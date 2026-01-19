Tradiție de Bobotează| Preoții au mers pe la casele oamenilor pentru a vesti Botezul lui Iisus

07:40

Cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite, dintre care aproximativ 30 se află în stare gravă, în urma unui grav accident feroviar produs duminică seara, 18 ianuarie, în sudul Spania. Tragedia a avut loc în localitatea Adamuz, din provincia Córdoba, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit după ce unul dintre ele a deraiat, notează El Pais.