(live) „Nu trebuie să spălăm banii de dragul termoizolării.” Dinari Cojocaru, replici la CMC pe proiectul de eficiență energetică a grădinițelor din capitală
UNIMEDIA, 20 ianuarie 2026 16:40
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
16:50
(live/update) CSM, în ședință: Cererea de demisie a unui judecător din Comrat, admisă parțial # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 20 ianuarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 21 de subiecte, printre care și cererea prealabilă depusă de judecătorul Ghenadie Tocaiuc prin care solicită anularea Hotărârii CSM „privind dispunerea suspendării din funcție a judecătorului Ghenadie Tocaiuc de la Judecătoria Soroca, sediul central”.
16:40
(live) „Nu trebuie să spălăm banii de dragul termoizolării.” Dinari Cojocaru, replici la CMC pe proiectul de eficiență energetică a grădinițelor din capitală # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
16:40
Militarul de la Florești care s-a împușcat în timpul serviciului ar fi încercat să se sinucidă după ce a lăsat un bilet de adio: „Luptați voi, eu cedez” # UNIMEDIA
Militarul Armatei Naționale care s-a împușcat astăzi în timpul serviciului, ar fi încercat să se sinucidă, scrie nordnews.md. Acesta ar fi lăsat și un bilet de adio.
16:20
(live/update) CSM, în ședință „cu deficiențe tehnice”: Ce subiecte examinează, după o pauză # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 20 ianuarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 21 de subiecte, printre care și cererea prealabilă depusă de judecătorul Ghenadie Tocaiuc prin care solicită anularea Hotărârii CSM „privind dispunerea suspendării din funcție a judecătorului Ghenadie Tocaiuc de la Judecătoria Soroca, sediul central”.
16:20
(live) Aleșii CMC au revenit în ședință: Două consiliere noi au preluat mandatele. Din ce comisii vor face parte # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
16:20
Colegiul pentru evaluarea judecătorilor, completat: CSM a numit doi noi membri pentru un mandat de 6 ani. Despre cine este vorba # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a numit doi noi membri ai Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile, în urma unui concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante.
16:10
ANP confirmă reținerea gardianului de la Penitenciarul 18 care ar fi avut legături cu gruparea „Kitaeț” # UNIMEDIA
Administrația Națională a Penitenciarelor confirmă că astăzi a fost reținut un angajat al Penitenciarului nr. 18 – Brănești, de către Inspectoratul Național de Investigații.
16:00
Ultima oră! Vlad Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar penal: Procurorii cer prelungirea arestului preventiv # UNIMEDIA
Vladimir Plahotniuc este cercetat pentru fals în acte într-un nou dosar penal, deschis în Republica Moldova. Despre aceasta a anunțat procurorul Alexandru Cernei, marți, 20 ianuarie 2026, în cadrul dezbaterilor pe marginea cererii privind prelungirea arestului preventiv pe numele ex-liderului democrat, deținut în prezent în Penitenciarul nr. 13, scrie zdg.md.
15:40
Centrala nucleară de la Cernobîl, fără electricitate externă în urma bombardamentelor rusești: Avertismentul AIEA # UNIMEDIA
Centrala nucleară de la Cernobîl, locul celei mai grave catastrofe nucleare civile din lume, a pierdut complet alimentarea cu energie electrică din exterior, în urma luptelor intense de marți dimineață, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), potrivit adevarul.ro.
15:10
(video) „Sănătate, bucurie, și să voteze la timp bugetul!” Aleșii din CMC care poartă numele Ion și primarul capitalei, felicitați de Sfântul Ioan Botezătorul # UNIMEDIA
Consilierii municipali care poartă numele Ion - Ion Melnic și Ion Onța, dar și primarul capitalei, Ion Ceban, au fost felicitați, în ședința de astăzi a CMC, cu prilejul sărbătorii Sfântul Ioan Botezătorul. „Să le dorim sănătate, bucurie, fericire și toate cele bune și să voteze la timp bugetul! La mulți ani!”, le-a urat alesul PAS Sergiu Crețu.
