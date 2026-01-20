Dragoste toxică? Iuliana Beregoi despre fostul iubitul posesiv

07:20

Iuliana Beregoi dezvăluie cum părinții ei s-au întâlnit pentru prima dată într-un loc neașteptat… chiar la cimitir! Reacția mamei sale la acel moment te va surprinde. Poate că nu multă lume știa cu ce se ocupă tatăl Iulianei Beregoi. Părintele artistei este director la un cimitir. Ei bine, invitată la un podcast, Iuliana Beregoi a […] Articolul Cum s-a îndrăgostit tatăl Iulianei Beregoi? Povestea începe la cimitir apare prima dată în ea.md.