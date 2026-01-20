Incident la Florești: Soldat rănit de propria armă
EA.md, 20 ianuarie 2026 13:40
Un militar care servește prin contract într-o unitate din garnizoana Florești s-a rănit marți, 20 ianuarie, în urma unei împușcături cu arma sa din dotare. Incidentul a avut loc în jurul orei 10:50, potrivit reprezentanților Armatei Naționale, care au declarat că situația este monitorizată și se acordă îngrijiri medicale victimei. Potrivit surselor pulsmedia.md, soldatul, în […] Articolul Incident la Florești: Soldat rănit de propria armă apare prima dată în ea.md.
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 30 minute
13:40
Un militar care servește prin contract într-o unitate din garnizoana Florești s-a rănit marți, 20 ianuarie, în urma unei împușcături cu arma sa din dotare. Incidentul a avut loc în jurul orei 10:50, potrivit reprezentanților Armatei Naționale, care au declarat că situația este monitorizată și se acordă îngrijiri medicale victimei. Potrivit surselor pulsmedia.md, soldatul, în […] Articolul Incident la Florești: Soldat rănit de propria armă apare prima dată în ea.md.
13:40
Jurnalistul Gheorghe Gonța a depus ieri, 19 ianuarie, un denunț la Procuratura Generală, cerând să fie investigate presupusele scheme de achiziție a energiei electrice de la MoldGRES. Denunțul face referire la declarațiile președintei Maia Sandu și solicită verificarea contractelor, a prețurilor și a eventualelor câștiguri financiare obținute de cei implicați. Potrivit documentului, Gonța atrage atenția […] Articolul Gonța solicită Procuraturii Generale să ancheteze achizițiile de energie de la MoldGRES apare prima dată în ea.md.
Acum 6 ore
09:10
După Bobotează, ortodocșii de stil vechi îl cinstesc pe Sfântul Ioan Botezătorul. Considerat cel mai mare dintre proroci și puntea dintre Vechiul și Noul Testament, Sfântul Ioan Botezătorul ocupă un loc aparte în creștinism. Tradiția populară spune că, în dimineața acestei sărbători, oamenii se stropesc cu agheasmă pentru sănătate și protecție pe tot parcursul anului. […] Articolul Creștinii ortodocși din Moldova îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul apare prima dată în ea.md.
09:00
Celebrul designer de modă italian Valentino Garavani a murit, a anunțat luni fundația acestuia, transmite hotnews cu referire la Reuters și Sky News. „Valentino Garavani a murit ieri la reședința lui din Roma, înconjurat de cei dragi”, a anunțat fundația, într-un anunț publicat pe Instagram. Sicriul va fi expus miercuri și joi, iar înmormântarea va […] Articolul Adio, Valentino! „Ultimul împărat al modei” a murit la 93 de ani apare prima dată în ea.md.
Acum 8 ore
06:50
Scandal în politica moldovenească: activist gay dezvăluie relația cu un membru ȘOR și reacția surprinzătoare # EA.md
Vasile Micleușanu, activist LGBTQ și fondator al unui ONG de media, a dezvăluit detalii picante din viața sa intimă într-un interviu cu Daniel Rachier. Tânărul a mărturisit că a avut „sex cu dușmanul”, referindu-se la un membru al partidului ȘOR, declarat neconstituțional. În momentul apropierii lor, activistul nu cunoștea despre apartenența politică a partenerului […] Articolul Scandal în politica moldovenească: activist gay dezvăluie relația cu un membru ȘOR și reacția surprinzătoare apare prima dată în ea.md.
06:50
Ce părea o poveste de dragoste perfectă s-a transformat într-una toxică. Iuliana Beregoi a dezvăluit într-un podcast Mișto că fostul ei iubit, influencerul român de origine chineză Ceanu Zheng, a fost posesiv și controlant, scrie cancan.md -„Era gelos, posesiv? -Da… -Te controla? -Da…Poate a fost cu cineva înainte care i-a stricat încrederea în femei, dar […] Articolul Dragoste toxică? Iuliana Beregoi despre fostul iubitul posesiv apare prima dată în ea.md.
