un grup de persoane, aflate în curs de identificare, ar fi amenințat o femeie de 40 de ani și apropiații acesteia cu violență, moarte, răspândirea unor
11:00
Mişcarea Alternativa Naţională (MAN) acuză guvernarea de o politică „iresponsabilă" în raport cu agricultura şi cere autorităţilor să renunţe la actualul mod de gestionare a domeniului. Formaţiunea solicită evitarea acumulării restanţelor faţă de fermieri, majorarea fondului de subvenţionare cel puţin la nivelul anului precedent, schimbarea mecanismului de acordare a subvenţiilor în baza unor analize profesioniste,
11:00
Patru persoane, bănuite de comiterea unei tâlhării, au fost reținute de ofițerii INI # Subiectul Zilei
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Anenii Noi, au reținut patru persoane bănuite de comiterea unei tâlhării. Potrivit materialelor cauzei, infracțiunea a avut loc în localitatea Mereni din raionul Anenii Noi. Administratorul unei firme de export a cerealelor, bărbat de 39 de ani, a fost abordat de persoane
15 ianuarie 2026
14:20
Mihai Eminescu, omagiat în localitățile conduse de primarii Partidului Nostru cu ocazia Zilei Naționale a Culturii # Subiectul Zilei
Primarii Partidului Nostru au
13:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Grădinița „Alunelul” din comuna Rublenița, raionul Soroca # Subiectul Zilei
În contextul deplasării de serviciu din raionul Soroca, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Grădinița „Alunelul” din comuna Rublenița. Instituția de educație timpurie a fost renovată și eficientizată energetic, anul trecut, prin intermediul Programului „Satul European”, investiția Guvernului constituind peste 4,8 milioane de lei. Lucrările de renovare au inclus reparații interioare curente, termoizolarea pereților clădirii, modernizarea rețelelor […] Articolul Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Grădinița „Alunelul” din comuna Rublenița, raionul Soroca apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Jumătate de miliard: Wizz Air atinge pragul istoric de 500 de milioane de pasageri transportați # Subiectul Zilei
Wizz Air, una dintre principalele companii aeriene low-cost din Europa, anunță atingerea pragului de 500 de milioane de pasageri transportați de la lansarea operațiunilor. Această realizare marchează un moment-cheie în evoluția companiei și consolidează poziția sa de lider în industria aviatică europeană. Atingerea pragului de 500 de milioane de pasageri nu este doar o cifră […] Articolul Jumătate de miliard: Wizz Air atinge pragul istoric de 500 de milioane de pasageri transportați apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Culturii și a comemorării marelui poet Mihai Eminescu. Edilul a anunțat că, în mod tradițional, au fost depuse flori la monumentul poetului din scuarul care îi poartă numele. Ion Ceban a reamintit că, anual, la data de 15 ianuarie, este marcată […] Articolul 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Mesajul lui Ion Ceban apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
CNA desfășoară percheziții într-un dosar care vizează construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică a capitalei # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară acțiuni de urmărire penală în raza capitalei într-un dosar privind construcția ilegală a unui local din strada E. Doga – zonă istorică a municipiului. Perchezițiile au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe proprietate publică […] Articolul CNA desfășoară percheziții într-un dosar care vizează construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică a capitalei apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
În Chișinău continuă să ningă de câteva ore, iar autoritățile municipale anunță mobilizarea completă a serviciilor specializate. Întreaga echipă tehnică a întreprinderilor municipale și a preturilor se află pe teren și acționează continuu pentru menținerea fluenței traficului și siguranței pietonilor. Primăria îndeamnă locuitorii capitalei să circule cu prudență sporită, atât pe carosabil, cât și pe […] Articolul Ninsoare continuă în Chișinău: serviciile municipale, mobilizate la maxim apare prima dată în Subiectul Zilei.
