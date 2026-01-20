(video) Prețul gazului ar putea să scădă? Vadim Ceban: Sunt premise, în opinia mea cu mai mult de 10%. ANRE va lua decizia
Președintele interimar al Consiliului de Administrație Moldovagaz, Vadim Ceban, susține că există premise ca prețul gazelor naturale să scadă cu mai mult de 10%. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat”, menționând că decizia finală privind ajustarea tarifelor va fi luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
Deconectări de lumină, mâine, în capitală și în mai multe localități din țară: Care sunt adresele vizate # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că miercuri 21 ianuarie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
(video) Lukașenko a semnat acordul de aderare la Consiliul pentru Pace al lui Trump: Taxa de 1 miliard de dolari - „o minciună sfruntată” # UNIMEDIA
Aleksandr Lukașenko a semnat marți un acord de aderare la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump, cea mai recentă măsură de apropiere de Washington după ani de izolare internațională, relatează Reuters, citat de digi24.ro.
Consilierele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Ecaterina Fărâmă și Silvia Bondarenco au fost surprinse în timp ce se jucau și făceau cumpărături pe TEMU, în timpul ședinței de astăzi a Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Imaginile au fost surprinse de agora.md.
România va continua să sprijine Republica Moldova inclusiv din punct de vedere militar, pentru întărirea capacităţii sale de apărare, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, întrebat ce s-ar întâmpla în eventualitatea unui conflict pe teritoriul statului vecin, scrie digi24.ro.
„Consiliul pentru Pace”, primit cu rezerve la Kiev: Ce condiții pune Zelenski pentru a se alătura inițiativei lui Trump # UNIMEDIA
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a fost invitată să se alăture „Consiliului pentru Pace” propus de Donald Trump, însă a transmis că o eventuală participare ridică dificultăți majore, în special în contextul în care Rusia ar putea face parte din această inițiativă, scrie presa română.
„Ochiul tigrului”: Povestea din spatele ochelarilor de soare ai lui Emmanuel Macron de la Davos # UNIMEDIA
Emmanuel Macron a urcat pe scena Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, purtând o pereche de ochelari de soare tip aviator. Președintele francez, care a vorbit marți la forum, se luptă cu o afecțiune oculară despre care a spus că este „complet inofensivă”, dar care i-a făcut ochiul drept roșu și umflat, scrie The Independent, citat de digi24.ro.
„A reușit să transforme fiecare lecție într-o bucurie”. Doliu la Cahul: Profesorul Leonid Brezan a decedat # UNIMEDIA
Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul anunță despre decesul profesorului de educație fizică, Brezan Leonid.
Judecătorul Serghei Popovici, cercetat în dosarul „Laundromat”, a demisionat: CSM l-a lipsit de indemnizația de concediere, până la finalizarea cauzei penale # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat acceptarea parțială a cererii de demisie depuse de judecătorul Serghei Popovici de la Judecătoria Comrat. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței de astăzi, 20 ianuarie.
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova # UNIMEDIA
Planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldovei, a declarat, marţi, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, informează Reuters, citat de digi24.ro.
Un bărbat de 45 de ani a fost găsit decedat pe o stradă din sectorul Rîșcani. Potrivit informațiilor, descoperirea macabră a avut loc în această dimineață.
„Timpul linguşelilor s-a terminat. Trebuie să schimbăm strategia”: Fostul şef al NATO, atac la adresa lui Trump # UNIMEDIA
Fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, avertizează că Alianța Nord-Atlantică se confruntă cu cea mai gravă criză din istoria sa, pe fondul amenințărilor formulate de Donald Trump în legătură cu Groenlanda. El cere Europei să schimbe radical abordarea față de președintele american, susținând că a venit momentul să renunțe la „lingușeli”. „Singurul lucru pe care Trump îl respectă este forţa, fermitatea şi unitatea”, a declarat acesta, scrie digi24.ro.