06:40
România se apropie de finalizarea preluării companiei Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești din Moldova, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța. „Administrația Porturilor Maritime Constanța” a lansat o ofertă publică obligatorie în valoare de 62 de milioane de dolari pentru achiziționarea operatorului portuar, scrie profit.ro. În plus, compania de stat din România s-a angajat […] Articolul România cumpără Portul Giurgiulești: tranzacție de 62 de milioane $ apare prima dată în ea.md.
06:40
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a anunțat că Arcul de Triumf din Chișinău va fi reparat anul acesta. Potrivit oficialului, un antreprenor local, specialist în domeniul prelucrării pietrei, și-a exprimat dorința de a contribui direct la salvarea monumentului. „Anul acesta, vom repara Arcul de Triumf. Au fost prevăzuți bani, dar există și un interes din […] Articolul Monumentul iconic al Chișinăului, Arcul de Triumf, intră în renovare anul acesta apare prima dată în ea.md.
06:40
O fană a muzicianului rock Viktor Țoi a decedat pe mormântul artistului, situat la Sankt-Petersburg. Potrivit datelor preliminare, decesul femeii nu are caracter criminal. În seara zilei de 18 ianuarie, o femeie în vârstă de 47 de ani a venit la Cimitirul Bogoslovskoe, unde este înmormântat liderul trupei rock Viktor Țoi și al formației […] Articolul Șoc la mormântul lui Viktor Țoi: trupul unei admiratoare, descoperit acolo apare prima dată în ea.md.
06:40
Jandarmeria Română a publicat imagini cu o femeie și partenerul ei în timp ce li se cere să părăsească pârtia, însoțind clipul cu mesajul: „Pârtia de schi nu este un podium de modă”. La un moment dat, în filmare se observă cum femeia cade în zăpadă, iar partenerul său, care nu era echipat corespunzător […] Articolul Incident la schi în România: femeie în fustă și palton, oprită de jandarmi apare prima dată în ea.md.
06:40
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că afirmația Maiei Sandu despre un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România a fost „imprudentă”, având în vedere contextul regional tensionat. În direct la postul de televiziune Digi24, Traian Băsescu a declarat că, în pofida susținerii sale personale pentru ideea unirii, astfel de afirmații din […] Articolul Băsescu: Declarația Maiei Sandu despre unirea cu România, „imprudentă” apare prima dată în ea.md.
06:40
Colaps pe piața imobiliară din Chișinău: vânzările de apartamente, în scădere de aproape 80% # EA.md
În trimestrul IV al anului 2025, în Chișinău s-au vândut doar 999 de apartamente, comparativ cu 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, arată datele Agenției Servicii Publice Cadastru. Practic, volumul tranzacțiilor s-a redus cu aproximativ 78,5%, ceea ce înseamnă că aproape patru din cinci cumpărători au dispărut de pe piață într-un singur an, […] Articolul Colaps pe piața imobiliară din Chișinău: vânzările de apartamente, în scădere de aproape 80% apare prima dată în ea.md.
06:40
Paula Seling, despre „Maladieț, Moldova!” la Eurovision 2026: își cere scuze după reacțiile online # EA.md
Paula Seling, membră a juriului internațional la Finala Națională Eurovision Moldova 2026, a venit cu scuze publice pe Facebook după ce a folosit expresia „Maladieț, Moldova” pe scenă, provocând nemulțumirea unor spectatori și internauți. Artista a explicat de unde a venit inițiativa „neinspirată”, scrie ZdGust.md. La Finala Națională Eurovision Moldova 2026, Paula Seling, membră a […] Articolul Paula Seling, despre „Maladieț, Moldova!” la Eurovision 2026: își cere scuze după reacțiile online apare prima dată în ea.md.
