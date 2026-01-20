Investiții sigure: peste 104 milioane de lei, rambursate integral prin platforma eVMS
Cotidianul, 20 ianuarie 2026 15:10
Peste 104 milioane de lei au fost rambursate investitorilor care au procurat obligațiuni de stat prin platforma evms.md, marcând finalizarea cu succes a primului ciclu investițional derulat în acest format digital. Potrivit Ministerului Finanțelor, rambursarea integrală a sumelor investite și a dobânzilor aferente confirmă siguranța și eficiența mecanismului de investiții în valori mobiliare de stat. …
Acum 30 minute
15:10
Acum o oră
14:40
VIDEO | În Parlament ar putea fi constituită o Comisie de etică. Igor Grosu: Vrem să asigurăm un proces legislativ deschis și corect # Cotidianul
Parlamentul ar putea institui o Comisie de etică cu participarea societății civile, ca parte a unui pachet mai larg de reforme menite să sporească transparența, integritatea și corectitudinea procesului legislativ. Inițiativa este prevăzută în Carta Parlamentului Curat 2025, lansată astăzi la Chișinău. Președintele Parlamentului, Igor Grosu a declarat că autoritățile lucrează la revizuirea regulilor ce …
Acum 2 ore
13:50
Viktor Ianukovici, fost președinte al Ucrainei, a fost condamnat la 15 ani de închisoare printr-o sentință pronunțată pe 20 ianuarie 2026 de Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei. Instanța l-a găsit vinovat de însușirea ilegală a unui teren din fondul forestier al statului, situat pe teritoriul consiliului sătesc Suholuccia, regiunea Kiev. Potrivit hotărârii judecătorești, Viktor Ianukovici …
Acum 4 ore
13:30
Reforma Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” ar urma să fie finalizată în prima jumătate a anului 2026 și prevede, între altele, divizarea în societăți separate: infrastructură, pasageri și marfă. Serviciile de transport al persoanelor și mărfurilor ar urma să fi preluate de un agent economic, iar infrastructura feroviară, una critică pentru stat, va …
13:00
VIDEO | Alexandru Tănase critică mesajele triumfaliste despre integrarea europeană: „Dacă nu vrei să culegi dezamăgiri, nu semăna așteptări exagerate” # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a declarat că susține parcursul european al Republicii Moldova, însă critică dur modul în care autoritățile și oficialii europeni au comunicat acest proces în context electoral, alimentând așteptări nerealiste în rândul cetățenilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Moldova Live” de la Exclusiv TV. „Sunt un partizan …
12:00
Peskov: Retragerea Republicii Moldova din CSI nu a surprins Moscova. „Participarea era înghețată de mult timp” # Cotidianul
Anunțul autorităților de la Chișinău privind retragerea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI) nu a fost o surpriză pentru Federația Rusă. Declarația a fost făcută de secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, în fața jurnaliștilor. Potrivit acestuia, implicarea Republicii Moldova în structurile CSI era practic suspendată de mai mult timp. „Nu, acest …
11:50
Dunărea, coridor strategic de transport: România și Republica Moldova accelerează proiectele portuare și podurile de frontieră # Cotidianul
Republica Moldova și România pregătesc o transformare strategică a Dunării și a infrastructurii de frontieră, cu scopul de a asigura un transport predictibil, mai ieftin și integrat în circuitele europene de marfă și pasageri. Autoritățile de la Chișinău și București anunță investiții coordonate în navigația fluvială, porturi și poduri noi peste Prut, menite să consolideze …
11:40
Un soldat s-ar fi rănit prin împușcare cu arma din dotare, la Florești. Ce spune Ministerul Apărării # Cotidianul
Un militar prin contract al Armatei Naționale a fost rănit, luni, 20 ianuarie, în urma unei împușcături produse cu arma din dotare, în timpul executării serviciului, într-o unitate militară din garnizoana Florești. Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării, incidentul s-a produs la ora 10:50. La fața locului au intervenit imediat serviciile competente, iar cazul a …
