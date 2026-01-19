Seria de 11 victorii consecutive este istorie: FC Barcelona a pierdut în fața echipei Real Sociedad
Moldova1, 19 ianuarie 2026 14:00
Surpriză de proporții în La Liga! Liderul clasamentului, FC Barcelona, a fost învinsă de Real Sociedad în ultimul meci din cadrul etapei a 20-a a primei divizii spaniole de fotbalului. În partida jucată la San Sebastián, echipa catalană a suferit prima înfrângere după 11 victorii consecutive. Echipa-gazdă a început în forță partida și a deschis scorul în minutul 32 prin Mikel Oyarzabal.
• • •
Planul municipal antidrog, supus dezbaterilor publice până la finele lunii ianuarie: Societatea civilă și experții, invitați să transmită propuneri # Moldova1
Regulamentul Planului municipal de prevenție și consum antidrog va fi supus dezbaterilor publice, începând cu săptămâna curentă, pe o platformă disponibilă pe pagina web a Primăriei Chișinău. Potrivit șefului adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS) din capitală, Andrei Pavaloi, consultările publice vor avea loc etapizat, pentru a asigura implicarea cât mai largă a societății civile.
Substanțe psihotrope, distribuite în preajma universităților: Doi bărbați, reținuți la Chișinău # Moldova1
Un bărbat de 34 de ani a fost reținut pentru comercializarea substanțelor psihotrope pe teritoriul capitalei, de regulă în apropierea universităților din Chișinău. Oamenii legii au monitorizat timp de o lună activitatea bărbatului și au stabilit că acesta face parte dintr-un grup specializat în comercializarea drogurilor.
Echipa națională de fotbal a Senegalului a cucerit Cupa Africii pe Națiuni. În marea finală, după un meci epic de 120 de minute, „Leii din Teranga" au învins Marocul cu scorul de 1:0, marcând golul victoriei în minutul 95. Meciul disputat pe stadionul „Prințul Moulay Abdellah" din orașul Rabat a avut momente tensionate mai ales spre finalul timpului regulamentar.
Regulamentul parcărilor din Chișinău, pe ultima sută de metri: Urmează expertiza anticorupție și elaborarea metodologiei tarifare # Moldova1
Regulamentul privind parcările a epuizat etapa consultărilor publice și urmează a fi completat cu expertiza anticorupție, precum și cu metodologia tarifară, înainte de a fi supus aprobării Consiliului Municipal Chișinău (CMC), a anunțat viceprimarul capitalei, Ilie Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei din 19 ianuarie.
GALERIE FOTO | Selecția Națională Eurovision 2026, în imagini: Spectacol, emoții și culise # Moldova1
Selecția Națională Eurovision 2026, desfășurată pe 17 ianuarie la Arena Chișinău, a adunat pe aceeași scenă artiști din generații diferite, invitați speciali cu experiență pe scena internațională Eurovision și un public numeros, care a urmărit cu interes fiecare moment al competiției. Reportajul foto de mai jos surprinde atât prestațiile de pe scenă, cât și emoțiile din Camera verde și munca intensă din culise.
Maia Sandu, după întrevederea cu omologul albanez: „Pentru state mici ca ale noastre, apartenența la UE este o formă de protecție” # Moldova1
În contextul unui mediu regional tot mai instabil, extinderea Uniunii Europene (UE) și aderarea statelor candidate sunt privite de Republica Moldova și Albania nu doar ca procese de reformă, ci și ca instrumente esențiale de securitate și stabilitate. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu și de omologul său albanez, Bajram Begaj, pe 19 ianuarie, după întrevederea pe care au avut-o la Președinția R. Moldova.
Accident feroviar grav în Spania: Numărul morților urcă la 39, al răniților - la peste 200. MAE: Printre victime nu sunt și cetățeni ai R. Moldova # Moldova1
Cel puțin 39 de persoane au murit, dintre care unul chiar mecanicul de locomotivă, 170 au fost răniți ușor, 73 de persoane sunt spitalizate și 24 sunt rănite grav după ce două trenuri de mare viteză au deraiat în municipiul Adamuz (Córdoba, sudul Spaniei), au declarat pentru EFE surse din Garda Civilă și din Serviciul Regional de Urgență.
