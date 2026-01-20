Foști funcționari, cercetați penal pentru predarea infrastructurii petroliere de la aeroport companiei Lukoil: Reacția ex-ministrului Valeriu Lazăr
Radio Moldova, 20 ianuarie 2026 10:20
Foști funcționari de la Ministerul Economiei ar putea fi cercetați penal pentru tranzacția prin care companiei ruse Lukoil i-a fost predată, în 2005, infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, anunță vicepremierul Vladimir Bolea. Ministrul din acea perioadă, Valeriu Lazăr, susține însă că Ministerul Economiei nu a avut competențe legate de asemenea tranzacții.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
10:20
Foști funcționari, cercetați penal pentru predarea infrastructurii petroliere de la aeroport companiei Lukoil: Reacția ex-ministrului Valeriu Lazăr # Radio Moldova
Foști funcționari de la Ministerul Economiei ar putea fi cercetați penal pentru tranzacția prin care companiei ruse Lukoil i-a fost predată, în 2005, infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, anunță vicepremierul Vladimir Bolea. Ministrul din acea perioadă, Valeriu Lazăr, susține însă că Ministerul Economiei nu a avut competențe legate de asemenea tranzacții.
10:20
Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a declarat că este prea devreme pentru a evalua impactul economic al tensiunilor privind Groenlanda, deși ar putea fi un obstacol în calea creșterii, transmite Bloomberg.
10:10
Revista presei | R. Moldova părăsește definitiv CSI; Ion Ceban și Zinaida Greceanîi, martori ai apărării în dosarul „Kuliok” # Radio Moldova
Din presa națională aflăm că R. Moldova face ultimii pași spre ieșirea din Comunitatea Statelor Independente, fondată după destrămarea URSS. Pe primele pagini ale publicațiilor naționale mai citim că Judecătoria Buiucani l-a condamnat la închisoare pe Alexandru Pînzari, fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, într-un dosar privind angajarea fictivă în Poliție a lui Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, care, la fel, a fost condamnat în acest caz.
10:10
Foști funcționari, cercetați penal pentru predarea infrastructurii petroliere de la aeroport companiei Lukoil: Reacția fostului ministru al Economiei din Guvernul Tarlev # Radio Moldova
Foști funcționari de la Ministerul Economiei ar putea fi cercetați penal pentru tranzacția prin care companiei ruse Lukoil i-a fost predată, în 2005, infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, anunță vicepremierul Vladimir Bolea. Ministrul din acea perioadă, Valeriu Lazăr, susține că Ministerul Economiei nu a avut competențe legate de asemenea tranzacții.
10:10
R. Moldova a importat 40 de milioane de metri cubi de gaze lichefiate din SUA. Extinderea Coridorului Vertical, în discuție # Radio Moldova
Republica Moldova a importat, începând cu luna aprilie 2024, aproximativ 40 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate, livrate prin terminalul Alexandroupolis din Grecia. Informația a fost comunicată de Ministerul Energiei, după vizita de lucru a ministrului Dorin Junghietu în Statele Unite ale Americii, unde au fost discutate situația energetică a țării, securitatea aprovizionării, inclusiv posibilitatea extinderii și dezvoltării Coridorului Vertical de gaze naturale, din Grecia spre Republica Moldova.
Acum 2 ore
09:30
Avertisment | Criza provocată de Trump amenință NATO, iar Europa rămâne vulnerabilă fără sprijinul SUA # Radio Moldova
Declarațiile președintelui american Donald Trump despre cumpărarea Groenlandei reprezintă un risc fără precedent pentru stabilitatea relațiilor transatlantice și pot pune în pericol însăși funcționarea NATO, a avertizat istoricul Daniel Citirigă, decanul Facultății de Istorie a Universității din Constanța, România, la Radio Moldova.
08:50
Un bărbat de 33 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru că a agresat un polițist, comunică Procuratura Generală.
