A promis un loc de muncă bine plătit la Atena: Cetățean român, acuzat de trafic de ființe umane, trimis în judecată
Realitatea.md, 20 ianuarie 2026 11:50
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a unui bărbat de 44 de ani, cetățean român, acuzat de trafic de ființe umane. În decembrie 2012, bărbatul împreună cu alte persoane, a recrutat o femeie pentru a se deplasa la Atena, Grecia, sub pretextul unei slujbe […] Articolul A promis un loc de muncă bine plătit la Atena: Cetățean român, acuzat de trafic de ființe umane, trimis în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
12:10
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție care prevede acest lucru. Potrivit documentului, deputații se vor întruni în ședință plenară la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după întocmirea proiectului ordinii de zi. Regulamentul Parlamentului prevede că legislativul se întrunește în […] Articolul Stop vacanța! Deputații revin la muncă apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Republica Moldova a importat aproximativ 40 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate (LNG) din SUA, o parte din aceste volume fiind livrate prin primul tanc ancorat la terminalul FSRU Alexandroupolis din Grecia, imediat după punerea acestuia în funcțiune, în 2024. Informația a fost anunțată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei […] Articolul Moldova a importat circa 40 milioane metrii cubi de LNG din Statele Unite apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
12:00
Tandemul Belei Elena și Olga în favorizarea hotărârii judecătorești abuzive în privința condamnatului Roșca Valeriu # Realitatea.md
Asociația Națională „COPYRIGHT” informează titularii de drepturi și publicul interesat că, în urma verificărilor efectuate în calitate de succesor universal al AO „Oficiul Republican al Dreptului de Autor” (AO ORDA), au fost identificate circumstanțe de o gravitate deosebită privind modul în care, în anul 2018, a fost favorizată anularea condamnării și stingerea antecedentului penal al […] Articolul Tandemul Belei Elena și Olga în favorizarea hotărârii judecătorești abuzive în privința condamnatului Roșca Valeriu apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Socialiștii critică retragerea Moldovei din CSI. Dodon: Sunt convins că în viitor vor restabili acordurile # Realitatea.md
Socialiștii critică retragerea Moldovei din CSI. Igor Dodon se declară convins că va restabili acordurile cheie, chiar dacă acestea vor fi denunțate. Declarația este făcută după ce Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că acordurile privind crearea CSI urmează să fie reziliate de către Republica Moldova. Conform lui, decizia ar însemna retragerea juridică completă a țării […] Articolul Socialiștii critică retragerea Moldovei din CSI. Dodon: Sunt convins că în viitor vor restabili acordurile apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:40
Platon anunță că va depune mărturie în dosarul Stoianoglo: „Voi spune cum a fost capturată Procuratura” # Realitatea.md
Fostul lider democrat Veaceslav Platon a anunțat că va participa, în calitate de martor, la ședința de judecată în dosarul fostului procuror general Alexandr Stoianoglo. Potrivit anunțului pe canalul său de Telegram, ședința este programată pentru 22 ianuarie, ora 14:00, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. În mesajul public, Platon susține că va prezenta în instanță […] Articolul Platon anunță că va depune mărturie în dosarul Stoianoglo: „Voi spune cum a fost capturată Procuratura” apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Judecătorul Radu Țurcanu, eliberat din funcție după ce nu a promovat evaluarea externă # Realitatea.md
Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău, magistratul Radu Țurcanu, a fost eliberat din funcție, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a constatat că acesta nu a promovat evaluarea externă, pe fondul unor suspiciuni legate de integritatea sa financiară. Decizia a fost luată marți, când CSM a aprobat raportul de reevaluare al Comisiei de evaluare externă cu […] Articolul Judecătorul Radu Țurcanu, eliberat din funcție după ce nu a promovat evaluarea externă apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Anchetă de serviciu la Ministerul Apărării: Un militar a fost rănit la cap cu arma din dotare la Florești # Realitatea.md