Acum 6 ore
11:30
Veaceslav Platon, audiat ca martor în dosarul Stoianoglo. Anunță dezvăluiri despre o presupusă colaborare între PAS și Plahotniuc # Cotidianul
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon va fi audiat în calitate de martor în dosarul în care este vizat fostul procuror general Alexandr Stoianoglo. Audierea este programată pentru data de 22 ianuarie, la ora 14:00, și se va desfășura în regim online, în cadrul unei ședințe de judecată la Judecătoria Buiucani. Platon se află în …
11:20
Capcană pe aplicația Grindr: tânăr bătut, jefuit și abandonat într-o pădure. Avertisment pentru comunitatea LGBT # Cotidianul
Un tânăr a ajuns în stare gravă după ce o întâlnire aranjată prin aplicația Grindr s-a transformat într-o capcană violentă. Cazul, făcut public de directoarea organizației Genderdoc-M, Angelica Frolov, scoate la iveală riscurile reale la care sunt expuși bărbații gay și readuce în prim-plan pericolul infracțiunilor motivate de prejudecată. Potrivit informațiilor prezentate, incidentul s-a produs …
11:20
Un bărbat din Șoldănești, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 50 000 de euro pentru soluționarea unui dosar de trafic de ființe umane # Cotidianul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procurorilor din municipiul Chișinău, au reținut în dimineața zilei de astăzi un bărbat originar din raionul Șoldănești, bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50000 de euro. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, ar avea influență asupra unor funcționari publici, pe …
11:20
Alexandru Tănase: Ieșirea Republicii Moldova din CSI, cel mai important eveniment al ultimului deceniu # Cotidianul
Dacă intenția autorităților de a demara procesul de ieșire a R. Moldova din CSI este sinceră, acesta va fi cel mai important eveniment al deceniului. Declarația a fost făcută pentru Deschide.MD de fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, în contextul anunțului făcut de ministrul de Externe, Mihai Popșoi, privind denunțarea a trei acorduri fundamentale …
11:10
Ziarul de Gardă: Radu Dutcovici, „activist” cu peste 100 de mii de urmăritori, acuzat că a strâns bani de la diasporă, folosind aceeași poveste falsă, ani la rând. Banii nu ajungeau la familia pentru care se colectau # Cotidianul
„Bună ziua, vă mulțumesc pentru comentariile de susținere. Puteți vorbi câteva minute?” Din 2023, zeci de persoane din diasporă spun că au primit acest mesaj din partea lui Radu Dutcovici, un „activist” cunoscut pe rețelele sociale, urmărit de peste 100 de mii de persoane. După această introducere, urma, de fiecare dată, aceeași poveste: o mamă …
11:00
VIDEO | Mihai Popșoi: O apropiere periculoasă a Rusiei de granițele Republicii Moldova ar putea determina autoritățile să ia în calcul reunirea cu România # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău ar putea pune problema reunirii Republicii Moldova cu România, după modelul anului 1918, în cazul în care Federația Rusă s-ar apropia periculos de granițele țării și ar amenința suveranitatea, integritatea teritorială și siguranța cetățenilor. Declarația a fost făcută de vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul emisiunii „La 360 …
10:50
VIDEO | Autostrada Unirii intră în Republica Moldova. Lucrările încep în teren din primăvara lui 2027 # Cotidianul
Autostrada Unirii va trece Prutul și va ajunge oficial în Republica Moldova, marcând un moment istoric pentru conectarea infrastructurală dintre Chișinău, București și Uniunea Europeană. Lucrările în teren urmează să înceapă în primăvara anului 2027. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Transporturilor din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, în cadrul emisiunii Punctul …
Acum 24 ore
19:30
VIDEO | Republica Moldova părăsește definitiv CSI. Mihai Popșoi: procesul este în desfășurare # Cotidianul
Republica Moldova face pasul decisiv spre ieșirea definitivă din Comunitatea Statelor Independente. Autoritățile au demarat procedura de denunțare a celor trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței la CSI, documente ce vor fi examinate de Parlament chiar la începutul noii sesiuni. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-o emisiune de …