O femeie, șantajată timp de 6 ani cu fotografii intime de un deținut: Aceasta i-a dat 34 mii de euro și un automobil # UNIMEDIA
Un bărbat aflat în detenție a reușit, timp de mai bine de șase ani, să manipuleze și să șantajeze o femeie prin intermediul rețelelor de socializare, obținând de la aceasta peste 34.000 de euro și un automobil, în schimbul nepublicării unor imagini intime. Individul este în prezent căutat de autorități pentru a fi reîncarcerat.
Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA: Tensiunile cu Trump ating cote maxime # UNIMEDIA
Parlamentul European îngheață ratificarea acordului comercial cu Statele Unite, din cauza tensiunilor tot mai mari cu președintele american Donald Trump, scrie adevărul.ro.
(video) CSM, în ședință: Judecătorul Vitalie Movilă a demisionat de la Curtea de Apel Sud # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii s-a întrunit astăzi, 20 ianuarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 21 de subiecte, printre care și două cereri prealabile depuse de judecătorul Ghenadie Tocaiuc prin care solicită anularea a două hotărâriri CSM - ambele fiind declarate „inadmisibile”.
(video) CMC, cu două consiliere, noi, de astăzi: Au preluat mandatele în fracțiunile PAS și PSRM. În ce comisii au fost numite # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău a luat act, în ședința de astăzi, de decizia CEC, prin care au fost atribuite două mandate de consilier - Sfetlanei Popa și Pxanei Bordian. Aleșii au votat și pentru numirea acestora în calitate de membri
(live/update) CSM, în ședință: Judecătorul Vitalie Movilă a demisionat de la Curtea de Apel Sud
Consiliul Superior al Magistraturii s-a întrunit astăzi, 20 ianuarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 21 de subiecte, printre care și două cereri prealabile depuse de judecătorul Ghenadie Tocaiuc prin care solicită anularea a două hotărâriri CSM - ambele fiind declarate „inadmisibile”.
(video) „Am un deja vu.” Ședința CMC, încheiată cu scandal. Aleșii PSRM și PAS au părăsit, pe rând, sala # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău s-a întrunit în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi au figurat mai multe subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. După examinarea primelor subiecte de pe ordinea de zi, aleșii PSRM și cei din PAS au părăsit, pe rând, sala. Astfel, neavând cvorum, președintele ședinței, Denis Șova, a anunțat ședința încheiată
Ex-judecătorul din Soroca, dat afară „pentru șofat în stare de ebrietate”, după scandalul de la o benzinărie, cere suspendarea deciziei: Ce a decis CSM # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins cererile prealabile depuse de judecătorul Ghenadie Tocaiuc de la Judecătoria Soroca, vizat într-un dosar după ce a fost depistat conducând automobilul sub influența alcoolului.
„Un miracol printre epave”: Cristina, o fetiță de 6 ani, singura supraviețuitoare a unei familii din accidentul feroviar din Spania # UNIMEDIA
Cristina, o fetiță de șase ani, este singura supraviețuitoare a unei familii care se afla într-unul dintre trenurile care s-au ciocnit lângă Cordoba, în localitatea Adamuz, scrie El Mundo. Familia ei se întorcea acasă în Aljaraque după ce vizitase Madridul, asistând la meciul Real Madrid – Levante UD și vizitând stadionul Santiago Bernabéu, scrie adevarul.ro.
(video) „Lucrați singuri, la revedere!” Aleșii PAS au părăsit ședința CMC, după o solicitare MAN: Cât se poate să mințiți? Nu vi-i rușine? # UNIMEDIA
Consilierii PAS din CMC au părăsit ședința de astăzi, în momentul în care unul dintre aleșii MAN, Mihail Onofrei, a propus retragerea de pe ordinea de zi a subiectului privind aprobarea planului de mobilitate urbană a mun. Chișinău, motivând că raportorul Dorin Ciornîi ar fi pe foaie de boală. „Doamnele din secretariat afirmă că el e aici, în Primărie. Cât se poate să mințiți? Nu vi-i rușine? Nu ți-e rușine ție, Mihai? Dacă va fi așa atitudine față de CMC, lucrați singuri, la revedere”, i-a replicat Zinaida Popa și a ieșit din sală, urmată de colegii de fracțiune.
