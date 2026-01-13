Șapte ucraineni, găsiți ascunși într-un camion ce transporta bere în Republica Moldova
Subiectul Zilei, 13 ianuarie 2026 13:50
Șapte bărbați, cetățeni ai Ucrainei, au fost găsiți ascunși în Vama Mămăliga într-un camion ce transporta bere spre Republica Moldova. Aceștia au fost reținuți de grănicerii ucrainenii, care au deconspirat o schemă de traversare ilegală a frontierei. Cei șapte bărbați au fost ascunși printre paletele cu recipientele de alcool din camionul oprit pentru verificări. Șoferul
• • •
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:40
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a căzut de pe o scară în timp ce inspecta desfășurarea lucrărilor de construcție a unei vile. Incidentul s-a produs pe 9 ianuarie, la Râbnița. Muncitorii de pe șantier, aflați în apropiere, au apelat imediat la Serviciul de urgență. Astfel, victima a fost internată în Secția de
Acum 2 ore
12:50
Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Autoritățile aplică duble standarde față de agricultori, dar producătorul autohton trebuie să fie prioritar! # Subiectul Zilei
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, a criticat dur politicile statului față de sectorul agricol, acuzând autoritățile de duble standarde și lipsă de transparență privind subvențiile. „Este foarte grav atunci când, pe de o parte, se decapitalizează sectorul agricol, care nu este concurențial și nu-și poate vinde marfa și, concomitent,
Acum 4 ore
12:00
Patru persoane condamnate la 8–9 ani de închisoare pentru escrocherie, jaf și răpire la Chișinău # Subiectul Zilei
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane: trei bărbați cu vârstele de 33, 34 și 47 de ani și o femeie de 27 de ani, recunoscute vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvârșite în complicitate. Prin sentința instanței, inculpații au fost condamnați, pentru concurs de infracțiuni,
11:50
CNA desfășoară percheziții la Comrat într-un dosar de trafic de influență la examenele auto # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Comrat într-un dosar pornit pe faptul comiterii infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, două persoane sunt bănuite că ar fi pretins și acceptat suma de
11:50
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, soldată cu decesul victimei. Instanța de judecată a dispus pedepse cu închisoarea: unul dintre inculpați a fost condamnat la 14
11:30
Un incident violent a avut loc într-o școală din capitala Ucrainei, unde un elev a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg de clasă. Ambele victime au suferit răni grave și au fost transportate de urgență la spital, unde primesc îngrijiri medicale. Starea profesoarei este descrisă drept gravă. Incidentul s-a produs în dimineața
11:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a publicat o postare în care a comentat situația economică a Republicii Moldova după cinci ani de guvernare PAS. Potrivit acestuia, economia țării a înregistrat o creștere cumulativă de doar 0,4%, iar prognoza pentru anul 2025 indică o creștere de aproximativ 1%, insuficientă pentru a schimba situația generală.
