(video) „Am un deja vu.” Ședința CMC, încheiată cu scandal. Aleșii PSRM și PAS au părăsit, pe rând, sala

Consilierii PAS din CMC au părăsit ședința de astăzi, în momentul în care unul dintre aleșii MAN, Mihail Onofrei, a propus retragerea de pe ordinea de zi a subiectului privind aprobarea planului de mobilitate urbană a mun. Chișinău, motivând că raportorul Dorin Ciornîi ar fi pe foaie de boală. „Doamnele din secretariat afirmă că el e aici, în Primărie. Cât se poate să mințiți? Nu vi-i rușine? Nu ți-e rușine ție, Mihai? Dacă va fi așa atitudine față de CMC, lucrați singuri, la revedere”, i-a replicat Zinaida Popa și a ieșit din sală, urmată de colegii de fracțiune.