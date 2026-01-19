Viorel Cernăuțeanu: Dorin Damir a fost reținut, după pronunțarea sentinței
Realitatea.md, 19 ianuarie 2026 18:40
Dorin Damir a fost reținut, după pronunțarea sentinței. Informația a fost confirmată pentru IPN de către șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu. Președintele asociației FEA și finul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Aceste, împreună cu Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocari, a fost găsit vinovat de abuz de serviciu […] Articolul Viorel Cernăuțeanu: Dorin Damir a fost reținut, după pronunțarea sentinței apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
18:50
Liderii UE se reunesc joi la Bruxelles, pentru un summit extraordinar. Discuțiile vor viza relațiile cu SUA și situația din Groenlanda. Anunțul vine după ce, în ajun, a avut loc o reuniune a ambasadorilor permanenți ai UE la care s-a discutat despre posibile măsuri de represalii împotriva Washingtonului. Comisia Europeană a anunțat că este „pregătită […] Articolul Summit extraordinar al liderilor europeni, pentru a discuta despre relațiile cu SUA apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
18:40
Dorin Damir a fost reținut, după pronunțarea sentinței. Informația a fost confirmată pentru IPN de către șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu. Președintele asociației FEA și finul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Aceste, împreună cu Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocari, a fost găsit vinovat de abuz de serviciu […] Articolul Viorel Cernăuțeanu: Dorin Damir a fost reținut, după pronunțarea sentinței apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
18:20
S-a trezit însetat și s-a grăbit să bea ce găsise! Un tânăr a ajuns la spital, după ce a încurcat benzina cu alt lichid # Realitatea.md
Un tânăr din Rîbnița a ajuns la spital, după ce a băut din greșeală benzină. Bărbatul de 26 de ani s-a trezit însetat și a luat de pe polița din bucătărie o sticlă. Incidentul s-a produs pe 17 ianuarie. Conform autorităților autoproclamate, după câteva înghițituri, persoana a înțeles că a băut benzină. Pentru cele mai […] Articolul S-a trezit însetat și s-a grăbit să bea ce găsise! Un tânăr a ajuns la spital, după ce a încurcat benzina cu alt lichid apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
VIDEO Realitatea Săptămânii: Agheasma, între credință și știință. Unde se întâlnesc rugăciunea și rațiunea # Realitatea.md
În fiecare an, de Bobotează, mii de oameni merg la biserică pentru a lua agheasmă – apa sfințită despre care credincioșii spun că aduce binecuvântare, protecție și vindecare. Unii o păstrează tot anul în casă, alții o folosesc atunci când se simt rău sau trec prin momente dificile. Dar ce este, de fapt, agheasma? Ce […] Articolul VIDEO Realitatea Săptămânii: Agheasma, între credință și știință. Unde se întâlnesc rugăciunea și rațiunea apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Ambasadoarea UE la Chișinău lansează dialog cu opoziție: Costiuc, primul la discuție # Realitatea.md
Ambasadoarea UE în Republica Moldova Iwona Piórko a lansat o serie de întâlniri cu liderii opoziției parlamentare. Oficiala menționează astfel rolul dialogului pluralist în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană, conform serviciului de presă al Delegației UE. Primul reprezentant al opoziției care a discutat cu Iwono Piorko este liderului partidului „Democrația Acasă” […] Articolul Ambasadoarea UE la Chișinău lansează dialog cu opoziție: Costiuc, primul la discuție apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
18:00
Lukașenko a primit o invitație din partea lui Trump pentru Consiliul pentru Pace din Gaza # Realitatea.md
Președinte al Belarusului, Alexander Lukașenko, a primit o invitație din partea președintelui american Donald Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace din Gaza, potrivit declarațiilor făcute de Ruslan Varankov, reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe din Belarus, citat de presa belarusă. Partea belarusă a „apreciat foarte mult” propunerea SUA, a declarat un oficial al Ministerului […] Articolul Lukașenko a primit o invitație din partea lui Trump pentru Consiliul pentru Pace din Gaza apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Alegerile Adunării Populare: Peste 2 zile, în Găgăuzia începe depunerea actelor de înregistrare # Realitatea.md
