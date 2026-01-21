Ion Ceban și MAN nu au nicio legătură cu dosarul Cuculescu, subliniază juriștii MAN

15:30

Carburanții înregistrează scumpiri destul de considerabile, după un sfârșit de an cu ieftiniri aproape fără precedent din ultimii patru ani. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 29 de bani, cu 17 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la […]