14:50
Cristiano Ronaldo a câștigat definitiv procesul cu Juventus: Starul portughez va primi o avere # UNIMEDIA
În cursul zilei de luni, 19 ianuarie, Cristiano Ronaldo, de 40 de ani, a obținut o victorie importantă, însă în afara terenului. Tribunalul din Torino a respins definitiv recursul depus de Juventus în litigiul cu starul portughez, care viza salariile restante din perioada pandemiei de COVID-19, scrie digisport.ro.
14:40
Veaceslav Platon, audiat ca martor în dosarul lui Stoianoglo, promite dezvăluiri: „Va fi interesant pentru cei care încă mai prețuiesc justiția și corectitudinea” # UNIMEDIA
Omul de afaceri Veaceslav Platon a anunțat că va participa în calitate de martor la ședința de judecată în dosarul fostului Procuror General Alexandru Stoianoglo. Ședința va avea loc la Curtea din Buiucani, pe 22 ianuarie, la ora 14:00.
14:20
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 20 ianuarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 21 de subiecte, printre care și cererea prealabilă depusă de judecătorul Ghenadie Tocaiuc prin care solicită anularea Hotărârii CSM „privind dispunerea suspendării din funcție a judecătorului Ghenadie Tocaiuc de la Judecătoria Soroca, sediul central”.
14:20
(video) Spirite încinse între aleșii MAN și PAS la CMC: „- Măi omule! - Ce înseamnă dați-i voie? Acasă, la partid!” # UNIMEDIA
Strigăte, acuzații și replici la ședința de astăzi a CMC, în timp ce consilierii făceau declarații politice de la tribuna centrală. Alesul MAN s-a enervat și a întrerupt discursul Irinei Baran de la PAS, care îi acuza pe aleșii MAN de „obrăznicii”. Președintele ședinței, Denis Șova, nu a reușit să calmeze spiritele, așa că a amintit despre sancțiunile prevăzute în regulament.
14:10
Dosarul omorului lui Sergiu Oală. Doi noi inculpați, citați la Judecătoria Bălți. Mama victimei: „L-au ținut la cald pe Gherman, în timp ce copilul meu era târât de animale” # UNIMEDIA
Doi noi inculpați au fost citați în dosarul omorului lui Sergiu Oală, fiind acuzați că l-ar fi ajutat pe principalul învinuit, Nicu Gherman, să se ascundă de poliție, după ce a fost dat în căutare. Este vorba despre Cumpăna Victor și Pricop Vlad, care urmau să se prezinte pe 20 ianuarie la Judecătoria Bălți, scrie nordnews.md.
13:50
Cum puteți reduce facturile la energie și crește confortul în blocul în care locuiți cu ajutorul programului guvernamental FEERM # UNIMEDIA
Un bloc modernizat energetic aduce locatarilor confort sporit și facturi mai mici la energie, cu temperatură uniformă în apartamente, sisteme de încălzire eficiente și spații comune bine întreținute. Fațadele îngrijite și aspectul plăcut al clădirii sporesc atractivitatea blocului și satisfacția de a locui într-un spațiu modern.
13:50
Catastrofa cu 41 de morţi din Spania s-a produs în 20 de secunde: Ce au descoperit experţii la calea ferată # UNIMEDIA
Se conturează tot mai clar o primă ipoteză în cazul tragediei din Spania, soldată cu 41 de morţi, potrivit celui mai nou bilanţ anunţat de autorităţi. Cauza accidentului feroviar ar fi fost o problemă la un rost deteriorat între două tronsoane de cale ferată, nu la tren, scrie observatornews.ro.
13:50
„Vindea” libertatea unui învinuit pentru trafic de ființe cu 50 mii euro: Un bărbat, încătușat de CNA, după ce a promis că poate influența mersul dosarului # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procurorilor din municipiul Chișinău, au reținut în dimineața zilei de astăzi un bărbat originar din raionul Șoldănești, bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50000 de euro.
