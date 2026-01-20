Descoperire macabră pe o stradă din Chișinău. O persoană a fost găsită fără viață
Realitatea.md, 20 ianuarie 2026 10:20
Un bărbat a fost găsit decedat astăzi dimineața, 20 ianuarie, în sectorul Rîșcani. Despre asta au scris jurnaliștii de la Pulsmedia.md, informație confirmată ulterior și de ofițera de presă a Poliției Capitalei, Cristina Talpă pentru Realitatea.md. Poliția a fost sesizată despre depistarea unei persoane inconștiente pe o stradă. Ajunși la fața locului, oamenii legii au […] Articolul Descoperire macabră pe o stradă din Chișinău. O persoană a fost găsită fără viață apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
10:30
Guvernul începe consultările pentru reforma administrativă, anunță Alexei Buzu. Oficialul menționează că urmare a măsurii vor fi create „ localități dezvoltate, primării puternice și servicii mai bune aproape de oameni”. Pregătirea reformei va constitui patru etape. Prima va reprezenta consultările publice largi, apoi va fi prezentat conceptul, primăvara se vor desfășura „discuții consistente cu cetățenii”, […] Articolul Guvernul începe consultări pentru reforma administrativă. Buzu anunță ce urmează apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Granturi de până la 5.000 de euro pentru promovarea produselor moldovenești peste hotare. Detalii despre programul „Buy Diaspora” # Realitatea.md
Produsele moldovenești pot ajunge mai ușor pe piețele internaționale cu sprijinul diasporei. Agenția de Investiții din Moldova a lansat programul „Buy Diaspora”, destinat antreprenorilor moldoveni stabiliți peste hotare, care promovează cultura și produsele naționale. Prin acest program, antreprenorii din diaspora pot beneficia de un grant de până la 5.000 de euro pentru activități de promovare […] Articolul Granturi de până la 5.000 de euro pentru promovarea produselor moldovenești peste hotare. Detalii despre programul „Buy Diaspora” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
10:20
Un bărbat a fost găsit decedat astăzi dimineața, 20 ianuarie, în sectorul Rîșcani. Despre asta au scris jurnaliștii de la Pulsmedia.md, informație confirmată ulterior și de ofițera de presă a Poliției Capitalei, Cristina Talpă pentru Realitatea.md. Poliția a fost sesizată despre depistarea unei persoane inconștiente pe o stradă. Ajunși la fața locului, oamenii legii au […] Articolul Descoperire macabră pe o stradă din Chișinău. O persoană a fost găsită fără viață apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
09:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la Washington, unde a discutat cu oficiali americani și reprezentanți ai mediului de afaceri despre securitatea energetică a Republicii Moldova și atragerea investițiilor din SUA. În discuțiile cu secretarul american pentru energie, Chris Wright, ministrul a prezentat modul în care Moldova a reușit să depășească […] Articolul Gaze din SUA și investiții noi: ce a discutat ministrul Energiei la Washington apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
În perioada 12-18 ianuarie 2026, CNAMUP a recepționat 92 de apeluri ce vizau urgențe provocate de factori fizici, chimici și de mediu. Dintre acestea, 36 au fost cazuri de combustii, 27 de hipotermie și 15 de degerături. Totodată, autoritățile semnalează o creștere accentuată a numărului de pacienți afectați de expunerea îndelungată la temperaturi scăzute. În […] Articolul Val de hipotermii și degerături: Zeci de apeluri la CNAMUP, într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
09:20
Danemarca și Groenlanda au propus înființarea unei misiuni NATO de monitorizare în Groenlanda, a anunțat luni ministrul danez al apărării, în urma unei întrevederi la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Ministrul apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat că propunerea a fost prezentată oficial conducerii Alianței și că există speranța conturării unui cadru […] Articolul Misiune NATO în Arctica? Danemarca și Groenlanda înaintează propunerea apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
08:30
VIDEO SUA: Accident în lanț cu peste 100 de mașini pe o autostrada din Michigan din cauza zăpezii # Realitatea.md
