IGSU lansează o campanie de prevenire a accidentelor pe gheața subțire
TV Nord, 15 ianuarie 2026 13:10
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează o campanie de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire în corpurile acvatice din Republica Moldova. În acest context, dar și în ajunul sărbătorii creștine „Botezul Domnului", pe 16 ianuarie 2026, la ora 11:00, salvatorii vor desfășura un exercițiu demonstrativ pe teritoriul Stației de salvare pe apă
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 10 minute
13:20
CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind construcția ilegală a unui local dintr-o zonă istorică a capitalei # TV Nord
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară percheziții într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local amplasat pe strada Eugen Doga, zonă istorică a municipiului Chișinău. Acțiunile de urmărire penală au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe proprietate
13:20
În contextul începerii unui nou an de instrucție, militarii unei unități a Armatei Naționale vor desfășura, pe 15 ianuarie, ședințe de instruire cu executarea tragerilor din armamentul din dotare. Potrivit informațiilor oficiale, instruirile vor avea loc la Centrul de instruire al unității din municipiul Bălți, iar tragerile vor fi efectuate pe timp de zi. Reprezentanții
Acum 30 minute
13:10
Acum 2 ore
11:50
Cățelușă găsită cu peste 30 de plăgi în centrul orașului Rezina. Poliția a inițiat o investigație # TV Nord
Un caz de violență asupra animalelor a fost semnalat sâmbătă, 10 ianuarie, în centrul orașului Rezina. O cățelușă a fost găsită grav rănită, prezentând multiple plăgi provocate de un obiect ascuțit. Potrivit informațiilor oferite de voluntari, o tânără a alertat autoritățile după ce a observat animalul rănit. Cățelușa a fost transportată de urgență la o
Acum 4 ore
10:20
În urma ninsorilor din noaptea trecută, Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că a desfășurat intervenții nocturne pe traseele naționale, pentru menținerea viabilității rețelei rutiere. Potrivit AND, 182 de utilaje speciale și 179 de muncitori rutieri au fost mobilizați pentru lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului. Intervențiile au avut loc în aproximativ 40
10:10
Inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița au desfășurat razii în teren, având ca scop protejarea mediului înconjurător și verificarea respectării legislației de mediu. În urma controalelor, au fost depistate cazuri de tăiere ilicită a arborilor de specia nuc, amplasați în fâșia de protecție a câmpurilor din localitatea Mihălășeni, raionul Ocnița. Persoanele
09:30
Ninsoarea îngreunează circulația pe drumurile din Republica Moldova. Poliția îndeamnă la prudență # TV Nord
Pe întreg teritoriul Republicii Moldova se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, care creează condiții dificile de circulație. Potrivit Poliției Naționale, carosabilul este alunecos pe mai multe sectoare de drum, iar vizibilitatea este redusă, fapt ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere. În acest context, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită în trafic
09:30
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că autoritățile Statelor Unite ale Americii au anunțat o decizie administrativă privind suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova. Măsura va intra în vigoare începând cu 21 ianuarie 2026. Potrivit MAE, decizia face parte dintr-un proces de reevaluare a
Acum 6 ore
09:20
Ucraina va introduce un regim de stare de urgență în sectorul energetic, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Decizia vine pe fondul necesității de a asigura stabilitatea sistemului energetic național în condiții de risc sporit. Potrivit președintelui, va fi creat un stat major special pentru coordonarea situației din Kiev, iar responsabil de coordonarea măsurilor de sprijin
Acum 24 ore
23:10
Trump a decis să intervină militar în Iran. Un atac ar putea avea loc în următoarele 24 de ore # TV Nord
Statele Unite retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mijlociu, ca măsură de precauţie, având în vedere tensiunile regionale crescute, au declarat trei diplomați pentru Reuters. Măsura vine după amenințarea Teheranului că va lovi baze americane din țările vecine. Între timp, un oficial israelian a anunțat că Donald Trump
17:50
/VIDEO/ Ninsorile au dat bătăi de cap oamenilor din nordul țării: „Cu mașina nu a fost posibil de ieșit” # TV Nord
Ninsorile din ultimele zile au creat dificultăți majore pentru șoferii și pietonii din nordul Republicii Moldova. În mai multe localități, drumurile acoperite cu zăpadă și polei au devenit periculoase, iar în unele cazuri a fost nevoie chiar de intervenția poliției pentru a debloca autoturismele rămase împotmolite. În satul Chetrosu, mai mulți locuitori se declară nemulțumiți
17:40
