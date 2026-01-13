L-au jefuit și l-au urcat cu forța în mașină: trei bărbați și o femeie, condamnați la închisoare
BreakingNews, 13 ianuarie 2026 12:30
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane: trei bărbați cu vârstele de 33, 34 și 47 de ani și o femeie de 27 de ani, recunoscute vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvârșite în complicitate. Prin sentința instanței, inculpații au fost condamnați, pentru concurs de infracțiuni, …
• • •
Acum 15 minute
12:40
Incendiu fatal în raionul Briceni. O femeie în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața, după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări. Tragedia s-a produs în seara zilei de 12 ianuarie, în orașul Lipcani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență la fața locului au intervenit două echipe de pompieri și salvatori. Ajunși, …
Acum 30 minute
12:30
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane: trei bărbați cu vârstele de 33, 34 și 47 de ani și o femeie de 27 de ani, recunoscute vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvârșite în complicitate. Prin sentința instanței, inculpații au fost condamnați, pentru concurs de infracțiuni, …
Acum 2 ore
11:50
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, soldată cu decesul victimei. Instanța de judecată a dispus pedepse cu închisoarea: unul dintre inculpați a fost condamnat …
11:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a publicat o postare în care a comentat situația economică a Republicii Moldova după cinci ani de guvernare PAS. Potrivit acestuia, economia țării a înregistrat o creștere cumulativă de doar 0,4%, iar prognoza pentru anul 2025 indică o creștere de aproximativ 1%, insuficientă pentru a schimba situația generală. …
11:10
Un incident violent a avut loc într-o școală din capitala Ucrainei, unde un elev a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg de clasă. Ambele victime au suferit răni grave și au fost transportate de urgență la spital, unde primesc îngrijiri medicale. Starea profesoarei este descrisă drept gravă. Incidentul s-a produs în dimineața …
Acum 4 ore
10:40
Vicepreședintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Adrian Dulgher, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Informația a fost raportată ieri seara de Ziarul de Gardă (ZdG), care face trimitere la reprezentanții unor instituții din țara vecină. Potrivit ZdG, Adrian Dulgher a primit interdicția acum o zi, pe 12 ianuarie, iar …
09:40
Șapte cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore # BreakingNews
Șapte cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră. În acest interval, fluxul total de persoane care au traversat frontiera a fost de 49.234. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 16.034 traversări; Leușeni …
Acum 24 ore
17:40
În județul Sibiu au fost înregistrate primele două decese cauzate de gripă în sezonul gripal 2025–2026, potrivit MediaFax. Ambele persoane au murit la secția de Boli Infecțioase a celui mai mare spital din județ. Autoritățile sanitare au precizat că victimele nu erau vaccinate antigripal și aveau multiple comorbidități. Diagnosticul de gripă a fost confirmat în ambele …
16:20
Primăria municipiului Chișinău dă asigurări că dezvoltarea orașului va continua, chiar și în condițiile activării pe baza unui buget provizoriu sau în eventualitatea unor blocaje politice. Reprezentanții administrației municipale precizează că toate procesele, proiectele și programele aprobate sunt implementate și se desfășoară conform planificării stabilite, fără întreruperi. Potrivit Primăriei, bugetul provizoriu este o măsură legală, …
16:10
O femeie a fost găsită decedată într-un automobil parcat pe strada Liviu Deleanu din sectorul Buiucani al Capitalei. Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, ne-a comunicat că incidentul a fost înregistrat în această dimineață. „La fața locului a fost depistat corpul neînsuflețit al unei femei, în vârstă de 62 …
15:40
Instanța a pronunțat, marți, 12 ianuarie 2026, o sentință de condamnare la 25 de ani de închisoare în dosarul privind omorul unui copil de 10 luni, comis în februarie 2010 în raionul Telenești, anunță Procuratura Generală. Cazul a fost redeschis în mod excepțional după apariția unor probe noi, la inițiativa Procuraturii Generale, fiind considerat un …
15:30
