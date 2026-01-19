AI capătă teren în R. Moldova și situează statul nostru înaintea Chinei și României: Riscurile, evidențiate de experți
Moldova1, 19 ianuarie 2026 17:20
Utilizarea inteligenței artificiale (AI) în muncă, studii sau alte activități poate aduce beneficii importante, dar comportă și riscuri. Deși inteligența artificială poate analiza rapid informații dintr-un „creier digital” construit din cunoștințele disponibile online, nu tot ce generează este adevărat, iar răspunsuri false prezentate ca fiind adevărate reprezintă cel mai mare pericol, spun experții.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 10 minute
17:30
Trei miniștri români și un consilier prezidențial participă la Forumul Economic de la Davos care se desfășoară sub tema „Un spirit de dialog”. Subiectul pare mai degrabă ironic într-o lume care a deschis anul 2026 sub zodia conflictelor și în care Bucureștiul continuă să balanseze între principiile europene și diplomația dură a Casei Albe.
Acum 30 minute
17:20
AI capătă teren în R. Moldova și situează statul nostru înaintea Chinei și României: Riscurile, evidențiate de experți # Moldova1
Utilizarea inteligenței artificiale (AI) în muncă, studii sau alte activități poate aduce beneficii importante, dar comportă și riscuri. Deși inteligența artificială poate analiza rapid informații dintr-un „creier digital” construit din cunoștințele disponibile online, nu tot ce generează este adevărat, iar răspunsuri false prezentate ca fiind adevărate reprezintă cel mai mare pericol, spun experții.
Acum o oră
17:00
Forumul de la Davos, ocazie pentru R. Moldova să solicite de la mai marii lumii sprijinul de care are nevoie, afirmă experții # Moldova1
Participarea Republicii Moldova la Forumul Economic Mondial de la Davos, una dintre puținele platforme globale unde liderii politici și reprezentanții marilor companii se întâlnesc față în față, este importantă nu atât prin deciziile luate pe această platformă, cât prin vizibilitatea internațională și accesul direct la lideri politici, investitori și factori de decizie globali, susțin experții.
17:00
Dinamo București a obținut a 11-a victorie în Superliga românească de fotbal. În etapa a 22-a, „câinii roșii" au învins-o cu 1:0 acasă pe Universitatea Cluj și au urcat provizoriu pe locul 2 în clasament. Dinamo a repurtat a cincea victorie consecutivă pe teren propriu. Echipa condusă de croatul Željko Kopić a avut mai multe ocazii de gol, între care două bare, prin francezul Mamoudou Karamoko și Alexandru Musi.
Acum 2 ore
16:30
„Direcția nr. 5” | Pînzari, Cojocaru și Damir, alias „Holrio”, condamnați la închisoare în dosarul angajărilor fictive de la MAI # Moldova1
Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției, Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații (INI), desființate în 2019, și Dorin Damir, președintele Fighting & Entertainment Association (FEA), au fost condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
16:10
UTIL | Pregătirea adecvată a mașinii, frânarea și distanța optimă pot preveni accidentele pe timp de iarnă # Moldova1
Una dintre cele mai mari greșeli admise de conducătorii auto pe timp de iarnă este viteză neadaptată la condițiile de drum. Mulți șoferi circulă la fel ca vara, fără să țină cont de distanța de frânare, care crește considerabil, și de zece ori, atenționează specialiștii auto.
16:00
Exportatorii moldoveni pot continua livrările de fructe către UE: Problemele din sistemul TARIC au fost remediate # Moldova1
Exporturile de struguri, mere, prune și cireșe către Uniunea Europeană pot fi realizate în continuare în cadrul cotelor stabilite, care nu au fost atinse, și în regim preferențial, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). Autoritățile dau asigurări că deficiența tehnică ce a generat confuzii privind afișarea cotelor în sistemul TARIC al Comisiei Europene a fost remediată.