În 2 zile, în Găgăuzia începe perioada de înregistrare pentru alegerile în Adunarea Populară. Scrutinul urmează să aibă loc pe 22 martie. Comisia electorală de la Comrat a examinat și aprobat deciziile privind pregătirea și desfășurarea procesului electoral, potrivit corespondentului IPN din regiune. Recepționarea documentelor pentru grupurile de inițiativă va avea loc în perioada 21 ianuarie […] Articolul Alegerile Adunării Populare: Peste 2 zile, în Găgăuzia începe depunerea actelor de înregistrare apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Kirill Dmitriev, emisarul lui Putin, va participa la discuții cu oficialii americani la Davos # Realitatea.md
Emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kiril Dmitriev, va călători în stațiunea elvețiană Davos în această săptămână și va avea întâlniri cu membrii delegației americane în marja Forumului Economic Mondial, au declarat pentru Reuters. Principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat duminică că discuțiile cu oficialii americani privind o soluționare a războiului cu […] Articolul Kirill Dmitriev, emisarul lui Putin, va participa la discuții cu oficialii americani la Davos apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
16:50
56 de milioane de lei din bugetul Moldovei pentru organizații internaționale în 2026 – cine sunt beneficiarii # Realitatea.md
Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe proiectul de hotărâre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2026 a cotizațiilor de membru față de organizațiile internaționale. Documentul, elaborat de Ministerul Finanțelor, prevede alocarea unei sume totale de 56,4 milioane de lei, bani care vor fi direcționați către 56 de organizații internaționale și regionale, […] Articolul 56 de milioane de lei din bugetul Moldovei pentru organizații internaționale în 2026 – cine sunt beneficiarii apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Un focar de gripă aviară a fost confirmat la lebede. Consiliul Raional Telenești anunță că acesta a izbucnit în extravilanul localității Brînzenii Noi, pe perimetrul râului Răut. „În urma ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale din 16 ianuarie 2025, motivul convocării fiind confirmarea unui focar de Gripă Aviară (GA) în extravilanul localității Brînzenii Noi, raionul Telenești, […] Articolul Alertă în raionul Telenești! Un focar de gripă aviară a fost confirmat la lebede apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Detalii șocante despre crima de la Cruglic: Victima a fost chemată la întâlnire, bătută crunt și acoperită cu omăt # Realitatea.md
Victima crimei de la Cruglic este o persoană din comunitatea LGBT, conform șefei centrului Genderdoc-M, Angelica Frolov. Persoana a fost chemată la întâlnire, bătută fără milă, jefuită, apoi lăsată să zacă în zăpadă. Frolov a scris pe rețelele de socializate că victima a făcut cunoștință cu unul dintre agresori prin intermediul unei aplicații speciale, pentru […] Articolul Detalii șocante despre crima de la Cruglic: Victima a fost chemată la întâlnire, bătută crunt și acoperită cu omăt apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Un tânăr român aflat în trenul care a deraiat în Andaluzia, Spania, vorbea cu familia prin videoconferință în momentul impactului, când telefonul i-a fost smuls din mână. Au urmat câteva ore de anxietate până când familia a aflat că el este bine și că a supraviețuit accidentului, scrie stirileprotv.ro. Rudele și prietenii celorlalți pasageri așteaptă […] Articolul Un cetățean român a supraviețuit accidentului terifiant de tren din Spania apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Roger Allers, realizatorul care a co-regizat celebrul film de animație Disney „Regele Leu”, a murit duminică, 18 ianuarie, la vârsta de 76 de ani. „Sunt profund întristat de vestea că prietenul nostru Roger Allers a plecat în următoarea sa călătorie”, a scris Bossert. „Tocmai am schimbat e-mailuri săptămâna trecută, în timp ce el călătorea în […] Articolul Doliu la Disney: co-regizorul Roger Allers a murit la 76 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Dorin Damir, condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la MAI # Realitatea.md