Un militar a fost rănit cu arma din dotare la Florești. Conform PulsMedia, bărbatul a suferit traumatisme în regiunea capului și a fost transportat la spital. Preliminar, este vorba despre un tânăr de 23 de ani. Militarul era încorporat la serviciu militar prin contract, potrivit sursei citate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Anchetă de serviciu la Ministerul Apărării: Un militar a fost rănit la cap cu arma din dotare la Florești apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
50.000 € pentru eliberarea unei persoane pentru trafic de ființe umane: Un bărbat, încătușat de CNA # Realitatea.md
Un bărbat din Șoldănești a fost reținut pentru 72 de ore astăzi, 20 ianuarie, de ofițerii CNA, fiind suspectat de pretinderea unei mite de 50.000 de euro. „Bănuitul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, ar avea influență asupra unor funcționari publici, pe care îi poate determina să adopte decizii favorabile într-o cauză penală […] Articolul 50.000 € pentru eliberarea unei persoane pentru trafic de ființe umane: Un bărbat, încătușat de CNA apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
11:10
„Activistul” Radu Dutcovici, acuzat că a strâns bani de la diasporă cu povești false. Ajutorul nu ajungea la destinatari # Realitatea.md
Zeci de persoane din diasporă spun că au donat bani, convinse că ajută o familie nevoiașă din Republica Moldova, însă sprijinul promis nu ar fi ajuns niciodată la destinatari. Cazul îl vizează pe Radu Dutcovici, un „activist” cu peste 100 de mii de urmăritori pe rețelele sociale, care este acuzat că ar fi folosit ani […] Articolul „Activistul” Radu Dutcovici, acuzat că a strâns bani de la diasporă cu povești false. Ajutorul nu ajungea la destinatari apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Ședința CMC: Războiul MAN – PAS continuă cu pancarte despre „kenți” și citatul lui Medvedev # Realitatea.md
Prima ședință a Consiliului Municipal Chișinău a început cu pancarte. Consilierii MAN le-au dedicat mesaje celor din PAS, făcând referire la „kenți” și reiterând acuzațiile la adresa lor. În sala de ședințe au fost aduse mai multe afișe. Pe una dintre ele scrie în rusă „молодец кенций” (tr. red.: bravo kenții). Pe altă coală a […] Articolul Ședința CMC: Războiul MAN – PAS continuă cu pancarte despre „kenți” și citatul lui Medvedev apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Alarmant! 3 focare de rabie, 4 – de pestă porcină și 1 – de gripă aviară, înregistrate într-o săptămână # Realitatea.md
Timp de o săptămână, în perioada 14-20 ianuarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 3 focare de rabie, 4 – de pestă porcină și 1 – de gripă aviară. Datele sunt prezentate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Două focare de rabie la bovine au fost înregistrate în raionul Hîncești, în localitățile […] Articolul Alarmant! 3 focare de rabie, 4 – de pestă porcină și 1 – de gripă aviară, înregistrate într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Luni, 19 ianuarie, în jurul orei 14:00, un deținut aflat într-un penitenciar de tip deschis a evadat, părăsind neautorizat locul de muncă. Incidentul a avut loc la punctul de lucru situat în satul Goianul Nou, comuna Ciorescu. „Persoana în cauză este: Negru Igor Alexandru, născut la 21 februarie 2000, originar din municipiul Chișinău, care executa […] Articolul Autoritățile, în alertă! Un tânăr a evadat dintr-un penitenciar de tip deschis apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Valeriu Cojocaru, condamnat la 3 ani de închisoare: „Dosar politic, nu un proces echitabil” # Realitatea.md
Fostul șef al Direcției Operațiuni Speciale a MAI, colonelul de poliție în rezervă Valeriu Cojocaru, a venit cu o reacție publică după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la MAI. Acesta afirmă că a aflat despre sentință din mass-media și susține că procesul în care […] Articolul Valeriu Cojocaru, condamnat la 3 ani de închisoare: „Dosar politic, nu un proces echitabil” apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Tragic! Trei persoane au murit în incendii provocate de nerespectarea regulilor de siguranță # Realitatea.md