16:00
Un lot de 200 de kilograme de biscuiți, interzis de ANSA: Produsele au ajuns hrană pentru pești # Moldova1
Un lot de 200 de kilograme de biscuiți periculoși pentru sănătate a fost interzis comercializării de către inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Analizele de laborator au arătat depășirea nivelului maxim admisibil al acizilor grași trans, cele mai periculoase tipuri de grăsimi, care duc la apariția bolilor cardiovasculare, cerebrovasculare și oncologice.
15:40
Liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PCRM), Igor Dodon, a ales să sărbătorească Boboteaza la mănăstirea Solovețki din Federația Rusă. După ce a participat la slujbă, deputatul de la Chișinău s-a scăldat în apele Lacului Sfânt care se află în apropierea lăcașului.
Acum 4 ore
15:30
ULTIMA ORĂ | Pînzari, Cojocaru și Damir – condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive # Moldova1
Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției, Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații, și Dorin Damir, președintele FEA, au fost condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Decizia a fost pronunțată luni, 19 ianuarie, de instanța de judecată în lipsa inclupaților.
15:10
PSRM acuză MAN de utilizarea resurselor Primăriei Chișinău în interese de politice. Partidul lui Ceban îndeamnă socialiștii să voteze bugetul pentru 2026 # Moldova1
Conducerea Primăriei Chișinău ar fi transformat administrația municipală într-un instrument politic și ar folosi resursele administrative în interese de partid, acuză liderul fracțiunii municipale a Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Alexandr Odințov. De cealaltă parte, consilierii fracțiunii Mișcării Alternativa Națională (MAN), conduse de primarul Ion Ceban, afirmă că declarațiile socialiștilor ar avea drept scop distragerea atenției de la agenda ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC) care are pe ordinea de zi bugetul capitalei pentru anul 2026.
14:40
Îndură frig și dorm îmbrăcați în geci de iarnă: Mărturiile ucrainenilor care ajung cu trenul la Chișinău # Moldova1
Atacurile Rusiei au aruncat Ucraina într-o criză fără precedent. Rețeaua de alimentare cu energie electrică cedează din cauza frigului, la fel și țevile rețelelor termice sau cele de apă care îngheață în lipsa încălzirii. Oamenii îndură frig și dorm îmbrăcați în geci de iarnă. Ucrainenii care ajung la Chișinău vorbesc despre o situație extrem de dificilă, dar subliniază că sunt hotărâți să reziste.
14:30
VIDEO | Slujbă, de Bobotează, la Mănăstirea Țigănești: Câțiva creștini s-au scufundat în apa rece din curtea lăcașului # Moldova1
Creștinii ortodocși sărbătoresc, pe 19 ianuarie, Boboteaza pe stil vechi. În biserici au fost oficiate slujbe, iar preoții au împărțit enoriașilor agheasmă. Un alt obicei este scăldatul în ape reci. Zeci de credincioși au participat, luni, la slujba oficiată la Mănăstirea Țigănești.
14:30
Republica Moldova, reprezentată de premierul Munteanu și vicepremierul Osmochescu la Forumul de la Davos # Moldova1
Republica Moldova este reprezentată la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos de prim-ministrul Alexandru Munteanu și de viceprim-ministrul, Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Cei doi oficiali vor participa la lucrările forumului în perioada 19 - 22 ianuarie, anunță Guvernul.
14:20
„A adus Ceban FSB-ul în Primăria Chișinău?”: PAS cere anchetarea primarului capitalei. MAN: „Minciuni. Ne rezervăm dreptul de a ataca în judecată” # Moldova1
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) solicită instituțiilor specializate să investigheze activitatea primarului capitalei, Ion Ceban. Reprezentanții PAS îl acuză pe Ceban de „trădare de patrie”, făcând referire la informații care ar demonstra legături directe între edil și structuri afiliate serviciilor secrete ale Federației Ruse (FSB). Reprezentanții Mișcării Alternativa Națională (MAN) resping acuzațiile și amenință PAS-ul cu judecata.
