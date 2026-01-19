VIDEO Accident violent la Telenești! Un camion s-a răsturnat într-o curbă

07:40

Un grav accident feroviar s-a produs duminică în sudul Spaniei, unde un tren de mare viteză a deraiat și s-a izbit de un alt tren care circula din sens opus. În urma impactului, al doilea tren a fost scos de pe șine și s-a răsturnat pe un terasament. Potrivit poliției, cel puțin 21 de persoane