Dorin Damir a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare – abuz de serviciu și fals în acte – și condamnat la trei ani de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, instanța l-a achitat pe Damir pe alte trei capete de acuzare și a dispus plasarea acestuia […] Articolul Dorin Damir, condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la MAI apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Procesul „kuliok”. Bătrîncea, Greceanîi, Ceban și Furculiță vor fi audiați ca martori ai apărării. Lista celorlalți # Realitatea.md
Mai mulți foști deputați și actuali oficiali vor fi audiați ca martori ai apărării în dosarul cunoscut sub numele generic „kuliok”. Instanța a aprobat lista celor 36 de persoane, dintre 62 propuse de avocați. Magistrații de la Curtea Supremă de Justiție au acceptat să fie audiate inclusiv următoarele persoane: Artur Gumeniuc, Ion Ceban, Maxim Lebedinschi, […] Articolul Procesul „kuliok”. Bătrîncea, Greceanîi, Ceban și Furculiță vor fi audiați ca martori ai apărării. Lista celorlalți apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Un camion s-a răsturnat astăzi, 19 ianuarie, pe traseul R6, raionul Telenești. Potrivit poliției, la volanul autovehicului de model Iveco se afla un șofer de 47 de ani, care a pierdut controlul asupra volanului într-o curbă. În urma derapajului, cisterna atașată camionului s-a decuplat. Aceasta era goală, astfel că nu au fost înregistrate scurgeri sau […] Articolul VIDEO Accident violent la Telenești! Un camion s-a răsturnat într-o curbă apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Eleganță la altitudine, transformată într-o operațiune de salvare mai puțin obișnuită, care a fost remarcată în acest weekend pe Masivul Postăvaru, unde au intervenit jandarmii montani din România. Intervenția nu a vizat turiști rătăciți sau persoane aflate în dificultate din cauza condițiilor meteo, ci o situație atipică apărută chiar pe pârtia de schi, unde o […] Articolul VIDEO Femeie în fustă pe pârtia din Postăvaru, coborâtă de jandarmii montani apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
15:00
Cum îți înveți copilul să economisească de mic: cursul care transformă joaca în educație financiară # Realitatea.md
Copiii cu vârste între 8 și 12 ani pot deprinde bazele educației financiare. Acest lucru este posibil datorită cursului „Banii pe înțelesul copiilor”, lansat de compania Double Case Junior. Programul cuprinde 13 lecții, organizate câte două în fiecare zi de sâmbătă, iar fiecare participant primește un pachet didactic care include manual și caiet de sarcini, […] Articolul Cum îți înveți copilul să economisească de mic: cursul care transformă joaca în educație financiară apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Liderul PSRM, Igor Dodon, a respectat și în acest an tradiția de a se scălda în ape reci, de Bobotează. De această dată, fostul președinte a mers în Federația Rusă, la doar 160 de km de Cercul Polar. ”În acest an, de sărbătoarea Botezului Domnului, am avut ocazia să particip la slujba religioasă și procesiunea […] Articolul Igor Dodon s-a dus ”să se purifice” în Rusia: Baie de Boboteaza la Cercul Polar apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Consilierii PAS din CMC îl acuză pe Ion Ceban de trădare. Reacția aleșilor locali din MAN # Realitatea.md
Consilierii PAS din Consiliul Municipal Chișinău îl acuză pe Ion Ceban de trădare și presupuse relații cu FBS. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, aleșii locali menționând și un acord semnat de edil în 2020, cu un fond de investiții rusesc. Membrii PAS afirmă că declarațiile lor se bazează pe informații […] Articolul Consilierii PAS din CMC îl acuză pe Ion Ceban de trădare. Reacția aleșilor locali din MAN apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, accidentat la schi. ”Revenirea se amână!” # Realitatea.md
Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova în România, a anunțat că revenirea sa la București va fi amânată din cauza unui accident de schi. Informația a fost făcută publică de diplomatul moldovean într-o postare adresată prietenilor, partenerilor și colegilor din România. Potrivit lui Victor Chirilă, data de 29 ianuarie va marca finalul mandatului său de ambasador […] Articolul Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, accidentat la schi. ”Revenirea se amână!” apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