Trei persoane au decedat în urma unor incendii provocate de nerespectarea regulilor de siguranță la utilizarea sobelor și a aparatelor electrice de încălzit. Tragediile s-au produs în raioanele Fălești, Soroca și orașul Glodeni. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de luni, 19 ianuarie, într-o locuință din satul Pruteni. Flăcările au izbucnit în interiorul […] Articolul Tragic! Trei persoane au murit în incendii provocate de nerespectarea regulilor de siguranță apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Guvernul începe consultările pentru reforma administrativă, anunță Alexei Buzu. Oficialul menționează că urmare a măsurii vor fi create „ localități dezvoltate, primării puternice și servicii mai bune aproape de oameni”. Pregătirea reformei va constitui patru etape. Prima va reprezenta consultările publice largi, apoi va fi prezentat conceptul, primăvara se vor desfășura „discuții consistente cu cetățenii”, […] Articolul Guvernul începe consultări pentru reforma administrativă. Buzu anunță ce urmează apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Granturi de până la 5.000 de euro pentru promovarea produselor moldovenești peste hotare. Detalii despre programul „Buy Diaspora” # Realitatea.md
Produsele moldovenești pot ajunge mai ușor pe piețele internaționale cu sprijinul diasporei. Agenția de Investiții din Moldova a lansat programul „Buy Diaspora”, destinat antreprenorilor moldoveni stabiliți peste hotare, care promovează cultura și produsele naționale. Prin acest program, antreprenorii din diaspora pot beneficia de un grant de până la 5.000 de euro pentru activități de promovare […] Articolul Granturi de până la 5.000 de euro pentru promovarea produselor moldovenești peste hotare. Detalii despre programul „Buy Diaspora” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Un bărbat a fost găsit decedat astăzi dimineața, 20 ianuarie, în sectorul Rîșcani. Despre asta au scris jurnaliștii de la Pulsmedia.md, informație confirmată ulterior și de ofițera de presă a Poliției Capitalei, Cristina Talpă pentru Realitatea.md. Poliția a fost sesizată despre depistarea unei persoane inconștiente pe o stradă. Ajunși la fața locului, oamenii legii au […] Articolul Descoperire macabră pe o stradă din Chișinău. O persoană a fost găsită fără viață apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
09:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la Washington, unde a discutat cu oficiali americani și reprezentanți ai mediului de afaceri despre securitatea energetică a Republicii Moldova și atragerea investițiilor din SUA. În discuțiile cu secretarul american pentru energie, Chris Wright, ministrul a prezentat modul în care Moldova a reușit să depășească […] Articolul Gaze din SUA și investiții noi: ce a discutat ministrul Energiei la Washington apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
În perioada 12-18 ianuarie 2026, CNAMUP a recepționat 92 de apeluri ce vizau urgențe provocate de factori fizici, chimici și de mediu. Dintre acestea, 36 au fost cazuri de combustii, 27 de hipotermie și 15 de degerături. Totodată, autoritățile semnalează o creștere accentuată a numărului de pacienți afectați de expunerea îndelungată la temperaturi scăzute. În […] Articolul Val de hipotermii și degerături: Zeci de apeluri la CNAMUP, într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Danemarca și Groenlanda au propus înființarea unei misiuni NATO de monitorizare în Groenlanda, a anunțat luni ministrul danez al apărării, în urma unei întrevederi la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Ministrul apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat că propunerea a fost prezentată oficial conducerii Alianței și că există speranța conturării unui cadru […] Articolul Misiune NATO în Arctica? Danemarca și Groenlanda înaintează propunerea apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
VIDEO SUA: Accident în lanț cu peste 100 de mașini pe o autostrada din Michigan din cauza zăpezii # Realitatea.md
O furtună puternică de zăpadă, amplificată de efectul Marilor Lacuri, a provocat haos pe șoselele din Michigan. Peste 100 de vehicule au fost implicate într-un carambol pe o secțiune a autostrăzii I‑196, lângă Grand Rapids. Incidentul se numără printre cele mai grave cauzate de valul de vreme extremă care afectează în prezent o mare parte […] Articolul VIDEO SUA: Accident în lanț cu peste 100 de mașini pe o autostrada din Michigan din cauza zăpezii apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Philip Morris celebrează 30 de ani în Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top # Realitatea.md