08:40
Capitala Ucrainei a fost din nou ținta unui atac rusesc în noaptea de luni spre marți, 20 ianuarie, fiind lovită cu rachete balistice și drone. Explozii puternice au fost auzite în mai multe cartiere ale orașului, iar consecințele se resimt în special pe malul stâng al Kievului, unde sunt raportate întreruperi de apă, energie electrică și agent termic, scrie UNIAN.
08:40
Congresul Mondial Evreiesc a lansat campania internațională „WeRemember” („Ne amintim”) cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului, marcată anual pe 27 ianuarie. Inițiativa are drept scop păstrarea vie a memoriei victimelor Holocaustului și atragerea atenției asupra pericolelor generate de ură, antisemitism și negarea istoriei.
Acum 4 ore
08:00
„R. Moldova nu are garanția securității”: În ce condiții autoritățile de la Chișinău ar putea pune problema reunirii cu România # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău ar putea pune problema reunirii R. Moldova cu România, după modelul anului 1918, în cazul în care Federația Rusă s-ar apropia periculos de granițele noastre, amenințându-i suveranitatea și integritatea teritorială și punând în pericol viața cetățenilor, afirmă vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.
07:40
Trump leagă disputa privind Groenlanda de Premiul Nobel: „Nu mai simt obligația de a gândi doar despre pace” # Radio Moldova
Donald Trump a legat ofensiva sa pentru preluarea controlului asupra Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, afirmând că nu mai este obligat să gândească „pur și simplu în termenii păcii”. Declarațiile președintelui SUA reaprind tensiunile cu Europa și riscă să declanșeze un nou război comercial transatlantic, pe fondul amenințărilor cu tarife vamale și al disputelor privind securitatea în Arctica, notează Reuters.
07:30
Au apă în casă, indiferent de oră sau anotimp, motiv de bucurie pentru locuitorii din Cernița # Radio Moldova
În satul Cernița, raionul Florești, dacă până acum zece ani oamenii își luau apa din fântâni, astăzi toate gospodăriile au apă direct în case, datorită unui proiect major prin care a fost construit un apeduct. A fost o soluție pentru criza de apă cu care sătenii s-au confruntat în ultimele veri.
07:20
Corespondență Dan Alexe | TikTok și Instagram interzise copiilor: dezbateri în Parlamentul European # Radio Moldova
Parlamentul European discută marți, 20 ianuarie, în sesiune plenară, „combaterea falsurilor bazate pe inteligență artificială (așa-numitele „deepfake”-uri) și a exploatării sexuale pe platformele de socializare”. În paralel, va fi rediscutată propunerea de armonizare a vârstei minime pentru rețelele de socializare, ideea fiind de a o fixa la 16 ani în întreaga UE, permițând accesul tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani doar cu acordul părinților, pentru a proteja minorii de riscurile psihologice, cu o interdicție implicită a practicilor care creează dependență.
Acum 12 ore
22:10
După decenii în care timpul a fisurat maiestuosul Arc de Trimf din centrul Chișinăului, autoritățile anunță un amplu proiect de restaurare, în valoare de cinci milioane de lei. Monumentul istoric a rezistat celui de-al Doilea Război Mondial și i-a adunat în jurul său pe moldoveni în timpul celor mai importante evenimente naționale, dar în ultimii ani a degradat vizibil.
22:00
După decenii în care timpul a fisurat maiestuosul Arc de Trimf din centrul Chișinăului, autoritățile anunță un amplu proiect de restaurare, în valoare de cinci milioane de lei. Monumentul istoric a rezistat celui de-Al Doilea Război Mondial și i-a adunat în jurul lui pe moldoveni în timpul celor mai importante evenimente naționale, dar în ultimii ani s-a degradat vizibil. Acum, autoritățile au misiunea de a identifica o companie care să repare ce a distrus trecerea timpului, fără a dăuna mai mult. Specialiștii atrag atenția că intervențiile trebuie făcute corect, pentru a stopa degradarea monumentului istoric.
21:50
Energie de la soare și economii semnificative. În câteva săptămâni, în satul Sireți din raionul Strășeni va fi dat în exploatare un parc fotovoltaic cu o capacitate de 200 de kilowati. Acesta va acoperi necesarul de curent pentru instituțiile publice și pentru sistemul de iluminat stradal. Astfel, autoritățile vor economisi anual sute de mii de lei, fonduri ce vor fi investite în alte proiecte importante pentru comunitate.
