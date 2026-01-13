Termen important pentru cei fără angajați: CAS18–AN se depune până pe 15 ianuarie

09:30

Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, începând cu 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul 2026. Plata este obligatorie pentru cetățenii care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern și trebuie efectuată în primele trei luni ale anului. Pentru anul 2026, valoarea primei a rămas neschimbată față de anii precedenți și...