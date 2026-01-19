Cum puteți reduce facturile la energie și crește confortul în blocul în care locuiți cu ajutorul programului guvernamental FEERM
Observatorul de Nord, 19 ianuarie 2026 10:50
Un bloc modernizat energetic aduce locatarilor confort sporit și facturi mai mici la energie, cu temperatură uniformă în apartamente, sisteme de încălzire eficiente și spații comune bine întreținute. Fațadele îngrijite și aspectul plăcut al clădirii sporesc atractivitatea blocului și satisfacția de a locui într-un spațiu modern. În același timp, 1 leu investit în eficiență energetică
Cum puteți reduce facturile la energie și crește confortul în blocul în care locuiți cu ajutorul programului guvernamental FEERM
Deschide un card social la orice bancă comercială din RM, pentru a beneficia de indemnizații din orice colț al lumii
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata ajutorului social, indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 185,32 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate
Tot mai mulți tineri ajung astăzi să se confrunte cu o boală considerată, până nu demult, specifică vârstei înaintate. Cancerul nu mai este doar o problemă a bătrâneții. Medicii și cercetătorii observă o creștere clară a cazurilor în rândul persoanelor tinere, mai ales când vorbim despre cancerul de colon, numit și cancer colorectal. Statisticile arată
Pe 17 ianuarie curent, Teatrul „Veniamin Apostol" din Soroca, a găzduit un eveniment de zile mari, care a adus în prim-plan forța expresivă a artei și noblețea spiritului cultural românesc. Într-o atmosferă de aleasă trăire artistică, scena teatrului a devenit spațiul de întâlnire al poeziei, muzicii și cuvântului rostit, oferind publicului un recital de înaltă
România a urcat pe locul 11 în clasamentul Henley al celor mai puternice pașapoarte din lume în 2026
România a urcat pe locul 11 în clasamentul Henley Passport Index 2026 al celor mai puternice pașapoarte, de pe locul 15, în 2025, cu acces fără viză la 178 de țări, arată datele consultate de Economedia. Menționăm că același loc poate fi ocupat de mai multe țări, care au indicatori similari. Singapore a ocupat
Astăzi, creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc Boboteaza, iar această zi este una plină de semnificaţii. Este ziua în care sunt sfințite apele. Boboteaza sau Botezul Domnului face parte din seria celor 12 sărbători creştine importante şi reamintește faptele petrecute la apa Iordanului. Boboteaza înseamnă înnoirea omului creştin. Sărbătoare începe însă cu o zi înainte.
Cu un consum anual peste 14 litri de alcool pur pe cap de locuitor, Republica Moldova este fruntașă în lume
Republica Moldova rămâne, din păcate, printre țările cu cel mai mare consum de alcool din lume, chiar dacă în ultimii ani a mai coborât câteva poziții și pare că situația s-a îmbunătățit ușor. Potrivit datelor „World Population Review" pentru anul 2025, în țară se consumă anual peste 14 litri de alcool pur pe cap de
În timp ce la Chișinău bifăm cu sârguință capitole de aderare, la mii de kilometri distanță, plăcile tectonice ale puterii mondiale par să se rearanjeze într-un mod care ne dă fiori. Ne-am obișnuit să privim spre Vest ca spre un far sigur, dar ce facem când farul începe să pâlpâie, iar Casa Albă pare să
La început de săptămână dolarul este cotat la 17 lei și 16 de bani, iar moneda unică europeană costă 19 lei și 94 de bani
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 19 ianuarie 2026, moneda unică europeană este cotată la 19 lei și 94 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 16 de bani, Leul românesc costă 3 lei și 91 de bani, Rubla rusească costă 22 de bani,
Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026. Peștii se bucură de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Această zi scoate la lumină emoții, dorințe și nevoi reale, invitând la sinceritate și asumare. Fiecare zodie este provocată să se privească mai atent și să facă pași mici, dar importanți, spre echilibru și evoluție. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Horoscopul
Meteo, 19 ianuarie 2026: început de săptămână fără precipitații, dar cu vreme geroasă
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, în raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, în prima zi a săptămânii, vom avea temperaturi scăzute, iar probabilitatea unor ninsori este de 10 la sută. Valorile termice vor fi sub nedia perioadei și se vor încadra între -8 și -16 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de
Horoscop săptămânal Berbec: 19-25 ianuarie 2026 Întâmplările care au loc în această săptămână îți solicită participarea proactivă, indiferent dacă aceasta înseamnă confruntarea cu unele temeri din viața amoroasă, să dai curs unei idei de afaceri riscante, să aduci mai multă strategie în raport cu problemele financiare sau să stabilești un regim alimentar mai strict.