06:30
În satul Iliciovca, raionul Florești, trăiește un cuplu cu o poveste rar întâlnită. Mihai și Agafia Bejan, cei mai vârstnici locuitori ai localității, au adunat aproape un secol de viață împreună. El a împlinit 100 de ani, iar ea are 94 — o dovadă vie că dragostea poate trece dincolo de timp. Mihai Bejan […] Articolul Iubire care sfidează timpul la Florești: aproape 100 de ani împreună apare prima dată în ea.md.
06:30
Schema de contrabandă cu arme de la Albița ar fi început în anul 2023. Declarația a fost făcută de directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră PLUS” de la TV8. Potrivit lui, atât anchetele desfășurate de organele de drept, cât și cele interne ale instituției sunt în plină desfășurare, iar până în […] Articolul Rețea de contrabandă cu arme, pornită în 2023, descoperită la vama Albița apare prima dată în ea.md.
06:30
Idola adolescenților, Iuliana Beregoi, a adunat vara trecută zeci de copii din Moldova și România la tabăra sa de vară, a treia ediție a evenimentului. Sejurul, care a costat 1.000 de euro, a stârnit nemulțumirea multor internauți. Pe TikTok au circulat numeroase filmări în care artista a fost surprinsă refuzând să facă poze cu copiii, […] Articolul Scandal la tabăra de vară! Iuliana Beregoi explică de ce nu a făcut poze cu copiii apare prima dată în ea.md.
06:30
Arte Popușoi, un moldovean stabilit în Italia, a devenit milionar la 34 de ani după ce a creat o afacere de succes în livrări urgente și transport specializat. Într-un interviu cu Dorin Galben, el a povestit că, înainte de a-și dezvolta propria companie, a lucrat ca „curier internațional”, având misiuni neobișnuite, inclusiv transportul probelor biologice […] Articolul Milionar moldovean, fost curier: „Am transportat sângele și urina lui Ronaldo” apare prima dată în ea.md.
06:30
Ministrul Educației, Dan Perciun, a dezvăluit că digitalizarea unui manual în Republica Moldova ajunge la 50.000 de euro. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe pe 15 ianuarie. „Vom avea două tipuri: PDF-urile clasice, care există și acum. Mai mult ca atât, la manualele care nu au fost selectate pentru tipărire, dar sunt […] Articolul Dan Perciun dezvăluie: digitalizarea unui manual în Moldova costă 50.000 € apare prima dată în ea.md.
06:20
Un bărbat de 33 de ani, condamnat la un an de închisoare pentru agresarea unui polițist. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc pe 14 februarie 2025, în sediul unui Inspectorat de Poliție din Capitală, transmite Știri.md. „În acea zi, inculpatul se afla pe holul Secției de investigații, urmând să fie condus într-un birou […] Articolul A lovit un polițist și va sta după gratii: pedeapsă dură pentru agresiune apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
15:30
Dorin Damir, finul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru două capete de acuzare în dosarul angajărilor fictive de la MAI. Totodată, el a fost achitat pe alte trei capete, conform sentinței de luni, 19 ianuarie 2026. Decizia a fost luată în lipsa lui Damir de un complet […] Articolul Finul lui Plahotniuc, Dorin Damir, condamnat la 3 ani de închisoare apare prima dată în ea.md.
Ieri
12:40
Fanii muzicii autohtone au fost luați prin surprindere: Eduard Malareu a anunțat că părăsește trupa Akord, proiect alături de care a urcat ani de zile pe cele mai importante scene din țară. Anunțul a fost făcut într-un videoclip pe rețelele de socializare, în care apare alături de colegul său, Igor Sîrbu, cei doi explicând calm […] Articolul Se destramă Akord? Eduard Malareu își ia rămas-bun de la trupă apare prima dată în ea.md.
12:20
Igor Dodon afirmă că Maia Sandu și PAS folosesc tema unirii Moldovei cu România ca instrument politic pentru a presa partenerii occidentali și a obține noi credite. Liderul socialist susține că guvernarea de la Chișinău încearcă să promoveze integrarea în UE și NATO prin „modelul german”, adică prin apropierea de România. Potrivit lui Dodon, actuala […] Articolul Dodon acuză: Maia Sandu folosește unirea cu România ca șantaj împotriva UE apare prima dată în ea.md.