Trei deținuți au murit, iar alți 12, inclusiv un gardian, au fost răniți în urma unei bătăi majore la o închisoare din Georgia. Incidentul a avut loc duminică, 11 ianuarie, la închisoarea de stat Washington din Davisboro, potrivit CBS News. Șeriful comitatului Washington, Joel Cochran, a declarat că în unitate au avut loc „mai multe …
15:00
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit, fiind intoxicat cu monoxid de carbon, în urma utilizării necorespunzătoare a sobei. În dimineața zilei de 12 ianuarie 2025, pompierii au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din satul Răcăria, raionul Râșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora …
14:20
Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale va fi prelungit până la data de 25 ianuarie, ca urmare a solicitărilor venite din partea cetățenilor. Autoritățile precizează că decizia a fost luată în contextul în care, în această perioadă, în Republica Moldova se află un număr mare de oaspeți și cetățeni reveniți din diaspora, iar …
Ieri
12:30
Bărbat condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare pentru omor și răpirea unui automobil # BreakingNews
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 46 de ani, acuzat de omor și răpirea mijlocului de transport. Judecătoria Orhei, sediul Rezina i-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 18 ani și 6 luni. Potrivit probelor administrate de procurori, la …
12:00
Primăria municipiului Chișinău a lansat vineri licitația publică internațională pentru contractarea lucrărilor de construcție privind extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân, în sectorul Ciocana. Proiectul vizează construirea unui tronson de aproximativ un kilometru de bulevard, cu două direcții de deplasare. Potrivit documentației, drumul va avea două carosabile cu sens unic, fiecare prevăzut cu câte trei benzi …
12:00
Un tânăr de 19 ani a ajuns la spital în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce ar fi fost rănit cu un cuțit de către iubita sa, în urma unui conflict. Incidentul s-a produs în jurul orei 00:45, într-o locuință de pe strada Constructorilor din Băcioi. Potrivit surselor Pulsmedia.md, tânărul s-ar fi aflat la …
09:50
Republica Moldova se află printre țările cu cel mai mare consum de alcool din lume, potrivit datelor publicate de World Population Review. Cu un consum mediu de 14,1 litri de alcool pur pe cap de locuitor pe an, Moldova ocupă locul patru la nivel global, fiind depășită doar de România, Georgia și Letonia. Clasamentul arată …
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Escrocherii cu criptomonede: prejudiciu de peste 700 000 de lei – inculpatul, condamnat penal # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, în care un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade infracționale. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 22 – 30 august 2022, inculpatul, având intenția de a se îmbogăți, a pus în aplicare o …
14:50
Un bărbat a murit în urma unui conflict, produs în după-amiaza de ieri, 8 ianuarie, în jurul orei 17:15, în localitatea Rădoaia, din raionul Sângerei, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 45 de ani. Acesta s-ar fi aflat în ospeție la un consătean …
13:50
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a supraviețuit după ce a căzut de la balconul unui apartament situat la etajul cinci al unui bloc de locuințe din Dubăsari. Incidentul s-a produs pe 6 ianuarie. Potrivit informațiilor preliminare, în seara respectivă bărbatul se afla în ospeție, unde a consumat alcool împreună cu un grup …
13:10
Un bărbat în vârstă de 26 de ani, cetățean străin, bănuit de comiterea unui jaf în municipiul Chișinău, a fost reținut pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga", chiar înainte de decolarea cursei Chișinău–Istanbul. Potrivit informațiilor oficiale, cazul a avut loc la data de 5 ianuarie, în urma unor măsuri operative desfășurate de oamenii legii în cooperare …
12:10
O rețea implicată în organizarea migrației ilegale a fost destructurată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în urma unei operațiuni ample desfășurate la frontiera cu Ucraina, sub coordonarea Procuraturii Căușeni. Potrivit autorităților, ancheta a vizat o grupare care facilita traversarea ilegală a frontierei de stat, contra unor sume mari de bani. Membrii rețelei asigurau …
11:40
Un moldovean în vârstă de 34 de ani a murit după o cădere în afara pârtiei, în zona Cervinia, Italia, unde ieșise să practice snowboard, la scurt timp după ce ajunsese în stațiune împreună cu partenera sa. Potrivit primelor reconstituiri, relatate de publicația Aosta Sera, miercuri, 7 ianuarie, în jurul orei 13:30, bărbatul a urcat cu …