Philip Morris Moldova a fost desemnat Angajator de Top pentru a cincea oară. Distincția reconfirmă angajamentul companiei de a crea un mediu de muncă în care oamenii să se simtă motivați și inspirați să se dezvolte profesional. Directorul Philip Morris Moldova, Elena Naumenko susține că certificarea Angajator de Top demonstrează că angajații sunt cea mai […] Articolul Philip Morris celebrează 30 de ani în Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Atac masiv cu drone și rachete al rușilor asupra Kievului: capitala rămâne fără electricitate și apă # Realitatea.md
Atacul nocturn cu rachete și drone lansat de Rusia a provocat, în dimineața zilei de 20 ianuarie, întreruperi de curent electric și apă pe malul stâng al capitalei ucrainene, iar o persoană a fost rănită, a anunțat primarul Kievului,Vitali Kliciko, potrivit Kyiv Independent. Explozii au fost auzite în capitală în jurul orei 02:00, potrivit jurnaliștilor […] Articolul Atac masiv cu drone și rachete al rușilor asupra Kievului: capitala rămâne fără electricitate și apă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:50
Doi oameni au murit din cauza frigului în regiunea transnistreană. În școli, temperatura ajunge la +5 grade # Realitatea.md
În mai multe școli din Tiraspol și Grigoriopol, elevii reclamă temperaturi extrem de scăzute în sălile de clasă, care ajung până la +8 și chiar +5 grade Celsius. Deși administrația de la Tiraspol susține că programul lecțiilor a fost redus, elevii afirmă că sunt nevoiți să petreacă întreaga zi în încăperi reci, transmite corespondentul IPN […] Articolul Doi oameni au murit din cauza frigului în regiunea transnistreană. În școli, temperatura ajunge la +5 grade apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
În primul său an la Casa Albă, președintele Donald Trump a sfidat constant normele politice și a testat limitele mecanismelor instituționale de control și echilibru. De la capturarea liderului Venezuelei și ordonarea expulzărilor în masă a imigranților, la transformarea unor agenții guvernamentale odată independente în instrumente de aprobare și până la demolarea aripii estice a […] Articolul Trump, un an de președinție marcat de controverse și provocări instituționale apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Astăzi, 20 ianuarie, cerul va fi variabil, iar condițiile de trafic se pot complica din cauza ghețușului. Local se va forma ceață și polei. Temperaturile maxime vor atinge -3 grade, în timp ce minimele vor coborî până la -15 grade, ușor mai ridicate decât ziua precedentă, când s-au înregistrat -18 grade. Regiunile țării vor înregistra […] Articolul Ceață și temperaturi scăzute: Cum va fi vremea astăzi, 20 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
După Bobotează, în ziua de 20 ianuarie, este pomenit, pe stil vechi, Sfântul Ioan Botezătorul, considerat cel mai important proroc și cel care face legătura dintre Vechiul și Noul Testament. În ziua marelui praznic închinat Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, la sate și la orașe, de secole, se păstrează unele tradiții. La biserică se sfințesc […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Industria globală a tratamentelor pentru slăbit se află în pragul unei schimbări majore, pe fondul transformării medicamentelor de tip GLP-1 din terapii medicale tradiționale în produse de larg consum. Acestea devin tot mai accesibile, sunt gestionate digital și promovate prin platforme online, potrivit unei analize Reuters. Reprezentanții industriei sănătății anticipează că viitorul acestor tratamente va […] Articolul Revoluția slăbitului: Medicamentele anti-obezitate devin produse de consum digital apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Leul moldovenesc înregistrează o apreciere față de principalele valute internaționale, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 20 ianuarie, BNM a stabilit următoarele cotații valutare: Potrivit cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei, principalele valute internaționale înregistrează variații ușoare. Astfel, euro este cotat la 19,9318 lei, în scădere cu 0,01 […] Articolul Dolarul pierde teren față de leu: Cursul valutar oficial pentru 20 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