O furtună puternică de zăpadă, amplificată de efectul Marilor Lacuri, a provocat haos pe șoselele din Michigan. Peste 100 de vehicule au fost implicate într-un carambol pe o secțiune a autostrăzii I‑196, lângă Grand Rapids. Incidentul se numără printre cele mai grave cauzate de valul de vreme extremă care afectează în prezent o mare parte […] Articolul VIDEO SUA: Accident în lanț cu peste 100 de mașini pe o autostrada din Michigan din cauza zăpezii apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Philip Morris celebrează 30 de ani în Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top # Realitatea.md
Philip Morris Moldova a fost desemnat Angajator de Top pentru a cincea oară. Distincția reconfirmă angajamentul companiei de a crea un mediu de muncă în care oamenii să se simtă motivați și inspirați să se dezvolte profesional. Directorul Philip Morris Moldova, Elena Naumenko susține că certificarea Angajator de Top demonstrează că angajații sunt cea mai […] Articolul Philip Morris celebrează 30 de ani în Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Atac masiv cu drone și rachete al rușilor asupra Kievului: capitala rămâne fără electricitate și apă # Realitatea.md
Atacul nocturn cu rachete și drone lansat de Rusia a provocat, în dimineața zilei de 20 ianuarie, întreruperi de curent electric și apă pe malul stâng al capitalei ucrainene, iar o persoană a fost rănită, a anunțat primarul Kievului,Vitali Kliciko, potrivit Kyiv Independent. Explozii au fost auzite în capitală în jurul orei 02:00, potrivit jurnaliștilor […] Articolul Atac masiv cu drone și rachete al rușilor asupra Kievului: capitala rămâne fără electricitate și apă apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Doi oameni au murit din cauza frigului în regiunea transnistreană. În școli, temperatura ajunge la +5 grade # Realitatea.md
În mai multe școli din Tiraspol și Grigoriopol, elevii reclamă temperaturi extrem de scăzute în sălile de clasă, care ajung până la +8 și chiar +5 grade Celsius. Deși administrația de la Tiraspol susține că programul lecțiilor a fost redus, elevii afirmă că sunt nevoiți să petreacă întreaga zi în încăperi reci, transmite corespondentul IPN […] Articolul Doi oameni au murit din cauza frigului în regiunea transnistreană. În școli, temperatura ajunge la +5 grade apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
În primul său an la Casa Albă, președintele Donald Trump a sfidat constant normele politice și a testat limitele mecanismelor instituționale de control și echilibru. De la capturarea liderului Venezuelei și ordonarea expulzărilor în masă a imigranților, la transformarea unor agenții guvernamentale odată independente în instrumente de aprobare și până la demolarea aripii estice a […] Articolul Trump, un an de președinție marcat de controverse și provocări instituționale apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Astăzi, 20 ianuarie, cerul va fi variabil, iar condițiile de trafic se pot complica din cauza ghețușului. Local se va forma ceață și polei. Temperaturile maxime vor atinge -3 grade, în timp ce minimele vor coborî până la -15 grade, ușor mai ridicate decât ziua precedentă, când s-au înregistrat -18 grade. Regiunile țării vor înregistra […] Articolul Ceață și temperaturi scăzute: Cum va fi vremea astăzi, 20 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
După Bobotează, în ziua de 20 ianuarie, este pomenit, pe stil vechi, Sfântul Ioan Botezătorul, considerat cel mai important proroc și cel care face legătura dintre Vechiul și Noul Testament. În ziua marelui praznic închinat Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, la sate și la orașe, de secole, se păstrează unele tradiții. La biserică se sfințesc […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Industria globală a tratamentelor pentru slăbit se află în pragul unei schimbări majore, pe fondul transformării medicamentelor de tip GLP-1 din terapii medicale tradiționale în produse de larg consum. Acestea devin tot mai accesibile, sunt gestionate digital și promovate prin platforme online, potrivit unei analize Reuters. Reprezentanții industriei sănătății anticipează că viitorul acestor tratamente va […] Articolul Revoluția slăbitului: Medicamentele anti-obezitate devin produse de consum digital apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Leul moldovenesc înregistrează o apreciere față de principalele valute internaționale, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 20 ianuarie, BNM a stabilit următoarele cotații valutare: Potrivit cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei, principalele valute internaționale înregistrează variații ușoare. Astfel, euro este cotat la 19,9318 lei, în scădere cu 0,01 […] Articolul Dolarul pierde teren față de leu: Cursul valutar oficial pentru 20 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:10