14 ianuarie 2026
16:20
Primăria Chișinău continuă cel mai amplu proiect de modernizare a gestionării deșeurilor din țară # Subiectul Zilei
Primăria municipiului Chișinău continuă implementarea, în premieră națională, a celui mai amplu proiect de modernizare a domeniului gestionării deșeurilor municipale, în pofida afirmațiilor lansate în spațiul public de unii oponenți politici potrivit cărora în capitală „nu se lucrează”. În sectorul Ciocana sunt în desfășurare două proiecte majore din cadrul etapei a II-a a proiectului municipal […] Articolul Primăria Chișinău continuă cel mai amplu proiect de modernizare a gestionării deșeurilor din țară apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Trei conducători auto aflați sub influența marijuanei au fost depistați și stopați în trafic, la Bălți, de polițiștii Direcției Patrulare Nord a Inspectoratului Național de Securitate Publică. Potrivit poliției, primul caz a fost înregistrat pe strada Kiev, unde a fost oprit un bărbat de 25 de ani, din raionul Drochia, aflat la volanul unui automobil […] Articolul Trei șoferi depistați sub influența marijuanei, stopați în trafic la Bălți apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată două cauze penale în privința a trei medici, acuzați de – încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale, care a cauzat decesul a doi pacienți. Potrivit materialelor de urmărire penală, decesul primului pacient contaminat cu o boală […] Articolul Trei medici din UTA Găgăuzia, trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxis apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 14 ianuarie 2026. Articolul LIVE// Ședința Guvernului Republicii Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Grup criminal specializat în escrocherii, destructurat la Bălți. Prejudiciu de peste 112.000 de lei și 5.100 de euro # Subiectul Zilei
Polițiștii și procurorii din municipiul Bălți au destructurat un grup criminal organizat, specializat în comiterea infracțiunilor de escrocherie, după o investigație demarată în luna decembrie 2025. Potrivit oamenilor legii, doi bărbați cu vârstele de 21 și 39 de ani, acționând în complicitate cu alte persoane, ar fi indus în eroare un bărbat de 74 de […] Articolul Grup criminal specializat în escrocherii, destructurat la Bălți. Prejudiciu de peste 112.000 de lei și 5.100 de euro apare prima dată în Subiectul Zilei.
02:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj cu ocazia zilei de 15 ianuarie, dată la care este marcată Ziua Culturii și aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu. În mesajul său, Ion Ceban a adresat felicitări tuturor celor care activează în domeniul culturii, menționând artiștii, scriitorii, pictorii, regizorii, actorii și toți cei care […] Articolul Mesajul lui Ion Ceban pentru artiști și creatorii de cultură apare prima dată în Subiectul Zilei.
13 ianuarie 2026
13:50
Șapte ucraineni, găsiți ascunși într-un camion ce transporta bere în Republica Moldova # Subiectul Zilei
Șapte bărbați, cetățeni ai Ucrainei, au fost găsiți ascunși în Vama Mămăliga într-un camion ce transporta bere spre Republica Moldova. Aceștia au fost reținuți de grănicerii ucrainenii, care au deconspirat o schemă de traversare ilegală a frontierei. Cei șapte bărbați au fost ascunși printre paletele cu recipientele de alcool din camionul oprit pentru verificări. Șoferul […] Articolul Șapte ucraineni, găsiți ascunși într-un camion ce transporta bere în Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a căzut de pe o scară în timp ce inspecta desfășurarea lucrărilor de construcție a unei vile. Incidentul s-a produs pe 9 ianuarie, la Râbnița. Muncitorii de pe șantier, aflați în apropiere, au apelat imediat la Serviciul de urgență. Astfel, victima a fost internată în Secția de […] Articolul Râbnița: Un bărbat a căzut de la înălțime apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Autoritățile aplică duble standarde față de agricultori, dar producătorul autohton trebuie să fie prioritar! # Subiectul Zilei
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, a criticat dur politicile statului față de sectorul agricol, acuzând autoritățile de duble standarde și lipsă de transparență privind subvențiile. „Este foarte grav atunci când, pe de o parte, se decapitalizează sectorul agricol, care nu este concurențial și nu-și poate vinde marfa și, concomitent, […] Articolul Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Autoritățile aplică duble standarde față de agricultori, dar producătorul autohton trebuie să fie prioritar! apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Patru persoane condamnate la 8–9 ani de închisoare pentru escrocherie, jaf și răpire la Chișinău # Subiectul Zilei