(video) Apariție de senzație a lui Macron la Davos: Președintele francez a purtat ochelari de soare în timp ce a susținut un discurs # UNIMEDIA
Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, Emmanuel Macron a urcat pe scenă și și-a susținut discursul în fața liderilor mondiali purtând ochelari de soare, după ce cu câteva zile înainte apăruse în public cu un ochi roșu, scrie digi24.ro.
(video) „Nu trebuie să spălăm banii de dragul termoizolării.” Dinari Cojocaru, replici la CMC pe proiectul de eficiență energetică a grădinițelor din capitală # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
(video) Judecătorii din toată țara se reunesc la Adunarea Generală: Întrunirea, stabilită pentru sfârșit de martie # UNIMEDIA
Adunarea Generală a Judecătorilor va fi convocată pe 27 martie 2026, începând cu ora 10:00, în incinta Palatului Republicii Moldova din municipiul Chișinău. Decizia a fost adoptată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cu 10 voturi „pro”, în cadrul ședinței de astăzi, 20 ianuarie.
(live/update) CSM, în ședință: Cererea de demisie a unui judecător din Comrat, admisă parțial
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 20 ianuarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 21 de subiecte, printre care și cererea prealabilă depusă de judecătorul Ghenadie Tocaiuc prin care solicită anularea Hotărârii CSM „privind dispunerea suspendării din funcție a judecătorului Ghenadie Tocaiuc de la Judecătoria Soroca, sediul central”.
(live) „Nu trebuie să spălăm banii de dragul termoizolării." Dinari Cojocaru, replici la CMC pe proiectul de eficiență energetică a grădinițelor din capitală
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Militarul de la Florești care s-a împușcat în timpul serviciului ar fi încercat să se sinucidă după ce a lăsat un bilet de adio: „Luptați voi, eu cedez” # UNIMEDIA
Militarul Armatei Naționale care s-a împușcat astăzi în timpul serviciului, ar fi încercat să se sinucidă, scrie nordnews.md. Acesta ar fi lăsat și un bilet de adio.
(live/update) CSM, în ședință „cu deficiențe tehnice": Ce subiecte examinează, după o pauză
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 20 ianuarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 21 de subiecte, printre care și cererea prealabilă depusă de judecătorul Ghenadie Tocaiuc prin care solicită anularea Hotărârii CSM „privind dispunerea suspendării din funcție a judecătorului Ghenadie Tocaiuc de la Judecătoria Soroca, sediul central”.
(live) Aleșii CMC au revenit în ședință: Două consiliere noi au preluat mandatele. Din ce comisii vor face parte
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Colegiul pentru evaluarea judecătorilor, completat: CSM a numit doi noi membri pentru un mandat de 6 ani. Despre cine este vorba # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a numit doi noi membri ai Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile, în urma unui concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante.
ANP confirmă reținerea gardianului de la Penitenciarul 18 care ar fi avut legături cu gruparea „Kitaeț” # UNIMEDIA
Administrația Națională a Penitenciarelor confirmă că astăzi a fost reținut un angajat al Penitenciarului nr. 18 – Brănești, de către Inspectoratul Național de Investigații.
Ultima oră! Vlad Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar penal: Procurorii cer prelungirea arestului preventiv # UNIMEDIA
Vladimir Plahotniuc este cercetat pentru fals în acte într-un nou dosar penal, deschis în Republica Moldova. Despre aceasta a anunțat procurorul Alexandru Cernei, marți, 20 ianuarie 2026, în cadrul dezbaterilor pe marginea cererii privind prelungirea arestului preventiv pe numele ex-liderului democrat, deținut în prezent în Penitenciarul nr. 13, scrie zdg.md.