Premierul Alexandru Munteanu: „ÎIS „Acva-Nord" nu a fost bine gestionată, m-a șocat că nu s-a găsit o soluție" / VIDEO
După aproape un deceniu de proceduri judiciare și încercări repetate de redresare financiară, instanța din Soroca a decis recent trecerea în procedură de faliment a ÎIS „Acva-Nord". I-am solicitat Premierului Alexandru Munteanu să se expună pe acest caz și să ne spună ce soluție are Guvernul. Prim-ministru a recunoscut că întreprinderea nu a fost bine
Te-ai întrebat vreodată cât de periculos este să dormi cu telefonul lângă tine? Telefoanele mobile s-au integrat complet în rutinele noastre zilnice, iar pentru mulți dintre noi, ele au devenit indispensabile. Ajungem chiar să nu ne despărțim de ele nici măcar în timpul somnului, lăsându-le pe noptieră sau chiar sub pernă. Prezența dispozitivelor în
Specialiștii în arta feng-shui susțin că anumite plante aduc noroc și prosperitate în 2026. Aceștia oferă idei simple pentru decorarea casei. Poți începe noul an cu dreptul și să atragi energiile pozitive în viața ta. Când te pregătești pentru un nou început, poți aduce în locuința ta plante care îți schimbă starea de bine și
Fasolea a fost desemnată planta toxică a anului 2026. Gătirea greșită îți poate afecta sănătatea.
Grădina Botanică Specială Hamburg Vandsbek a desemnat fasolea boabe drept planta toxică a anului 2026. Specialiștii au făcut această alegere pentru a atrage atenția asupra modului corect de preparare. Fasolea se consumă frecvent în Republica Moldova, mai ales în perioada postului. Gătirea greșită îți poate afecta sănătatea. De ce poate fi fasolea periculoasă? Fasolea crudă
Într-o dezbatere continuă despre antrenamentele de dimineață vs. antrenamentele de seară, experții spun că ambele oferă beneficii pe termen lung. Exercițiile de dimineață te ajută să adormi mai repede seara, în timp ce mișcarea de amiază te ajută să scapi de stres și susține somnul odihnitor Specialiștii recomandă să alegi momentul potrivit în care să
Îmbătrânirea sănătoasă depinde de calitatea vieții pe măsură ce înaintezi în vârstă
Experții au dezvăluit principalele semne că înaintezi în vârstă mai bine decât crezi. Aceste semne subtile sugerează că, de fapt, evoluezi în ciuda trecerii rapide a timpului. Îmbătrânirea sănătoasă nu este definită doar de cât timp trăiești, ci și de calitatea vieții pe măsură ce înaintezi în vârstă. Îmbătrânirea sănătoasă poate fi cuantificată în
Fumătorii care respectă dieta mediteraneană au un metabolism mai sănătos și mai echilibrat
Un studiu realizat în Turcia arată că fumătorii care respectă dieta mediteraneană au un metabolism mai sănătos și mai echilibrat decât cei care nu o urmează. Cercetătorii au analizat 48 de fumători cu vârste între 18 și 55 de ani, jumătate dintre ei consumând alimente specifice pentru dieta mediteraneană, bogată în fructe, legume, pește, ulei de
Curs valutar, 18 ianuarie 2026: euro costă 19 lei și 91 de bani, iar dolarul valorează 17 lei și 12 bani.