O pată solară uriașă, responsabilă de „superfurtuna” recentă, a produs aproape 1.000 de erupții și o explozie de tip X # Realitatea.md
O pată solară de dimensiuni colosale, care a declanșat în mai 2024 cea mai puternică furtună geomagnetică din ultimele peste două decenii, a produs sute de alte erupții solare periculoase, inclusiv o explozie de clasă X care a trecut aproape neobservată, potrivit unui nou studiu. Cercetarea stabilește un record pentru cea mai lungă perioadă de […] Articolul O pată solară uriașă, responsabilă de „superfurtuna” recentă, a produs aproape 1.000 de erupții și o explozie de tip X apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Ultimatum în Iran după reprimarea protestelor. Șeful poliției le dă trei zile celor implicați în „revolte” să se predea # Realitatea.md
Șeful poliției iraniene a lansat un ultimatum de trei zile pentru persoanele implicate în ceea ce autoritățile numesc „revolte”, cerându-le să se predea, după reprimarea violentă a protestelor izbucnite în ultimele săptămâni. Anunțul vine în contextul unei ample operațiuni de represiune, soldată cu mii de morți și arestări, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, scrie Digi24. […] Articolul Ultimatum în Iran după reprimarea protestelor. Șeful poliției le dă trei zile celor implicați în „revolte” să se predea apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Mihai Popșoi: „Decizia unirii cu România nu poate fi simplă și depinde de majoritatea cetățenilor” # Realitatea.md
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a evitat să precizeze dacă ar susține unirea Republicii Moldova cu România, folosind mai multe condiționale în declarațiile făcute la emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Oficialul a subliniat că asemenea decizii pot fi luate doar în situații extrem de dificile, când viața oamenilor, suveranitatea și integritatea […] Articolul Mihai Popșoi: „Decizia unirii cu România nu poate fi simplă și depinde de majoritatea cetățenilor” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:30
Președintele bulgar Rumen Radev a anunțat, luni, 19 ianuarie curent, într-un discurs adresat națiunii, că își va depune demisia din funcție în fața Curții Constituționale, pentru a putea participa la alegerile care urmează, scrie antena3.ro. De mai multe săptămâni, în spațiul public au circulat speculații legate de o posibilă demisie a șefului statului și de […] Articolul Criză politică în Bulgaria: Președintele Rumen Radev demisionează apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
O îmbinare defectă a șinei, posibila cauză a catastrofei feroviare din Spania: „Eroarea umană este practic exclusă” # Realitatea.md
Experții care investighează deraierea trenului de mare viteză produsă duminică în sudul Spaniei, tragicul accident feroviar în urma căruia cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața, au identificat o posibilă cauză tehnică, transmite adevărul.ro. Se pare că o îmbinare defectă între două secțiuni de șină ar fi putut duce la accident, potrivit unor informații […] Articolul O îmbinare defectă a șinei, posibila cauză a catastrofei feroviare din Spania: „Eroarea umană este practic exclusă” apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Droguri în valoare de peste jumătate de milion de lei, scoase din circuit de la începutul anului # Realitatea.md
Droguri în valoare totală de 504.344 lei au fost scoase din circuit de către Poliția Republicii Moldova de la începutul anului curent. În aceeași perioadă, au fost inițiate 104 procese contravenționale și 29 de cauze penale pentru încălcarea legislației în domeniul drogurilor. „În cadrul acestor acțiuni au fost ridicate, preponderent, droguri de tip PVP (sare), […] Articolul Droguri în valoare de peste jumătate de milion de lei, scoase din circuit de la începutul anului apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Colectare de fonduri pentru o familie de moldoveni din Italia. Colegii copiilor au lansat-o după decesul tatălui # Realitatea.md