O pată solară uriașă, responsabilă de „superfurtuna” recentă, a produs aproape 1.000 de erupții și o explozie de tip X # Realitatea.md
O pată solară de dimensiuni colosale, care a declanșat în mai 2024 cea mai puternică furtună geomagnetică din ultimele peste două decenii, a produs sute de alte erupții solare periculoase, inclusiv o explozie de clasă X care a trecut aproape neobservată, potrivit unui nou studiu. Cercetarea stabilește un record pentru cea mai lungă perioadă de […] Articolul O pată solară uriașă, responsabilă de „superfurtuna” recentă, a produs aproape 1.000 de erupții și o explozie de tip X apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Ultimatum în Iran după reprimarea protestelor. Șeful poliției le dă trei zile celor implicați în „revolte” să se predea # Realitatea.md
Șeful poliției iraniene a lansat un ultimatum de trei zile pentru persoanele implicate în ceea ce autoritățile numesc „revolte”, cerându-le să se predea, după reprimarea violentă a protestelor izbucnite în ultimele săptămâni. Anunțul vine în contextul unei ample operațiuni de represiune, soldată cu mii de morți și arestări, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, scrie Digi24. […] Articolul Ultimatum în Iran după reprimarea protestelor. Șeful poliției le dă trei zile celor implicați în „revolte” să se predea apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Mihai Popșoi: „Decizia unirii cu România nu poate fi simplă și depinde de majoritatea cetățenilor” # Realitatea.md
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a evitat să precizeze dacă ar susține unirea Republicii Moldova cu România, folosind mai multe condiționale în declarațiile făcute la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Oficialul a subliniat că asemenea decizii pot fi luate doar în situații extrem de dificile, când viața oamenilor, suveranitatea și integritatea […] Articolul Mihai Popșoi: „Decizia unirii cu România nu poate fi simplă și depinde de majoritatea cetățenilor” apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Președintele bulgar Rumen Radev a anunțat, luni, 19 ianuarie curent, într-un discurs adresat națiunii, că își va depune demisia din funcție în fața Curții Constituționale, pentru a putea participa la alegerile care urmează, scrie antena3.ro. De mai multe săptămâni, în spațiul public au circulat speculații legate de o posibilă demisie a șefului statului și de […] Articolul Criză politică în Bulgaria: Președintele Rumen Radev demisionează apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
O îmbinare defectă a șinei, posibila cauză a catastrofei feroviare din Spania: „Eroarea umană este practic exclusă” # Realitatea.md
Experții care investighează deraierea trenului de mare viteză produsă duminică în sudul Spaniei, tragicul accident feroviar în urma căruia cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața, au identificat o posibilă cauză tehnică, transmite adevărul.ro. Se pare că o îmbinare defectă între două secțiuni de șină ar fi putut duce la accident, potrivit unor informații […] Articolul O îmbinare defectă a șinei, posibila cauză a catastrofei feroviare din Spania: „Eroarea umană este practic exclusă” apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Droguri în valoare de peste jumătate de milion de lei, scoase din circuit de la începutul anului # Realitatea.md
Droguri în valoare totală de 504.344 lei au fost scoase din circuit de către Poliția Republicii Moldova de la începutul anului curent. În aceeași perioadă, au fost inițiate 104 procese contravenționale și 29 de cauze penale pentru încălcarea legislației în domeniul drogurilor. „În cadrul acestor acțiuni au fost ridicate, preponderent, droguri de tip PVP (sare), […] Articolul Droguri în valoare de peste jumătate de milion de lei, scoase din circuit de la începutul anului apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Colectare de fonduri pentru o familie de moldoveni din Italia. Colegii copiilor au lansat-o după decesul tatălui # Realitatea.md
