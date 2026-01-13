Șapte ucraineni, găsiți ascunși într-un camion ce transporta bere în Republica Moldova

11:10

Peste 270 de zboruri au fost întârziate pe aeroporturile moscovite Şeremetievo şi Vnukovo, 42 au fost anulate, iar alte 69 au fost redirecţionate către aerodromuri alternative din cauza restricţiilor introduse cu o zi înainte, relatează RIA Novosti, potrivit Meduza. Şeremetievo a precizat că 17 zboruri de sosire şi plecare au fost anulate, 32 au fost întârziate, iar