/VIDEO/ „Nu filma, brat!” – imagini cu procurorul în stare de ebrietate care a încercat să negocieze cu jurnaliștii Nordinfo # TV Nord
S-a lăsat cu greu convins să iasă din mașină, a refuzat să fie testat alcoolscopic și a încercat în tot felul să convingă jurnaliștii Nordinfo să nu îl filmeze. Așa a reacționat procurorul Ion Crișciuc atunci când a fost stopat de poliție, scrie nordinfo.md. Incidentul a avut loc în ajunul de Sfântul Vasile. Ion Crișciuc,
16:30
/FOTO/ Trafic redirecționat în raionul Fălești: podul din apropierea satului Răuțel intră în reparație capitală # TV Nord
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că circulația rutieră pe podul peste râul Răuțel, situat pe drumul public național G54 R16–Răuțel–Pompa–Glinjeni–Catranîc–R16, km 1,730, a fost redirecționată din cauza demarării lucrărilor de reparație capitală. După finalizarea procedurii de licitație, antreprenorul desemnat a început lucrările de demolare a structurii existente a podului, care se
15:20
Pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la mai multe automobile parcate în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal nr. 23, din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei de 14 ianuarie 2026, la ora 04:33. Potrivit primelor informații, un automobil a fost cuprins de flăcări,
14:40
De Anul Nou pe stil vechi, cete de copii din Corlăteni au mers din casă în casă cu semănatul, vestind un an nou plin de belșug și sănătate. „– Primiți semănătorii? Primim, primim. – Sa trăiți, sa înfloriți, ca merii ca perii, în mijlocul primăverii, la anul și la mulți, mulți ani." Cu pungile pline
14:10
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale, în cadrul proiectelor incluse, astăzi, de Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025–2027. Potrivit autorităților, elaborarea planurilor urbanistice generale va contribui la dezvoltarea durabilă a localităților, la o mai bună organizare spațială a infrastructurii sociale, precum și
13:40
În cadrul ședinței de astăzi a Guvernului, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Hotărârii de Guvern privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Sultanatului Oman privind exonerarea reciprocă de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice, de serviciu și speciale. Potrivit autorităților, inițiativa are la bază interesul comun al celor două
Ieri
13:20
Polițiștii din raionul Ștefan Vodă au fost sesizați în dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 03:30, despre producerea unui accident rutier între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un automobil de marca Toyota, condus de un tânăr de 25 de ani, a derapat de pe
12:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național. În perioada 5–11 ianuarie, au fost înregistrate 1.910 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, numărul fiind în descreștere cu 17% față de săptămâna precedentă. În aceeași perioadă, au fost
12:00
Inspectorii de mediu din raionul Briceni au desfășurat recent mai multe razii în teren, având drept scop intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier, precum și verificarea respectării legislației de mediu. În cadrul acțiunilor de control, în localitatea Larga, au fost depistate tăieri ilegale a patru arbori de specia salcie, fapt ce constituie o
10:40
O persoană a suferit arsuri grave în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 13 ianuarie 2026, într-o gospodărie din satul Costești, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30. Potrivit informațiilor, într-o casă de locuit s-a
10:40
Două persoane au avut de suferit în urma nerespectării regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor de încălzit, în două incidente separate, produse pe parcursul zilei de 13 ianuarie 2026, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Primul caz a fost înregistrat în amiaza zilei de ieri într-o locuință din satul Trifăuți, raionul Soroca. Un bărbat
10:00
Andrei Cebotari, membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) anunță că s-a autosesizat din oficiu în legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind cazul unui procuror din cadrul Procuraturii raionului Glodeni, surprins conducând în stare de ebrietate, fapt documentat de presă. Potrivit declarației, un asemenea comportament, dacă se confirmă, este incompatibil cu statutul de
09:50
Polițiștii și procurorii din municipiul Bălți au destructurat un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor, în urma unei investigații desfășurate pe parcursul mai multor luni. Potrivit oamenilor legii, începând cu luna decembrie 2025, doi bărbați cu vârstele de 21 și 39 de ani, acționând în complicitate cu alte persoane, ar fi indus în eroare
09:40
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe și unul dintre cei mai mari teologi creștini. Sfântul Vasile s-a remarcat prin luptele sale pentru apărarea credinței ortodoxe, dar și prin grija față de cei săraci, bolnavi și bătrâni, pe care i-a ajutat necontenit.
