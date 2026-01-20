Lovitură cu pumnul asupra unui subofițer de poliție: vinovatul, condamnat la un an de închisoare
Un bărbat de 33 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru că a agresat un polițist, comunică Procuratura Generală.
Atac nocturn asupra Kievului: mii de blocuri fără căldură, malul stâng al orașului - fără apă # Moldova1
Capitala Ucrainei a fost din nou ținta unui atac rusesc în noaptea de luni spre marți, 20 ianuarie, fiind lovită cu rachete balistice și drone. Explozii puternice au fost auzite în mai multe cartiere ale orașului, iar consecințele se resimt în special pe malul stâng al Kievului, unde sunt raportate întreruperi de apă, energie electrică și agent termic, scrie UNIAN.
Congresul Mondial Evreiesc lansează campania „WeRemember” în memoria victimelor Holocaustului # Moldova1
Congresul Mondial Evreiesc a lansat campania internațională „WeRemember” („Ne amintim”) cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului, marcată anual pe 27 ianuarie. Inițiativa are drept scop păstrarea vie a memoriei victimelor Holocaustului și atragerea atenției asupra pericolelor generate de ură, antisemitism și negarea istoriei.
DECLARAȚIE | O apropiere periculoasă a Rusiei de granițele R. Moldova ar putea determina autoritățile să ceară reunirea cu România # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău ar putea pune problema reunirii R. Moldova cu România, după modelul anului 1918, în cazul în care Federația Rusă s-ar apropia periculos de granițele noastre, amenințându-i suveranitatea și integritatea teritorială și punând în pericol viața cetățenilor, afirmă vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.
Trump spune că nu mai este obligat să „gândească doar despre pace” și amenință Europa cu tarife pentru a obține Groenlanda # Moldova1
Donald Trump a legat ofensiva sa pentru preluarea controlului asupra Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, afirmând că nu mai este obligat să gândească „pur și simplu în termenii păcii”. Declarațiile președintelui SUA reaprind tensiunile cu Europa și riscă să declanșeze un nou război comercial transatlantic, pe fondul amenințărilor cu tarife vamale și al disputelor privind securitatea în Arctica, notează Reuters.
Apă la robinet pentru locuitorii din Cernița. Satul a scăpat de criza de apă datorită noului apeduct # Moldova1
În satul Cernița, raionul Florești, dacă până acum zece ani oamenii își luau apa din fântâni, astăzi toate gospodăriile au apă direct în case, datorită unui proiect major prin care a fost construit un apeduct. A fost o soluție pentru criza de apă cu care sătenii s-au confruntat în ultimele veri.
Corespondență Dan Alexe | TikTok și Instagram interzise copiilor: dezbateri în Parlamentul European # Moldova1
Parlamentul European discută marți, 20 ianuarie, în sesiune plenară, „combaterea falsurilor bazate pe inteligență artificială (așa-numitele „deepfake”-uri) și a exploatării sexuale pe platformele de socializare”. În paralel, va fi rediscutată propunerea de armonizare a vârstei minime pentru rețelele de socializare, ideea fiind de a o fixa la 16 ani în întreaga UE, permițând accesul tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani doar cu acordul părinților, pentru a proteja minorii de riscurile psihologice, cu o interdicție implicită a practicilor care creează dependență.
Arcul de Triumf, cartea de vizită a Chișinăului, va fi renovat. Nu a fost reparat de aproape 60 de ani # Moldova1
După decenii în care timpul a fisurat maiestuosul Arc de Trimf din centrul Chișinăului, autoritățile anunță un amplu proiect de restaurare, în valoare de cinci milioane de lei. Monumentul istoric a rezistat celui de-al Doilea Război Mondial și i-a adunat în jurul său pe moldoveni în timpul celor mai importante evenimente naționale, dar în ultimii ani a degradat vizibil.
Energie de la soare și economii semnificative. În câteva săptămâni, în satul Sireți din raionul Strășeni va fi dat în exploatare un parc fotovoltaic cu o capacitate de 200 de kilowati. Acesta va acoperi necesarul de curent pentru instituțiile publice și pentru sistemul de iluminat stradal. Astfel, autoritățile vor economisi anual sute de mii de lei, fonduri ce vor fi investite în alte proiecte importante pentru comunitate.