Elevii unei școli din Padova au lansat colectare de fonduri după ce colega lor de 7 ani și-a pierdut tatăl. Fetița pe nume Elisa provenea dintr-o familie de moldoveni stabiliți în Italia. Tatăl ei, Mihail, avea 43 de ani și a fost diagnosticat în septembrie cu o boală incurabilă, iar recent a decedat. Elevii, părinții […] Articolul Colectare de fonduri pentru o familie de moldoveni din Italia. Colegii copiilor au lansat-o după decesul tatălui apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
A murit Valentino! Designerul le-a îmbrăcat pe Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Prințesa Diana și Jackie Kennedy # Realitatea.md
Celebrul creator de modă italian Valentino Garavani s-a stins din viață la 93 de ani, informează Elle. Designerul a creat ținute pentru numeroase personalități ale vremii, printre care prințesa Diana, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor și Audrey Hepburn. La fel ca marii creatori de modă, a început cariera prin prezentarea primei sale colecții Haute Couture în […] Articolul A murit Valentino! Designerul le-a îmbrăcat pe Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Prințesa Diana și Jackie Kennedy apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Mihai Popșoi: MAE a inițiat procedurile, pentru retragerea completă a Moldovei din CSI # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a inițiat procedurile necesare, pentru retragerea completă a Moldovei din cadrul Comunității Statelor Independente (CSI). Mihai Popșoi a anunțat la postul public național de radio că urmează denunțarea acordurilor care stau la baza formării organizației internaționale. Mai exact, Moldova va denunța Acordul de fondare și anexa, dar și statutul CSI. Astfel, […] Articolul Mihai Popșoi: MAE a inițiat procedurile, pentru retragerea completă a Moldovei din CSI apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Peste 750.000 de apeluri non-urgente la 112 în 2025. Cazurile când moldovenii cheamă cel mai des ambulanța și poliția # Realitatea.md
Circa 2,3 milioane de apeluri au parvenit la Serviciul 112 în 2025. Dintre acestea, mai mult de 750.000 au fost clafisificate drept non-urgente. În medie, operatorii au răspuns zilnic la 6355 de apeluri, iar dintre toate solicitările peste 70% au reprezentat probleme medicale, în peste 26% dintre cazuri a fost nevoie de intervenția Poliției, iar […] Articolul Peste 750.000 de apeluri non-urgente la 112 în 2025. Cazurile când moldovenii cheamă cel mai des ambulanța și poliția apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Destinația: Riga și Londra! FOTO cu sute de pachete cu țigări, burdușite în bagaj și descoperite la Aeroport în weekend # Realitatea.md
Sute de pachete de țigări au fost descoperite de vameșii de la Aeroport în weekend, la 3 pasageri. Doi dintre ei plecau spre Londra, iar unul – la Riga. Persoanele care se deplasau spre capitala Angliei cu țigări în valize au 46 și 37 de ani. Unul avea 100 de pachete în geantă, iar altul […] Articolul Destinația: Riga și Londra! FOTO cu sute de pachete cu țigări, burdușite în bagaj și descoperite la Aeroport în weekend apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Liderii UE se reunesc joi la Bruxelles, pentru un summit extraordinar. Discuțiile vor viza relațiile cu SUA și situația din Groenlanda. Anunțul vine după ce, în ajun, a avut loc o reuniune a ambasadorilor permanenți ai UE la care s-a discutat despre posibile măsuri de represalii împotriva Washingtonului. Comisia Europeană a anunțat că este „pregătită […] Articolul Summit extraordinar al liderilor europeni, pentru a discuta despre relațiile cu SUA apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Dorin Damir a fost reținut, după pronunțarea sentinței. Informația a fost confirmată pentru IPN de către șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu. Președintele asociației FEA și finul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Aceste, împreună cu Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocari, a fost găsit vinovat de abuz de serviciu […] Articolul Viorel Cernăuțeanu: Dorin Damir a fost reținut, după pronunțarea sentinței apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
S-a trezit însetat și s-a grăbit să bea ce găsise! Un tânăr a ajuns la spital, după ce a încurcat benzina cu alt lichid # Realitatea.md