14:00
Seria de 11 victorii consecutive este istorie: FC Barcelona a pierdut în fața echipei Real Sociedad # Moldova1
Surpriză de proporții în La Liga! Liderul clasamentului, FC Barcelona, a fost învinsă de Real Sociedad în ultimul meci din cadrul etapei a 20-a a primei divizii spaniole de fotbalului. În partida jucată la San Sebastián, echipa catalană a suferit prima înfrângere după 11 victorii consecutive. Echipa-gazdă a început în forță partida și a deschis scorul în minutul 32 prin Mikel Oyarzabal.
13:40
Planul municipal antidrog, supus dezbaterilor publice până la finele lunii ianuarie: Societatea civilă și experții, invitați să transmită propuneri # Moldova1
Regulamentul Planului municipal de prevenție și consum antidrog va fi supus dezbaterilor publice, începând cu săptămâna curentă, pe o platformă disponibilă pe pagina web a Primăriei Chișinău. Potrivit șefului adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS) din capitală, Andrei Pavaloi, consultările publice vor avea loc etapizat, pentru a asigura implicarea cât mai largă a societății civile.
Acum 6 ore
13:20
Substanțe psihotrope, distribuite în preajma universităților: Doi bărbați, reținuți la Chișinău # Moldova1
Un bărbat de 34 de ani a fost reținut pentru comercializarea substanțelor psihotrope pe teritoriul capitalei, de regulă în apropierea universităților din Chișinău. Oamenii legii au monitorizat timp de o lună activitatea bărbatului și au stabilit că acesta face parte dintr-un grup specializat în comercializarea drogurilor.
13:10
Echipa națională de fotbal a Senegalului a cucerit Cupa Africii pe Națiuni. În marea finală, după un meci epic de 120 de minute, „Leii din Teranga" au învins Marocul cu scorul de 1:0, marcând golul victoriei în minutul 95. Meciul disputat pe stadionul „Prințul Moulay Abdellah" din orașul Rabat a avut momente tensionate mai ales spre finalul timpului regulamentar.
13:00
Regulamentul parcărilor din Chișinău, pe ultima sută de metri: Urmează expertiza anticorupție și elaborarea metodologiei tarifare # Moldova1
Regulamentul privind parcările a epuizat etapa consultărilor publice și urmează a fi completat cu expertiza anticorupție, precum și cu metodologia tarifară, înainte de a fi supus aprobării Consiliului Municipal Chișinău (CMC), a anunțat viceprimarul capitalei, Ilie Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei din 19 ianuarie.
12:50
GALERIE FOTO | Selecția Națională Eurovision 2026, în imagini: Spectacol, emoții și culise # Moldova1
Selecția Națională Eurovision 2026, desfășurată pe 17 ianuarie la Arena Chișinău, a adunat pe aceeași scenă artiști din generații diferite, invitați speciali cu experiență pe scena internațională Eurovision și un public numeros, care a urmărit cu interes fiecare moment al competiției. Reportajul foto de mai jos surprinde atât prestațiile de pe scenă, cât și emoțiile din Camera verde și munca intensă din culise.
12:30
Maia Sandu, după întrevederea cu omologul albanez: „Pentru state mici ca ale noastre, apartenența la UE este o formă de protecție” # Moldova1
În contextul unui mediu regional tot mai instabil, extinderea Uniunii Europene (UE) și aderarea statelor candidate sunt privite de Republica Moldova și Albania nu doar ca procese de reformă, ci și ca instrumente esențiale de securitate și stabilitate. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu și de omologul său albanez, Bajram Begaj, pe 19 ianuarie, după întrevederea pe care au avut-o la Președinția R. Moldova.
12:20
Accident feroviar grav în Spania: Numărul morților urcă la 39, al răniților - la peste 200. MAE: Printre victime nu sunt și cetățeni ai R. Moldova # Moldova1
Cel puțin 39 de persoane au murit, dintre care unul chiar mecanicul de locomotivă, 170 au fost răniți ușor, 73 de persoane sunt spitalizate și 24 sunt rănite grav după ce două trenuri de mare viteză au deraiat în municipiul Adamuz (Córdoba, sudul Spaniei), au declarat pentru EFE surse din Garda Civilă și din Serviciul Regional de Urgență.
