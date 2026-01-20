Un condamnat a evadat de la penitenciarul din Cricova: ANP cere sprijinul populației

22:00

După decenii în care timpul a fisurat maiestuosul Arc de Trimf din centrul Chișinăului, autoritățile anunță un amplu proiect de restaurare, în valoare de cinci milioane de lei. Monumentul istoric a rezistat celui de-Al Doilea Război Mondial și i-a adunat în jurul lui pe moldoveni în timpul celor mai importante evenimente naționale, dar în ultimii ani s-a degradat vizibil. Acum, autoritățile au misiunea de a identifica o companie care să repare ce a distrus trecerea timpului, fără a dăuna mai mult. Specialiștii atrag atenția că intervențiile trebuie făcute corect, pentru a stopa degradarea monumentului istoric.