CSM a aprobat convocarea Adunării Generale a Judecătorilor pentru 27 martie

Un bărbat din Șoldănești a fost reținut pentru 72 de ore astăzi, 20 ianuarie, de ofițerii CNA, fiind suspectat de pretinderea unei mite de 50.000 de euro. „Bănuitul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, ar avea influență asupra unor funcționari publici, pe care îi poate determina să adopte decizii favorabile într-o cauză penală […]