O femeie a fost ucisă, iar cel puțin patru persoane, printre care și un polițist, au fost rănite în urma unui atac produs la primăria localității Chribska, în nordul Cehiei, informează MediaFax. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de luni, 19 ianuarie, conform autorităților locale. Forțele de ordine au intervenit rapid, iar clădirea primăriei […] Articolul Atac armat la o primărie din Cehia: o femeie ucisă și patru persoane rănite apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Premierul Munteanu pleacă la Davos. Va reprezenta Moldova la Forumul Economic, împreună cu un ministru # Realitatea.md
Alexandru Munteanu și Eugen Osmochescu pleacă la Davos. Oficialii vor reprezenta Moldova la cea de-a 56-a reuniunea a Forumului Economic Mondial. Premierul are planificate mai multe întrevederi bilaterale cu lideri politici și reprezentanți ai companiilor internaționale cu potențial investițional în țara noastră. În discuțiile cu investitorii, conducerea Guvernului intenționează să promoveze Republica Moldova drept un […] Articolul Premierul Munteanu pleacă la Davos. Va reprezenta Moldova la Forumul Economic, împreună cu un ministru apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Biscuiți cu exces de acizi grași trans, retrași de ANSA. Lotul nu a fost comercializat consumatorilor # Realitatea.md
Un lot de 200 kg de biscuiți neconformi, care depășea nivelul maxim admisibil al acizilor grași trans și prezenta nereguli în declarația nutrițională, inclusiv lipsa informațiilor obligatorii de pe etichetă, a fost reținut de ANSA. Biscuiții nu au fost comercializați consumatorilor și au fost utilizați, în cantități reduse și în condiții controlate, ca hrană pentru […] Articolul Biscuiți cu exces de acizi grași trans, retrași de ANSA. Lotul nu a fost comercializat consumatorilor apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Nepalezi, angajați ilegal la o fermă din Nisporeni. Ce a declarat angajatorul autorităților # Realitatea.md
Patru nepalezi au fost depistați muncind ilegal la o fermă din raionul Nisporeni. Polițiștii de frontieră au stabilit că aceștia nu aveau perfectate actele pentru muncă. Ofițerii din cadrul Poliției de Frontieră Frăsinești au identificat că străinii munceau pe teritoriul unei întreprinderi avicole din localitatea Bărboieni. Cazul s-a înregistrat la mijlocul săptămânii trecute. În urma verificărilor […] Articolul Nepalezi, angajați ilegal la o fermă din Nisporeni. Ce a declarat angajatorul autorităților apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Siguranța cetățenilor, asigurată zi de zi de structurile Ministerului Afacerilor Interne # Realitatea.md
În fiecare colț al țării, zi de zi, angajații Ministerului Afacerilor Interne își îndeplinesc datoria asumată pentru siguranța cetățenilor. În spatele fiecărei uniforme se află responsabilități majore, provocări continue și un efort constant pentru menținerea ordinii publice și protejarea vieților omenești. Mii de apeluri sunt recepționate zilnic de către Serviciul Național Unic pentru Apelurile de […] Articolul Siguranța cetățenilor, asigurată zi de zi de structurile Ministerului Afacerilor Interne apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
FOTO Boboteaza la Vadul lui Vodă: Zeci de credincioși s-au scăldat în apele reci ale Nistrului # Realitatea.md
De Bobotează, sărbătoare celebrată de creștinii ortodocși de stil vechi, multe persoane au obiceiul de a se scufunda în apele reci ale râurilor. Cititorii Realitatea.md au surprins câteva imagini de la Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău, unde numeroși participanți s-au scăldat în Nistru. La final, aceștia au fost serviți cu izvar pentru a se încălzi. […] Articolul FOTO Boboteaza la Vadul lui Vodă: Zeci de credincioși s-au scăldat în apele reci ale Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Sute de kilograme de detergent contrafăcut, depistate de oamenii legii în Capitală. Valorează circa 100.000 de lei # Realitatea.md
Sute de kilograme de detergent contrafăcut au fost depistate de oamenii legii la un bărbat din Capitală. Ofițerii de investigații au documentat activitatea cetățeanului de 39 de ani din octombrie 2025 până în ianuarie 2026. Individul este suspectat de contrafacerea și comercializarea produselor de uz chimic. Acesta ar fi utilizat etichete și ambalaje ce imitau […] Articolul Sute de kilograme de detergent contrafăcut, depistate de oamenii legii în Capitală. Valorează circa 100.000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Albania sprijină parcursul european al Republicii Moldova, afirmă liderul de la Tirana, Bajram Begaj. Potrivit oficialului, extinderea Uniunii Europene reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru asigurarea securității, stabilității și păcii pe bătrânul continent. Liderul albanez a menționat că țara sa sprijină aderarea Moldovei la UE. Aflat într-o vizită oficială la Chișinău, Bajram Begaj […] Articolul Liderul de la Tirana: Albania sprijină parcursul european al Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