13:40
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
13:40
(video) Ex-președinta Judecătoriei Orhei, Veronica Cupcea, trimisă de CSM la reevaluare. Avocat: „Argumentele și calculele Comisiei sunt greșite” # UNIMEDIA
Ex-președinta Judecătoriei Orhei, judecătoarea Veronica Cupcea, va fi supusă unei reevaluări, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis retrimiterea dosarului către Comisia de evaluare. Decizia a fost aprobată de CSM în cadrul ședinței de astăzi, 20 ianuarie.
13:20
(live) CMC, în ședință: „- Hai să finalizăm cu luările de cuvânt. - Poate ne ducem la masă?” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
13:20
(video) MAN din CMC acuză consilierii PAS și PSRM că au încercat să excludă de pe agendă proiectul bugetului: „Condamnăm politizarea subiectelor” # UNIMEDIA
Fracțiunea MAN din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) acuză consilierii PAS și PSRM că au încercat, din nou, să excludă de pe ordinea de zi a ședinței proiectul bugetului municipal și al taxelor locale. „Condamnăm politizarea subiectelor care vizează direct locuitorii Chișinăului și dezvoltarea orașului”, menționează responsabilii.
13:00
(live) „Nu mă liniștiți pe mine, că eu-s destul calm”. CMC, în ședință cu replici din partea cetățenilor, dar și între aleși: Sau ne întoarcem în albia corectă, sau facem show # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
13:00
(video) Irina Vlah propune organizarea unui referendum privind viitorul R. Moldova ca stat independent: Nu am niciun dubiu că oamenii vor vota pentru păstrarea statalităţii # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah consideră că ar fi corect de organizat un referendum similar celui din 6 martie 1994, iar cetăţenii să fie din nou invitaţi să răspundă la întrebarea dacă văd viitorul Republicii Moldova ca stat independent, în contextul în care președintele Maia Sandu a declarat că ar susține un referendum privind unirea cu România. Despre aceasta ea vorbește într-o postare pe pe pagina sa web www.irinavlah.md.
12:50
(live) „Domnule cu porecla viceprimar, la grădiniță.” CMC, în ședință cu replici din partea cetățenilor, dar și între aleși: Parcă am citit în ape # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:50
(video) „Un dosar puternic politizat”. Prima reacție a lui Cojocaru, condamnat la 3 ani de închisoare, în dosarul angajărilor fictive de la IGP. În ce țară se află ex-șeful Direcției 5 # UNIMEDIA
Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, a venit cu o reacție pe rețelele de socializare, după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Inspectoratul General de Poliției (IGP). „Nu mă eschivez, purced imediat la examinarea deciziei de ieri a instanței lor politice și voi comunica deschis și permanent despre locul aflării mele până la o decizie finală”, a scris acesta.
12:50
Un apartament pe două niveluri este mai mult decât o locuință — este un mod de viață gândit pentru familie, unde fiecare metru este dedicat confortului și echilibrului zilnic.
12:40
(live/update) CSM, în ședință: Ex-vicepreședintele Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi, trimis la reevaluare # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 20 ianuarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 21 de subiecte, printre care și cererea prealabilă depusă de judecătorul Ghenadie Tocaiuc prin care solicită anularea Hotărârii CSM „privind dispunerea suspendării din funcție a judecătorului Ghenadie Tocaiuc de la Judecătoria Soroca, sediul central”.
12:40
(live) „Pentru incompetența voastră plătim noi. Nu vă e rușine?” CMC, în ședință cu replici din partea cetățenilor, dar și între aleși: Parcă am citit în ape # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:40
Alternativa Clinic desfășoară Promoția de Aur: 10 cupluri vor beneficia de procedura de FIV la doar 60 000 lei! # UNIMEDIA
Alternativa Clinic, fondată de profesorul Veaceslav Moșin, desfășoară în perioada 12-31 ianuarie 2026, Promoția de Aur, oferind procedura de Fertilizare In Vitro (FIV) la un preț special – doar 60 000 lei.