12:20
R. Moldova și Albania, unite pe drumul aderării: „Extinderea este o investiție strategică în securitatea Europei” # Moldova1
În contextul unui mediu regional tot mai instabil, extinderea Uniunii Europene (UE) și aderarea statelor candidate sunt privite de Republica Moldova și Albania nu doar ca procese de reformă, ci și ca instrumente esențiale de securitate și stabilitate. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu și de omologul său albanez, Bajram Begaj, pe 19 ianuarie, după întrevederea pe care au avut-o la Președinția R. Moldova.
12:10
Maia Sandu și Igor Grosu, mesaje de condoleanțe pentru poporul spaniol: „Suntem alături în aceste momente de doliu și pierdere cumplită” # Moldova1
R. Moldova este „alături de Spania în aceste momente de doliu”, după accidentul feroviar soldat cu 39 de morți și 170 de răniți. Președinta Maia Sandu și spicherul Igor Grosu au transmis luni, 19 ianuarie, mesaje de condoleanțe pentru poporul spaniol în legătură cu „această pierdere cumplită”.
12:00
Proiect de reabilitare a râului Bâc: Chișinăul a lansat licitația internațională pentru procurarea de echipamente specializate # Moldova1
Primăria Chișinău a lansat o licitație internațională pentru reabilitarea Râului Bâc, un proiect de amploare ce vizează consolidarea malurilor, modernizarea rețelelor de drenaj și reducerea riscului de inundații în oraș, implementat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Anunțul a fost făcut de primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei din 19 ianuarie.
11:50
Temperaturile negative se vor menține atât ziua, cât și noaptea, pe tot parcursul săptămânii curente. Datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat arată că acestea vor oscila între -17 și 0 grade Celsius.
Acum 8 ore
11:30
Două persoane și-au pierdut viața în urma unor incendii care au avut loc în raionul Călărași și municipiul Cahul. Potrivit pompierilor, tragediile ar fi fost provocate de nerespectarea regulilor de utilizare a instalațiilor electrice și a sobelor de încălzit.
11:10
Eurovision 2026, „cea mai mare producție” a TRM din ultimii ani și „un interes exploziv” pentru R. Moldova # Moldova1
Selecția Națională Eurovision 2026, desfășurată pe 17 ianuarie la Arena Chișinău, a fost cea mai amplă producție realizată, în ultimii ani de televiziunea publică atât din punct de vedere tehnic, cât și organizatoric, susțin reprezentanții „Teleradio-Moldova” (TRM). Într-o evaluare „la rece”, făcută după Finala Națională, conducerea TRM și producătorii concursului afirmă că ediția din acest an a atras interes internațional, a ridicat standardele de organizare și a pus bazele unei participări competitive a Republicii Moldova la Eurovision 2026 de la Viena.
11:00
În chimonou cântând despre R. Moldova sau versuri „din mai multe limbi”: Cum răspunde Satoshi criticilor de după victoria din Finala Națională Eurovision 2026 # Moldova1
Victoria lui Vlad Sabajuc, alias Satoshi, în Finala Națională Eurovision 2026, cu piesa „Viva, Moldova!”, a generat un val de reacții pe rețelele de socializare. Artistul a fost aplaudat pentru prestație, dar și criticat de unii internauți atât pentru ținuta purtată pe scenă (chimonou - n.r.), cât și pentru textul melodiei - „o adunătură de cuvinte din mai multe limbi”.
10:40
Mai puține apartamente vândute în Chișinău: „Aproape patru din cinci cumpărători au dispărut de pe piață” # Moldova1
Chișinăul a înregistrat o scădere drastică a numărului de tranzacții imobiliare. Potrivit datelor de la Cadastrul Bunurilor Imobile, în trimestrul patru din 2025 au fost vândute doar 999 de apartamente, față de 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, ceea ce înseamnă o scădere de 78.5% a numărului de tranzacții.