536 de pacienți au apelat la urgență în doar două zile: Cazuri de hipotermie și degerături # Realitatea.md
În perioada 17-18 ianuarie, 536 de pacienți cu diverse patologii s-au adresat la urgență, iar personalul medical a lucrat într-un ritm intens, în condiții deosebit de solicitate. Potrivit Institutului de Medicină Urgentă (IMU), trei pacienți au fost aduși prin intermediul Serviciului de urgență 112, dintre care doi au fost diagnosticați cu hipotermie și unul cu […] Articolul 536 de pacienți au apelat la urgență în doar două zile: Cazuri de hipotermie și degerături apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Dacă se face unire, rușii se tem de NATO? Zaharova invocă neutralitatea Moldovei, deși doar Rusia o încalcă # Realitatea.md
Eventualitatea unirii Republicii Moldova cu România pare să sperie Moscova, care susține că în asemenea circumstanțe actualul teritoriu al țării noastre va deveni parte a NATO. Declarația a fost făcută de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomației Kremlinului. Oficiala rusă a comentat interviul Maiei Sandu, acordat pentru presa britanică, în care șefa statului afirma […] Articolul Dacă se face unire, rușii se tem de NATO? Zaharova invocă neutralitatea Moldovei, deși doar Rusia o încalcă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
12:40
Săptămâna începe cu noi scumpiri la pompă! ANRE anunță prețuri mai mari la benzină și motorină # Realitatea.md
Carburanții vor costa mai mult marți, 20 ianuarie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat prețurile de referință. Astfel, benzina va costa 22,70 lei per litru, cu 9 bani mai mult. Motorina va ajunge să fie vândută cu 19.23 lei, în creștere cu 13 bani. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Săptămâna începe cu noi scumpiri la pompă! ANRE anunță prețuri mai mari la benzină și motorină apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Contrabanda cu muniții de la Leușeni: Nicio persoană din cadrul Serviciului Vamal nu a fost suspendată din funcție # Realitatea.md
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a declarat că nicio persoană din cadrul instituției nu a fost suspendată din funcție în legătură cu dosarul de contrabandă de armament descoperit la Vama Leușeni. Precizarea a fost făcută în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8. Întrebat direct dacă există angajați ai Serviciului Vamal suspendați în urma acestui […] Articolul Contrabanda cu muniții de la Leușeni: Nicio persoană din cadrul Serviciului Vamal nu a fost suspendată din funcție apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Bărbat găsit zăcând în zăpadă, pe malul unui iaz. A fost internat în reanimare cu degerături # Realitatea.md
Un bărbat a fost găsit zăcând în zăpadă, pe malul unui iaz. Incidentul s-a produs în dimineața de 18 ianuarie, în localitatea Dubovo din stânga Nistrului. Cetățenii care au observat persoana au solicitat intervenția forțelor de ordine, iar ulterior au fost chemați și salvatorii. Bărbatul era conștient, dar cel mai probabil nu se putea ridica. […] Articolul VIDEO Bărbat găsit zăcând în zăpadă, pe malul unui iaz. A fost internat în reanimare cu degerături apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Incident la Inspectoratul de Poliție Botanica! Un bărbat a fost condamnat după ce a agresat un angajat # Realitatea.md
Un bărbat de 33 de ani a fost condamnat la un an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Incidentul a avut loc pe 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău. Potrivit Procuraturii Generale […] Articolul Incident la Inspectoratul de Poliție Botanica! Un bărbat a fost condamnat după ce a agresat un angajat apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
PSRM avertizează: Absorbția Universității din Cahul de către UTM ar putea afecta grav dezvoltarea sudului țării # Realitatea.md
