176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Mesajul lui Ion Ceban

09:40

O femei și copilul acesteia au fost la un pas de tragedie, după ce un bărbat a scos arma și a tras o împușcătură în mașina în care se deplasau toți trei. Acesta a fost reținut de polițiști în urma unei sesizări a femeii care se află în proces de divorț cu bărbatul. Incidentul a […]