Elevii unei școli din Padova au lansat colectare de fonduri după ce colega lor de 7 ani și-a pierdut tatăl. Fetița pe nume Elisa provenea dintr-o familie de moldoveni stabiliți în Italia. Tatăl ei, Mihail, avea 43 de ani și a fost diagnosticat în septembrie cu o boală incurabilă, iar recent a decedat. Elevii, părinții […] Articolul Colectare de fonduri pentru o familie de moldoveni din Italia. Colegii copiilor au lansat-o după decesul tatălui apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
A murit Valentino! Designerul le-a îmbrăcat pe Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Prințesa Diana și Jackie Kennedy # Realitatea.md
Celebrul creator de modă italian Valentino Garavani s-a stins din viață la 93 de ani, informează Elle. Designerul a creat ținute pentru numeroase personalități ale vremii, printre care prințesa Diana, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor și Audrey Hepburn. La fel ca marii creatori de modă, a început cariera prin prezentarea primei sale colecții Haute Couture în […] Articolul A murit Valentino! Designerul le-a îmbrăcat pe Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Prințesa Diana și Jackie Kennedy apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Mihai Popșoi: MAE a inițiat procedurile, pentru retragerea completă a Moldovei din CSI # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a inițiat procedurile necesare, pentru retragerea completă a Moldovei din cadrul Comunității Statelor Independente (CSI). Mihai Popșoi a anunțat la postul public național de radio că urmează denunțarea acordurilor care stau la baza formării organizației internaționale. Mai exact, Moldova va denunța Acordul de fondare și anexa, dar și statutul CSI. Astfel, […] Articolul Mihai Popșoi: MAE a inițiat procedurile, pentru retragerea completă a Moldovei din CSI apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Peste 750.000 de apeluri non-urgente la 112 în 2025. Cazurile când moldovenii cheamă cel mai des ambulanța și poliția # Realitatea.md
Circa 2,3 milioane de apeluri au parvenit la Serviciul 112 în 2025. Dintre acestea, mai mult de 750.000 au fost clafisificate drept non-urgente. În medie, operatorii au răspuns zilnic la 6355 de apeluri, iar dintre toate solicitările peste 70% au reprezentat probleme medicale, în peste 26% dintre cazuri a fost nevoie de intervenția Poliției, iar […] Articolul Peste 750.000 de apeluri non-urgente la 112 în 2025. Cazurile când moldovenii cheamă cel mai des ambulanța și poliția apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Destinația: Riga și Londra! FOTO cu sute de pachete cu țigări, burdușite în bagaj și descoperite la Aeroport în weekend # Realitatea.md
Sute de pachete de țigări au fost descoperite de vameșii de la Aeroport în weekend, la 3 pasageri. Doi dintre ei plecau spre Londra, iar unul – la Riga. Persoanele care se deplasau spre capitala Angliei cu țigări în valize au 46 și 37 de ani. Unul avea 100 de pachete în geantă, iar altul […] Articolul Destinația: Riga și Londra! FOTO cu sute de pachete cu țigări, burdușite în bagaj și descoperite la Aeroport în weekend apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Liderii UE se reunesc joi la Bruxelles, pentru un summit extraordinar. Discuțiile vor viza relațiile cu SUA și situația din Groenlanda. Anunțul vine după ce, în ajun, a avut loc o reuniune a ambasadorilor permanenți ai UE la care s-a discutat despre posibile măsuri de represalii împotriva Washingtonului. Comisia Europeană a anunțat că este „pregătită […] Articolul Summit extraordinar al liderilor europeni, pentru a discuta despre relațiile cu SUA apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Dorin Damir a fost reținut, după pronunțarea sentinței. Informația a fost confirmată pentru IPN de către șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu. Președintele asociației FEA și finul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Aceste, împreună cu Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocari, a fost găsit vinovat de abuz de serviciu […] Articolul Viorel Cernăuțeanu: Dorin Damir a fost reținut, după pronunțarea sentinței apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
S-a trezit însetat și s-a grăbit să bea ce găsise! Un tânăr a ajuns la spital, după ce a încurcat benzina cu alt lichid # Realitatea.md