11:10
Bărbatul care a tras într-o mașină în care era fosta soție și un copil ar fi polițist # BreakingNews
Potrivit unor informații apărute pe canale de Telegram din regiune, care citează surse din cadrul poliției locale, suspectul ar fi un inspector de Poliție, identificat cu inițialele Andrei G., transmite breakingnews.md cu referire la ziua.md. „Așa cum ne-au relatat sursele din organele de drept, focul a fost deschis de un angajat al Direcției de Poliție din Găgăuzia. Victimele …
10:30
Transportul public din Chișinău, complet restabilit: troleibuzele și autobuzele circulă conform programului # BreakingNews
Primăria Municipiului Chișinău anunță că circulația transportului public a fost restabilită integral în raza municipiului. Toate rutele de troleibuz și autobuz circulă conform traseelor și orarelor stabilite. În suburbii, transportul public este reluat, în mare parte, conform programului obișnuit. Sunt înregistrate doar două redirecționări temporare: ruta suburbană de troleibuz nr. 37 „Gara – com. Bubuieci" …
6 ianuarie 2026
18:00
VIDEO// Acuzații grave și provocare publică: Cătălin Lungu îl cheamă la confruntare pe Adrian Dulgher # BreakingNews
Actorul Cătălin Lungu a reacționat public la acuzațiile lansate de omul de afaceri Adrian Dulgher, care a sugerat că acesta ar fi implicat într-o posibilă spălare de bani prin intermediul ONG-urilor și donațiilor. Într-un clip video publicat pe Instagram, Adrian Dulgher a afirmat că ar exista practici prin care vloggeri sau persoane publice ar direcționa …
17:40
Pe mai multe sectoare de drum din țară se circulă în condiții de ceață, avertizează Poliția Națională, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea și crește riscul accidentelor. De asemenea, în contextul Crăciunului pe stil vechi, se înregistrează un flux sporit de mașini și aglomerație, fapt ce impune atenție sporită din partea tu
16:10
Două persoane au fost găsite decedate, marți, după ce au căzut de la mare înălțime de pe un bloc situat pe Calea Romanilor din municipiul Arad. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea lor, fiind constatat decesul ambilor bărbați. La locul incidentului au intervenit de urgență un echipaj SMURD … Articolul Un tată și un fiu s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Doi frați și-au violat sora mai mică de când avea 8 ani. Vor sta câte 10 ani în detenție # BreakingNews
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința a doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de violul surorii mai mici. Acestora le-a fost stabilită pedeapsa de 10 ani de închisoare pentru fiecare. Reieșind din probatoriul acumulat, tinerii, pe parcursul mai multor ani de zile și-au violat … Articolul Doi frați și-au violat sora mai mică de când avea 8 ani. Vor sta câte 10 ani în detenție apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Copil de trei ani, abuzată sexual de concubinul mamei și de frate, în nordul R. Moldova # BreakingNews
Un bărbat de 40 de ani din nordul R. Moldova a abuzat sexual fetița în vârstă de trei ani a concubinei sale. Mai mult, individul l-a obligat și pe fratele victimei, un băiat născut în 2015, să întrețină acte sexuale cu micuța. Bărbatul a fost condamnat la 25 de ani de pușcărie pentru viol și … Articolul Copil de trei ani, abuzată sexual de concubinul mamei și de frate, în nordul R. Moldova apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină # BreakingNews
Un furt spectaculos, desprins parcă dintr-un film de acțiune, a avut loc în stațiunea austriacă Fieberbrunn, din districtul Kitzbühel, Tirol. Doi cetățeni români au fost arestați după ce au furat un seif dintr-un local de apres-ski și l-au transportat târându-l pe o pârtie de schi, până la mașina pregătită pentru fugă. Incidentul s-a produs duminică … Articolul Doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Ședință decisivă la CMC pe 20 ianuarie: bugetul Chișinăului pentru 2026, pe ordinea de zi # BreakingNews
Ședința Consiliul Municipal Chișinău a fost convocată pentru data de 20 ianuarie, la inițiativa consilierilor Partidul Mișcarea Alternativa Națională și a executivului Primăria Chișinău. Potrivit demersului înaintat, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse mai multe subiecte considerate prioritare pentru municipiu. Printre acestea se numără implementarea proiectului de eficiență energetică a grădinițelor din Chișinău, … Articolul Ședință decisivă la CMC pe 20 ianuarie: bugetul Chișinăului pentru 2026, pe ordinea de zi apare prima dată în BreakingNews.