12:10
Val de reacții după Finala Eurovision Moldova 2026: „Maladieț, Moldova!” i-a adus Paulei Seling critici dure # EA.md
La Finala Națională Eurovision Moldova 2026, Paula Seling, membră a juriului internațional, a urcat pe scenă și a felicitat publicul cu expresia „Maladieț, Moldova!”, echivalentul în limba rusă al mesajului „Bravo, Moldova”, scrie zdgust.md Momentul nu a fost trecut cu vederea de internauți, care au criticat alegerea limbii. Printre reacțiile proeminente s-a numărat cea a […] Articolul Val de reacții după Finala Eurovision Moldova 2026: „Maladieț, Moldova!” i-a adus Paulei Seling critici dure apare prima dată în ea.md.
12:10
Creștinii ortodocși marchează astăzi Botezul Domnului, cunoscut și ca Boboteaza, pe stil vechi. Sărbătoarea amintește de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat în apele Iordanului de către Ioan Botezătorul, la vârsta de 30 de ani. În această zi, în biserici se oficiază slujbe. Prin ritualul specific acestui eveniment religios, se sfințesc apele […] Articolul Credință și tradiție: ortodocșii sărbătoresc Boboteaza pe stil vechi apare prima dată în ea.md.
07:30
O instituție publică istorică poloneză a început catalogarea daunelor, potrivit presei de la Varșovia, citată de Mediafax.ro. Demersul ar putea amplifica tensiunile deja ridicate dintre cele două state. Vice-ministrul de externe Władysław Teofil Bartoszewski a declarat pentru cotidianul Rzeczpospolita că „guvernul polonez nu a recunoscut niciodată ca fiind încheiată problema reparațiilor de război” pentru pierderile personale și […] Articolul Polonia cere Rusiei despăgubiri pentru crimele și distrugerile din epoca sovietică apare prima dată în ea.md.
07:30
S-au schimbat regulile pentru cei care călătoresc cu avionul în 2026. Un obiect va fi strict interzis în aeronavă, iar multe persoane îl aveau asupra lor. Are legătură cu telefoanele mobile, scrie spynews.ro. Începând cu data de 15 ianuarie 2026 s-a introdus o nouă regulă pentru pasagerii din avion. Astfel, un obiect va fi strict […] Articolul Restricții drastice pentru călători în 2026: obiectul interzis complet în avion apare prima dată în ea.md.
07:30
În ajunul Zilei Diplomatului, marcată pe 17 ianuarie, președinta Maia Sandu a semnat, pe 16 ianuarie, un decret prin care a acordat grade diplomatice mai multor foști și actuali angajați ai Ministerului Afacerilor Externe. Un document aparent banal a stârnit furia unor reprezentanți ai mediului diplomatic și politic. În special, atribuirea rangului de ambasador […] Articolul Decretul Maiei Sandu privind un ambasador, în centrul unui scandal diplomatic apare prima dată în ea.md.
07:30
O poveste cutremurătoare despre dragostea de mamă, iertare și disperare. Svetlana Boubătrîn, din satul Slobozia, raionul Ștefan Vodă, și-a deschis sufletul într-un interviu cu Adrian Prodan, și a povestit cum fiul său pe care l-a crescut cu sacrificii, a ajuns să o bată, scrie SHOK.md. Femeia este al 13-lea copil dintr-o familie numeroasă și spune […] Articolul „M-a pus să mă judec cu propriul copil” — coșmarul unei mame din Ștefan Vodă apare prima dată în ea.md.
07:20
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a demarat verificarea averii și a intereselor personale ale Elenei Grițco, deputată în Parlamentul Republicii Moldova. Decizia survine după înregistrarea, la data de 16 decembrie 2025, a unei sesizări, care ridică suspiciuni privind eventuale încălcări ale regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, scrie UNIMEDIA. Potrivit documentului, declarația […] Articolul ANI anchetează averea deputatei Elena Grițco: Cum și-a cumpărat Skoda de 21.400 € apare prima dată în ea.md.
