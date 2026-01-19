Summit extraordinar al liderilor europeni, pentru a discuta despre relațiile cu SUA

19:10

Sute de pachete de țigări au fost descoperite de vameșii de la Aeroport în weekend, la 3 pasageri. Doi dintre ei plecau spre Londra, iar unul – la Riga. Persoanele care se deplasau spre capitala Angliei cu țigări în valize au 46 și 37 de ani. Unul avea 100 de pachete în geantă, iar altul […] Articolul Destinația: Riga și Londra! FOTO cu sute de pachete cu țigări, burdușite în bagaj și descoperite la Aeroport în weekend apare prima dată în Realitatea.md.