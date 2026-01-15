Giorgi Shagidze se alătură Bank of Georgia Group, după finalizarea mandatului la maib
Banca Mea, 15 ianuarie 2026 17:30
Giorgi Shagidze a anunțat că, începând cu luna martie 2026 și sub rezerva aprobărilor de reglementare, se va alătura Bank of Georgia Group, unde va prelua funcția de Deputy CEO și Chief Financial Officer. Anunțul vine în contextul în care, la sfârșitul lunii octombrie 2025, maib a informat oficial că Macar Stoianov a fost desemnat de Consiliul de Supraveghere drept succesor al lui Giorgi...
• • •
Alte ştiri de Banca Mea
Acum 30 minute
17:30
Giorgi Shagidze a anunțat că, începând cu luna martie 2026 și sub rezerva aprobărilor de reglementare, se va alătura Bank of Georgia Group, unde va prelua funcția de Deputy CEO și Chief Financial Officer. Anunțul vine în contextul în care, la sfârșitul lunii octombrie 2025, maib a informat oficial că Macar Stoianov a fost desemnat de Consiliul de Supraveghere drept succesor al lui Giorgi...
Acum 2 ore
16:00
Revenirea Victoriabank pe Facebook, însoțită de glumele internauților: „Unde ați fost: la munte sau la mare?” # Banca Mea
Pagina oficială de Facebook a Victoriabank a devenit din nou activă în seara zilei de 14 ianuarie 2026, după ce, timp de mai multe zile, nu a fost disponibilă publicului. Revenirea a fost marcată printr-un mesaj scurt publicat de bancă „V-a fost dor?” fără a fi oferite explicații privind cauza indisponibilității paginii. Anterior, bancamea.md a solicitat o reacție oficială din partea...
Acum 4 ore
15:00
Băncile din Republica Moldova sunt bine capitalizate și există spațiu pentru extinderea activității de creditare, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, într-un interviu acordat Bloomberg, citat de ziaruldegarda.md. „Toate băncile sunt mult peste pragul nostru de cerințe de capital, iar acest lucru înseamnă că există loc pentru creșterea în continuare a activității de...
Acum 6 ore
13:45
Republica Moldova va avea în 2026 un cadru legal pentru criptomonede, care va permite deținerea, tranzacționarea și convertirea acestora, însă plățile cu criptomonede pe teritoriul țării nu vor fi permise, potrivit NewsMaker. Informația a fost comunicată de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova. Oficialul a declarat că proiectul de lege...
Acum 8 ore
10:15
Ziua fiecărui freelancer este diferită: unii scriu cod, alții surprind momente în imagini sau oferă servicii de consultanță. Ce au în comun este ritmul alert, proiectele multiple și nevoia de a-și gestiona corect activitatea. Libertatea muncii pe cont propriu vine cu satisfacții, dar și cu responsabilitatea administrării eficiente a finanțelor. Pentru a răspunde acestor nevoi, maib a dezvoltat...
Acum 24 ore
18:30
Ieri
16:15
Energbank a anunțat numirea lui Cătălin Ilciuc în funcția de Vicepreședinte al Comitetului de Conducere, cu responsabilitate asupra Ariei Vânzări. În această poziție, Cătălin Ilciuc va coordona funcțional și administrativ Departamentul Corporate și IMM, Departamentul Retail, precum și Direcția Marketing și Comunicare, având un rol-cheie în consolidarea activității comerciale a băncii. Cu o...
13:45
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei , Anca Dragu, a participat astăzi la Forumul Europei Centrale și de Est de la Viena, cel mai important eveniment dedicat piețelor financiare din regiune, organizat sub egida Financial Times.Anca Dragu a participat în calitate de speaker în cadrul panelului dedicat băncilor centrale, alături de guvernatori și viceguvernatori din state ale Europei...