09:30
/VIDEO/ Compania DRÄXLMAIER Group – solidaritate și sprijin în perioada sărbătorilor de iarnă # TV Nord
În perioada sărbătorilor de iarnă, compania DRÄXLMAIER Group a organizat mai multe acțiuni de caritate pentru copii, adulți și vârstnici. De la cadouri pregătite de către angajați și donații de haine aduse din Germania, până la organizarea unei cantine sociale cu prânzuri calde pentru vârstnicii din municipiul Bălți, inițiativele au adus sprijin și bucurie în
09:10
Pe 14 ianuarie, vremea se va încălzi ușor pe parcursul zilei, însă înghețurile se vor menține, în special pe timp de noapte. Cerul va fi predominant noros, fără precipitații, potrivit meteorologilor. În regiunea de Nord, maximele zilei se vor situa în jurul valorii de -3 grade, iar pe timp de noapte sunt prognozate temperaturi de
09:10
Tragedie în Thailanda: zeci de morți și răniți după prăbușirea unei macarale peste un tren # TV Nord
Aproximativ 195 de persoane
13 ianuarie 2026
18:00
În ajun de Sfântul Vasile, cunoscut și drept Anul Nou pe stil vechi, cetele de urători din satele Republicii Moldova pornesc din casă în casă pentru a vesti trecerea dintre ani. Tradiția este păstrată cu sfințenie și la Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, unde urătorii au readus atmosfera sărbătorilor de altădată. Urătorii au luat la pas […] Acest articol /VIDEO/ Plugușorul a pornit la drum la Hăsnășenii Mari, în ajun de Sfântul Vasile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
Cât costă repatrierea unui moldovean decedat peste hotare pentru a fi înmormântat acasă: 1.600 de sicrie repatriate în ultimii cinci ani # TV Nord
Migrația a schimbat nu doar locurile în care muncesc moldovenii, ci și felul în care se confruntă cu pierderea persoanelor dragi. Între anii 2020 și 2025, peste 1.600 de cetățeni ai Republicii Moldova au murit în străinătate, iar repatrierea lor a devenit o povară financiară pentru familii și o procedură frecventă pentru autorități, scrie moldova1. […] Acest articol Cât costă repatrierea unui moldovean decedat peste hotare pentru a fi înmormântat acasă: 1.600 de sicrie repatriate în ultimii cinci ani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
/VIDEO/ Pescuit la copcă pe iazul din Putinești: gheața este sigură, dar prudența rămâne esențială # TV Nord
DORIN RUSU, jurnalist TV Nord: „Pescuitul la copcă rămâne una dintre cele mai populare activități de iarnă. Pe iazul din Putinești, bărbații spun că vin nu doar pentru pește, ci și pentru liniștea pe care o oferă locul.” „Are cel puțin un kilogram, un kilogram și ceva. – Ați spune că pescuitul este reușit astăzi? […] Acest articol /VIDEO/ Pescuit la copcă pe iazul din Putinești: gheața este sigură, dar prudența rămâne esențială a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Funcționarii postului vamal Sculeni, în comun cu polițiștii de frontieră, au supus controlului un Lexus, care se deplasa pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Potrivit declarațiilor șoferului, destinația finală a acestuia era Turcia. La volan se afla un nerezident în vârstă de 45 de ani, care a comunicat că nu transportă bunuri sau obiecte […] Acest articol /FOTO/ Armă și 20 de cartușe, descoperite la vama Sculeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Adrian Dulgher ar putea fi dat afară din CUB? Explicații după declarațiile controversate despre Ucraina # TV Nord
Vicepreședintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, Adrian Dulgher, susține că nu a fost informat de autorități precum că e interzis timp de trei ani în Ucraina. Totuși, acesta califică decizia drept un joc politic și menționează că declarațiile sale despre război ar fi fost scoase din context. Într-o reacție pentru TV8, conducerea CUB a precizat […] Acest articol Adrian Dulgher ar putea fi dat afară din CUB? Explicații după declarațiile controversate despre Ucraina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
O femeie în vârstă de 81 de ani a decedat în urma unui incendiu izbucnit într-o locuință din orașul Lipcani, raionul Briceni. Cadavrul acesteia a fost depistat de pompieri în seara zilei de 12 ianuarie 2026, pe pragul casei cuprinse de flăcări. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:14, iar la fața […] Acest articol /FOTO/ Femeie decedată într-un incendiu izbucnit într-o locuință din Lipcani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Maia Sandu, pentru unirea Moldovei cu România la un eventual referendum: De ce crede că aderarea la UE e mai realistă # TV Nord