10:50
O femeie dispărută acum 20 de ani, din Chișinău, ar fi victima suspectului de la Anenii Noi # BreakingNews
Noi detalii cutremurătoare despre o femeie care ar fi fost ucisă acum 20 de ani, de suspectul de la Anenii Noi, reținut recent, ies la iveală. Echipa Life MD a documentat relatarea fostei concubine a unuia dintre fiii bărbatului și a identificat, la Chișinău, rudele victimei dispărute. Acestea au relatat circumstanțele în care au văzut-o … Articolul O femeie dispărută acum 20 de ani, din Chișinău, ar fi victima suspectului de la Anenii Noi apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Corupție la Cimitirul „Sfântul Lazăr”: patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță o cauză penală în care patru bărbați, cu vârste între 40 și 70 de ani, sunt învinuiți de corupere pasivă, escrocherie și trafic de influență. Printre aceștia se numără trei persoane publice și un cleric. Potrivit probatoriului, unul din bărbați, activând în calitate … Articolul Corupție la Cimitirul „Sfântul Lazăr”: patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată apare prima dată în BreakingNews.
5 ianuarie 2026
18:50
Primăria Chișinău: Serviciile municipale, în alertă din cauza condițiilor meteo nefavorabile # BreakingNews
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, serviciile municipale și preturile de sector monitorizează permanent situația din teren și intervin prompt acolo unde este necesar. Autoritățile locale îndeamnă cetățenii să dea dovadă de maximă prudență la deplasările pe drumurile publice și în trafic, iar părinții sunt rugați să supravegheze copiii și minorii, … Articolul Primăria Chișinău: Serviciile municipale, în alertă din cauza condițiilor meteo nefavorabile apare prima dată în BreakingNews.
16:20
Meteorologii au emis cod galben de ceață pentru întreg teritoriul țării, valabil din 6 ianuarie, ora 01:00. Avertizarea se va menține până miercuri, la ora 16:00, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vizibilitatea va fi de 200 de metri și mai puțin. De asemenea, luni și marți se va menține poleiul, iar pe drumuri … Articolul Cod galben de ceață în toată țara apare prima dată în BreakingNews.
14:30
O persoană a alertat poliția, după ce a găsit un cadavru spânzurat. Descoperirea macabră a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:15, în localitatea Cania, din raionul Cantemir, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă de 26 de ani. Medicul-legist venit la fața … Articolul Descoperire tragică la Cantemir: un tânăr a fost găsit fără viață apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Hărțuirea online, sancționată penal: amenzi de până la 50.000 de lei și ani grei de pușcărie # BreakingNews
Începând cu luna februarie a acestui an, Republica Moldova va introduce o infracțiune distinctă în Codul penal pentru hărțuirea online (cyberstalking). Noile prevederi vizează combaterea fenomenului de urmărire și abuz comis prin intermediul internetului și al rețelelor digitale. Potrivit modificărilor legislative, persoanele care vor hărțui alte persoane în mediul online riscă: amendă cuprinsă între 25.000 … Articolul Hărțuirea online, sancționată penal: amenzi de până la 50.000 de lei și ani grei de pușcărie apare prima dată în BreakingNews.
11:40
O adolescentă de 17 ani a ajuns la spital, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Incidentul s-a produs în localitatea Tocuz, raionul Căușeni. Pe 4 ianuarie, la ora 7:54, familia a cerut ajutor la Serviciul 112. Minora a fost transportată la spitalul raional pentru investigații. Actualmente starea ei este stabilă. Ancheta specialiștilor de … Articolul O adolescentă, la spital după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon apare prima dată în BreakingNews.