Deputații Partidului Socialiștilor susțin că absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei va avea consecințe grave asupra dezvoltării regiunii de sud a Republicii Moldova. Potrivit acestora, reformele promovate în domeniul educației de actuala guvernare riscă să ducă la dispariția instituțiilor de învățământ superior din regiuni. În cadrul […] Articolul PSRM avertizează: Absorbția Universității din Cahul de către UTM ar putea afecta grav dezvoltarea sudului țării apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Întrevederea Maiei Sandu cu președintele albanez: Chișinău și Tirana pot coopera în agricultură, educație și turism # Realitatea.md
Chișinău și Tirana pot coopera în agricultură, educație, cultură și turism, au anunțat Maia Sandu și Bajram Begaj, după întrevederea avută în Capitala Republicii Moldova. Cei doi lideri s-au oficiali la rolul țării noastre în cadrul consolidării democrației din Kosovo și aderarea ambelor state la Uniunea Europeană. Maia Sandu a punctat că împreună cu omologul […] Articolul Întrevederea Maiei Sandu cu președintele albanez: Chișinău și Tirana pot coopera în agricultură, educație și turism apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Partidul Liberal cere desființarea raioanelor: „Statul cheltuie anual două miliarde de lei inutil” # Realitatea.md
Partidul Liberal solicită reorganizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și desființarea celor 32 de raioane, pe care le consideră structuri depășite, fără atribuții reale, dar costisitoare pentru bugetul de stat. Potrivit formațiunii, întreținerea consiliilor raionale presupune cheltuieli anuale de aproximativ două miliarde de lei, bani care ar putea fi redirecționați către domenii prioritare. În cadrul unei […] Articolul Partidul Liberal cere desființarea raioanelor: „Statul cheltuie anual două miliarde de lei inutil” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Tragicul accident din Spania, în care au murit 39 de persoane: Sandu și Grosu au transmis mesaje de condoleanțe # Realitatea.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și speakerul Parlamentului, Igor Grosu, au transmis un mesaj de condoleanțe după tragedia din Spania, unde două trenuri s-au ciocnit după ce unul dintre ele a deraiat. Cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața în urma coliziunii. „Condoleanțe familiilor și celor dragi afectați de tragică coliziune feroviară din Spania. […] Articolul Tragicul accident din Spania, în care au murit 39 de persoane: Sandu și Grosu au transmis mesaje de condoleanțe apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Primăria capitalei va cumpăra un pachet integrat de echipamente și vehicule specializate pentru curățarea, întreținerea și modernizarea infrastructurii de drenaj urban a râului Bâc. Achiziția urmează să fie făcută în cadrul proiectului realizat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru care municipalitatea a lansat o licitație internațională, transmite IPN. Potrivit edilului Ion Ceban, […] Articolul Primăria Chișinău lansează licitație pentru întreținerea albiei râului Bâc apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
205 refugiate din Ucraina au născut în maternitățile municipale din Chișinău, de la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară. Nașterile au fost asistate cu succes în maternitățile municipale, oferind siguranță atât mamelor, cât și nou-născuților. Potrivit legii, refugiații ucraineni care dețin statut de protecție temporară, beneficiază de mai multe drepturi și facilități pe teritoriul municipiului Chișinău […] Articolul 205 femei refugiate din Ucraina au născut în maternitățile municipale din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Au trecut 17 ani de la dispariția lui Grigore Vieru și tot 17 ani în care, la Bălți, nu există nicio stradă care să-i poarte numele. În schimb, la Pererîta, satul natal al promotorului mișcării de eliberare națională și al limbii române, memoria poetului rămâne vie: în casa părintească, în amintirile prietenilor de copilărie care […] Articolul VIDEO 17 ani fără Grigore Vieru: Fără stradă la Bălți, dar viu în satul său natal apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Mii de oameni au murit în urma protestelor declanșate acum trei săptămâni în Iran ca răspuns la inflația galopantă din țară. Subiectul rămâne în vizorul presei internaționale, chiar dacă informațiile din această țară sunt foarte puține din cauză că autoritățile au blocat accesul la internet. Reacția internațională la ceea ce se întâmplă în Iran se […] Articolul Iran, prețul unei revolte populare și limitele solidarității internaționale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