17:40
Declarațiile recente ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit cărora ar vota „da” în cazul unui referendum pentru Unirea cu România, au fost urmate de poziții similare exprimate de prim-ministrul Alexandru Munteanu, de deputați din fracțiunea PAS, de persoane importante din Executiv, precum și de formatori de opinie sau experți politici. Aceste luări de poziție …
17:10
VIDEO | Consilierii MAN din CMC resping acuzațiile PAS și anunță acțiuni în instanță: „Primăria nu are ce desecretiza” # Cotidianul
Fracțiunea MAN din Consiliul Municipal Chișinău respinge acuzațiile lansate de consilierii PAS privind presupuse legături ale Primăriei Chișinău cu structuri din Federația Rusă și califică declarațiile drept „minciuni și manipulări”. Consilierii MAN susțin că toate documentele semnate de Primăria Chișinău sunt publice și anunță că vor întreprinde acțiuni legale pentru calomnie și defăimare. Consiliera municipală …
17:00
VIDEO | Fracțiunea PAS din CMC solicită explicații lui Ion Ceban după apariția unor informații despre conexiuni cu ofițeri FSB # Cotidianul
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău solicită desecretizarea documentelor semnate de Primăria Chișinău cu structuri din Federația Rusă și explicații publice din partea primarului Ion Ceban. Cererea vine în contextul unor informații apărute în dosare penale, investigații jurnalistice și declarații oficiale care, potrivit PAS, ridică suspiciuni privind securitatea statului. Președinta fracțiunii …
16:30
Dorin Damir, finul de cununie al lui Plahotniuc, condamnat la 3 ani de închisaore în dosarul angajărilor fictive de la MAI # Cotidianul
Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare (abuz de serviciu și fals în acte) și condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). De asemenea, a fost achitat pe alte trei capete de acuzare, …
16:20
VIDEO | Ion Ceban, chemat să-l apere pe Dodon în dosarul „Kuliok”. Veteranii PSRM ajung în fața Curții Supreme de Justiție # Cotidianul
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, și fosta prim-ministră Zinaida Greceanîi vor fi audiați ca martori ai apărării în dosarul „Kuliok”, în care liderul PSRM, Igor Dodon, este acuzat de corupere pasivă. Decizia a fost luată astăzi de Curtea Supremă de Justiție. Instanța a admis audierea a 36 de martori propuși de avocații lui Dodon, dintr-un total …
15:50
VIDEO | Zaharova atacă din nou Chișinăul cu narative de protocol: „românizare forțată” și pierderea suveranității # Cotidianul
Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat un nou atac propagandistic la adresa Republicii Moldova și a președintei Maia Sandu, reluând teorii vechi ale Kremlinului despre identitate, limbă și „amenințări inventate”. Zaharova a susținut că obiectivul real al conducerii de la Chișinău ar fi fost, încă de la venirea la …
Ieri
15:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu vor reprezenta Republica Moldova la cea de-a 56-a ediție a Forumului Economic Mondial de la Davos, care se va desfășura în perioada 19–23 ianuarie, sub genericul „Un spirit al dialogului”. În marja evenimentului, premierul va avea întrevederi cu lideri politici și reprezentanți ai marilor companii internaționale, urmărind promovarea …
15:00
Chișinău și București accelerează proiectele de infrastructură: poduri, căi ferate și conexiuni europene # Cotidianul
Republica Moldova și România își propun să treacă la proiecte concrete în domeniul infrastructurii de transport. Acesta a fost mesajul principal al întrevederii dintre viceprim-ministrul Vladimir Bolea și secretarul de stat român Irinel Ionel Scrioșteanu, discuțiile vizând extinderea conexiunilor rutiere, feroviare și fluviale dintre cele două state și integrarea Republicii Moldova în rețeaua europeană de …
13:50
România, aproape să preia Portul Giurgiulești. Tranzacție de 62 de milioane de dolari, contestată în instanță # Cotidianul