Acum 6 ore
09:40
În noaptea de 13 spre 14 ianuarie, creștinii ortodocși de stil vechi celebrează trecerea dintre ani – Anul Nou pe rit vechi sau ajunul Sfântului Vasile. Conform tradiției, în ajunul sărbătorii, de la mic la mare merg cu uratul pe la casele gospodarilor, iar mâine, 14 ianuarie, copiii vor umbla din casă în casă cu
Acum 24 ore
17:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, împreună cu conducerea Serviciului Vamal, a prezentat astăzi colectivului instituției pe noua directoare adjunctă a instituției, Ana Luca. Cu acest prilej, ministrul Finanțelor a subliniat importanța completării echipei manageriale a Serviciului Vamal, menționând că actuala componență a conducerii va contribui la creșterea performanței instituționale. Totodată, i-a urat succes doamnei Ana Luca
16:50
Primăria municipiului Chișinău dă asigurări că dezvoltarea orașului va continua, chiar și în condițiile activării pe baza unui buget provizoriu sau în eventualitatea unor blocaje politice. Reprezentanții administrației municipale precizează că toate procesele, proiectele și programele aprobate sunt implementate și se desfășoară conform planificării stabilite, fără întreruperi. Potrivit Primăriei, bugetul provizoriu este o măsură legală,
15:30
Carburanții înregistrează scumpiri destul de considerabile, după un sfârșit de an cu ieftiniri aproape fără precedent din ultimii patru ani. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 29 de bani, cu 17 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la
15:00
Un focar de pestă porcină africană a fost depistat în extravilanul comunei Zagarancea, raionul Ungheni, iar autoritățile au instituit carantină pe o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată de Comisia Situații Excepționale din raionul Ungheni. Pe durata carantinei, este interzisă transportarea porcinelor în zona afectată, precum și comercializarea cărnii și a subproduselor
14:20
Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale va fi prelungit până la data de 25 ianuarie, ca urmare a solicitărilor venite din partea cetățenilor. Autoritățile precizează că decizia a fost luată în contextul în care, în această perioadă, în Republica Moldova se află un număr mare de oaspeți și cetățeni reveniți din diaspora, iar
Ieri
13:10
Primăria municipiului Chișinău condamnă actele de vandalism comise asupra bunurilor municipale și anunță că, de această dată, au fost deteriorate panourile amplasate în subterana de pe strada Calea Ieșilor, din sectorul Buiucani. Autoritățile municipale precizează că a fost sesizată poliția, iar cazul urmează să fie documentat conform procedurilor legale. Primăria reamintește că, pe cea mai
12:00
Primăria municipiului Chișinău a lansat vineri licitația publică internațională pentru contractarea lucrărilor de construcție privind extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân, în sectorul Ciocana. Proiectul vizează construirea unui tronson de aproximativ un kilometru de bulevard, cu două direcții de deplasare. Potrivit documentației, drumul va avea două carosabile cu sens unic, fiecare prevăzut cu câte trei benzi
12:00
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 46 de ani, acuzat de omor și răpirea mijlocului de transport. Judecătoria Orhei, sediul Rezina i-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 18 ani și 6 luni. Potrivit probelor administrate de procurori, la
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a depus declarația de avere pentru anul 2025, indicând venituri cu aproximativ 58% mai mari față de anul precedent. Documentul depus la Autoritatea Națională de Integritate include și circa 67.000 de lei, sumă obținută în urma câștigării unui proces de judecată. Potrivit declarației, șefa statului a încasat în 2025 un
09:50
Sinteza: ARBI a CNA a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 7 milioane de lei # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de prevenirii, combaterii corupției și recuperării bunurilor infracționale. Astfel, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI) a aplicat sechestre pe active ilicite în sumă de peste 7 170 644 de lei. Printre bunurile indisponibilizate se numără 3 capitaluri sociale, o construcție
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Escrocherie pe Telegram cu criptomonede: Trei persoane, lăsate fără 700.000 de lei # Subiectul Zilei
Un tânăr de 26 de ani a fost condamnat pentru escrocherie, după ce a pus în aplicare o schemă frauduloasă de tranzacționare a criptomonedei USDT, prin care a înșelat trei persoane și a cauzat un prejudiciu de peste 700.000 de lei. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 22–30 august 2022, inculpatul a pus în aplicare o