21:40
INTERVIU | Ion Munteanu: Prin eficientizarea resurselor, R. Moldova își propune să atingă o autonomie energetică de 80% # Radio Moldova
Sursele regenerabile de energie vor deveni pilonul central în arhitectura sistemului energetic al Republicii Moldova, iar în trei decenii țara ar putea ajunge la un nivel de autonomie energetică de 80 la sută. Declarațiile aparțin directorului Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), Ion Munteanu, și au fost făcute în cadrul unui interviu oferit pentru Moldova 1.
Acum 24 ore
21:20
Tradiție în localitățile rurale | Preoții au mers din casă în casă pentru a sfinți cu agheasmă # Radio Moldova
Pe un ger năprasnic, ca de Bobotează, preoții au mers din casă în casă pentru a vesti Botezul lui Iisus și pentru a sfinți cu agheasmă. Este o tradiție care se păstrează în special în localitățile rurale. Se crede că apa sfântă aduce în gospodăriile oamenilor liniște și belșug.
21:20
Gerul de afară aduce cu el mai multe provocări pentru șoferi. Pentru ca drumul să rămână sigur, automobiliștii trebuie să urmeze câțiva pași simpli, dar esențiali: să-și echipeze corect mașina pentru iarnă și să fie mai prudenți la volan. În acest sens, instructorii auto vin cu recomandări care pot face diferența între o călătorie liniștită și incidente nedorite.
21:00
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a declarat el luni, 19 ianuarie, într-un discurs, alimentând speculațiile larg răspândite potrivit cărora își va înființa propriul partid politic, după ce ultimul guvern a demisionat luna trecută, relatează Reuters.
20:50
INTERVIU | Ion Munteanu: Prin eficientizarea resurselor, R. Moldova vizează o autonomie energetică de 80 la sută # Radio Moldova
Sursele regenerabile de energie vor deveni pilonul central în arhitectura sistemului energetic al Republicii Moldova, iar în trei decenii țara ar putea ajunge la un nivel de autonomie energetică de 80 la sută. Declarațiile aparțin directorului Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), Ion Munteanu, și au fost făcute în cadrul unui interviu oferit pentru Moldova 1. Oficialul subliniază că, pe lângă investițiile în panouri fotovoltaice și energie eoliană, eficiența energetică a clădirilor rămâne o măsură rentabilă pe termen lung.
20:40
Autoritățile au inițiat procesul de denunțare a acordurilor care au stat la baza intrării R. Moldova în CSI # Radio Moldova
Republica Moldova nu va mai fi membră a Comunității Statelor Independente (CSI). Denunțarea acordurilor care stau la baza aflării statului nostru în CSI este în proces de avizare și documentele vor ajunge în scurt timp în Parlament, a declarat viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, în cadrul emisiunii „La 360 de grade”, de la Radio Moldova, ediția din 19 ianuarie.
20:10
Tradiție prin localitățile rurale | Preoții au mers din casă în casă pentru a sfinți cu agheasmă # Radio Moldova
Pe un ger năprasnic, ca de Bobotează, preoții au mers din casă în casă pentru a vesti Botezul lui Iisus și pentru a sfinți cu agheasmă. Este o tradiție care se păstrează în special în localitățile rurale. Se crede că apa sfântă aduce în gospodăriile oamenilor liniște și belșug.
20:00
Autoritățile au inițiat procesul de denunțare a acordurilor care au determinat intrarea R. Moldova în CSI # Radio Moldova
Republica Moldova nu va mai fi membră a Comunității Statelor Independente (CSI). Denunțarea acordurilor care stau la baza aflării statului nostru în CSI este în proces de avizare și documentele vor ajunge în scurt timp în Parlament, a declarat viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, în cadrul emisiunii „La 360 de grade”, de la Radio Moldova, ediția din 19 ianuarie.