România face pași decisivi pentru preluarea controlului asupra Portului Internațional Liber Giurgiulești. Compania de stat Administrația Porturilor Maritime Constanța a depus o ofertă de aproximativ 62 de milioane de dolari pentru achiziția operatorului portuar Danube Logistics, tranzacție care urmează să fie aprobată de acționari și care a stârnit deja un conflict juridic în România, potrivit …
13:30
N-apucase bine să se stingă jarul declarației președintei Maia Sandu despre eventuala Unire cu România, că mecanismul nostru colectiv de alarmă s-a pornit din nou. O altă „bulă”, care de această dată poartă un antet american: includerea Republicii Moldova de către Departamentul de Stat al SUA pe lista celor 75 de state pentru care se …
13:10
VIDEO | Evlaviosul Dodon s-a scufundat din nou în „apele sfinte” ale Rusiei și în discursul „unității spirituale” cu Moscova # Cotidianul
Socialistul Dodon își confirmă încă o dată statutul de pelerin fidel al Federației Ruse, alegând să marcheze sărbătoarea Botezului Domnului nu în Republica Moldova, ci la una dintre cele mai cunoscute mănăstiri rusești, situată la doar câțiva pași de Cercul Polar. Tradiția scufundărilor de Bobotează este reluată, la fel și mesajele bine-cunoscute despre „unitatea spirituală” …
13:00
Albania îndeamnă Moldova să recunoască independența Kosovo: „Sperăm că veți reconsidera această problemă” # Cotidianul
Albania îndeamnă Republica Moldova să facă pasul politic de recunoaștere a independenței Kosovo. Mesajul a fost transmis de președintele Albaniei, Bajram Begaj, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău, alături de președinta Maia Sandu. Liderul de la Tirana a apreciat sprijinul acordat de Chișinău procesului de integrare europeană a Kosovo, dar a subliniat …
12:40
Secretarul de stat german, Bernhard Kotsch: Germania va sprijini în continuare alinierea Republicii Moldova la acquisul UE # Cotidianul
Germania a susținut constant parcursul european al Republicii Moldova, atât la nivel politic, cât și prin cooperare practică, afirmă secretarul de stat german, Bernhard Kotsch. Într-un interviu pentru IPN, oficialul a precizat că Berlinul va continua să ofere expertiză la nivel înalt și sprijin specializat pe anumite capitole ale acquisului comunitar, pentru a consolida instituțiile moldovenești și …
11:40
LIVE | Președinta Maia Sandu susține o conferință de presă cu omologul său albanez, Bajram Begaj # Cotidianul
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în R. Moldova în perioada 18-20 ianuarie. Astfel, cei doi oficiali susțin o conferință de presă la Președinție. Potrivit unui comunicat, aceasta este prima vizită a unui șef de stat albanez din ultimii peste douăzeci de …
10:50
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, în vizită oficială la Chișinău. Discuții cu Maia Sandu despre cooperarea bilaterală și integrarea europeană # Cotidianul
Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația șefei statului Maia Sandu. Cei doi lideri vor susține astăzi o conferință de presă, începând cu ora 11.25. Agenda discuțiilor celor doi șefi de stat va viza aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea legăturilor economice, precum și sprijinul reciproc în procesul de …
10:40
Două persoane și-au pierdut viața în urma unor incendii produse în raioanele Călărași și Cahul, în zilele de 18 și 19 ianuarie 2026. Tragediile ar fi fost provocate de utilizarea necorespunzătoare a surselor de încălzire, potrivit informațiilor preliminare oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Primul caz a avut loc în comuna Hîrjauca, raionul …
10:20
Accident feroviar grav în Spania: Cel puțin 39 de morți și zeci de răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. MAE: Nu există informații despre moldoveni printre victime # Cotidianul
Cel puțin 39 de persoane au murit, iar peste 152 au fost rănite, dintre care aproximativ 30 se află în stare gravă, în urma unui grav accident feroviar produs duminică seara, 18 ianuarie, în Spania. Tragedia a avut loc în localitatea Adamuz, din provincia Córdoba, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, după ce …
10:20
Alarmă falsă la Aeroportul Internațional Chișinău: activitatea a fost suspendată temporar # Cotidianul