Președinta Maia Sandu ar vota pentru unirea Moldovei cu România, dacă ar fi organizat un referendum în acest sens. Totuși, șefa statului a menționat că majoritatea populației din țara noastră nu susține reunificarea. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast al doi jurnaliști britanici, scrie tv8.md. „Dacă am avea un referendum, eu aș vota […] Acest articol Maia Sandu, pentru unirea Moldovei cu România la un eventual referendum: De ce crede că aderarea la UE e mai realistă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Un accident rutier s-a produs în apropierea intersecției spre satul Cubolta, raionul Sîngerei, pe traseul Bălți – Florești în seara zilei de 12 ianuarie 2026. Poliția din Sîngerei a fost sesizată în jurul orei 17:02 despre impactul dintre două automobile. Preliminar, oamenii legii au stabilit că un tânăr de 18 ani, aflat la volanul unui […] Acest articol /FOTO/ Accident grav lângă Cubolta. Trei persoane la spital a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Un incident violent a zguduit o școală din capitala Ucrainei, după ce un elev a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg de clasă. Ambele victime au fost rănite grav, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 12 ianuarie, iar anchetatorii […] Acest articol Atac cu cuțitul într-o școală din Kiev. Un elev, suspectat de tentativă de omor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Inspectorii de mediu din cadrul Direcției control resurse cinegetice și piscicole a aparatului central al Inspectoratului pentru Protecția Mediului au desfășurat, recent, razii ample de combatere a braconajului în mai multe raioane ale Republicii Moldova. Acțiunile de control au avut loc în raioanele Sîngerei, Telenești, Orhei, Strășeni, Dubăsari și Criuleni și au vizat prevenirea și […] Acest articol /FOTO/ Peste 10 mii de lei amenzi în urma raziilor anti-braconaj a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12 ianuarie 2026
17:00
Muzeul din satul Sofia nu este doar un spațiu al exponatelor, ci un loc viu, unde tradițiile sunt transmise mai departe prin mâinile oamenilor. Aici, localnicii se adună pentru a învăța, a crea și a redescoperi meșteșuguri vechi, transformând muzeul într-un adevărat nucleu cultural al comunității. ZINAIDA BRÎNZEI, locuitoare a s. Sofia: „Totul a pornit […] Acest articol /VIDEO/ Muzeul din Sofia – locul unde tradițiile prind viață prin ateliere creative a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește partidelor politice că 15 ianuarie 2026 este termenul-limită de depunere a rapoartelor privind gestiunea financiară pentru semestrul al doilea al anului 2025. Potrivit CEC, până la data de 12 ianuarie 2026, ora 13:30, situația raportării este următoarea: din cele 66 de partide politice înregistrate la Agenția Servicii Publice, doar 16 […] Acest articol CEC: 15 ianuarie 2026, termen-limită pentru rapoartele financiare ale partidelor politice a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
În ultimele două zile, echipajele de patrulare ale Direcției regionale „Nord” a Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) au intervenit în două cazuri de conducere haotică, care au pus în pericol siguranța rutieră. Primul incident a fost înregistrat în orașul Cupcini, unde un tânăr de 21 de ani a fost surprins conducând haotic un automobil de […] Acest articol Conducere haotică și alcool la volan. Doi șoferi sancționați a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Popularitatea rozătoarelor și a iepurilor ca animale de companie provine din aspectul lor adorabil și din percepția greșită că necesită puțin efort. În realitate, aceste animale sunt extrem de sensibile la stres, dietă și mediu, având personalități distincte care înfloresc doar în condiții optime. Indiferent dacă alegi un hamster solitar sau o pereche sociabilă de […] Acest articol Mici, dar cu nevoi mari: Ghid de îngrijire pentru rozătoare și iepuri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:00