Un tânăr din Rîbnița a ajuns la spital, după ce a băut din greșeală benzină. Bărbatul de 26 de ani s-a trezit însetat și a luat de pe polița din bucătărie o sticlă. Incidentul s-a produs pe 17 ianuarie. Conform autorităților autoproclamate, după câteva înghițituri, persoana a înțeles că a băut benzină. Pentru cele mai […] Articolul S-a trezit însetat și s-a grăbit să bea ce găsise! Un tânăr a ajuns la spital, după ce a încurcat benzina cu alt lichid apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
VIDEO Realitatea Săptămânii: Agheasma, între credință și știință. Unde se întâlnesc rugăciunea și rațiunea # Realitatea.md
În fiecare an, de Bobotează, mii de oameni merg la biserică pentru a lua agheasmă – apa sfințită despre care credincioșii spun că aduce binecuvântare, protecție și vindecare. Unii o păstrează tot anul în casă, alții o folosesc atunci când se simt rău sau trec prin momente dificile. Dar ce este, de fapt, agheasma? Ce […] Articolul VIDEO Realitatea Săptămânii: Agheasma, între credință și știință. Unde se întâlnesc rugăciunea și rațiunea apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Ambasadoarea UE la Chișinău lansează dialog cu opoziție: Costiuc, primul la discuție # Realitatea.md
Ambasadoarea UE în Republica Moldova Iwona Piórko a lansat o serie de întâlniri cu liderii opoziției parlamentare. Oficiala menționează astfel rolul dialogului pluralist în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană, conform serviciului de presă al Delegației UE. Primul reprezentant al opoziției care a discutat cu Iwono Piorko este liderului partidului „Democrația Acasă” […] Articolul Ambasadoarea UE la Chișinău lansează dialog cu opoziție: Costiuc, primul la discuție apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Lukașenko a primit o invitație din partea lui Trump pentru Consiliul pentru Pace din Gaza # Realitatea.md
Președinte al Belarusului, Alexander Lukașenko, a primit o invitație din partea președintelui american Donald Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace din Gaza, potrivit declarațiilor făcute de Ruslan Varankov, reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe din Belarus, citat de presa belarusă. Partea belarusă a „apreciat foarte mult” propunerea SUA, a declarat un oficial al Ministerului […] Articolul Lukașenko a primit o invitație din partea lui Trump pentru Consiliul pentru Pace din Gaza apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Alegerile Adunării Populare: Peste 2 zile, în Găgăuzia începe depunerea actelor de înregistrare # Realitatea.md
În 2 zile, în Găgăuzia începe perioada de înregistrare pentru alegerile în Adunarea Populară. Scrutinul urmează să aibă loc pe 22 martie. Comisia electorală de la Comrat a examinat și aprobat deciziile privind pregătirea și desfășurarea procesului electoral, potrivit corespondentului IPN din regiune. Recepționarea documentelor pentru grupurile de inițiativă va avea loc în perioada 21 ianuarie […] Articolul Alegerile Adunării Populare: Peste 2 zile, în Găgăuzia începe depunerea actelor de înregistrare apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Kirill Dmitriev, emisarul lui Putin, va participa la discuții cu oficialii americani la Davos # Realitatea.md
Emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kiril Dmitriev, va călători în stațiunea elvețiană Davos în această săptămână și va avea întâlniri cu membrii delegației americane în marja Forumului Economic Mondial, au declarat pentru Reuters. Principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat duminică că discuțiile cu oficialii americani privind o soluționare a războiului cu […] Articolul Kirill Dmitriev, emisarul lui Putin, va participa la discuții cu oficialii americani la Davos apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
56 de milioane de lei din bugetul Moldovei pentru organizații internaționale în 2026 – cine sunt beneficiarii # Realitatea.md
Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe proiectul de hotărâre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2026 a cotizațiilor de membru față de organizațiile internaționale. Documentul, elaborat de Ministerul Finanțelor, prevede alocarea unei sume totale de 56,4 milioane de lei, bani care vor fi direcționați către 56 de organizații internaționale și regionale, […] Articolul 56 de milioane de lei din bugetul Moldovei pentru organizații internaționale în 2026 – cine sunt beneficiarii apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Un focar de gripă aviară a fost confirmat la lebede. Consiliul Raional Telenești anunță că acesta a izbucnit în extravilanul localității Brînzenii Noi, pe perimetrul râului Răut. „În urma ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale din 16 ianuarie 2025, motivul convocării fiind confirmarea unui focar de Gripă Aviară (GA) în extravilanul localității Brînzenii Noi, raionul Telenești, […] Articolul Alertă în raionul Telenești! Un focar de gripă aviară a fost confirmat la lebede apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Detalii șocante despre crima de la Cruglic: Victima a fost chemată la întâlnire, bătută crunt și acoperită cu omăt # Realitatea.md
Victima crimei de la Cruglic este o persoană din comunitatea LGBT, conform șefei centrului Genderdoc-M, Angelica Frolov. Persoana a fost chemată la întâlnire, bătută fără milă, jefuită, apoi lăsată să zacă în zăpadă. Frolov a scris pe rețelele de socializate că victima a făcut cunoștință cu unul dintre agresori prin intermediul unei aplicații speciale, pentru […] Articolul Detalii șocante despre crima de la Cruglic: Victima a fost chemată la întâlnire, bătută crunt și acoperită cu omăt apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Un tânăr român aflat în trenul care a deraiat în Andaluzia, Spania, vorbea cu familia prin videoconferință în momentul impactului, când telefonul i-a fost smuls din mână. Au urmat câteva ore de anxietate până când familia a aflat că el este bine și că a supraviețuit accidentului, scrie stirileprotv.ro. Rudele și prietenii celorlalți pasageri așteaptă […] Articolul Un cetățean român a supraviețuit accidentului terifiant de tren din Spania apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Roger Allers, realizatorul care a co-regizat celebrul film de animație Disney „Regele Leu”, a murit duminică, 18 ianuarie, la vârsta de 76 de ani. „Sunt profund întristat de vestea că prietenul nostru Roger Allers a plecat în următoarea sa călătorie”, a scris Bossert. „Tocmai am schimbat e-mailuri săptămâna trecută, în timp ce el călătorea în […] Articolul Doliu la Disney: co-regizorul Roger Allers a murit la 76 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Dorin Damir, condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la MAI # Realitatea.md
Dorin Damir a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare – abuz de serviciu și fals în acte – și condamnat la trei ani de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, instanța l-a achitat pe Damir pe alte trei capete de acuzare și a dispus plasarea acestuia […] Articolul Dorin Damir, condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la MAI apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Procesul „kuliok”. Bătrîncea, Greceanîi, Ceban și Furculiță vor fi audiați ca martori ai apărării. Lista celorlalți # Realitatea.md
Mai mulți foști deputați și actuali oficiali vor fi audiați ca martori ai apărării în dosarul cunoscut sub numele generic „kuliok”. Instanța a aprobat lista celor 36 de persoane, dintre 62 propuse de avocați. Magistrații de la Curtea Supremă de Justiție au acceptat să fie audiate inclusiv următoarele persoane: Artur Gumeniuc, Ion Ceban, Maxim Lebedinschi, […] Articolul Procesul „kuliok”. Bătrîncea, Greceanîi, Ceban și Furculiță vor fi audiați ca martori ai apărării. Lista celorlalți apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Un camion s-a răsturnat astăzi, 19 ianuarie, pe traseul R6, raionul Telenești. Potrivit poliției, la volanul autovehicului de model Iveco se afla un șofer de 47 de ani, care a pierdut controlul asupra volanului într-o curbă. În urma derapajului, cisterna atașată camionului s-a decuplat. Aceasta era goală, astfel că nu au fost înregistrate scurgeri sau […] Articolul VIDEO Accident violent la Telenești! Un camion s-a răsturnat într-o curbă apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Eleganță la altitudine, transformată într-o operațiune de salvare mai puțin obișnuită, care a fost remarcată în acest weekend pe Masivul Postăvaru, unde au intervenit jandarmii montani din România. Intervenția nu a vizat turiști rătăciți sau persoane aflate în dificultate din cauza condițiilor meteo, ci o situație atipică apărută chiar pe pârtia de schi, unde o […] Articolul VIDEO Femeie în fustă pe pârtia din Postăvaru, coborâtă de jandarmii montani apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Cum îți înveți copilul să economisească de mic: cursul care transformă joaca în educație financiară # Realitatea.md