07:20
„Am fost amantă din foame de iubire”: Confesiunea unei moldovence despre relații toxice și renaștere # EA.md
O poveste despre curajul de a privi în față un trecut dureros. Olesea Raru, din raionul Telenești, și-a povestit istoria unei vieți marcate de trădările tatălui, perioade de depresie adâncă și capcana relațiilor toxice în care a acceptat rolul de amantă, simțindu-se „ca o drogată” după atenție. Stabilită în Italia, ea a ales să-și transforme […] Articolul „Am fost amantă din foame de iubire”: Confesiunea unei moldovence despre relații toxice și renaștere apare prima dată în ea.md.
07:20
Iuliana Beregoi dezvăluie cum părinții ei s-au întâlnit pentru prima dată într-un loc neașteptat… chiar la cimitir! Reacția mamei sale la acel moment te va surprinde. Poate că nu multă lume știa cu ce se ocupă tatăl Iulianei Beregoi. Părintele artistei este director la un cimitir. Ei bine, invitată la un podcast, Iuliana Beregoi a […] Articolul Cum s-a îndrăgostit tatăl Iulianei Beregoi? Povestea începe la cimitir apare prima dată în ea.md.
07:20
Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării, susține că instrucțiunile MAI privind căutarea persoanelor dispărute trebuie urgent revizuite. În direct la canalul N4, el a criticat dur acțiunile organelor de drept în investigarea dispariției lui Gheorghe Porumbescu, care s-a încheiat cu un scandal major în septembrie 2025, când a fost reținut presupusul său ucigaș, Stepan Găină, […] Articolul Gligor: Instrucțiunile pentru căutarea persoanelor dispărute trebuie urgent revizuite apare prima dată în ea.md.
07:20
Pe strada Albișoara, Igor și Rodica, doi oameni fără adăpost, trăiesc într-un cort improvizat, construit din plapume și materiale găsite la tomberoane, în ciuda frigului iernii. Pretorul sectorului Râșcani afirmă că autoritățile i-au transportat de mai multe ori la centrul de găzduire de pe strada Haltei, însă cei doi au refuzat să rămână și […] Articolul În plină iarnă, sub cerul liber: Viața oamenilor străzii din Moldova apare prima dată în ea.md.
07:20
Un sat din Republica Moldova a devenit atracție turistică datorită caselor de hobbiți – locuințe din piatră, construite parțial sub pământ, care sunt încă locuite. Cu tot mai puțini rezidenți rămași, localitatea își pune speranțele în dezvoltarea prin turism. Un sat mic din Moldova mizează pe locuințele sale pitorești pentru a atrage turiști, potrivit […] Articolul Turism de poveste în Moldova: un sat atrage vizitatori cu case de hobbiți apare prima dată în ea.md.
07:20
La 16 ianuarie 2026, Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului Chișinău a cerut public cetățenilor să nu ofere bani copiilor care cerșesc, subliniind că astfel pot fi încurajate exploatarea minorilor și rețelele ilegale. Potrivit instituției, pe teritoriul municipiului Chișinău, copiii implicați în cerșetorie nu sunt „ajutați” prin bani, ci sunt menținuți într-un cerc periculos […] Articolul Cerșetoria ascunde abuzuri: Copiii exploatați pe străzile Chișinăului apare prima dată în ea.md.
07:20
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat noi regulamente privind evaluarea și promovarea elevilor, introducând modificări în sistemul de învățământ. Documentul interzice oficial repetarea clasei pentru elevii din clasele primare și ciclul gimnazial (clasele 5-8). Conform paragrafului 94 din Regulament, acești elevi nu pot fi declarați repetenți și sunt transferați în clasa următoare indiferent de […] Articolul Schimbări în școli: Ministerul Educației a aprobat noi reguli de evaluare și promovare apare prima dată în ea.md.