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 18 ianuarie 2026, euro are valoarea de 19 lei și 91 de bani. Dolarul american are valoarea de 17 lei și 12 bani. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de bani, iar leul românesc rămâne la valoarea de 3
Cazurile de rabie se înmulțesc – raioanele Florești și Drochia printre „lideri"
Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că, în prezent, se înregistrează o tendință nefavorabilă a situației epizootice la rabie și recomandă autorităților responsabile consolidarea acțiunilor intersectoriale pentru a preveni și limita răspândirea virusului. Prezența animalelor fără stăpân în localități constituie un factor de dezechilibru epidemiologic și epizootic, favorizând circulația virusului rabic în mediul comunitar și
Fosta președintă a Comitetului de Conducere al Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, aunge în fața instanței. Procuroirii au depus dosarul, în data de 15 ianuarie, la Judecătoria Chișinău
Zastânca s-ar putea alipi la municipiul Soroca? Valeriu Covalciuc crede că primăria satului va beneficia / VIDEO # Observatorul de Nord
Amalgamarea satului Zastânca cu municipiul Soroca a fost unul dintre subiectele discutate la întrunirea autorităților locale cu Prim-ministrul Alexandru Muntean din această săptămână. Primarul Valeriu Covalciuc crede că primăria va beneficia de mai multe înlesniri. Doar că acest lucru nu îl decide primarul, ci cetățenii. Subiectul amalgamării satului Zastânca cu municipiul Soroca va fi discutat […] Post-ul Zastânca s-ar putea alipi la municipiul Soroca? Valeriu Covalciuc crede că primăria satului va beneficia / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 18 ianuarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vrenme geroasă, iar probabilitatea unor ninsori este de doar 10 la sută. În termometre vom avea de la -9 până la -15 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 83 la sută, iar vântul va bate cu viteza de […] Post-ul Meteo, 18 ianuarie 2026: vreme geroasă, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Sinuzita este o afecțiune caracterizată prin inflamația sau infecția sinusurilor, cavități umplute cu aer, localizate în jurul nasului, ochilor și pomeților. Rolul acestora este de a filtra aerul inhalat, de a menține umiditatea căilor respiratorii și de a produce mucus, care ajută la eliminarea impurităților. Ceaiul de mentă Sursa foto: arhiva Doctorul Zilei Ceaiul de […] Post-ul Dacă suferi de sinuzită încearcă „leacurile băbești” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Podul peste Nistru, de la Cosăuți-Yampil, dorit la Chișinău și la Kiev / VIDEO # Observatorul de Nord
În cadrul vizitei la Soroca, l-am întrebat pe Prim-ministrul Alexandru Munteanu care este situația cu construcția podului de peste Nistru, Cosăuți-Yampil, lucrările fiind stopate în ultima perioadă. Demnitarul ne-a spus că recent a discutat cu reprezentanții conducerii Ucrainei la acest subiect, și s-a convins că și pe malul stâng al Nistrului persistă acest interes. „În […] Post-ul Podul peste Nistru, de la Cosăuți-Yampil, dorit la Chișinău și la Kiev / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Puține elemente combinate tind atât de mult spre perfecțiune precum pâinea și roșiile. Poate doar cartofii și carnea de pui. Perfecte, fiecare, în simplitatea lor, încât orice formă ar lua combinația de pâine și roșii rezultă ceva de ordinul sublimului, scrie g4food.ro. Aroma pâinii abia scoase din cuptor și dulceața roșiei care stă să pocnească […] Post-ul Un „duet” perfect – pâinea cu roșiile apare prima dată în Observatorul de Nord.
Oricât de contraintuitiv ar părea acest lucru, cercetătorii spun că fenomenul reflectă vulnerabilitatea umanității la „pierderea culturală”, atunci când, la nivel colectiv, uităm cum să facem anumite lucruri, scrie descopera.ro. „Dinamici similare de pierdere culturală sunt bine documentate în registrul istoric, arheologic și etnografic al lui Homo sapiens, inclusiv în cazul unor tehnologii precum betonul, […] Post-ul Un studiu arată că unii neanderthalieni au uitat cum să facă focul apare prima dată în Observatorul de Nord.
