Moldova a importat circa 40 milioane metrii cubi de LNG din Statele Unite

18:20

Un tânăr din Rîbnița a ajuns la spital, după ce a băut din greșeală benzină. Bărbatul de 26 de ani s-a trezit însetat și a luat de pe polița din bucătărie o sticlă. Incidentul s-a produs pe 17 ianuarie. Conform autorităților autoproclamate, după câteva înghițituri, persoana a înțeles că a băut benzină.