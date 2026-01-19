AI capătă teren în R. Moldova și situează statul nostru înaintea Chinei și României: Riscurile, evidențiate de experți

19:50

Regiunea Kamceatka și orașul Norilsk au fost îngropate în zăpadă, la propriu. Un ciclon puternic a adus ninsori record, iar în unele zone stratul de zăpadă a ajuns până la etajul nouă al clădirilor, potrivit imaginilor publicate de internauți pe rețele. Autoritățile anunță că cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar mai multe localități au fost paralizate de viscol și troiene.