(video) Ex-președinta Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea, trimisă de CSM la reevaluare. Avocat: „Argumentele și calculele Comisiei sunt greșite”

Din 2023, mai multe persoane din diasporă susțin că au primit mesaje de la Radu Dutcovici, un activist al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), urmărit de peste 100.000 de persoane pe rețele sociale, în care li se cerea să ajute o mamă dintr-un sat din Republica Moldova, cu mai mulți copii și probleme grave. Recent, Dutcovici a fost acuzat de escrocherie: clipurile video prezentate ca dovezi ale ajutorului oferit erau vechi și reutilizate, iar familia implicată susține că nu a primit bani și a fost vizitată doar de trei ori, scrie zdg. Activistul PAS nu a răspuns la mesajele și apelurile redacției, dar pe rețele se declară nevinovat. În discuții private cu persoanele de la care a primit bani, el însă promite că-i va rambursa.