Un tânăr din Rîbnița a ajuns la spital, după ce a băut din greșeală benzină. Bărbatul de 26 de ani s-a trezit însetat și a luat de pe polița din bucătărie o sticlă. Incidentul s-a produs pe 17 ianuarie. Conform autorităților autoproclamate, după câteva înghițituri, persoana a înțeles că a băut benzină. Pentru cele mai […] Articolul S-a trezit însetat și s-a grăbit să bea ce găsise! Un tânăr a ajuns la spital, după ce a încurcat benzina cu alt lichid apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
VIDEO Realitatea Săptămânii: Agheasma, între credință și știință. Unde se întâlnesc rugăciunea și rațiunea # Realitatea.md
În fiecare an, de Bobotează, mii de oameni merg la biserică pentru a lua agheasmă – apa sfințită despre care credincioșii spun că aduce binecuvântare, protecție și vindecare. Unii o păstrează tot anul în casă, alții o folosesc atunci când se simt rău sau trec prin momente dificile. Dar ce este, de fapt, agheasma? Ce […] Articolul VIDEO Realitatea Săptămânii: Agheasma, între credință și știință. Unde se întâlnesc rugăciunea și rațiunea apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Ambasadoarea UE la Chișinău lansează dialog cu opoziție: Costiuc, primul la discuție # Realitatea.md
Ambasadoarea UE în Republica Moldova Iwona Piórko a lansat o serie de întâlniri cu liderii opoziției parlamentare. Oficiala menționează astfel rolul dialogului pluralist în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană, conform serviciului de presă al Delegației UE. Primul reprezentant al opoziției care a discutat cu Iwono Piorko este liderului partidului „Democrația Acasă” […] Articolul Ambasadoarea UE la Chișinău lansează dialog cu opoziție: Costiuc, primul la discuție apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Lukașenko a primit o invitație din partea lui Trump pentru Consiliul pentru Pace din Gaza # Realitatea.md
Președinte al Belarusului, Alexander Lukașenko, a primit o invitație din partea președintelui american Donald Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace din Gaza, potrivit declarațiilor făcute de Ruslan Varankov, reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe din Belarus, citat de presa belarusă. Partea belarusă a „apreciat foarte mult” propunerea SUA, a declarat un oficial al Ministerului […] Articolul Lukașenko a primit o invitație din partea lui Trump pentru Consiliul pentru Pace din Gaza apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Alegerile Adunării Populare: Peste 2 zile, în Găgăuzia începe depunerea actelor de înregistrare # Realitatea.md
În 2 zile, în Găgăuzia începe perioada de înregistrare pentru alegerile în Adunarea Populară. Scrutinul urmează să aibă loc pe 22 martie. Comisia electorală de la Comrat a examinat și aprobat deciziile privind pregătirea și desfășurarea procesului electoral, potrivit corespondentului IPN din regiune. Recepționarea documentelor pentru grupurile de inițiativă va avea loc în perioada 21 ianuarie […] Articolul Alegerile Adunării Populare: Peste 2 zile, în Găgăuzia începe depunerea actelor de înregistrare apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Kirill Dmitriev, emisarul lui Putin, va participa la discuții cu oficialii americani la Davos # Realitatea.md
Emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kiril Dmitriev, va călători în stațiunea elvețiană Davos în această săptămână și va avea întâlniri cu membrii delegației americane în marja Forumului Economic Mondial, au declarat pentru Reuters. Principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat duminică că discuțiile cu oficialii americani privind o soluționare a războiului cu […] Articolul Kirill Dmitriev, emisarul lui Putin, va participa la discuții cu oficialii americani la Davos apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
56 de milioane de lei din bugetul Moldovei pentru organizații internaționale în 2026 – cine sunt beneficiarii # Realitatea.md
Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe proiectul de hotărâre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2026 a cotizațiilor de membru față de organizațiile internaționale. Documentul, elaborat de Ministerul Finanțelor, prevede alocarea unei sume totale de 56,4 milioane de lei, bani care vor fi direcționați către 56 de organizații internaționale și regionale, […] Articolul 56 de milioane de lei din bugetul Moldovei pentru organizații internaționale în 2026 – cine sunt beneficiarii apare prima dată în Realitatea.md.