Maia Sandu și Igor Grosu, mesaje de condoleanțe pentru poporul spaniol: „Suntem alături în aceste momente de doliu și pierdere cumplită” # Moldova1
R. Moldova este „alături de Spania în aceste momente de doliu”, după accidentul feroviar soldat cu 39 de morți și 170 de răniți. Președinta Maia Sandu și spicherul Igor Grosu au transmis luni, 19 ianuarie, mesaje de condoleanțe pentru poporul spaniol în legătură cu „această pierdere cumplită”.
Proiect de reabilitare a râului Bâc: Chișinăul a lansat licitația internațională pentru procurarea de echipamente specializate # Moldova1
Primăria Chișinău a lansat o licitație internațională pentru reabilitarea Râului Bâc, un proiect de amploare ce vizează consolidarea malurilor, modernizarea rețelelor de drenaj și reducerea riscului de inundații în oraș, implementat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Anunțul a fost făcut de primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei din 19 ianuarie.
Temperaturile negative se vor menține atât ziua, cât și noaptea, pe tot parcursul săptămânii curente. Datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat arată că acestea vor oscila între -17 și 0 grade Celsius.
Două persoane și-au pierdut viața în urma unor incendii care au avut loc în raionul Călărași și municipiul Cahul. Potrivit pompierilor, tragediile ar fi fost provocate de nerespectarea regulilor de utilizare a instalațiilor electrice și a sobelor de încălzit.
Eurovision 2026, „cea mai mare producție” a TRM din ultimii ani și „un interes exploziv” pentru R. Moldova # Moldova1
Selecția Națională Eurovision 2026, desfășurată pe 17 ianuarie la Arena Chișinău, a fost cea mai amplă producție realizată, în ultimii ani de televiziunea publică atât din punct de vedere tehnic, cât și organizatoric, susțin reprezentanții „Teleradio-Moldova” (TRM). Într-o evaluare „la rece”, făcută după Finala Națională, conducerea TRM și producătorii concursului afirmă că ediția din acest an a atras interes internațional, a ridicat standardele de organizare și a pus bazele unei participări competitive a Republicii Moldova la Eurovision 2026 de la Viena.
În chimonou cântând despre R. Moldova sau versuri „din mai multe limbi”: Cum răspunde Satoshi criticilor de după victoria din Finala Națională Eurovision 2026 # Moldova1
Victoria lui Vlad Sabajuc, alias Satoshi, în Finala Națională Eurovision 2026, cu piesa „Viva, Moldova!”, a generat un val de reacții pe rețelele de socializare. Artistul a fost aplaudat pentru prestație, dar și criticat de unii internauți atât pentru ținuta purtată pe scenă (chimonou - n.r.), cât și pentru textul melodiei - „o adunătură de cuvinte din mai multe limbi”.
Mai puține apartamente vândute în Chișinău: „Aproape patru din cinci cumpărători au dispărut de pe piață” # Moldova1
Chișinăul a înregistrat o scădere drastică a numărului de tranzacții imobiliare. Potrivit datelor de la Cadastrul Bunurilor Imobile, în trimestrul patru din 2025 au fost vândute doar 999 de apartamente, față de 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, ceea ce înseamnă o scădere de 78.5% a numărului de tranzacții.
Răspunsul UE la amenințarea lui Trump privind Groenlanda: Taxe în valoare de 93 de miliarde de euro # Moldova1
Capitalele europene ar putea lovi SUA cu taxe în valoare de 93 de miliarde de euro sau ar putea restricționa accesul companiilor americane pe piața blocului, ca răspuns la amenințările președintelui american Donald Trump la adresa aliaților NATO care se opun campaniei sale de preluare a Groenlandei, relatează Financial Times (FT).
Creștinii ortodocși sărbătoresc pe 19 ianuarie Boboteaza pe stil vechi. Această sărbătoare reprezintă botezul în apa Iordanului al Mântuitorului Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul la vârsta de 30 de ani.