12:40
(foto) Donald Trump publică imagini cu steagul SUA în Groenlanda: „Nu există cale de întoarcere” # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că „nu există cale de întoarcere” în privința Groenlandei, afirmând că Washingtonul este singura putere capabilă să asigure pacea globală. Liderul de la Casa Albă a reiterat că Groenlanda este „esențială pentru securitatea națională și mondială” și a distribuit o imagine generată de inteligența artificială în care apare discutând cu lideri europeni la Casa Albă, cu steagul american arborat deasupra Groenlandei, scrie adevarul.ro.
12:30
(stop cadru) Dinari Cojocaru, la CMC: „M-am pregătit ca în clasa 1, cu geanta, tocul și video” # UNIMEDIA
Consilierul PSRM Dinari Cojocaru a cerut, astăzi, la ședința CMC, scoaterea proiectului privind bugetul mun. Chișinău pentru 2026 pe ordinea de zi. „M-am pregătit ca în clasa 1, cu geanta, tocul și video”, a declarat alesul socialist, de la tribuna centrală.
12:20
O copilă de 14 ani, din Moldova, căutată cu disperare de cinci zile la Paris, după ce a ieșit din colegiu și a dispărut: Familia cere ajutorul oamenilor # UNIMEDIA
Marinela Raru, o minoră de 14 ani din Republica Moldova este căutată cu disperare în Franța, după ce a dispărut fără urmă de cinci zile în localitatea Le Raincy, din apropierea Parisului, se arată într-un anunț pe rețele.
12:10
(video) „Show-ul e în capul mesei.” Replici la CMC, între aleșii MAN și PAS: „Puteți număra până la 10. Mă bucur” # UNIMEDIA
Replici continue la ședința de astăzi a CMC, între consilierii MAN și cei din PAS. „Mă bucur că puteți număra până la 10, dar pentru voi show-ul în capul mesei”, le-a spus Grigore Bejenaru colegilor din fracțiunea partidului de la guvernare.
12:00
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 20 ianuarie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 21 de subiecte, printre care și cererea prealabilă depusă de judecătorul Ghenadie Tocaiuc prin care solicită anularea Hotărârii CSM „privind dispunerea suspendării din funcție a judecătorului Ghenadie Tocaiuc de la Judecătoria Soroca, sediul central”.
12:00
(live) „Pentru incompetența voastră plătim noi. Nu vă e rușine?” CMC, în prima ședință din 2026, cu replici din partea cetățenilor, dar și între aleși # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:00
Primele indicii despre cauza tragediei feroviare din Spania. 40 de morți, peste 100 de răniți și 37 de oameni dispăruți # UNIMEDIA
În Spania, este marcată prima din cele trei zile de doliu național, după accidentul feroviar de duminică seara, scrie protv.ro. Potrivit presei spaniole, încă nu se știe nimic de 37 de pasageri. Există și temeri că trupurile lor s-ar putea afla în vagoanele strivite în urma impactului.
12:00
Cine este deținutul care a evadat de la Penitenciarul Cricova, în timp ce se afla la muncă: Precizările ANP # UNIMEDIA
Administrația Națională a Penitenciarelor a venit cu precizări, după ce, la data de 19 ianuarie 2026, un condamnat aflat în executarea pedepsei cu închisoarea într-un penitenciar de tip deschis a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de muncă.
12:00
Partidul Nostru lansează un proiect mult așteptat de primării: Scutirea de taxe pentru bunurile donate # UNIMEDIA
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament a înregistrat un proiect de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, facilitând accesul la autospeciale, utilaje și echipamente pentru serviciile publice.
12:00
Scumpirile la pompă continuă: Prețul motorinei crește cu încă 7 bani, mâine. Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de referință la carburanți, aplicabile pentru 21 ianuarie 2026.
