(live) „Nu trebuie să spălăm banii de dragul termoizolării.” Dinari Cojocaru, replici la CMC pe proiectul de eficiență energetică a grădinițelor din capitală

Politiciana Irina Vlah consideră că ar fi corect de organizat un referendum similar celui din 6 martie 1994, iar cetăţenii să fie din nou invitaţi să răspundă la întrebarea dacă văd viitorul Republicii Moldova ca stat independent, în contextul în care președintele Maia Sandu a declarat că ar susține un referendum privind unirea cu România. Despre aceasta ea vorbește într-o postare pe pe pagina sa web www.irinavlah.md.