12:00
Tinerii din Franța și Spațiul Economic European, eligibili pentru stagii în Republica Moldova # Banca Mea
Tinerii specialiști din Franța și din Spațiul Economic European, cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani, vor putea desfășura stagii profesionale în Republica Moldova, în cadrul filialelor companiilor franceze sau al partenerilor acestora. Guvernul a aprobat Acordul dintre Republica Moldova și Franța privind Programul de voluntariat internațional în întreprindere. Potrivit autorităților,...
11:45
11:00
Alexandru Sonic, vicepreședinte al maib, responsabil de Divizia Corporate și Investiții, a fost ales președinte al Consiliului de Administrație al Bursa Internațională a Moldovei. Numirea are loc la început de an și este văzută de către bancă drept un pas important pentru dezvoltarea pieței de capital din Republica Moldova, într-un context în care consolidarea mecanismelor investiționale și...
10:45
08:30
Moldovenii ar putea rămâne cu mai mulți bani din salarii: Ministerul Finanțelor propune reducerea impozitelor # Banca Mea
Moldovenii ar putea rămâne cu mai mulți bani din salarii, dacă impozitele pe muncă vor fi reduse, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit newsmaker.md, oficialul susține că taxele ridicate pe salarii descurajează plata transparentă a veniturilor și limitează capacitatea întreprinderilor de a obține profit. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
IMM-urile pot accesa finanțare prin „FACEM Impact”, cu credite de până la 5 milioane de lei # Banca Mea
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova pot accesa produsul de finanțare „FACEM Impact” prin intermediul mai multor bănci comerciale, după ce Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a semnat acorduri de colaborare în cadrul proiectului „Facilitatea de Dezvoltare a IMM-urilor din Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Germaniei prin Banca Germană de Dezvoltare . În...
14:15
Serviciul Fiscal de Stat anunță că 15 ianuarie 2026 este termenul-limită pentru depunerea dării de seamă CAS18–AN, aferentă anului 2025. Declarația se adresează persoanelor fizice care lucrează pe cont propriu, nu au angajați și nu sunt pensionari, persoane cu dizabilități sau salariați cu contract individual de muncă. Mai exact, este vorba despre: fondatorii de întreprinderi...
11:00
Dacă ai economii pe care nu plănuiești să le folosești în perioada următoare, ProCredit Bank îți pune la dispoziție Depozitul ProClassic, soluția simplă și sigură de economisire în euro. În varianta de deschidere online, depozitul oferă o dobândă anuală de 3%, cu rată fixă, pentru o perioadă de 36 de luni. Depozitul ProClassic poate fi deschis în MDL, EUR sau USD, pentru termene cuprinse între...
09:00
Trecerea Bulgariei la moneda euro, gândită ca un proces simplu de conversie, a fost însoțită de creșteri rapide de prețuri în primele zile ale lunii ianuarie 2026. În numeroase cazuri, ajustările au depășit conversia oficială de 1 euro = 1,95583 leva, generând nemulțumiri în rândul populației. Potrivit Profit.ro, care citează presa bulgară, unele scumpiri nu pot fi justificate prin costuri...
01:30
Prețurile de consum din Republica Moldova au crescut cu 6,8% în decembrie 2025 față de decembrie 2024, aceasta fiind cea mai mică rată anuală a inflației înregistrată pe parcursul anului 2025. Potrivit Biroul Național de Statistică, în luna decembrie 2025, prețurile au fost cu 0,9% mai mari comparativ cu luna noiembrie. Creșterea lunară a fost determinată în principal de scumpirea serviciilor,...
12 ianuarie 2026
19:15
Prețurile de consum din Republica Moldova au crescut cu 6,8% în decembrie 2025 față de decembrie 2024, aceasta fiind cea mai mică rată anuală a inflației înregistrată pe parcursul anului 2025. Potrivit Biroul Național de Statistică, în luna decembrie 2025, prețurile au fost cu 0,9% mai mari comparativ cu luna noiembrie. Creșterea lunară a fost determinată în principal de scumpirea serviciilor,...