SRL „NESTLÉ” a anunțat inițierea unei rechemări voluntare pentru o cantitate limitată de produse din gama NAN, ca măsură de precauție. Decizia a fost luată după ce a fost identificată o neconformitate la un ingredient provenit de la un furnizor extern. Potrivit companiei, nu au fost raportate efecte adverse asociate consumului produselor din loturile vizate, […] Acest articol În atenția consumatorilor! Rechemare voluntară de produse alimentare NAN a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Plahotniuc va fi martor al acuzării în dosarul „Kuliok”: Lista pentru procesul lui Dodon, aprobată de judecători # TV Nord
Ex-liderul democrat, Vladimir Plahotniuc, dar și fostul său consilier Serghei Iaralov vor fi citați ca martori ai acuzării în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit liderul PSRM, Igor Dodon. O decizie în acest sens a fost luată astăzi, de Curtea Supremă de Justiție, scrie TV8. Deși procurorii au cerut audierea a 17 martori, magistrații au […] Acest articol Plahotniuc va fi martor al acuzării în dosarul „Kuliok”: Lista pentru procesul lui Dodon, aprobată de judecători a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
/VIDEO/ Ghețuș pe strada Tiraspol 5 din Bălți. Locuitorii spun că asociația nu a intervenit # TV Nord
Pe strada Tiraspol 5 din municipiul Bălți s-a format ghețuș, iar deplasarea pe trotuare a devenit periculoasă. Locuitorii spun că nu a fost împrăștiat material antiderapant, deși în ultimele zile a nins, iar temperaturile au scăzut sub zero grade. Oamenii afirmă că alunecă la fiecare pas și se tem să nu cadă și să se […] Acest articol /VIDEO/ Ghețuș pe strada Tiraspol 5 din Bălți. Locuitorii spun că asociația nu a intervenit a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
Sute de angajați ai instituțiilor publice, companiilor private și organizațiilor neguvernamentale, alături de numeroși cetățeni și copii, au donat aproximativ 8.000 de cărți, pe parcursul lunii decembrie 2025, în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei „Biblioteca de sub brad”, organizată de Guvernul Republicii Moldova. Cărțile colectate urmează să fie distribuite în 85 de biblioteci […] Acest articol Aproximativ 8.000 de cărți donate în campania „Biblioteca de sub brad” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Un conflict familial a degenerat într-o bătaie chiar în incinta unui magazin din Rîbnița. Incidentul s-a produs în seara zilei de 30 decembrie, în prezența mai multor clienți. Potrivit informațiilor preliminare, o tânără de 19 ani și-a observat ruda de 22 de ani în magazin și a încercat să treacă pe lângă aceasta fără a […] Acest articol Nu s-a salutat cu o rudă. Două tinere s-au luat la bătaie într-un magazin din Rîbnița a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
Municipiul Bălți va beneficia de o investiție importantă în infrastructura rutieră. Astăzi, la Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), au fost finalizate toate procedurile necesare pentru alocarea sumei de 8 milioane de lei destinate reparației capitale a străzii 31 August. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, pe pagina sa […] Acest articol 8 milioane de lei alocați pentru reparația capitală a străzii 31 August din Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
/DOC/ Maia Sandu și-a depus declarația de avere și interese personale pentru 2025. Ce salariu a ridicat Președinta # TV Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu și-a depus declarația de avere și intere personale pentru anulu 2025. Președinta Republicii Moldova a ridicat venituri din salariu, diurnă deplasări peste hotare, plăți concedu nefolosit 2020 – 2024, dar și compensații pentru pagube morale. În 2025 Maia Sandu a ridicat un salariu de 269.333 mii lei, 55.065 mii lei […] Acest articol /DOC/ Maia Sandu și-a depus declarația de avere și interese personale pentru 2025. Ce salariu a ridicat Președinta a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11 ianuarie 2026
17:10
Venitul impozabil, adică cel din care se plătesc impozitele, poate fi diminuat prin deducerea mai multor tipuri de cheltuieli, cum ar fi contribuțiile obligatorii, cheltuielile medicale, asigurările de viață sau anumite cheltuieli pentru educație, transmite IPN. Vicepreședinta Comisiei pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului, Victoria Belous, precizează că, pentru anul 2026, asigurările și cheltuielile […] Acest articol Scutiri și deduceri care reduc venitul impozabil în 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