„O nouă etapă în dezvoltarea concursului Eurovision”: Reacții după Finala Națională Eurovision 2026 # Moldova1
Victoria lui Satoshi în Finala Națională Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!”, a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare. Unii internauți cred că artistul are toate șansele să vină cu un premiu, alții sunt mai puțin optimiști. Și organizarea Selecției Naționale, la Arena Chișinău, de către Teleradio-Moldova, a stârnit reacții pozitive.
O persoană rănită după atacul nocturn asupra regiunii Odesa: dronele rusești au lovit infrastructura civilă # Moldova1
O persoană a fost rănită în urma atacului nocturn lansat de Federația Rusă asupra regiunii Odesa, în noaptea spre luni, 19 ianuarie. Informația a fost confirmată de autoritățile militare locale, care anunță pagube semnificative la infrastructura civilă și critică.
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi, 19 ianuarie, Boboteaza pe stil vechi. Această sărbătoare reprezintă botezul în apa Iordanului al Mântuitorului Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul la vârsta de 30 de ani.
Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, sistată temporar după declanșarea alarmei antiincendiu # Moldova1
Activitatea Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost sistată temporar sâmbătă seara, 18 ianuarie 2026, după declanșarea sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aerogării. Potrivit administrației aeroportului, incidentul s-a produs în jurul orei 22:40, după ce o persoană neidentificată a activat butonul de alarmă. Din motive de securitate, toți pasagerii și angajații au fost evacuați.
Accident feroviar grav în Spania: cel puțin 21 de morți și zeci de răniți după coliziunea a două trenuri de mare viteză # Moldova1
Cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite, dintre care aproximativ 30 se află în stare gravă, în urma unui grav accident feroviar produs duminică seara, 18 ianuarie, în sudul Spania. Tragedia a avut loc în localitatea Adamuz, din provincia Córdoba, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit după ce unul dintre ele a deraiat, notează El Pais.
Fermierii, despre beneficiile zăpezii pentru grâu: „Stratul de 10-15 centimetri protejează de ger” # Moldova1
Zăpada protejează grâul de toamnă de gerul din ultimele zile, acționând ca un strat natural de izolare care menține cultura în condiții optime. Fermierii din Drochia spun că starea grâului este foarte bună și că stratul de zăpadă ajută la păstrarea plantelor până în primăvară. Agricultorii speră la o recoltă bogată și sănătoasă, fără pierderi cauzate de ger sau dăunători.
Corespondență Dan Alexe | Groenlanda: „Lumea nu este supermarketul vostru”... reacția UE la amenințările lui Trump # Moldova1
Uniunea Europeană va organiza un summit special al liderilor celor 27 de țări membre, cel mai probabil pe 22 ianuarie, pentru a stabili o poziție comună în fața amenințărilor lui Donald Trump la adresa Groenlandei. Este ceea ce a anunțat duminică seara președintele Consiliului European, portughezul António Costa.
Șeful Forțelor Armate din Ucraina: „Nu putem câștiga doar prin apărare, vom desfășura operațiuni ofensive” # Moldova1
Comandantul-șef al Forțelor Armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că Ucraina plănuiește noi operațiuni ofensive, deoarece victoria nu poate fi obținută doar prin apărare. El a menționat acest lucru într-un interviu.
Victoria lui Satoshi în Finala Națională Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!”, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Unii internauți cred că artistul are toate șansele să vină cu un premiu, alții sunt mai puțin optimiști. Organizarea Selecției Naționale, la Arena Chișinău, de către Moldova 1, a stârnit și aceasta reacții pozitive. Publicul din țară și cei care au urmărit evenimentul de acasă au apreciat nivelul producției, prestația concurenților și atmosfera creată în sală, care s-a simțit și dincolo de ecrane.
Uniunea Europeană (UE) și blocul economic Mercosur au semnat un acord comercial după 25 de ani de negocieri, în pofida protestelor fermierilor. Documentul va crea o piață de 700 de milioane de persoane și cea mai mare zonă de liber schimb la nivel global, reprezentând aproape 20% din Produsul Intern Brut global.
Ambasadorii țărilor membre ale Uniunii Europene (UE) se reunesc duminică seară, 18 ianuarie, de urgență la Bruxelles, pentru a discuta amenințarea președintelui Donald Trump de a impune tarife vamale aliaților care se opun dorinței sale de a prelua controlul asupra Groenlandei.