07:20
În contextul în care autoritățile elaborează cadrul legal pentru introducerea unei taxe fixe aplicabile coletelor comandate de pe platforme online precum Temu, Joom și AliExpress, în spațiul public au apărut controverse legate de presupuse „taxe vamale nejustificate” aplicate în unele situații. Reprezentanții Serviciului Vamal susțin, într-o declarație că drepturile de import nu sunt stabilite arbitrar, […] Articolul Taxe nejustificate sau reguli clare? Ce spune Serviciul Vamal despre plățile pentru colete apare prima dată în ea.md.
07:20
Sute de persoane au rămas fără cărți de identitate românești în ultimii ani, după ce Poliția de Frontieră le-a reținut documentele, invocând domicilii fictive în România. E.T. a contactat ZdG, invocând că ar fi fost comisă o ilegalitate, că i-a fost îngrădit dreptul la libera circulație și că, în lipsa unor alte acte de […] Articolul Când și de ce sunt retrase cărțile de identitate românești la graniță apare prima dată în ea.md.
07:10
Arte Popușoi, stabilit în Italia, afirmă că a devenit milionar până la 34 de ani și spune că, pe viitor, ar putea intra în politica din Republica Moldova. Într-un interviu cu Dorin Galben, acesta a povestit că primul milion de euro l-a câștigat în 2020, în plină pandemie de Covid-19, perioadă pe care o consideră […] Articolul De la pandemie la milion: Cum a reușit un moldovean să se îmbogățească la 29 de ani apare prima dată în ea.md.
07:10
Gheorghe Maroglo, un cetățean al Republicii Moldova și României în vârstă de 33 de ani, a fost condamnat de Tribunalul Regional Smolensk la 11 ani de închisoare într-o colonie cu regim strict, fiind găsit vinovat de „ajutor acordat inamicului”. Informația a fost confirmată pentru Mediazona de avocatul său, Alexandr Voskresenski. Instanța l-a găsit vinovat […] Articolul Condamnare dură în Rusia: Un șofer din Moldova, acuzat de „ajutor inamicului” apare prima dată în ea.md.
18 ianuarie 2026
15:00
Dan Dungaciu avertizează: Rusia se poate apropia periculos de România. „Acesta este marele risc al războiului” # EA.md
Analistul geopolitic Dan Dungaciu avertizează că prelungirea războiului din Ucraina ar putea avea consecințe directe pentru România, în condițiile în care Rusia ar putea avansa militar spre vest. Declarațiile au fost făcute în cadrul Marius Tucă Show, difuzat live de Gândul. Potrivit lui Dungaciu, Moscova pregătește un răspuns dur după presupusul atac cu dronă asupra […] Articolul Dan Dungaciu avertizează: Rusia se poate apropia periculos de România. „Acesta este marele risc al războiului” apare prima dată în ea.md.
15:00
Scandal major între Europa și Donald Trump pe tema Groenlandei. UE amenință cu ruperea acordului comercial cu SUA # EA.md
sursă imagine: gandul.ro Tensiunile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite au escaladat puternic după ce președintele american Donald Trump a anunțat intenția de a impune tarife vamale cuprinse între 10% și 25% pentru opt state europene care se opun planului său privind Groenlanda, scrie gandul.ro. Măsura a provocat reacții dure la nivelul UE, unde liderii […] Articolul Scandal major între Europa și Donald Trump pe tema Groenlandei. UE amenință cu ruperea acordului comercial cu SUA apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Analistul în geopolitică Dan Dungaciu a comentat declarația președintei Maia Sandu, referitoare la posibilitatea unui referendum pentru Unirea Republicii Moldova cu România, arătând că mesajul are o semnificație clară în contextul securității regionale și al relațiilor internaționale. „Maia Sandu a afirmat că ar vota „Da” la un referendum pentru Unire, iar această declarație nu a […] Articolul Dan Dungaciu: Moldova nu poate rezista singură apare prima dată în ea.md.
