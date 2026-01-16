MAN: restanțele față de fermieri au crescut de aproape trei ori

16:20

Un cetățean român de 29 de ani a fost depistat transportând 120 de pachete de țigări nedeclarate în bagaj, la Aeroportul Internațional Chișinău. Bagajul ticsit cu produse de tutun a fost descoperit de echipa comună în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la cursa avia spre Belgia. Produsele de tutun au fost ridicate și […]