19:00
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, solicită introducerea unui plafon care să limiteze dobânzile la cardurile de credit la maximum 10%, pentru o perioadă de un an. Potrivit profit.ro, inițiativa ar urma să fie aplicată începând cu 20 ianuarie 2026, la un an de la revenirea lui Trump la Casa Albă, și vizează reducerea costurilor suportate de consumatorii americani. Donald Trump susține că...
16:00
Statul revine pe piață cu VMS: dobânzi de până la 7,35% la subscrierea din ianuarie 2026 # Banca Mea
Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 12–21 ianuarie 2026, o nouă subscriere de valori mobiliare de stat , oferind persoanelor fizice posibilitatea de a investi în obligațiuni de stat prin intermediul platformei digitale eVMS.md. În cadrul acestei sesiuni, investitorii pot alege între două tipuri de obligațiuni de stat:maturitate de 1 an, cu rată anuală a dobânzii de 7,00%;maturitate de 4...
14:00
În perioada 10–12 februarie 2026, în municipiul Orhei, se va desfășura cea de-a cincea rundă a programului de instruiri gratuite dedicat antreprenorilor începători, precum și persoanelor care intenționează să lanseze o afacere. Programul se adresează participanților din raioanele Orhei, Telenești, Sîngerei, Rezina și Criuleni. Inițiativa este implementată în parteneriat cu Proiectul „Moldova...
11:45
maib a lansat o nouă emisiune de obligațiuni corporative, în valoare de 150 milioane lei # Banca Mea
Începând cu 12 ianuarie 2026, maib lansează a noua emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică. Subscrierea este deschisă până la 2 februarie 2026, inclusiv. Potrivit anunțului băncii, sunt disponibile 7.500 de obligațiuni, cu o valoare totală de 150 milioane lei, fiecare având o valoare nominală de 20.000 lei. Rata dobânzii pentru primul an de...
09:45
Energbank propune persoanelor fizice un credit de consum fără gaj, destinat finanțării cheltuielilor importante, cu sumă maximă de până la 400.000 MDL și dobândă fixă avantajoasă. Creditul este acordat cu o dobândă fixă de 8,90% pe an, valabilă până la 20 ianuarie 2027, fără comisioane de acordare sau administrare. Dobânda anuală efectivă constituie 9,21%. Potrivit exemplului prezentat de bancă,...
08:45
Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că a fost finanțată plata compensațiilor la energie, acordate sub formă de plată monetară, în valoare de 464,1 milioane de lei. Totodată, pentru pensii și alocații sociale au fost alocate 130 milioane de lei. Banii pot fi ridicați după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice MPay, în funcție de metoda de încasare...
11 ianuarie 2026
05:15
Peste 700 de mii de lei au pierdut mai multe persoane într-o schemă de escrocherie cu criptomonede, într-un caz anunțat de Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit procurorilor, un tânăr de 26 de ani a fost recunoscut vinovat pentru comiterea a trei episoade de escrocherie, săvârșite în perioada 22–30 august 2022. Acesta a pus în aplicare o schemă frauduloasă de tranzacționare a...
10 ianuarie 2026
16:15
Vacanțele în marile orașe și stațiuni din România vor veni cu costuri suplimentare începând cu 1 ianuarie 2026, după ce mai multe administrații locale au decis să introducă sau să majoreze taxele turistice, potrivit presei din România. Potrivit digi24.ro, în București va fi aplicată o taxă turistică de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, măsură deja aprobată de Consiliul General al...
09:15
Trei companii de creditare, sancționate cu zeci de mii de lei pentru că nu au restituit banii consumatorilor # Banca Mea
Trei companii de creditare au fost amendate cu peste 150 de mii de lei, după ce au refuzat să respecte prescripțiile prin care li se cerea să restituie consumatorilor sumele percepute ilegal în baza contractelor de credit, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare . Deciziile au fost adoptate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al CNPF din 6 ianuarie 2026. Potrivit autorității de...