Perugia este un oraș din centrul Italiei unde trecutul medieval se împletește cu gustul dulce al ciocolatei. Capitală a regiunii Umbria, orașul atrage turiști din toată lumea prin străduțele pavate, piețele vechi și festivalurile care animă centrul istoric. Perugia seamănă cu orașele Toscanei, dar este mai liniștită și mai aerisită. Centrul istoric este compact și […] Post-ul Perugia, destinația din Italia cunoscută pentru ciocolată și piețe istorice apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cancerul – boala care poate recidiva după ani de zile. Vinovate sunt celulele tumorale „adormite” # Observatorul de Nord
Cancerul poate reveni chiar și după ani de la un tratament considerat reușit, iar cercetătorii cred că vinovate sunt celulele tumorale „adormite”, care scapă terapiilor clasice și se pot reactiva în anumite condiții, scrie csid.ro. Pentru multe persoane diagnosticate cu cancer, finalizarea tratamentului vine cu speranța unui nou început. Totuși, în unele cazuri, boala poate […] Post-ul Cancerul – boala care poate recidiva după ani de zile. Vinovate sunt celulele tumorale „adormite” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Donarea de sânge este sigură, dar este important să respecți intervalele recomandate între donații # Observatorul de Nord
Donarea de sânge este unul dintre cele mai simple și eficiente gesturi prin care poți salva vieți. Pentru majoritatea adulților sănătoși, donarea este sigură, însă este esențial să respecți intervalele recomandate între donații, pentru a-ți proteja sănătatea și pentru a asigura calitatea sângelui donat. Tipuri de donații de sânge Există mai multe tipuri de donații, […] Post-ul Donarea de sânge este sigură, dar este important să respecți intervalele recomandate între donații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Tot mai mulți tineri aleg narghileaua pentru relaxare. Mulți spun că este mai blândă decât țigara. În realitate, după o sesiune de narghilea, unii simt dureri în piept. Fenomenul are explicații clare. Narghileaua produce mult fum. Fumul nu dispare rapid. Tu îl inhalezi adânc și repetat. Plămânii primesc o cantitate mare de substanțe iritante. Mucoasa […] Post-ul Narghileaua și durerile în piept, ce se întâmplă în corpul tău? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Dacă îți place gustul maionezei, dar vrei să eviți grăsimile și caloriile din rețeta tradițională, există o alternativă care te va surprinde prin gust și textură. Este vorba despre maioneza fără ulei, un preparat sănătos și ideal pentru cei care țin dietă sau vor să mănânce mai echilibrat, fără a face compromisuri în privința aromelor. […] Post-ul Maioneză fără ulei, reţeta perfectă pentru cei care vor să slăbească apare prima dată în Observatorul de Nord.
Pasărea care zboară la cea mai mare înălțime. Una a lovit un avion la 11.300 de metri altitudine # Observatorul de Nord
Într-o epocă în care păsările sunt monitorizate prin GPS, sateliți și senzori de altitudine, un record vechi de peste 50 de ani continuă să rămână neatins. Este vorba despre cea mai mare înălțime la care a fost documentat vreodată zborul unei păsări, un prag pe care, în mod accidental, l-a depășit o specie din Africa […] Post-ul Pasărea care zboară la cea mai mare înălțime. Una a lovit un avion la 11.300 de metri altitudine apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 17 ianuarie 2026: euro costă 19 lei și 91 de bani, iar dolarul valorează 17 lei și 12 bani. # Observatorul de Nord
Poliția de Frontieră atenționează că de Bobotează scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis # Observatorul de Nord
Cetățenii sunt avertizați că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului. Avertizarea este făcută în contextul sărbătorii Boboteaza, când cetățenii se scaldă în apa rece a râurilor și lacurilor, informează moldpres.md Poliția de Frontieră atenționează că râurile Prut și Nistru se află […] Post-ul Poliția de Frontieră atenționează că de Bobotează scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2026. Balanțele sunt atente la detalii. Află ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2026 aduce o energie aparte, una care te invită să fii mai atentă la ce se întâmplă în interiorul tău, dar și la felul în care reacționezi la mediul din jur. Astrele conturează contexte diferite pentru fiecare zodie, însă mesajul general este legat de asumare, echilibru și conștientizare. Nimic nu […] Post-ul Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2026. Balanțele sunt atente la detalii. Află ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut apare prima dată în Observatorul de Nord.