13:50
Un bărbat a murit în urma unui conflict, produs în după-amiaza de ieri, 8 ianuarie, în jurul orei 17:15, în localitatea Rădoaia, din raionul Sângerei, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 45 de ani. Acesta s-ar fi aflat în ospeție la un consătean
12:50
Un bărbat în vârstă de 26 de ani, cetățean străin, bănuit de comiterea unui jaf în municipiul Chișinău, a fost reținut pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga", chiar înainte de decolarea cursei Chișinău–Istanbul. Potrivit informațiilor oficiale, cazul a avut loc la data de 5 ianuarie, în urma unor măsuri operative desfășurate de oamenii legii în cooperare
11:40
Polițiștii de Frontieră postului vamal Palanca au găsit asupra unui ucrainean în vârstă de 23 de ani, care se îndrepta spre Ucraina, o armă de model „EKOL Viper 3", împreună cu 9 cartușe de calibru 4 mm, ascunse în interiorul mașinii pe care o conducea. „La volanul automobilului se afla un cetățean ucrainean, în vârstă
10:40
Mai multe automobile au fost implicate în accidente rutiere, seara și noaptea trecută, după ce au alunecat pe străzi acoperite de zăpadă și ghețuș din Chișinău. Situațiile au fost surprinse în mai multe videoclipuri publicate de șoferi pe rețelele sociale. În sectorul Buiucani al municipiului Chișinău, pe un drum în pantă, mai multe mașini parcate cu
10:30
Primăria Municipiului Chișinău anunță că circulația transportului public a fost restabilită integral în raza municipiului. Toate rutele de troleibuz și autobuz circulă conform traseelor și orarelor stabilite. În suburbii, transportul public este reluat, în mare parte, conform programului obișnuit. Sunt înregistrate doar două redirecționări temporare: Pe celelalte trasee suburbane, circulația se desfășoară în condiții normale,
6 ianuarie 2026
17:20
Grav accident rutier marți dimineață, în Vatra Dornei, județul Suceava, România, Cinci copii și un adult au ajuns la spital de urgență după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat în albia râului Bistrița. Imaginile surprinse la scurt timp după accident sunt dramatice: mașina este răsturnată pe cupolă,
15:00
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința a doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de violul surorii mai mici. Acestora le-a fost stabilită pedeapsa de 10 ani de închisoare pentru fiecare. Reieșind din probatoriul acumulat, tinerii, pe parcursul mai multor ani de zile și-au violat
14:50
Ședința
11:10
Tarife umflate pentru înmormântări: zeci de victime și peste 200.000 de lei încasați ilegal # Subiectul Zilei
Procuratura municipiului Chișinău a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță o cauză penală în care patru bărbați, cu vârste între 40 și 70 de ani, sunt învinuiți de corupere pasivă, escrocherie și trafic de influență. Printre aceștia se numără trei persoane publice și un cleric. Potrivit probatoriului, unul din bărbați, activând în calitate […] Articolul Tarife umflate pentru înmormântări: zeci de victime și peste 200.000 de lei încasați ilegal apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 61.933 de traversări. Totodată, nouă persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 17.018 traversări persoane; PTF Leușeni – 11.638 de […] Articolul Situația la frontieră: Circa 62.000 de traversări în 24 de ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
5 ianuarie 2026
19:10
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, serviciile municipale și preturile de sector monitorizează permanent situația din teren și intervin prompt acolo unde este necesar. Autoritățile locale îndeamnă cetățenii să dea dovadă de maximă prudență la deplasările pe drumurile publice și în trafic, iar părinții sunt rugați să supravegheze copiii și minorii, […] Articolul Serviciile municipale din Chișinău, mobilizate din cauza ghețușului apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
Un român prins cu 120 de pachete de țigări nedeclarate la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”- Chișinău # Subiectul Zilei