12:00
România urcă pe locul 11 în clasamentul Henley al celor mai puternice pașapoarte din lume în 2026 # EA.md
România a avansat pe locul 11 în topul Henley Passport Index 2026, după ce în 2025 ocupa poziția 15, cu acces fără viză în 178 de țări, potrivit datelor consultate de Economedia. Clasamentul, ajuns la a 20-a ediție, se bazează pe informații furnizate de Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) și evaluează mobilitatea oferită de […] Articolul România urcă pe locul 11 în clasamentul Henley al celor mai puternice pașapoarte din lume în 2026 apare prima dată în ea.md.
11:50
Administrația Prezidențială confirmă: Nicușor Dan a primit o scrisoare de la Donald Trump. România a fost invitată în „Consiliul pentru Pace” # EA.md
Administrația Prezidențială de la București a confirmat, duminică, primirea unei scrisori oficiale din partea președintelui Statelor Unite, Donald Trump, adresată președintelui României, Nicușor Dan, prin care România este invitată să devină membră a Consiliului pentru Pace, conform G4Media. Potrivit relatărilor din presă, scrisoarea semnată de Trump îl invită oficial pe Dan să adere la noul […] Articolul Administrația Prezidențială confirmă: Nicușor Dan a primit o scrisoare de la Donald Trump. România a fost invitată în „Consiliul pentru Pace” apare prima dată în ea.md.
11:40
Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay) au semnat sâmbătă un acord istoric de liber schimb, vizând aproximativ 700 de milioane de cetățeni și crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume. Pactul reduce tarifele, stimulează investițiile reciproce și consolidează cooperarea în domeniul industrial, agricol și al serviciilor, […] Articolul Acordul UE–Mercosur: o oportunitate strategică și economică pentru România apare prima dată în ea.md.
11:40
În contextul marcării Zilei Naționale a Culturii și celebrării zilei de naștere a marelui poet Mihai Eminescu, Biblioteca Națională a organizat expoziția tematică cu genericul „Lirica lui Mihai Eminescu – un izvor de inspirație a compozitorilor”. Poezia eminesciană este o „artă a auzului” mai mult decât una a văzului, căci la Eminescu rima este mai […] Articolul Lirica lui Mihai Eminescu – un izvor de inspiraţie a compozitorilor apare prima dată în ea.md.
11:30
(VIDEO) Maia Sandu transmite un mesaj clar despre reunirea cu România: „Știa ce spune”, spune Dan Dungaciu # EA.md
Mesajul Maiei Sandu despre reunirea Republicii Moldova cu România nu a fost întâmplător, ci calculat și asumat, potrivit expertului în geopolitică Dan Dungaciu. „Anterior, când a răspuns la aceeași întrebare, era posibil să fie forțată sau să caute o scăpare. De data aceasta a spus clar, cu subiect și predicat, și cu o încărcătură emoțională. […] Articolul (VIDEO) Maia Sandu transmite un mesaj clar despre reunirea cu România: „Știa ce spune”, spune Dan Dungaciu apare prima dată în ea.md.
11:30
Rusia continuă să amenințe zona de graniță cu România. Duminică dimineață, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de drone rusești evoluând la doar 10 km nord de frontiera română, în spațiul aerian ucrainean, scri defenseromania.ro. În consecință, două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon din Baza 86 Aeriană Fetești […] Articolul România ridică F-16 după ce dronele rusești au ajuns la 10 km de graniță apare prima dată în ea.md.
11:20
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a criticat dur Uniunea Europeană, comparând-o cu „o stea care se stinge”, în cadrul unei întâlniri cu corpul diplomatic. El a vizat în special politicile privind Pactul Verde European, acordul Mercosur și politica migrațională, dar a subliniat că nu renunță la integrarea europeană și dorește o Polonie puternică într-o Europă sănătoasă. […] Articolul Karol Nawrocki: UE pierde din putere, Polonia trebuie să conducă reformele apare prima dată în ea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.