Copiii cu vârste între 8 și 12 ani pot deprinde bazele educației financiare. Acest lucru este posibil datorită cursului „Banii pe înțelesul copiilor”, lansat de compania Double Case Junior. Programul cuprinde 13 lecții, organizate câte două în fiecare zi de sâmbătă, iar fiecare participant primește un pachet didactic care include manual și caiet de sarcini, […] Articolul Cum îți înveți copilul să economisească de mic: cursul care transformă joaca în educație financiară apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Liderul PSRM, Igor Dodon, a respectat și în acest an tradiția de a se scălda în ape reci, de Bobotează. De această dată, fostul președinte a mers în Federația Rusă, la doar 160 de km de Cercul Polar. ”În acest an, de sărbătoarea Botezului Domnului, am avut ocazia să particip la slujba religioasă și procesiunea […] Articolul Igor Dodon s-a dus ”să se purifice” în Rusia: Baie de Boboteaza la Cercul Polar apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Consilierii PAS din CMC îl acuză pe Ion Ceban de trădare. Reacția aleșilor locali din MAN # Realitatea.md
Consilierii PAS din Consiliul Municipal Chișinău îl acuză pe Ion Ceban de trădare și presupuse relații cu FBS. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, aleșii locali menționând și un acord semnat de edil în 2020, cu un fond de investiții rusesc. Membrii PAS afirmă că declarațiile lor se bazează pe informații […] Articolul Consilierii PAS din CMC îl acuză pe Ion Ceban de trădare. Reacția aleșilor locali din MAN apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, accidentat la schi. ”Revenirea se amână!” # Realitatea.md
Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova în România, a anunțat că revenirea sa la București va fi amânată din cauza unui accident de schi. Informația a fost făcută publică de diplomatul moldovean într-o postare adresată prietenilor, partenerilor și colegilor din România. Potrivit lui Victor Chirilă, data de 29 ianuarie va marca finalul mandatului său de ambasador […] Articolul Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, accidentat la schi. ”Revenirea se amână!” apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
O femeie a fost ucisă, iar cel puțin patru persoane, printre care și un polițist, au fost rănite în urma unui atac produs la primăria localității Chribska, în nordul Cehiei, informează MediaFax. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de luni, 19 ianuarie, conform autorităților locale. Forțele de ordine au intervenit rapid, iar clădirea primăriei […] Articolul Atac armat la o primărie din Cehia: o femeie ucisă și patru persoane rănite apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Premierul Munteanu pleacă la Davos. Va reprezenta Moldova la Forumul Economic, împreună cu un ministru # Realitatea.md
Alexandru Munteanu și Eugen Osmochescu pleacă la Davos. Oficialii vor reprezenta Moldova la cea de-a 56-a reuniunea a Forumului Economic Mondial. Premierul are planificate mai multe întrevederi bilaterale cu lideri politici și reprezentanți ai companiilor internaționale cu potențial investițional în țara noastră. În discuțiile cu investitorii, conducerea Guvernului intenționează să promoveze Republica Moldova drept un […] Articolul Premierul Munteanu pleacă la Davos. Va reprezenta Moldova la Forumul Economic, împreună cu un ministru apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Biscuiți cu exces de acizi grași trans, retrași de ANSA. Lotul nu a fost comercializat consumatorilor # Realitatea.md
Un lot de 200 kg de biscuiți neconformi, care depășea nivelul maxim admisibil al acizilor grași trans și prezenta nereguli în declarația nutrițională, inclusiv lipsa informațiilor obligatorii de pe etichetă, a fost reținut de ANSA. Biscuiții nu au fost comercializați consumatorilor și au fost utilizați, în cantități reduse și în condiții controlate, ca hrană pentru […] Articolul Biscuiți cu exces de acizi grași trans, retrași de ANSA. Lotul nu a fost comercializat consumatorilor apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.