Gerul de afară aduce cu el mai multe provocări pentru șoferi. Pentru ca drumul să rămână sigur, automobiliștii trebuie să urmeze câțiva pași simpli, dar esențiali: să-și echipeze corect mașina pentru iarnă și să fie mai prudenți la volan. În acest sens, instructorii auto vin cu recomandări care pot face diferența între o călătorie liniștită și incidente nedorite.
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a declarat el luni, 19 ianuarie, într-un discurs, alimentând speculațiile larg răspândite potrivit cărora își va înființa propriul partid politic, după ce ultimul guvern a demisionat luna trecută, relatează Reuters.
Tradiție de Bobotează| Preoții au mers pe la casele oamenilor pentru a vesti Botezul lui Iisus # Moldova1
Pe un ger năprasnic, ca de Bobotează, preoții au mers din casă în casă pentru a vesti Botezul lui Iisus și pentru a sfinți cu agheasmă. Este o tradiție care se păstrează în special în localitățile rurale. Se crede că apa sfântă aduce în gospodăriile oamenilor liniște și belșug.
Juventus Torino va trebui să-i plătească lui Cristiano Ronaldo aproape 10 milioane de euro # Moldova1
Starul portughez Cristiano Ronaldo a ieșit învingător dintr-o dispută juridică de durată cu Juventus Torino, în care miza financiară s-a ridicat la aproape 10 milioane de euro. Tribunalul din Torino a respins recursul depus de clubul italian și a confirmat sentința care obliga pe Juventus să-i plătească atacantului lusitan suma 9 milioane și 800 de mii de euro, reprezentând salarii restante din perioada pandemiei de Coronavirus.
Republica Moldova nu va mai fi membră a Comunității Statelor Independente (CSI). Denunțarea acordurilor care stau la baza aflării în CSI este deja în proces de avizare, a declarat viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, la emisiunea „La 360 de grade”, de la Radio Moldova.
INTERVIU | Ion Munteanu: R. Moldova își propune să atingă o autonomie energetică de 80 la sută până în anul 2050 # Moldova1
Sursele regenerabile de energie vor deveni pilonul central în arhitectura sistemului energetic al Republicii Moldova, iar în trei decenii țara ar putea ajunge la un nivel de autonomie energetică de 80 la sută. Declarațiile aparțin directorului Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), Ion Munteanu, și au fost făcute în cadrul unui interviu oferit pentru Moldova 1. Oficialul subliniază că, pe lângă investițiile în panouri fotovoltaice și energie eoliană, eficiența energetică a clădirilor rămâne o măsură rentabilă pe termen lung.
Serviciul Federal de Supraveghere în domeniul comunicațiilor, tehnologiilor informaționale și mass-media din Rusia (Roskomnadzor) intenționează să dezvolte și să lanseze, în 2026, un sistem de filtrare a internetului bazat pe învățare automată. Intenția a fost anunțată, la sfârșitul anului trecut, în planul de transformare digitală a instituției, prezentat Comisiei guvernamentale pentru dezvoltare digitală, document obținut de Forbes.
Super-star-ul tenisului mondial, sârbul Novak Djokovic, s-a calificat în turul 2 la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Cel alintat „Nole" l-a învins pe spaniolul Pedro Martinez, scor 6:3, 6:2, 6:2. Ajuns la cea de-a 21-a sa participare la Melbourne, Djokovic rămâne printre marii favoriți ai competiției, chiar dacă pornește în urma campionului en-titre, italianul Jannik Sinner, și a actualului lider mondial, spaniolul Carlos Alcaraz.
„Direcția nr. 5” | Damir, reținut după ce a fost condamnat la închisoare: Unul dintre condamnați nu se află în R. Moldova # Moldova1
Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției, Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații (INI), desființate în 2019, și Dorin Damir, președintele Fighting & Entertainment Association (FEA), au fost condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
Mihai Popșoi: MAE discută cu partea americană pentru a clarifica motivele includerii R. Moldova printre statele cu vizele de imigrare suspendate # Moldova1
Suspendarea vizelor de imigrare în Statele Unite ale Americii (SUA) pentru moldoveni afectează un număr foarte mic de persoane, afirmă vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe. Potrivit oficialului, în ultimul an, numărul acestor vize a fost de ordinul zecilor, iar procesul era deja în scădere semnificativă după ce președintele american Donald Trump a început înăsprirea politicii migraționale.