20:00
Juventus Torino va trebui să-i plătească lui Cristiano Ronaldo aproape 10 milioane de euro # Radio Moldova
Starul portughez Cristiano Ronaldo a ieșit învingător dintr-o dispută juridică de durată cu Juventus Torino, în care miza financiară s-a ridicat la aproape 10 milioane de euro. Tribunalul din Torino a respins recursul depus de clubul italian și a confirmat sentința care obliga pe Juventus să-i plătească atacantului lusitan suma 9 milioane și 800 de mii de euro, reprezentând salarii restante din perioada pandemiei de Coronavirus.
19:30
Republica Moldova nu va mai fi membră a Comunității Statelor Independente (CSI). Denunțarea acordurilor care stau la baza aflării în CSI este deja în proces de avizare, a declarat viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, la emisiunea „La 360 de grade”, de la Radio Moldova.
19:00
INTERVIU | Ion Munteanu: Prin eficientizarea resurselor, R. Moldova vizează autonomie energetică de 80 la sută # Radio Moldova
Sursele regenerabile de energie vor deveni pilonul central în arhitectura sistemului energetic al Republicii Moldova, iar în trei decenii țara ar putea ajunge la un nivel de autonomie energetică de 80 la sută. Declarațiile aparțin directorului Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), Ion Munteanu, și au fost făcute în cadrul unui interviu oferit pentru Moldova 1. Oficialul subliniază că, pe lângă investițiile în panouri fotovoltaice și energie eoliană, eficiența energetică a clădirilor rămâne o măsură rentabilă pe termen lung.
18:30
Rusia extinde măsurile de supraveghere a internetului cu ajutorul inteligenței artificiale # Radio Moldova
Serviciul Federal de Supraveghere în domeniul comunicațiilor, tehnologiilor informaționale și mass-media din Rusia (Roskomnadzor) intenționează să dezvolte și să lanseze, în 2026, un sistem de filtrare a internetului bazat pe învățare automată. Intenția a fost anunțată, la sfârșitul anului trecut, în planul de transformare digitală a instituției, prezentat Comisiei guvernamentale pentru dezvoltare digitală, document obținut de Forbes.
18:30
Super-star-ul tenisului mondial, sârbul Novak Djokovic, s-a calificat în turul 2 la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Cel alintat „Nole" l-a învins pe spaniolul Pedro Martinez, scor 6:3, 6:2, 6:2. Ajuns la cea de-a 21-a sa participare la Melbourne, Djokovic rămâne printre marii favoriți ai competiției, chiar dacă pornește în urma campionului en-titre, italianul Jannik Sinner, și a actualului lider mondial, spaniolul Carlos Alcaraz.
18:20
Dosarul angajărilor fictive de la MAI: Pînzari, Cojocaru și Damir, condamnați la câte trei ani de detenție. Unul nu se află în R. Moldova # Radio Moldova
Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției, Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații (INI), desființate în 2019, și Dorin Damir, președintele Fighting & Entertainment Association (FEA), au fost condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
18:20
Mihai Popșoi, despre suspendarea vizelor de imigrare în SUA pentru moldoveni: „Așteptarea noastră este că acestea vor fi reluate” # Radio Moldova
Suspendarea vizelor de imigrare în Statele Unite ale Americii (SUA) pentru moldoveni afectează un număr foarte mic de persoane, afirmă vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe. Potrivit oficialului, în ultimul an, numărul acestor vize a fost de ordinul zecilor, iar procesul era deja în scădere semnificativă după ce președintele american Donald Trump a început înăsprirea politicii migraționale.
18:10
Anul 2026 a început cu stângul pentru bălțeni. După ce la început de an oamenii au rămas fără apă la robinet din cauza unor probleme la rețeaua de alimentare, a urmat o nouă avarie: o țeavă s-a spart, iar apa s-a revărsat pe mai multe străzi din municipiu.