09:40
Răspunsul UE la amenințarea lui Trump privind Groenlanda: Taxe în valoare de 93 de miliarde de euro # Moldova1
Capitalele europene ar putea lovi SUA cu taxe în valoare de 93 de miliarde de euro sau ar putea restricționa accesul companiilor americane pe piața blocului, ca răspuns la amenințările președintelui american Donald Trump la adresa aliaților NATO care se opun campaniei sale de preluare a Groenlandei, relatează Financial Times (FT).
Acum 12 ore
09:20
Creștinii ortodocși sărbătoresc pe 19 ianuarie Boboteaza pe stil vechi. Această sărbătoare reprezintă botezul în apa Iordanului al Mântuitorului Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul la vârsta de 30 de ani.
09:10
„O nouă etapă în dezvoltarea concursului Eurovision”: Reacții după Finala Națională Eurovision 2026 # Moldova1
Victoria lui Satoshi în Finala Națională Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!”, a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare. Unii internauți cred că artistul are toate șansele să vină cu un premiu, alții sunt mai puțin optimiști. Și organizarea Selecției Naționale, la Arena Chișinău, de către Teleradio-Moldova, a stârnit reacții pozitive.
09:00
O persoană rănită după atacul nocturn asupra regiunii Odesa: dronele rusești au lovit infrastructura civilă # Moldova1
O persoană a fost rănită în urma atacului nocturn lansat de Federația Rusă asupra regiunii Odesa, în noaptea spre luni, 19 ianuarie. Informația a fost confirmată de autoritățile militare locale, care anunță pagube semnificative la infrastructura civilă și critică.
08:20
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi, 19 ianuarie, Boboteaza pe stil vechi. Această sărbătoare reprezintă botezul în apa Iordanului al Mântuitorului Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul la vârsta de 30 de ani.
07:50
Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, sistată temporar după declanșarea alarmei antiincendiu # Moldova1
Activitatea Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost sistată temporar sâmbătă seara, 18 ianuarie 2026, după declanșarea sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aerogării. Potrivit administrației aeroportului, incidentul s-a produs în jurul orei 22:40, după ce o persoană neidentificată a activat butonul de alarmă. Din motive de securitate, toți pasagerii și angajații au fost evacuați.
07:40
Accident feroviar grav în Spania: cel puțin 21 de morți și zeci de răniți după coliziunea a două trenuri de mare viteză # Moldova1
Cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite, dintre care aproximativ 30 se află în stare gravă, în urma unui grav accident feroviar produs duminică seara, 18 ianuarie, în sudul Spania. Tragedia a avut loc în localitatea Adamuz, din provincia Córdoba, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit după ce unul dintre ele a deraiat, notează El Pais.
07:30
Fermierii, despre beneficiile zăpezii pentru grâu: „Stratul de 10-15 centimetri protejează de ger” # Moldova1
Zăpada protejează grâul de toamnă de gerul din ultimele zile, acționând ca un strat natural de izolare care menține cultura în condiții optime. Fermierii din Drochia spun că starea grâului este foarte bună și că stratul de zăpadă ajută la păstrarea plantelor până în primăvară. Agricultorii speră la o recoltă bogată și sănătoasă, fără pierderi cauzate de ger sau dăunători.
07:20
Corespondență Dan Alexe | Groenlanda: „Lumea nu este supermarketul vostru”... reacția UE la amenințările lui Trump # Moldova1
Uniunea Europeană va organiza un summit special al liderilor celor 27 de țări membre, cel mai probabil pe 22 ianuarie, pentru a stabili o poziție comună în fața amenințărilor lui Donald Trump la adresa Groenlandei. Este ceea ce a anunțat duminică seara președintele Consiliului European, portughezul António Costa.
Acum 24 ore
21:30
Șeful Forțelor Armate din Ucraina: „Nu putem câștiga doar prin apărare, vom desfășura operațiuni ofensive” # Moldova1
Comandantul-șef al Forțelor Armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că Ucraina plănuiește noi operațiuni ofensive, deoarece victoria nu poate fi obținută doar prin apărare. El a menționat acest lucru într-un interviu.