Carburanții continuă se scumpească – cu doi bani benzina și cu patru bani motorina # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru zilele de 17, 18 și 19 ianuarie 2026 – benzina se va scumpi cu 2 bani, iar motorina cu 4 bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 22 de lei și 61 de bani, iar un litru de motorină va […] Post-ul Carburanții continuă se scumpească – cu doi bani benzina și cu patru bani motorina apare prima dată în Observatorul de Nord.
Taxa pentru înmormântare la Cosăuți mai scumpă ca la Chișinău? Sătenii revoltați, preotul neagă / VIDEO # Observatorul de Nord
La întâlnirea cu Premierul Alexandru Munteanu, sătenii din satul Cosăuți s-au plâns că e prea scumpă înmormântarea. „Trebuie să plătim 4000 de lei, nu este destul că ai o pierdere mare în familie. În satele din jur taxa este de 1000 de lei”. Bărbatul a fost aplaudat de alți consăteni, care au spus că de […] Post-ul Taxa pentru înmormântare la Cosăuți mai scumpă ca la Chișinău? Sătenii revoltați, preotul neagă / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Meteo, 17 ianuarie 2026: soare „cu dinți” și temperaturi mai joase decât media perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 17 ianuarie 2026, vom avea vreme geroasă, soare „cu dinți” și valori termice mai joase decât media perioadei. Astfel, probabilitatea unor ninsori este de doar 10 la sută, temperatura aerului se va încadra între -10 și -16 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 17 ianuarie 2026: soare „cu dinți” și temperaturi mai joase decât media perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Maia Sandu dă un imbold unionismului din Moldova? Cum declarația președintei a aprins spiritele și ce spun experții //ANALIZĂ # Observatorul de Nord
Declarația președintei Maia Sandu privind sprijinul pentru unirea Republicii Moldova cu România, în eventualitatea organizării unui referendum, a stârnit un val puternic de reacții și emoții: de la „nimic nou” până la cereri de demisie pentru trădare de țară. Partenerii noștri, publicația online NewsMaker, au analizat ce impact ar putea avea această declarație asupra reputației […] Post-ul Maia Sandu dă un imbold unionismului din Moldova? Cum declarația președintei a aprins spiritele și ce spun experții //ANALIZĂ apare prima dată în Observatorul de Nord.
Victor Ponta: În 2030, Maia Sandu ar putea să-l înlocuiască pe Nicușor Dan la Președinția României # Observatorul de Nord
Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, a declarat că în anul 2030 Maia Sandu ar putea să-l înlocuiască pe Nicușor Dan în funcția de președinte al României. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate în care Ponta a vorbit despre mai multe scenarii politice analizate în culise încă din perioada 2023–2024, scrie independent.md. […] Post-ul Victor Ponta: În 2030, Maia Sandu ar putea să-l înlocuiască pe Nicușor Dan la Președinția României apare prima dată în Observatorul de Nord.
Dosarul nevinovăției lui Veaceslav Platon. „Manevre” la Curtea Supremă de Justiție # Observatorul de Nord
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins crererea de accelerare a examinării cauzei procurorei Elena Ceruţa împotriva Consiliului Superior al Magistraturii, în care cere anularea a două hotărâri, care se referă la specializarea judecătorilor. Instanța a decis că, deși cauza a fost înregistrată cu 15 luni în urmă, „aceasta se află în faza de pregătire pentru dezbaterile judiciare” […] Post-ul Dosarul nevinovăției lui Veaceslav Platon. „Manevre” la Curtea Supremă de Justiție apare prima dată în Observatorul de Nord.