17:50
O parte dintre lebedele de pe Nistru, adăpostite într-un centru provizoriu pentru a fi ocrotite de ger # Radio Moldova
Temperaturile scăzute afectează lebedele care iernează pe fluviul Nistru. Pentru a le proteja de geruri pe durata iernii, inspectorii de mediu au dus o parte din păsări într-un centru provizoriu amenajat lângă Stația de salvare din Criuleni. Potrivit estimărilor, în zonă s-ar afla aproximativ 800 de lebede în această perioadă.
17:30
Trei miniștri români și un consilier prezidențial participă la Forumul Economic de la Davos care se desfășoară sub tema „Un spirit de dialog”. Subiectul pare mai degrabă ironic într-o lume care a deschis anul 2026 sub zodia conflictelor și în care Bucureștiul continuă să balanseze între principiile europene și diplomația dură a Casei Albe.
17:20
Utilizarea inteligenței artificiale (AI) în muncă, studii sau alte activități poate aduce beneficii importante, dar comportă și riscuri. Deși inteligența artificială poate analiza rapid informații dintr-un „creier digital” construit din cunoștințele disponibile online, nu tot ce generează este adevărat, iar răspunsuri false prezentate ca fiind adevărate reprezintă cel mai mare pericol, spun experții.
17:00
Forumul de la Davos 2026: Platformă de dialog global și oportunitate diplomatică pentru Republica Moldova # Radio Moldova
Participarea Republicii Moldova la Forumul Economic Mondial de la Davos, una dintre puținele platforme globale unde liderii politici și reprezentanții marilor companii se întâlnesc față în față, este importantă nu atât prin deciziile luate pe această platformă, cât prin vizibilitatea internațională și accesul direct la lideri politici, investitori și factori de decizie globali, susțin experții.
17:00
Dinamo București a obținut a 11-a victorie în Superliga românească de fotbal. În etapa a 22-a, „câinii roșii" au învins-o cu 1:0 acasă pe Universitatea Cluj și au urcat provizoriu pe locul 2 în clasament. Dinamo a repurtat a cincea victorie consecutivă pe teren propriu. Echipa condusă de croatul Željko Kopić a avut mai multe ocazii de gol, între care două bare, prin francezul Mamoudou Karamoko și Alexandru Musi.
16:30
The Republic of Moldova will be represented at the 56th annual meeting of the World Economic Forum in Davos by Prime Minister Alexandru Munteanu and Deputy Prime Minister Eugeniu Osmochescu, who serves as the Minister of Economic Development and Digitalization. The two officials will participate in the forum from January 19 to January 22, as announced by the Government.
16:10
Una dintre cele mai mari greșeli admise de conducătorii auto pe timp de iarnă este viteză neadaptată la condițiile de drum. Mulți șoferi circulă la fel ca vara, fără să țină cont de distanța de frânare, care crește considerabil, și de zece ori, atenționează specialiștii auto.
16:00
Exporturile de fructe moldovenești către UE pot continua fără blocaje: Cotele de export sunt disponibile, anunță autoritățile # Radio Moldova
Exporturile de struguri, mere, prune și cireșe către Uniunea Europeană pot fi realizate în continuare în cadrul cotelor stabilite, care nu au fost atinse, și în regim preferențial, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). Autoritățile dau asigurări că deficiența tehnică ce a generat confuzii privind afișarea cotelor în sistemul TARIC al Comisiei Europene a fost remediată.
16:00
Un lot de 200 de kilograme de biscuiți a ajuns hrană pentru pești, după neregulile depistate de ANSA # Radio Moldova
Un lot de 200 de kilograme de biscuiți periculoși pentru sănătate a fost interzis comercializării de către inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Analizele de laborator au arătat depășirea nivelului maxim admisibil al acizilor grași trans, cele mai periculoase tipuri de grăsimi, care duc la apariția bolilor cardiovasculare, cerebrovasculare și oncologice.
15:40
Liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PCRM), Igor Dodon, a ales să sărbătorească Boboteaza la mănăstirea Solovețki din Federația Rusă. După ce a participat la slujbă, deputatul de la Chișinău s-a scăldat în apele Lacului Sfânt care se află în apropierea lăcașului.