09:00
9 ianuarie 2026
18:45
Banca Națională a Elveției a raportat pentru anul 2025 un profit de aproximativ 26 de miliarde de franci elvețieni, unul dintre cele mai mari rezultate din istoria instituției, obținut într-un context economic global marcat de incertitudini și tensiuni comerciale, scrie Digi24.ro. Rezultatul a fost susținut în principal de creșterea accelerată a prețului aurului, pe fondul orientării...
17:30
Tentativele de fraudă devin tot mai sofisticate, iar escrocii folosesc diverse metode pentru a obține acces la date personale și bancare, avertizează OTP Bank Moldova într-un mesaj adresat clienților. Potrivit băncii, printre cele mai frecvente scenarii se numără mesajele și apelurile primite pe WhatsApp sau Viber, în care escrocii se dau drept reprezentanți ai operatorilor de telefonie mobilă...
16:30
În perioada anului 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal în valoare de 41 150 478,3 mii lei , în creștere cu 2 873 566,0 mii lei sau +7,5% față de perioada similară a anului 2024. Cea mai mare pondere în structura încasărilor o deține TVA, cu 66,6%, urmată de accize – 26,8% și taxa vamală – 6,4%. TVA la import a însumat 27 403,53 milioane lei, în...
15:00
Comerțbank pune la dispoziția clienților serviciul de transferuri internaționale de bani prin MoneyGram, destinat persoanelor care doresc să expedieze sau să primească fonduri din străinătate. Transferurile pot fi efectuate la orice unitate Comerțbank, în baza prezentării unui act de identitate valabil. Procedura este simplă, iar fondurile pot fi disponibile pentru ridicare în doar câteva...
13:45
maib anunță lansarea IT Internship 2026, un program plătit destinat studenților din anul terminal ai facultăților IT, precum și persoanelor care își doresc să exploreze sau să își schimbe direcția profesională către o carieră în fintech. Programul oferă oportunitatea de a lucra într-un mediu de business și de a acumula experiență practică alături de echipele maib, în mai multe roluri-cheie din...
12:00
Vârsta standard de pensionare pentru femeile din Republica Moldova va crește cu șase luni în anul 2026 și va ajunge la 62 de ani, iar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă va fi necesar un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Potrivit Radio Moldova noua vârstă standard de pensionare pentru femei va fi aplicată începând cu 1 iulie 2026. Pentru bărbați, condițiile de pensionare...
11:30
Antreprenoriatul independent, mai simplu: înregistrare online prin Portalul Serviciilor Publice # Banca Mea
Agenția Servicii Publice anunță lansarea, începând cu 5 ianuarie 2025, a unui nou serviciu digital de luare în evidență în Registrul de stat al unităților de drept a persoanelor care intenționează să desfășoare activitate de antreprenor independent. Serviciul este destinat persoanelor fizice rezidente care doresc să desfășoare activitate economică independentă în domeniul prestării serviciilor,...
8 ianuarie 2026
15:15
ProCredit Bank îți pune la dispoziție Depozitul ProClassic, o soluție simplă și sigură pentru economii, cu dobândă fixă și venit garantat. Depozitul poate fi deschis în MDL, EUR sau USD, pe o perioadă de la 6 până la 36 de luni, atât online, cât și la ghișeu. Dobânda rămâne fixă pe toată durata depozitului, iar la scadență acesta se reînnoiește automat pentru aceeași perioadă. Pentru economiile...
13:15
Venezuela a transportat aur în valoare de aproape 5,2 miliarde de dolari în Elveția, în primii ani ai mandatului lui Nicolas Maduro. Livrările au avut loc între 2013 și 2016 și au totalizat 113 tone metrice, potrivit datelor vamale analizate de Reuters, citate de digi24.ro. Aurul provenea din rezervele Băncii Centrale a Venezuelei. Guvernul de la Caracas a vândut metalul prețios pentru a...