Anul 2026 a început cu stângul pentru bălțeni. După ce la început de an oamenii au rămas fără apă la robinet din cauza unor probleme la rețeaua de alimentare, a urmat o nouă avarie: o țeavă s-a spart, iar apa s-a revărsat pe mai multe străzi din municipiu.
Lebedele de pe Nistru, plasate într-un centru provizoriu pentru a fi ocrotite de înghețuri # Moldova1
Temperaturile scăzute afectează lebedele care iernează pe fluviul Nistru. Pentru a le proteja de geruri pe durata iernii, inspectorii de mediu au dus o parte din păsări într-un centru provizoriu amenajat lângă Stația de salvare din Criuleni. Potrivit estimărilor, în zonă s-ar afla aproximativ 800 de lebede în această perioadă.
Trei miniștri români și un consilier prezidențial participă la Forumul Economic de la Davos care se desfășoară sub tema „Un spirit de dialog”. Subiectul pare mai degrabă ironic într-o lume care a deschis anul 2026 sub zodia conflictelor și în care Bucureștiul continuă să balanseze între principiile europene și diplomația dură a Casei Albe.
AI capătă teren în R. Moldova și situează statul nostru înaintea Chinei și României: Riscurile, evidențiate de experți # Moldova1
Utilizarea inteligenței artificiale (AI) în muncă, studii sau alte activități poate aduce beneficii importante, dar comportă și riscuri. Deși inteligența artificială poate analiza rapid informații dintr-un „creier digital” construit din cunoștințele disponibile online, nu tot ce generează este adevărat, iar răspunsuri false prezentate ca fiind adevărate reprezintă cel mai mare pericol, spun experții.
Forumul de la Davos, ocazie pentru R. Moldova să solicite de la mai marii lumii sprijinul de care are nevoie, afirmă experții # Moldova1
Participarea Republicii Moldova la Forumul Economic Mondial de la Davos, una dintre puținele platforme globale unde liderii politici și reprezentanții marilor companii se întâlnesc față în față, este importantă nu atât prin deciziile luate pe această platformă, cât prin vizibilitatea internațională și accesul direct la lideri politici, investitori și factori de decizie globali, susțin experții.
Dinamo București a obținut a 11-a victorie în Superliga românească de fotbal. În etapa a 22-a, „câinii roșii" au învins-o cu 1:0 acasă pe Universitatea Cluj și au urcat provizoriu pe locul 2 în clasament. Dinamo a repurtat a cincea victorie consecutivă pe teren propriu. Echipa condusă de croatul Željko Kopić a avut mai multe ocazii de gol, între care două bare, prin francezul Mamoudou Karamoko și Alexandru Musi.
UTIL | Pregătirea adecvată a mașinii, frânarea și distanța optimă pot preveni accidentele pe timp de iarnă # Moldova1
Una dintre cele mai mari greșeli admise de conducătorii auto pe timp de iarnă este viteză neadaptată la condițiile de drum. Mulți șoferi circulă la fel ca vara, fără să țină cont de distanța de frânare, care crește considerabil, și de zece ori, atenționează specialiștii auto.
Exportatorii moldoveni pot continua livrările de fructe către UE: Problemele din sistemul TARIC au fost remediate # Moldova1
Exporturile de struguri, mere, prune și cireșe către Uniunea Europeană pot fi realizate în continuare în cadrul cotelor stabilite, care nu au fost atinse, și în regim preferențial, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). Autoritățile dau asigurări că deficiența tehnică ce a generat confuzii privind afișarea cotelor în sistemul TARIC al Comisiei Europene a fost remediată.
Un lot de 200 de kilograme de biscuiți, interzis de ANSA: Produsele au ajuns hrană pentru pești # Moldova1
Un lot de 200 de kilograme de biscuiți periculoși pentru sănătate a fost interzis comercializării de către inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Analizele de laborator au arătat depășirea nivelului maxim admisibil al acizilor grași trans, cele mai periculoase tipuri de grăsimi, care duc la apariția bolilor cardiovasculare, cerebrovasculare și oncologice.
Liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PCRM), Igor Dodon, a ales să sărbătorească Boboteaza la mănăstirea Solovețki din Federația Rusă. După ce a participat la slujbă, deputatul de la Chișinău s-a scăldat în apele Lacului Sfânt care se află în apropierea lăcașului.
PSRM acuză MAN de utilizarea resurselor Primăriei Chișinău în interese de politice. Partidul lui Ceban îndeamnă socialiștii să voteze bugetul pentru 2026 # Moldova1
Conducerea Primăriei Chișinău ar fi transformat administrația municipală într-un instrument politic și ar folosi resursele administrative în interese de partid, acuză liderul fracțiunii municipale a Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Alexandr Odințov. De cealaltă parte, consilierii fracțiunii Mișcării Alternativa Națională (MAN), conduse de primarul Ion Ceban, afirmă că declarațiile socialiștilor ar avea drept scop distragerea atenției de la agenda ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC) care are pe ordinea de zi bugetul capitalei pentru anul 2026.
Îndură frig și dorm îmbrăcați în geci de iarnă: Mărturiile ucrainenilor care ajung cu trenul la Chișinău # Moldova1
Atacurile Rusiei au aruncat Ucraina într-o criză fără precedent. Rețeaua de alimentare cu energie electrică cedează din cauza frigului, la fel și țevile rețelelor termice sau cele de apă care îngheață în lipsa încălzirii. Oamenii îndură frig și dorm îmbrăcați în geci de iarnă. Ucrainenii care ajung la Chișinău vorbesc despre o situație extrem de dificilă, dar subliniază că sunt hotărâți să reziste.
VIDEO | Slujbă, de Bobotează, la Mănăstirea Țigănești: Câțiva creștini s-au scufundat în apa rece din curtea lăcașului # Moldova1
Creștinii ortodocși sărbătoresc, pe 19 ianuarie, Boboteaza pe stil vechi. În biserici au fost oficiate slujbe, iar preoții au împărțit enoriașilor agheasmă. Un alt obicei este scăldatul în ape reci. Zeci de credincioși au participat, luni, la slujba oficiată la Mănăstirea Țigănești.
Republica Moldova, reprezentată de premierul Munteanu și vicepremierul Osmochescu la Forumul de la Davos # Moldova1
Republica Moldova este reprezentată la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos de prim-ministrul Alexandru Munteanu și de viceprim-ministrul, Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Cei doi oficiali vor participa la lucrările forumului în perioada 19 - 22 ianuarie, anunță Guvernul.
„A adus Ceban FSB-ul în Primăria Chișinău?”: PAS cere anchetarea primarului capitalei. MAN: „Minciuni. Ne rezervăm dreptul de a ataca în judecată” # Moldova1
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) solicită instituțiilor specializate să investigheze activitatea primarului capitalei, Ion Ceban. Reprezentanții PAS îl acuză pe Ceban de „trădare de patrie”, făcând referire la informații care ar demonstra legături directe între edil și structuri afiliate serviciilor secrete ale Federației Ruse (FSB). Reprezentanții Mișcării Alternativa Națională (MAN) resping acuzațiile și amenință PAS-ul cu judecata.
Seria de 11 victorii consecutive este istorie: FC Barcelona a pierdut în fața echipei Real Sociedad # Moldova1
Surpriză de proporții în La Liga! Liderul clasamentului, FC Barcelona, a fost învinsă de Real Sociedad în ultimul meci din cadrul etapei a 20-a a primei divizii spaniole de fotbalului. În partida jucată la San Sebastián, echipa catalană a suferit prima înfrângere după 11 victorii consecutive. Echipa-gazdă a început în forță partida și a deschis scorul în minutul 32 prin Mikel Oyarzabal.
Planul municipal antidrog, supus dezbaterilor publice până la finele lunii ianuarie: Societatea civilă și experții, invitați să transmită propuneri # Moldova1
Regulamentul Planului municipal de prevenție și consum antidrog va fi supus dezbaterilor publice, începând cu săptămâna curentă, pe o platformă disponibilă pe pagina web a Primăriei Chișinău. Potrivit șefului adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS) din capitală, Andrei Pavaloi, consultările publice vor avea loc etapizat, pentru a asigura implicarea cât mai largă a societății civile.