Un cetățean român de 29 de ani a fost depistat transportând 120 de pachete de țigări nedeclarate în bagaj, la Aeroportul Internațional Chișinău. Bagajul ticsit cu produse de tutun a fost descoperit de echipa comună în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la cursa avia spre Belgia. Produsele de tutun au fost ridicate și […] Articolul Un român prins cu 120 de pachete de țigări nedeclarate la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”- Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 5 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 6 ianuarie. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,02 lei/litru (+10 bani), iar al motorinei standard – 18,75 lei/litru (+5 bani). Reamintim că, de la […] Articolul Benzina și motorina se scumpesc în Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr de 24 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie. Prin hotărârea instanței de judecată, inculpatul a fost condamnat la un an și opt luni de închisoare, pedeapsa urmând a fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în […] Articolul Escrocherie pe WhatsApp. Un deținut a înșelat un bărbat cu peste 10.000 de lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Criză în educație? MAN solicită 19% din buget și salarii mai mari pentru profesori # Subiectul Zilei
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a lansat o declarație dură la adresa guvernării Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzând autoritățile de subfinanțarea sistemului național de educație și de politici care ar duce la degradarea acestuia. Potrivit MAN, în anul 2026 cheltuielile pentru educație ar urma să scadă la 14,9% din totalul cheltuielilor publice, cel mai mic […] Articolul Criză în educație? MAN solicită 19% din buget și salarii mai mari pentru profesori apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Un tribunal din Ucraina a condamnat doi moldoveni pentru acte de sabotaj comise pe teritoriul ucrainean. Este vorba despre o decizie pronunțată la 26 decembrie de Judecătoria orașului Vinița. Potrivit materialelor cauzei, în aprilie 2025, un moldovean șomer a acceptat prin aplicația Telegram o propunere de a comite un act de sabotaj în Ucraina, în […] Articolul Doi moldoveni, condamnați în Ucraina la 15 ani de închisoare apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
În decursul săptămânii trecute, polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au depistat 11 cazuri de consum și deținere de droguri pe teritoriul municipiului Chișinău, în urma acțiunilor zilnice de patrulare. Cazurile au fost înregistrate în mai multe sectoare. Toate persoanele au fost documentate și sancționate conform legislației în vigoare. ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU […] Articolul Mai multe persoane, prinse cu droguri în Chișinău într-o săptămână apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Un bărbat a tras o împușcătură în mașina în care se deplasa împreună cu soția de care divorțează # Subiectul Zilei
O femei și copilul acesteia au fost la un pas de tragedie, după ce un bărbat a scos arma și a tras o împușcătură în mașina în care se deplasau toți trei. Acesta a fost reținut de polițiști în urma unei sesizări a femeii care se află în proces de divorț cu bărbatul. Incidentul a […] Articolul Un bărbat a tras o împușcătură în mașina în care se deplasa împreună cu soția de care divorțează apare prima dată în Subiectul Zilei.
30 decembrie 2025
13:00
Joacă periculoasă la Căușeni: adolescenți prinși în timp ce trăgeau cu arma pe stadion # Subiectul Zilei
În timpul misiunilor de menținere a ordinii publice, carabinierii au intervenit pe stadionul central din orașul Căușeni, unde au depistat trei minori cu vârste de 14–15 ani. Minorii efectuau împușcături cu un pistol pneumatic în gardul metalic al stadionului — o acțiune care putea pune în pericol persoanele din zonă și bunurile publice. Pentru clarificarea […] Articolul Joacă periculoasă la Căușeni: adolescenți prinși în timp ce trăgeau cu arma pe stadion apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și nimicirea unui lot de 2.080 kg de rodii importate, care nu corespund normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Potrivit ANSA, analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admisibile a reziduului de pesticid Pirimetanil, substanță care poate prezenta riscuri pentru sănătatea umană. Probele au fost […] Articolul Rodii periculoase oprite la frontieră: ANSA a nimicit un lot de peste 2.000 kg apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Două tentative de scoatere ilegală a mijloacelor financiare din țară, în sumă totală de 50.000 de dolari, au fost contracarate de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău, în cooperare cu polițiștii de frontieră. Primul caz a fost înregistrat pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la cursa Chișinău–Tel Aviv. O cetățeană a Statului Israel, în […] Articolul Doi străini au vrut să scoată din Moldova 50.000 de dolari apare prima dată în Subiectul Zilei.