11:00
În trimestrul patru al anului 2025, în Chișinău au fost vândute doar 999 de apartamente, față de 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice Cadastru. Practic, volumul tranzacțiilor s-a redus cu aproximativ 78,5%, ceea ce înseamnă că aproape patru din cinci cumpărători au dispărut de pe piață într-un […] Articolul Vânzările de apartamente au scăzut cu 80%, în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Declarații la Realitatea TV: Locuitorii din stânga Nistrului aleg cetățenia moldovenească pentru perspective mai bune # Realitatea.md
Valul de cereri depuse de locuitorii din stânga Nistrului pentru dobândirea cetățeniei moldovenești indică un interes sporit pentru stabilitatea Republicii Moldova. Invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV consideră că această tendință este determinată de situația economică deplorabilă din regiunea transnistreană, precum și de procesul de integrare europeană al Republicii Moldova. Totodată, experții au […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Locuitorii din stânga Nistrului aleg cetățenia moldovenească pentru perspective mai bune apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Președintele Albaniei, la Chișinău: A fost întâmpinat la Președinție de către Maia Sandu # Realitatea.md
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, a fost întâmpinat luni la Președinție, de șefa statului Maia Sandu. După ce Garda de Onoare a intonat imnurile de stat ale Albaniei și Republicii Moldova, cei doi președinți au salutat militarii și au mers în clădirea prezidențială pentru discuții. Administrația prezidențială precizează că agenda discuțiilor celor doi șefi de stat […] Articolul Președintele Albaniei, la Chișinău: A fost întâmpinat la Președinție de către Maia Sandu apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Două persoane au murit în urma unor incendii izbucnite la Călărași și Cahul. Tragediile au avut loc duminică, 18 ianuarie 2026. Primul caz a avut loc în comuna Hîrjauca, într-o casă de locuit. Flăcările au izbucnit într-o casă de locuit, unde a fost depistat cadavrul carbonizat al unui bărbat de 63 de ani, proprietarul locuinței. […] Articolul Tragedii la Călărași și Cahul. Două persoane au murit în urma unor incendii apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică, 18 ianuarie, că reprezentanții Ucrainei din Statele Unite lucrează la documentele necesare pentru a pune capăt războiului. Afirmația a fost făcută ca răspuns la informațiile transmise de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare din Ucraina, Rustem Umerov, citează Ukrainskaia Pravda. „Astăzi am primit și eu informări de […] Articolul Vizita crucială în SUA: Zelenski și Umerov prezintă pașii pentru pace apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Scene violente în Chișinău: Mai multe persoane s-au luat la bătaie în trafic. Ce spune poliția # Realitatea.md
Mai multe persoane s-au luat la bătaie în trafic, pe strada Grenoble din Chișinău. Imaginile cu conflictul au fost surprinse de martori oculari și ulterior publicate pe rețelele de socializare. Pe acest caz, poliția s-a autosesizat. „În prezent, polițiștii întreprind acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și atragerea acestora la răspundere, conform legislației […] Articolul VIDEO Scene violente în Chișinău: Mai multe persoane s-au luat la bătaie în trafic. Ce spune poliția apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
SCANDAL la Congresul avocaților din Moldova! Acuzații de TRUCARE a rezultatelor concursului la conducerea instituției # Realitatea.md
Congresul ordinar al avocaților din Republica Moldova a început cu stângul. Mai mulți juriști acuză conducerea Uniunii că ar încerca să trucheze rezultatele concursului pentru alegerea membrilor ai Comisiei de licențiere. La adresa redacției Realitatea.md a fost expediată o listă a candidaților pentru funcția de membru al Comisiei de licențiere. Autorii scrisorii anonime ne anunță […] Articolul SCANDAL la Congresul avocaților din Moldova! Acuzații de TRUCARE a rezultatelor concursului la conducerea instituției apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.