11:00
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a lansat o declarație dură la adresa guvernării Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzând autoritățile de subfinanțarea sistemului național de educație și de politici care ar duce la degradarea acestuia. Potrivit MAN, în anul 2026 cheltuielile pentru educație ar urma să scadă la 14,9% din totalul cheltuielilor publice, cel mai mic … Articolul MAN acuză PAS de subfinanțarea educației: „Cel mai mic buget din istorie în 2026” apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Un tribunal din Ucraina a condamnat doi moldoveni pentru acte de sabotaj comise pe teritoriul ucrainean. Este vorba despre o decizie pronunțată la 26 decembrie de Judecătoria orașului Vinița. Potrivit materialelor cauzei, în aprilie 2025, un moldovean șomer a acceptat prin aplicația Telegram o propunere de a comite un act de sabotaj în Ucraina, în … Articolul Doi moldoveni, condamnați în Ucraina la 15 ani de închisoare pentru sabotaj apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia, a fost cuprinsă de un incendiu, care s-a produs noaptea când în lăcaș nu se afla nicio persoană. Flăcările au izbucnit într-o anexă tehnică unde se află o sobă și centrala de încălzire a bisericii. Potrivit parohiei, fumul s-a răspândit în tot lăcașul, iar incendiul a provocat … Articolul Incendiu la o biserică din raionul Drochia apare prima dată în BreakingNews.
30 decembrie 2025
13:10
Polițiștii de patrulare au depistat, în ultimele ore, mai mulți șoferi care conduceau automobilele sub influența substanțelor stupefiante, în diferite zone ale municipiului Chișinău. Potrivit Poliției, pe șoseaua Balcani a fost stopat un șofer de Nissan, testat pozitiv la marijuana. Un alt caz a fost înregistrat pe strada Mihail Sadoveanu, unde un bărbat de 37 … Articolul Val de șoferi drogați depistați pe străzile Capitalei apare prima dată în BreakingNews.
11:30
A ucis un om în Moldova în timpul unui jaf, apoi a fugit în Italia. Moldovean arestat pentru crimă # BreakingNews
Un bărbat de 40 de ani, originar din Republica Moldova și care era condamnat în țară la 20 de ani de închisoare pentru omor, furt, inclusiv furt prin efracție și evadare, a fost prins în Italia. Potrivit Prima Lodi, capturarea a fost rezultatul unei investigații rapide desfășurate de polițiștii din Lodi, după emiterea unui mandat internațional … Articolul A ucis un om în Moldova în timpul unui jaf, apoi a fugit în Italia. Moldovean arestat pentru crimă apare prima dată în BreakingNews.
11:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și nimicirea unui lot de 2.080 kg de rodii importate, care nu corespund normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Potrivit ANSA, analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admisibile a reziduului de pesticid Pirimetanil, substanță care poate prezenta riscuri pentru sănătatea umană. Probele au fost … Articolul ANSA a distrus peste 2 tone de rodii contaminate cu pesticide apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana, a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată cauza penală pe numele unui bărbat în vârstă de 38 de ani, învinuit de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, faptă care a dus la decesul victimei. Potrivit învinuirii formulate de procurorii din Chișinău, fapta ar … Articolul Și-a bătut gazda până la moarte. Inculpatul, trimis pe banca acuzaților apare prima dată în BreakingNews.
29 decembrie 2025
16:00
Un taximetrist de 51 de ani a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de comercializarea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinău și al raionului Strășeni. Potrivit Poliției, activitatea infracțională a bărbatului a fost documentată timp de aproximativ două luni de către ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni. În această perioadă, … Articolul Taximetrist din Chișinău, reținut pentru trafic de droguri apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Caz cutremurător: o tânără s-a dus la spital cu bebelușul mort ascuns în rucsac, susținând că l-a primit de la o prietenă # BreakingNews
O tânără de 23 de ani a ajuns la spital cu bebelușul mort ascuns într-un rucsac, stârnind uimirea medicilor și declanșând o anchetă complexă. Potrivit primelor declarații, femeia susține că trupul copilului i-ar fi fost adus de o prietenă pentru a „scăpa de el”, scrie adevarul.ro. Conform primelor informații, nou-născutul ar fi murit cu câteva ore … Articolul Caz cutremurător: o tânără s-a dus la spital cu bebelușul mort ascuns în rucsac, susținând că l-a primit de la o prietenă apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Rapperul Ion Banaru a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii de jaf. Instanța a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 8 ani, cu executarea a jumătate din termen, restul fiind suspendat pentru o perioadă de probațiune de 3 ani. „Termenul de executare a pedepsei urmează a fi calculat din momentul reținerii … Articolul Rapperul Ion Banaru, condamnat la 8 ani de închisoare pentru jaf apare prima dată în BreakingNews.