Centrala nucleară de la Cernobîl, fără electricitate externă în urma bombardamentelor rusești: Avertismentul AIEA # UNIMEDIA
Centrala nucleară de la Cernobîl, locul celei mai grave catastrofe nucleare civile din lume, a pierdut complet alimentarea cu energie electrică din exterior, în urma luptelor intense de marți dimineață, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), potrivit adevarul.ro.
(video) „Sănătate, bucurie, și să voteze la timp bugetul!” Aleșii din CMC care poartă numele Ion și primarul capitalei, felicitați de Sfântul Ioan Botezătorul # UNIMEDIA
Consilierii municipali care poartă numele Ion - Ion Melnic și Ion Onța, dar și primarul capitalei, Ion Ceban, au fost felicitați, în ședința de astăzi a CMC, cu prilejul sărbătorii Sfântul Ioan Botezătorul. „Să le dorim sănătate, bucurie, fericire și toate cele bune și să voteze la timp bugetul! La mulți ani!”, le-a urat alesul PAS Sergiu Crețu.
Cristiano Ronaldo a câștigat definitiv procesul cu Juventus: Starul portughez va primi o avere # UNIMEDIA
În cursul zilei de luni, 19 ianuarie, Cristiano Ronaldo, de 40 de ani, a obținut o victorie importantă, însă în afara terenului. Tribunalul din Torino a respins definitiv recursul depus de Juventus în litigiul cu starul portughez, care viza salariile restante din perioada pandemiei de COVID-19, scrie digisport.ro.
Veaceslav Platon, audiat ca martor în dosarul lui Stoianoglo, promite dezvăluiri: „Va fi interesant pentru cei care încă mai prețuiesc justiția și corectitudinea” # UNIMEDIA
Omul de afaceri Veaceslav Platon a anunțat că va participa în calitate de martor la ședința de judecată în dosarul fostului Procuror General Alexandru Stoianoglo. Ședința va avea loc la Curtea din Buiucani, pe 22 ianuarie, la ora 14:00.
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 20 ianuarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 21 de subiecte, printre care și cererea prealabilă depusă de judecătorul Ghenadie Tocaiuc prin care solicită anularea Hotărârii CSM „privind dispunerea suspendării din funcție a judecătorului Ghenadie Tocaiuc de la Judecătoria Soroca, sediul central".
(video) Spirite încinse între aleșii MAN și PAS la CMC: „- Măi omule! - Ce înseamnă dați-i voie? Acasă, la partid!” # UNIMEDIA
Strigăte, acuzații și replici la ședința de astăzi a CMC, în timp ce consilierii făceau declarații politice de la tribuna centrală. Alesul MAN s-a enervat și a întrerupt discursul Irinei Baran de la PAS, care îi acuza pe aleșii MAN de „obrăznicii”. Președintele ședinței, Denis Șova, nu a reușit să calmeze spiritele, așa că a amintit despre sancțiunile prevăzute în regulament.
Dosarul omorului lui Sergiu Oală. Doi noi inculpați, citați la Judecătoria Bălți. Mama victimei: „L-au ținut la cald pe Gherman, în timp ce copilul meu era târât de animale” # UNIMEDIA
Doi noi inculpați au fost citați în dosarul omorului lui Sergiu Oală, fiind acuzați că l-ar fi ajutat pe principalul învinuit, Nicu Gherman, să se ascundă de poliție, după ce a fost dat în căutare. Este vorba despre Cumpăna Victor și Pricop Vlad, care urmau să se prezinte pe 20 ianuarie la Judecătoria Bălți, scrie nordnews.md.