29 decembrie 2025
14:30
Un taximetrist de 51 de ani a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de comercializarea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinău și al raionului Strășeni. Potrivit Poliției, activitatea infracțională a bărbatului a fost documentată timp de aproximativ două luni de către ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni. În această perioadă, […] Articolul Taxi transformat în „livrator” de droguri: un bărbat, arestat apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Un bărbat de 71 de ani a suferit arsuri de gradul I, II și III în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz la un aragaz, în dimineața zilei de 28 decembrie, în satul Filipeni, raionul Leova. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 07:58, iar victima a fost transportată de […] Articolul Explozie într-o gospodărie din Filipeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
La propunerea președintelui Partidului Nostru, Renato Usatîi, bugetul de stat pentru 2026 va fi examinat la început de ședință plenară a Parlamentului # Subiectul Zilei
La propunerea președintelui fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, proiectul legii bugetului de stat este examinat în ședința plenară în regim prioritar. „Având experiența cum s-a aprobat bugetul de stat în prima lectură, am o propunere – să îl punem numărul unu pe ordinea de zi, ca să nu începem să discutăm bugetul la 5–6 seara, […] Articolul La propunerea președintelui Partidului Nostru, Renato Usatîi, bugetul de stat pentru 2026 va fi examinat la început de ședință plenară a Parlamentului apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
Un bărbat din municipiul Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru huliganism agravat, după un conflict izbucnit din cauza unui loc de parcare, informează Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit instanței, incidentul a avut loc în luna mai 2025, într-o curte de bloc din capitală. Inculpatul s-a luat la ceartă cu un alt bărbat, […] Articolul Trei ani de pușcărie pentru un loc de parcare: caz șocant în capitală apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Procuratura Bălți, Oficiul Sîngerei, informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, două persoane au fost recunoscute vinovate de comiterea infracțiunii de corupere electorală. Instanța a stabilit că, în luna octombrie 2024, inculpatele au oferit câte 2 000 de lei mai multor alegători dintr-o localitate a raionului Sîngerei, pentru a-i determina ca, […] Articolul Corupere electorală în raionul Sîngerei: două femei, condamnate apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Peste 300 de zboruri au fost întârziate şi anulate pe aeroporturile din Moscova în urma atacurilor cu drone asupra capitalei ruse # Subiectul Zilei
Peste 270 de zboruri au fost întârziate pe aeroporturile moscovite Şeremetievo şi Vnukovo, 42 au fost anulate, iar alte 69 au fost redirecţionate către aerodromuri alternative din cauza restricţiilor introduse cu o zi înainte, relatează RIA Novosti, potrivit Meduza. Şeremetievo a precizat că 17 zboruri de sosire şi plecare au fost anulate, 32 au fost întârziate, iar […] Articolul Peste 300 de zboruri au fost întârziate şi anulate pe aeroporturile din Moscova în urma atacurilor cu drone asupra capitalei ruse apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Un grup de patru persoane din Republica Moldova este blocat în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș, transmite Salvamont Argeș. Sunt patru turiști care au plecat spre vârful Negoiu fără să țină cont de avertizările meteo, astfel că au rămas blocați în zona lacului Călțun. În acest moment, bărbații se află într-un refugiu, așteptând intervenția salvamontiștilor. […] Articolul Patru moldoveni blocați în Munții Făgăraș după ce au ignorat avertizările meteo apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 29 decembrie 2025, ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI Articolul LIVE// Ședința Parlamentului Republicii Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
27 decembrie 2025
14:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de mulțumire locuitorilor Capitalei, la final de an, subliniind că realizările din 2025 au fost posibile datorită implicării comune a administrației municipale și a cetățenilor. Potrivit edilului, anul 2025 a adus numeroase provocări, însă și rezultate vizibile pentru oraș. Printre acestea se numără reparația […] Articolul Felicitare de final de an de la Ion Ceban: „Împreună am transformat Chișinăul” apare prima dată în Subiectul Zilei.