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane: trei bărbați cu vârstele de 33, 34 și 47 de ani și o femeie de 27 de ani, recunoscute vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvârșite în complicitate. Prin sentința instanței, inculpații au fost condamnați, pentru concurs de infracțiuni, […] Articolul Patru persoane condamnate la 8–9 ani de închisoare pentru escrocherie, jaf și răpire la Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
CNA desfășoară percheziții la Comrat într-un dosar de trafic de influență la examenele auto # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Comrat într-un dosar pornit pe faptul comiterii infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, două persoane sunt bănuite că ar fi pretins și acceptat suma de […] Articolul CNA desfășoară percheziții la Comrat într-un dosar de trafic de influență la examenele auto apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, soldată cu decesul victimei. Instanța de judecată a dispus pedepse cu închisoarea: unul dintre inculpați a fost condamnat la 14 […] Articolul Și-au bătut amicul de pahar până la moarte: doi bărbați trimiși după gratii apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Un incident violent a avut loc într-o școală din capitala Ucrainei, unde un elev a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg de clasă. Ambele victime au suferit răni grave și au fost transportate de urgență la spital, unde primesc îngrijiri medicale. Starea profesoarei este descrisă drept gravă. Incidentul s-a produs în dimineața […] Articolul Atac cu cuțitul într-o școală din Kiev: profesoară și elev, răniți grav apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a publicat o postare în care a comentat situația economică a Republicii Moldova după cinci ani de guvernare PAS. Potrivit acestuia, economia țării a înregistrat o creștere cumulativă de doar 0,4%, iar prognoza pentru anul 2025 indică o creștere de aproximativ 1%, insuficientă pentru a schimba situația generală. […] Articolul Datoria externă a Moldovei a depășit 130 de miliarde de lei, spune Ion Ceban apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
În noaptea de 13 spre 14 ianuarie, creștinii ortodocși de stil vechi celebrează trecerea dintre ani – Anul Nou pe rit vechi sau ajunul Sfântului Vasile. Conform tradiției, în ajunul sărbătorii, de la mic la mare merg cu uratul pe la casele gospodarilor, iar mâine, 14 ianuarie, copiii vor umbla din casă în casă cu […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc ajunul Sfântului Vasile apare prima dată în Subiectul Zilei.
12 ianuarie 2026
17:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, împreună cu conducerea Serviciului Vamal, a prezentat astăzi colectivului instituției pe noua directoare adjunctă a instituției, Ana Luca. Cu acest prilej, ministrul Finanțelor a subliniat importanța completării echipei manageriale a Serviciului Vamal, menționând că actuala componență a conducerii va contribui la creșterea performanței instituționale. Totodată, i-a urat succes doamnei Ana Luca […] Articolul Serviciul Vamal are un nou director adjunct apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:50
Primăria municipiului Chișinău dă asigurări că dezvoltarea orașului va continua, chiar și în condițiile activării pe baza unui buget provizoriu sau în eventualitatea unor blocaje politice. Reprezentanții administrației municipale precizează că toate procesele, proiectele și programele aprobate sunt implementate și se desfășoară conform planificării stabilite, fără întreruperi. Potrivit Primăriei, bugetul provizoriu este o măsură legală, […] Articolul Autoritățile municipale resping temerile privind blocaje administrative apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Carburanții înregistrează scumpiri destul de considerabile, după un sfârșit de an cu ieftiniri aproape fără precedent din ultimii patru ani. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 29 de bani, cu 17 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la […] Articolul Benzina și motorina se scumpesc, anunță ANRE apare prima dată în Subiectul Zilei.