21:10
Victoria lui Satoshi în Finala Națională Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!”, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Unii internauți cred că artistul are toate șansele să vină cu un premiu, alții sunt mai puțin optimiști. Organizarea Selecției Naționale, la Arena Chișinău, de către Moldova 1, a stârnit și aceasta reacții pozitive. Publicul din țară și cei care au urmărit evenimentul de acasă au apreciat nivelul producției, prestația concurenților și atmosfera creată în sală, care s-a simțit și dincolo de ecrane.
20:50
Uniunea Europeană (UE) și blocul economic Mercosur au semnat un acord comercial după 25 de ani de negocieri, în pofida protestelor fermierilor. Documentul va crea o piață de 700 de milioane de persoane și cea mai mare zonă de liber schimb la nivel global, reprezentând aproape 20% din Produsul Intern Brut global.
20:10
Ambasadorii țărilor membre ale Uniunii Europene (UE) se reunesc duminică seară, 18 ianuarie, de urgență la Bruxelles, pentru a discuta amenințarea președintelui Donald Trump de a impune tarife vamale aliaților care se opun dorinței sale de a prelua controlul asupra Groenlandei.
20:00
Alina Stremous a încheiat cu o evoluție modestă etapa Cupei Mondiale de biatlon, ce s-a desfășurat la Ruhpolding, în Germania. După ce s-a clasat pe treapta a 20-a în proba de sprint, reprezentanta Republicii Moldova, a ajuns la potoul cursei de urmărire pe distanța de 10 kilometri abia pe locul 42.
19:50
Regiunea Kamceatka și orașul Norilsk au fost îngropate în zăpadă, la propriu. Un ciclon puternic a adus ninsori record, iar în unele zone stratul de zăpadă a ajuns până la etajul nouă al clădirilor, potrivit imaginilor publicate de internauți pe rețele. Autoritățile anunță că cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar mai multe localități au fost paralizate de viscol și troiene.
19:10
Festivalul „Obiceiuri de Crăciun” la Comrat: costume populare autentice, colinde vechi și obiceiuri # Moldova1
La Comrat, magia sărbătorilor de iarnă plutește încă în aer. Zeci de copii și adulți au adus în fața publicului colinde în mai multe limbi și au demonstrat că tradițiile nu mor, dimpotrivă, sunt transmise din generație în generație. La Festivalul „Obiceiuri de Crăciun ediția 2026” au participat colective artistice din întreaga autonomie găgăuză.
18:30
Australian Open: Gabriela Ruse, Arina Sabalenka, Carlos Alcaraz și Alexander Zverev s-au calificat în turul 2 # Moldova1
Tenismena româncă Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 la Australian Open, primul turneu Mare Șlem al anului. În prima rundă, bucureșteanca a învins-o în două seturi, 6:4, 7:5 pe ucraineanca Daiana Iastremska. Românca a comis 5 duble greșeli, iar Iastremska a avut mai multe mingi direct câștigătoare, dar și mai multe erori neforțate.
18:00
Două troleibuze s-au ciocnit în capitală. RTEC: „Câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală” # Moldova1
Un accident rutier a avut loc duminică, 18 ianuarie, cu implicarea a două troleibuze, pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. În urma acestui caz, câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală.
Ieri
17:20
Creștinii ortodocși, la biserici pentru a lua Agheasma Mare: „Stropim în casă, bem dimineața” # Moldova1
Creștinii ortodocși sărbătoresc pe 18 ianuarie Ajunul Bobotezei pe stil vechi, una dintre cele mai importante zile premergătoare marii sărbători a Botezului Domnului. Potrivit tradiției, încă de la primele ore ale dimineții, credincioșii au mers la biserici pentru a participa la slujbe și pentru a lua Agheasma Mare. Ajunul Bobotezei este marcat și de post aspru și rugăciune.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.