Alina Stremous a încheiat cu o evoluție modestă etapa Cupei Mondiale de biatlon, ce s-a desfășurat la Ruhpolding, în Germania. După ce s-a clasat pe treapta a 20-a în proba de sprint, reprezentanta Republicii Moldova, a ajuns la potoul cursei de urmărire pe distanța de 10 kilometri abia pe locul 42.
Regiunea Kamceatka și orașul Norilsk au fost îngropate în zăpadă, la propriu. Un ciclon puternic a adus ninsori record, iar în unele zone stratul de zăpadă a ajuns până la etajul nouă al clădirilor, potrivit imaginilor publicate de internauți pe rețele. Autoritățile anunță că cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar mai multe localități au fost paralizate de viscol și troiene.
Festivalul „Obiceiuri de Crăciun” la Comrat: costume populare autentice, colinde vechi și obiceiuri # Moldova1
La Comrat, magia sărbătorilor de iarnă plutește încă în aer. Zeci de copii și adulți au adus în fața publicului colinde în mai multe limbi și au demonstrat că tradițiile nu mor, dimpotrivă, sunt transmise din generație în generație. La Festivalul „Obiceiuri de Crăciun ediția 2026” au participat colective artistice din întreaga autonomie găgăuză.
Australian Open: Gabriela Ruse, Arina Sabalenka, Carlos Alcaraz și Alexander Zverev s-au calificat în turul 2 # Moldova1
Tenismena româncă Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 la Australian Open, primul turneu Mare Șlem al anului. În prima rundă, bucureșteanca a învins-o în două seturi, 6:4, 7:5 pe ucraineanca Daiana Iastremska. Românca a comis 5 duble greșeli, iar Iastremska a avut mai multe mingi direct câștigătoare, dar și mai multe erori neforțate.
Două troleibuze s-au ciocnit în capitală. RTEC: „Câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală” # Moldova1
Un accident rutier a avut loc duminică, 18 ianuarie, cu implicarea a două troleibuze, pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. În urma acestui caz, câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală.
Creștinii ortodocși, la biserici pentru a lua Agheasma Mare: „Stropim în casă, bem dimineața” # Moldova1
Creștinii ortodocși sărbătoresc pe 18 ianuarie Ajunul Bobotezei pe stil vechi, una dintre cele mai importante zile premergătoare marii sărbători a Botezului Domnului. Potrivit tradiției, încă de la primele ore ale dimineții, credincioșii au mers la biserici pentru a participa la slujbe și pentru a lua Agheasma Mare. Ajunul Bobotezei este marcat și de post aspru și rugăciune.
Grigore Vieru, poetul care a devenit simbol al Mișcării de Eliberare Națională a Basarabiei, rămâne și astăzi, la 17 ani de la trecerea sa în eternitate, o figură emblematică pentru neamul românesc. Marele poet a fost comemorat în localitatea sa natală, Pererâta, raionul Briceni. Prietenii săi și primele cititoare ale operei sale au depănat amintiri pe care nu le vor uita niciodată.
Georgianul Nika Egadze a cucerit în premieră titlul de campion european la patinaj artistic, după un program liber deosebit cu care și-a depășit adversarii. Aflat în fruntea clasamentului după programul scurt, discipolul antrenoarei Eteri Tutberidze și al cărui coregraf este francezul Benoît Richaud, a câștigat și programul liber.
Microbuz din R. Moldova, implicat în accident în România. Doi pasageri, răniți. MAE: „Starea lor este satisfăcătoare” # Moldova1
Un microbuz care circula din Republica Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier între localitățile Ilișești și Păltinoasa din județul Suceava, România. În microbuz se aflau 11 persoane, doi pasageri au fost răniți și transportați la spital.
Regele umorului moldovenesc, Gheorghe Urschi, împlinește duminică, 18 ianuarie, vârsta de 78 de ani. Maestrul este și rămâne un reper al culturii naționale, a menționat într-o postare Direcția generală cultură și patrimoniu cultural.