15:30
Consultări publice privind Planul municipal antidrog: „Este o problemă comună. Ne vizează pe toți” # Radio Moldova
Regulamentul Planului municipal de prevenție și consum antidrog va fi supus dezbaterilor publice, începând cu săptămâna curentă, pe o platformă disponibilă pe pagina web a Primăriei Chișinău. Potrivit șefului adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS) din capitală, Andrei Pavaloi, consultările publice vor avea loc etapizat, pentru a asigura implicarea cât mai largă a societății civile.
15:30
ULTIMA ORĂ | Dosarul angajărilor fictive de la MAI: Pînzari, Cojocaru și Damir, condamnați la câte trei ani de detenție # Radio Moldova
Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției, Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații, și Dorin Damir, președintele FEA, au fost condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Decizia a fost pronunțată luni, 19 ianuarie, de instanța de judecată în lipsa inclupaților.
15:10
Dispute politice în Consiliul Municipal Chișinău: Bugetul pentru anul 2026, mărul discordiei între PSRM - MAN # Radio Moldova
Conducerea Primăriei Chișinău ar fi transformat administrația municipală într-un instrument politic și ar folosi resursele administrative în interese de partid, acuză liderul fracțiunii municipale a Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Alexandr Odințov. De cealaltă parte, consilierii fracțiunii Mișcării Alternativa Națională (MAN), conduse de primarul Ion Ceban, afirmă că declarațiile socialiștilor ar avea drept scop distragerea atenției de la agenda ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC) care are pe ordinea de zi bugetul capitalei pentru anul 2026.
14:40
Atacurile Rusiei au aruncat Ucraina într-o criză fără precedent. Rețeaua de alimentare cu energie electrică cedează din cauza frigului, la fel și țevile rețelelor termice sau cele de apă care îngheață în lipsa încălzirii. Oamenii îndură frig și dorm îmbrăcați în geci de iarnă. Ucrainenii care ajung la Chișinău vorbesc despre o situație extrem de dificilă, dar subliniază că sunt hotărâți să reziste.
14:30
VIDEO | Boboteaza pe stil vechi: slujbă, agheasmă și scufundări în apa rece, la Mănăstirea Țigănești # Radio Moldova
Creștinii ortodocși sărbătoresc, pe 19 ianuarie, Boboteaza pe stil vechi. În biserici au fost oficiate slujbe, iar preoții au împărțit enoriașilor agheasmă. Un alt obicei este scăldatul în ape reci. Zeci de credincioși au participat, luni, la slujba oficiată la Mănăstirea Țigănești.
14:30
Premierul Alexandru Munteanu și vicepremierul Eugeniu Osmochescu participă la Forumul de la Davos # Radio Moldova
Republica Moldova este reprezentată la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos de prim-ministrul Alexandru Munteanu și de viceprim-ministrul, Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Cei doi oficiali vor participa la lucrările forumului în perioada 19 - 22 ianuarie, anunță Guvernul.
14:20
Fracțiunea PAS din CMC îl acuză pe primarul capitalei de colaborare cu FSB și „trădare de patrie”: MAN: „Acuzații pentru defăimarea imaginii” # Radio Moldova
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) solicită instituțiilor specializate să investigheze activitatea primarului capitalei, Ion Ceban. Reprezentanții PAS îl acuză pe Ceban de „trădare de patrie”, făcând referire la informații care ar demonstra legături directe între edil și structuri afiliate serviciilor secrete ale Federației Ruse (FSB). Reprezentanții Mișcării Alternativa Națională (MAN) resping acuzațiile și amenință PAS-ul cu judecata.
14:00
Seria de 11 victorii consecutive este istorie: FC Barcelona a pierdut în fața echipei Real Sociedad # Radio Moldova
Surpriză de proporții în La Liga! Liderul clasamentului, FC Barcelona, a fost învinsă de Real Sociedad în ultimul meci din cadrul etapei a 20-a a primei divizii spaniole de fotbalului. În partida jucată la San Sebastián, echipa catalană a suferit prima înfrângere după 11 victorii consecutive. Echipa-gazdă a început în forță partida și a deschis scorul în minutul 32 prin Mikel Oyarzabal.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.