11:30
În perioada ianuarie–septembrie 2025, exporturile de servicii ale Republicii Moldova au înregistrat o creștere robustă, confirmând rolul tot mai important al acestui sector în susținerea creșterii economice și în diversificarea structurii economiei naționale. Exporturile de servicii au crescut cu 9,7% în termeni reali, contribuind cu 1,4 puncte procentuale la creșterea PIB de 2% înregistrată în...
10:00
Viața în Chișinău este mai costisitoare decât în orașe din Ucraina, precum Kiev sau Odesa, dar rămâne mai accesibilă decât în centre urbane din România, precum București, Cluj-Napoca sau Brașov, arată datele publicate la începutul anului de către platforma internațională Numbeo, potrivit tvrmoldova.md. În clasamentul global privind costul vieții, Chișinăul ocupă locul 371 din 479 de orașe, pe baza prețurilor de consum, costurilor imobiliare și indicatorilor calității vieții. La polul opus în top...
7 ianuarie 2026
14:30
Suveranitatea economică pe care moneda euro o garantează Europei ar putea fi amenințată dacă Uniunea Europeană nu adoptă un euro digital, avertizează guvernatorul Băncii Franței. Potrivit Agerpres, citat de Profit.ro, guvernatorul Băncii Franței, Francois Villeroy de Galhau, a declarat că euro „cel mai mare pas al Europei către suveranitate”, riscă să își piardă rolul esențial dacă nu este...
09:45
Un singur impozit, o singură plată: cum schimbă cota de 15% viața antreprenorilor independenți în 2026 # Banca Mea
Începând cu anul 2026, antreprenorii independenți beneficiază de un regim fiscal simplificat, introdus prin Legea nr. 228/2025, care prevede achitarea unui impozit unic de 15% din venitul obținut. Noul mecanism se aplică persoanelor fizice care desfășoară activități economice individuale, în special în domeniul prestării serviciilor. Antreprenorul independent este o persoană fizică înregistrată la Agenția Servicii Publice, iar dreptul de a desfășura activitatea apare din momentul atribuirii numă...
6 ianuarie 2026
16:30
Serviciul Vamal a elaborat o serie de ghiduri informative menite să faciliteze înțelegerea și aplicarea corectă a procedurilor vamale de către persoanele care importă, exportă sau interacționează cu autoritatea vamală. Materialele explică, pas cu pas, ce presupun deciziile vamale, regimurile speciale, datoriile și garanțiile vamale, originea mărfurilor, valoarea în vamă, precum și formalitățile de import și export, fiind redactate într-un limbaj clar, orientat spre practică. Inițiativa are loc î...
15:30
Clienții Energbank beneficiază de o oră suplimentară zilnică pentru schimb valutar la cursul Băncii Naționale, prin serviciul Smart Hour, disponibil direct în aplicația MyEnergBank. Astfel, de luni până vineri, în intervalul 12:00–14:00, utilizatorii pot efectua schimburi valutare de până la 300 de euro sau echivalentul la un curs avantajos. Sumele rezultate din tranzacție sunt transferate...
13:30
Calendarul zilelor libere în 2026: câte zile lucrătoare și sărbători vor avea angajații din Moldova # Banca Mea
În anul 2026, angajații din Republica Moldova vor avea aproximativ 247 de zile lucrătoare, din totalul de 365 de zile ale anului, restul de 118 zile fiind nelucrătoare, incluzând weekendurile și sărbătorile legale. Potrivit delucru.md, anul 2026 va include 13 zile libere legale, dintre care 10 vor cădea în timpul săptămânii, oferind oportunități pentru mini-vacanțe și perioade extinse de...
12:15
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului , cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, își va relansa apelurile de finanțare nerambursabilă după aprobarea bugetului instituției pentru anul 2026. Potrivit ODA, aprobarea bugetului este estimată pentru sfârșitul lunii ianuarie – începutul lunii februarie 2026, etapă necesară pentru asigurarea funcționării...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.