Revoluția slăbitului: Medicamentele anti-obezitate devin produse de consum digital

Circa 2,3 milioane de apeluri au parvenit la Serviciul 112 în 2025. Dintre acestea, mai mult de 750.000 au fost clafisificate drept non-urgente. În medie, operatorii au răspuns zilnic la 6355 de apeluri, iar dintre toate solicitările peste 70% au reprezentat probleme medicale, în peste 26% dintre cazuri a fost nevoie de intervenția Poliției, iar […]