Cum puteți reduce facturile la energie și crește confortul în blocul în care locuiți cu ajutorul programului guvernamental FEERM # UNIMEDIA
Un bloc modernizat energetic aduce locatarilor confort sporit și facturi mai mici la energie, cu temperatură uniformă în apartamente, sisteme de încălzire eficiente și spații comune bine întreținute. Fațadele îngrijite și aspectul plăcut al clădirii sporesc atractivitatea blocului și satisfacția de a locui într-un spațiu modern.
Catastrofa cu 41 de morţi din Spania s-a produs în 20 de secunde: Ce au descoperit experţii la calea ferată # UNIMEDIA
Se conturează tot mai clar o primă ipoteză în cazul tragediei din Spania, soldată cu 41 de morţi, potrivit celui mai nou bilanţ anunţat de autorităţi. Cauza accidentului feroviar ar fi fost o problemă la un rost deteriorat între două tronsoane de cale ferată, nu la tren, scrie observatornews.ro.
„Vindea” libertatea unui învinuit pentru trafic de ființe cu 50 mii euro: Un bărbat, încătușat de CNA, după ce a promis că poate influența mersul dosarului # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procurorilor din municipiul Chișinău, au reținut în dimineața zilei de astăzi un bărbat originar din raionul Șoldănești, bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50000 de euro.
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent.
(video) Ex-președinta Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea, trimisă de CSM la reevaluare. Avocat: „Argumentele și calculele Comisiei sunt greșite” # UNIMEDIA
Ex-președinta Judecătoriei Orhei, judecătoarea Veronica Cupcea, va fi supusă unei reevaluări, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis retrimiterea dosarului către Comisia de evaluare. Decizia a fost aprobată de CSM în cadrul ședinței de astăzi, 20 ianuarie.
(live) CMC, în ședință: „- Hai să finalizăm cu luările de cuvânt. - Poate ne ducem la masă?"
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
(video) MAN din CMC acuză consilierii PAS și PSRM că au încercat să excludă de pe agendă proiectul bugetului: „Condamnăm politizarea subiectelor” # UNIMEDIA
Fracțiunea MAN din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) acuză consilierii PAS și PSRM că au încercat, din nou, să excludă de pe ordinea de zi a ședinței proiectul bugetului municipal și al taxelor locale. „Condamnăm politizarea subiectelor care vizează direct locuitorii Chișinăului și dezvoltarea orașului”, menționează responsabilii.
(live) „Nu mă liniștiți pe mine, că eu-s destul calm". CMC, în ședință cu replici din partea cetățenilor, dar și între aleși: Sau ne întoarcem în albia corectă, sau facem show
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
(video) Irina Vlah propune organizarea unui referendum privind viitorul R. Moldova ca stat independent: Nu am niciun dubiu că oamenii vor vota pentru păstrarea statalităţii # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah consideră că ar fi corect de organizat un referendum similar celui din 6 martie 1994, iar cetăţenii să fie din nou invitaţi să răspundă la întrebarea dacă văd viitorul Republicii Moldova ca stat independent, în contextul în care președintele Maia Sandu a declarat că ar susține un referendum privind unirea cu România. Despre aceasta ea vorbește într-o postare pe pe pagina sa web www.irinavlah.md.
(live) „Domnule cu porecla viceprimar, la grădiniță." CMC, în ședință cu replici din partea cetățenilor, dar și între aleși: Parcă am citit în ape
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
(video) „Un dosar puternic politizat”. Prima reacție a lui Cojocaru, condamnat la 3 ani de închisoare, în dosarul angajărilor fictive de la IGP. În ce țară se află ex-șeful Direcției 5 # UNIMEDIA
Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, a venit cu o reacție pe rețelele de socializare, după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Inspectoratul General de Poliției (IGP). „Nu mă eschivez, purced imediat la examinarea deciziei de ieri a instanței lor politice și voi comunica deschis și permanent despre locul aflării mele până la o decizie finală”, a scris acesta.