Activitatea Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” a fost întreruptă duminică seara, pentru aproape o oră, după declanșarea sistemului antiincendiar în incinta aerogării. Incidentul a impus evacuarea tuturor pasagerilor și angajaților, ca măsură de siguranță. Sistemul de alarmă a fost activat după ce o persoană neidentificată a apăsat butonul de alertă, potrivit informațiilor transmise de IPN. …
09:40
Comandantul Forțelor Armate ucrainene: Vom desfășura operațiuni ofensive. Nu putem câștiga doar prin apărare, nimeni nu negociază cu cei slabi # Cotidianul
Ucraina pregătește noi operațiuni ofensive pe front, în contextul intensificării capacităților militare ale Federației Ruse. Comandantul-șef al Forțelor Armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, avertizează, într-un interviu pentru LB live, că o strategie exclusiv defensivă nu este suficientă pentru obținerea victoriei și subliniază necesitatea lovirii inamicului. „Vom desfășura o operațiune strategică de apărare, dar înțelegem că nu …
09:10
Armata primește blindate noi. Este vorba despre 1000 de vehicule 4×4 care costă aproximativ un miliard de dolari. Primele blindate au fost fabricate în Turcia, iar următoarele vor fi produse în România. Cobra 2, așa se numește noul vehicul blindat al Armatei Române. Primele 194 de mașini de luptă au fost aduse deja în București. …
18 ianuarie 2026
19:50
MAE: Cei doi moldoveni răniți în accidentul din Suceava au fost externați. Consulatul monitorizează cazul # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit astăzi cu precizări în legătură cu accidentul rutier produs aseară în județul Suceava, România, în care a fost implicat un microbuz ce transporta 11 cetățeni moldoveni spre Germania. Potrivit MAE, Consulatul General al Republicii Moldova a luat legătura cu autoritățile din județul Suceava pentru a obține informații …
19:30
VIDEO | Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a discutat la Washington despre securitatea energetică a Republicii Moldova și eliminarea dependențelor energetice # Cotidianul
În cadrul vizitei sale de lucru în Statele Unite ale Americii, ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, a anunțat că a purtat discuții privind securitatea energetică a țării și eliminarea definitivă a dependențelor energetice. Informațiile au fost făcute publice pe 18 ianuarie, pe o rețea de socializare. Potrivit oficialului, la Washington acesta a avut …
18:10
Accident pe bulevardul rutier pe bulevardul Dacia din capitală: Două troleibuze s-au ciocnit, mai mulți pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale # Cotidianul
Un accident rutier a avut loc duminică după-amiază, pe bulevardul Dacia din Chișinău, implicând două troleibuze care circulau pe rutele nr. 22 și nr. 30, anunță Întreprinderea Municipală „Regia Transport Electric”. Mai mulți pasageri au avut nevoie de asistență medicală. Organele competente urmează să stabilească toate circumstanțele exacte ale producerii accidentului. Totodată, la nivelul întreprinderii …
16:40
Cunoscuta artistă din România, a stârnit recent controverse la Chișinău printr-un gest aparent inofensiv. În calitate de jurat la Finala Națională Eurovision Moldova 2026, ea a felicitat publicul cu o expresie în limba rusă, expresie pe care nu o sa reproduc. Intenția Paulei poate a fost una de apreciere și apropiere, dar reacțiile vehemente care …
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Guvernul a pregătit avize negative pentru mai multe proiecte de lege înaintate de opoziție # Cotidianul
Mai multe inițiative legislative propuse de deputați din opoziție urmează să primească avize negative din partea Guvernului. Proiectele au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței anunțate pentru miercuri. Executivul invocă riscuri bugetare și neconcordanțe cu legislația națională și cu angajamentele europene, transmite IPN. Un aviz negativ a fost elaborat pentru proiectul care prevede …
14:20