Pasiunea pentru gătit, transformată în „binefacere” | Cristina Spînu oferă prânzuri calde de mai bine de șase ani # Moldova1
Pentru a crede în bine, trebuie să începi să-l faci. Acesta este și crezul Cristinei Spînu, care de mai bine de șase ani este aproape de persoanele nevoiașe, oferindu-le prânzuri calde. Pasionată de prepararea bucatelor, femeia a transformat această îndeletnicire într-o cauză socială și a fondat Organizația Obștească „Frigider Comunitar”, susținută din donații.
Pilotul qatarez Nasser Al-Attiyah de la Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar, la clasa auto, după a 13-a și ultima etapă a acestei curse legendare, ce a avut startul și sosirea în orașul Yanbu din Arabia Saudită și care a fost câștigată de suedezul Mattias Ekstrom de la Ford Racing.
Rapid București a revenit în fotoliul de lider al clasamentului Superligii românești de fotbal # Moldova1
Rapid București a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În etapa a 22-a, „alb-vișiniii" au învins cu 1:0 pe teren propriu concitatina Metaloglobus. Alexandru Dobre a marcat singurul gol al meciului în minutul 79. Constantin Grameni i-a pasat în careu, iar atacantul a înscris fără probleme, după care a sărbătorit într-un mod original.
Un nou atac cu drone la granița României. Autoritățile române au fost din nou în alertă după ce porturile ucrainene de la Dunăre au fost atacate, informează Euronews.
Microbuz din R. Moldova, implicat într-un accident în județul Suceava. Doi pasageri, transportați la spital # Moldova1
Un microbuz care circula din Republica Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier între localitățile Ilișești și Păltinoasa din județul Suceava, România. În microbuz se aflau 11 persoane, doi pasageri au fost răniți și transportați la spital.
Nou-născut „gigant”, născut la Chișinău: 62 de centimetri lungime și greutate de peste 5 kilograme # Moldova1
Un bebeluș „gigant” a fost adus pe lume la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din capitală. Băiețelul, cu greutatea de 5 kilograme și 20 de grame, s-a născut pe cale naturală. Mama sa este interpreta de muzică populară Olga Istrati, care mai are acasă încă doi băieți.
Pe parcursul nopții s-au înregistrat ninsori slabe în sudul țării, în sectoarele Cimișlia, Comrat și Sănătăuca, unde drumarii au intervenit cu lucrări de combatere a lunecușului. Pentru desfășurarea lucrărilor au fost răspândite 59 de tone de sare tehnică.
România a primit o invitație de la Donald Trump să devină membră a „Consiliului pentru Pace” # Moldova1
Președintele american, Donald Trump i-a trimis o scrisoare președintelui român, Nicușor Dan, în care invită România să devină membră a „Consiliului pentru Pace”. Statele Unite (SUA) vor să extindă mandatul unui „Consiliu pentru Pace” inițial creat pentru Fâșia Gaza, astfel încât să includă și alte zone fierbinți ale lumii, precum Ucraina și Venezuela, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.
Acces limitat în anumite locuri din Chișinău, în legătură cu vizita președintelui Albaniei # Moldova1
Accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală este limitat, în perioada 18-20 ianuarie. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președintelui Republicii Albania, Bajram Begaj.
Pronunțarea numelor proprii la radio și TV este întotdeauna un compromis între snobism și forma aproximativ corectă fonetic, evitând efortul grotesc sau căznit. Astfel, pentru a începe cu unul din exemplele cele mai frecvente, mulți jurnaliști, mai ales plasați în post la Bruxelles sunt judecați după felul in care pronunță Briussel sau Briucssel… Se crede că cine spune cu -CS- ar fi un țăran sau un incult.
Ucraina, atacată cu peste 200 de drone în timpul nopții. Întreruperi continue ale furnizării de căldură și electricitate # Moldova1
Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis cinci civili și au rănit cel puțin 30 de persoane în ultimele 24 de ore. Ucraina se confruntă cu frig intens și întreruperi continue ale furnizării de căldură și electricitate în urma multiplelor atacuri asupra sectorului energetic, ceea ce a determinat declararea stării de urgență la începutul acestei săptămâni.
