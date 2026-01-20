Lovitură cu pumnul asupra unui subofițer de poliție: vinovatul, condamnat la un an de închisoare

12:20

Cel puțin 39 de persoane au murit, dintre care unul chiar mecanicul de locomotivă, 170 au fost răniți ușor, 73 de persoane sunt spitalizate și 24 sunt rănite grav după ce două trenuri de mare viteză au deraiat în municipiul Adamuz (Córdoba, sudul Spaniei), au declarat pentru EFE surse din Garda Civilă și din Serviciul Regional de Urgență.