Un microbuz care se deplasa din Republica Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier, vineri noaptea, în jurul orei 23:30, pe DN 17, în județul Suceava, România. În vehicul se aflau 11 persoane. În urma impactului, două persoane au fost rănite, transmite Monitorulsv.RO. Potrivit poliției, un cetățean moldovean în vârstă de 35 de …
14:00
Un nou atac cu drone la granița României. Autoritățile române au fost din nou în alertă după ce porturile ucrainene de la Dunăre au fost atacate, informează Euronews. Reprezentanții Ministerului român al Apărării au anunțat că sistemele de supraveghere radar ale Armatei Române a identificat în timpul nopții, în jurul orei 01:15 un grup de …
14:00
România a primit o invitație de la Donald Trump să devină membră a „Consiliului pentru Pace” # Cotidianul
Președintele american, Donald Trump i-a trimis o scrisoare președintelui român, Nicușor Dan, în care invită România să devină membră a „Consiliului pentru Pace”. Statele Unite (SUA) vor să extindă mandatul unui „Consiliu pentru Pace” inițial creat pentru Fâșia Gaza, astfel încât să includă și alte zone fierbinți ale lumii, precum Ucraina și Venezuela, potrivit unor …
13:30
Rețeta militară rusească: sărăcie și “carne de tun”. La unul din polurile sărăciei din Rusia, numărul bărbaților morți pe front e comparabil cu cel din Primul Război Mondial # Cotidianul
Într-una din zonele orientale, îndepărtate, ale Rusiei, numărul militarilor căzuți în războiul din Ucraina a ajuns să fie comparabil cu cel din Primul Război Mondial. Raionul Jidinsky, din provincia Buriatia, este unul din cele mai sărace din republică, astfel că bărbații au fost atrași de sumele oferite de Moscova pentru cei care se angajează ca …
13:00
Zeci de obiecte au pătruns în spațiul aerian al Poloniei dinspre Belarus. Biroul Național de Securitate al Poloniei monitorizează situația # Cotidianul
În noaptea de 16 spre 17 ianuarie, mai multe zeci de obiecte au pătruns în spațiul aerian al Poloniei dinspre Belarus, a anunțat Biroul Național de Securitate al Poloniei (BBN). Conform mesajului publicat pe contul oficial de X al BBN, Președintele RP, Karol Nawrocki, a fost informat în timp real de șeful BBN, ministrul Sławomir …
12:40
Rusia a lansat peste 200 de drone asupra Ucrainei în timpul nopții. Întreruperi continue ale furnizării de căldură și electricitate # Cotidianul
Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis cinci civili și au rănit cel puțin 30 de persoane în ultimele 24 de ore. Ucraina se confruntă cu frig intens și întreruperi continue ale furnizării de căldură și electricitate în urma multiplelor atacuri asupra sectorului energetic, ceea ce a determinat declararea stării de urgență la începutul acestei săptămâni. …
12:30
Paula Seling, criticată după mesajul „молодец, Moldova” la Eurovision: Interpreta spune că a fost un moment neintenționat # Cotidianul
Pe rețelele sociale au apărut reacții critice după ce Paula Seling, membră a juriului selecției naționale Eurovision Moldova 2026, a folosit expresia „молодец, Moldova” („Bravo, Moldova!”) în timpul transmisiunii finale. Unii internauți au catalogat momentul drept o gafă, amintind că limba oficială a Republicii Moldova este româna. Interpreta a revenit ulterior cu scuze publice, calificând …
12:10
Acces limitat în anumite locuri din capitală, între 18 și 20 ianuarie, în contextul vizitei oficiale a președintelui Albaniei # Cotidianul
Accesul persoanelor va fi limitat în perioada 18-20 ianuarie în anumite locuri publice din centrul capitalei și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău. Municipalitatea precizează că măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a președintelui Albaniei, Bajram Begaj. Astfel, între orele 08.00 și 18.00, va fi limitată și …
17 ianuarie 2026
23:40
VIDEO | Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026 cu piesa „Viva Moldova” # Cotidianul
Republica Moldova și-a desemnat astăzi reprezentantul pentru concursul Eurovision 2026, care va avea loc la Viena. Interpretul Satoshi va reprezenta țara cu piesa „Viva Moldova”, desemnată câștigătoare în urma finalei naționale. Un element notabil al prestației artistului este participarea Alionei Moon în echipa de back-vocaliști. Artista are experiență anterioară pe scena Eurovision, unde a reprezentat …