11:50
Ultima oră! Un militar al Armatei Naționale s-a împușcat, în timpul serviciului. Ministerul Apărării a dispus o anchetă # UNIMEDIA
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, s-a rănit astăzi, 20 ianuarie curent, în rezultatul unei împuşcături cu arma din dotare, în timpul executării serviciului. Potrivit Ministerului Apărării, incidentul a avut loc la ora 10:50.
11:40
(live) CMC, în prima ședință din 2026, după cele eșuate la finalul anului trecut. Consilier MAN, către Popa: Exact ca în Parlament # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:40
Activistul PAS, Radu Dutcovici, acuzat că a strâns bani de la diasporă pentru „a ajuta o familie cu 6 copii, fără tată”. În realitate, aceasta nu i-ar fi primit niciodată # UNIMEDIA
Din 2023, mai multe persoane din diasporă susțin că au primit mesaje de la Radu Dutcovici, un activist al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), urmărit de peste 100.000 de persoane pe rețele sociale, în care li se cerea să ajute o mamă dintr-un sat din Republica Moldova, cu mai mulți copii și probleme grave. Recent, Dutcovici a fost acuzat de escrocherie: clipurile video prezentate ca dovezi ale ajutorului oferit erau vechi și reutilizate, iar familia implicată susține că nu a primit bani și a fost vizitată doar de trei ori, scrie zdg. Activistul PAS nu a răspuns la mesajele și apelurile redacției, dar pe rețele se declară nevinovat. În discuții private cu persoanele de la care a primit bani, el însă promite că-i va rambursa.
11:30
(live) CMC, în prima ședință din 2026, după cele eșuate la finalul anului trecut. Cojocaru: Tinerii sunt prioritate, dar numai cei din MAN # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:20
(live) CMC, în prima ședință din 2026, după cele eșuate la finalul anului trecut. Ales MAN către cei din PAS: Mă bucur că puteți număra până la 10 # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:20
Ultima oră! Un gardian de la Penitenciarul 18 ar fi fost reținut: Acesta ar avea legături cu gruparea „Kitaeț” # UNIMEDIA
Un angajat al Administrației Naționale a Peniteciarelor ar fi fost reținut astăzi de către ofițerii Inspectoratulului Național de Investigații, susțin sursele pulsmedia.md.
11:10
(foto/video) „Молодец кенций.” CMC, început de ședință cu pancarte. „PAS: Deneg net, no vî derjitesi” # UNIMEDIA
Prima ședință a Consiliului Municipal Chișinău a început, astăzi, cu mai multe mesaje scrise pe pancarte, de către aleșii MAN, la adresa celor din PAS.
11:00
(live) „Mai puțină politică, mai mult lucru.” CMC, în prima ședință din 2026, după cele eșuate la finalul anului trecut: Bugetul Chișinăului, pe ordinea de zi # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește în prima ședință din 2026. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte, inclusiv cel cu privire la aprobarea bugetului capitalei pentru anul curent. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:00
(video) Mii de locuințe din Kiev, fără apă, încălzire și electricitate după un nou atac masiv al Rusiei. Malul estic al fluviului Nipru, cel mai afectat # UNIMEDIA
Rusia a lansat marți noapte un nou atac asupra infrastructurii energetice ucrainene, lăsând o parte din capitala Kiev fără electricitate, apă şi încălzire, la temperaturi de -12 grade Celsius, relatează EFE și Kyiv Independent, citat de adevarul.ro.
11:00
Ex-președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, dat afară din sistem de CSM și decăzut din dreptul de a reveni timp de 6 ani. Caraman: „Toate cele bune!” # UNIMEDIA
Judecătorul Radu Țurcanu a fost dat afară din sistem și decăzut din dreptul de a exercita funcții de demnitate publică pentru șase ani, după ce Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a constatat nepromovarea evaluării externe. Decizia a fost adoptată cu 9 voturi „pro” și un vot „împotrivă”, în cadrul ședinței de astăzi, 20 ianuarie.