Substanțe psihotrope, distribuite în preajma universităților: Doi bărbați, reținuți la Chișinău # Moldova1
Un bărbat de 34 de ani a fost reținut pentru comercializarea substanțelor psihotrope pe teritoriul capitalei, de regulă în apropierea universităților din Chișinău. Oamenii legii au monitorizat timp de o lună activitatea bărbatului și au stabilit că acesta face parte dintr-un grup specializat în comercializarea drogurilor.
Echipa națională de fotbal a Senegalului a cucerit Cupa Africii pe Națiuni. În marea finală, după un meci epic de 120 de minute, „Leii din Teranga" au învins Marocul cu scorul de 1:0, marcând golul victoriei în minutul 95. Meciul disputat pe stadionul „Prințul Moulay Abdellah" din orașul Rabat a avut momente tensionate mai ales spre finalul timpului regulamentar.
Regulamentul parcărilor din Chișinău, pe ultima sută de metri: Urmează expertiza anticorupție și elaborarea metodologiei tarifare # Moldova1
Regulamentul privind parcările a epuizat etapa consultărilor publice și urmează a fi completat cu expertiza anticorupție, precum și cu metodologia tarifară, înainte de a fi supus aprobării Consiliului Municipal Chișinău (CMC), a anunțat viceprimarul capitalei, Ilie Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei din 19 ianuarie.
GALERIE FOTO | Selecția Națională Eurovision 2026, în imagini: Spectacol, emoții și culise # Moldova1
Selecția Națională Eurovision 2026, desfășurată pe 17 ianuarie la Arena Chișinău, a adunat pe aceeași scenă artiști din generații diferite, invitați speciali cu experiență pe scena internațională Eurovision și un public numeros, care a urmărit cu interes fiecare moment al competiției. Reportajul foto de mai jos surprinde atât prestațiile de pe scenă, cât și emoțiile din Camera verde și munca intensă din culise.
Maia Sandu, după întrevederea cu omologul albanez: „Pentru state mici ca ale noastre, apartenența la UE este o formă de protecție” # Moldova1
În contextul unui mediu regional tot mai instabil, extinderea Uniunii Europene (UE) și aderarea statelor candidate sunt privite de Republica Moldova și Albania nu doar ca procese de reformă, ci și ca instrumente esențiale de securitate și stabilitate. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu și de omologul său albanez, Bajram Begaj, pe 19 ianuarie, după întrevederea pe care au avut-o la Președinția R. Moldova.
Accident feroviar grav în Spania: Numărul morților urcă la 39, al răniților - la peste 200. MAE: Printre victime nu sunt și cetățeni ai R. Moldova # Moldova1
Cel puțin 39 de persoane au murit, dintre care unul chiar mecanicul de locomotivă, 170 au fost răniți ușor, 73 de persoane sunt spitalizate și 24 sunt rănite grav după ce două trenuri de mare viteză au deraiat în municipiul Adamuz (Córdoba, sudul Spaniei), au declarat pentru EFE surse din Garda Civilă și din Serviciul Regional de Urgență.
Maia Sandu și Igor Grosu, mesaje de condoleanțe pentru poporul spaniol: „Suntem alături în aceste momente de doliu și pierdere cumplită” # Moldova1
R. Moldova este „alături de Spania în aceste momente de doliu”, după accidentul feroviar soldat cu 39 de morți și 170 de răniți. Președinta Maia Sandu și spicherul Igor Grosu au transmis luni, 19 ianuarie, mesaje de condoleanțe pentru poporul spaniol în legătură cu „această pierdere cumplită”.
Proiect de reabilitare a râului Bâc: Chișinăul a lansat licitația internațională pentru procurarea de echipamente specializate # Moldova1
Primăria Chișinău a lansat o licitație internațională pentru reabilitarea Râului Bâc, un proiect de amploare ce vizează consolidarea malurilor, modernizarea rețelelor de drenaj și reducerea riscului de inundații în oraș, implementat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Anunțul a fost făcut de primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei din 19 ianuarie.
Temperaturile negative se vor menține atât ziua, cât și noaptea, pe tot parcursul săptămânii curente. Datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat arată că acestea vor oscila între -17 și 0 grade Celsius.