Timpul trece, dar dorul de Grigore Vieru rămâne.. Evenimentul comemorativ va avea loc sâmbătă, 18 ianuarie, începând cu ora 10:00, în Parcul „Mihai Eminescu” din municipiul Soroca. Manifestarea este organizată de I.P. Palatul de Cultură din Soroca și va include depuneri de flori la bustul poetului, în semn de respect și recunoștință pentru moștenirea culturală […] Post-ul Încă un an fără Grigore Vieru apare prima dată în Observatorul de Nord.
Condamnat la detențiune pe viață – un autoproclamat „apostol Mihail” a exploatat o familie timp de peste un deceniu # Observatorul de Nord
Prin acțiunile procesuale ale procurorilor și ale organelor de urmărire penală, un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost recunoscut vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. Printr-o sentință recent pronunțată, instanța de judecată i-a stabilit pedeapsa sub formă de detențiune pe viață, informează […] Post-ul Condamnat la detențiune pe viață – un autoproclamat „apostol Mihail” a exploatat o familie timp de peste un deceniu apare prima dată în Observatorul de Nord.
Relocare.MD nu înseamnă doar transport, ci gestionarea profesionistă a întregului proces de relocare. Indiferent de complexitatea proiectului, fiecare etapă este planificată și executată cu atenție la detalii: Servicii de hamali și mutări rezidențiale sau corporate în Chișinău și în toată țara Transport sigur pentru mobilă, electrocasnice, echipamente medicale și industriale Manipulare specializată a obiectelor grele sau […] Post-ul Soluții integrate pentru mutări fără griji apare prima dată în Observatorul de Nord.
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Decizia SUA nu afectează vizitatorii, turiștii sau studenții din Republica Moldova” / VIDEO # Observatorul de Nord
După ce Statele Unite ale Americii au decis suspendarea vizelor pentru 75 de state, inclusiv Republica Moldova, premierul Alexandru Munteanu s-a expus la acest subiect. Aflat într-o vizită la Soroca, l-am întrebat pe Prim-ministru cum comentează situația. Acesta ne-a declarat că decizia SUA nu afectează vizitatorii, turiștii sau studenții din Republica Moldova. Vedeți mai jos […] Post-ul Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Decizia SUA nu afectează vizitatorii, turiștii sau studenții din Republica Moldova” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Agropensiunea „Trei Frați” din Dărcăuți / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat ieri o vizită de lucru în raionul Soroca. Oficialul s-a întâlnit cu autoritățile publice locale și cu reprezentanții serviciilor desconcentrate. Discuțiile au vizat prioritățile de dezvoltare ale raionului și localităților, dar și pașii necesari în contextul Planului de creștere cu Uniunea Europeană. A fost subliniată importanța colaborării dintre administrația centrală […] Post-ul Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Agropensiunea „Trei Frați” din Dărcăuți / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Revenirea din vacanță a membrilor șezătorii de la biblioteca „Basarabia” a fost marcată de o întâlnire cu totul specială, organizată chiar de Ziua Culturii Naționale, când este aniversată și nașterea poetului Mihai Eminescu. Într-o atmosferă caldă, plină de voie bună, participanții s-au reunit pentru a depăna amintiri din vacanță, a împărtăși reușite personale și a descoperi […] Post-ul Fir cu fir, în spiritul lui Eminescu. Șezătoare la biblioteca „Basarabia” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Peste 1.900 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare au fost înregistrate în Republica Moldova săptămâna trecută. Cele mai multe cazuri sunt la copii. Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată o scădere de 17 la sută față de săptămâna precedentă. În raionul Soroca, situația este mai bună. Potrivit vicedirectorului medical al Spitalului […] Post-ul Cazurile de gripă sezonieră în scădere la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
