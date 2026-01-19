Cojocaru, Damir și Pînzari au fost condamnați la trei ani de închisoare cu executare

Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, ex-șeful Inspectoratului de Poliție Bălți, Valeriu Cojocaru, dar și al lui Dorin Damir, președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, cunoscut drept „Direcția 5”, au fost condamnați la câte trei ani de închisoare cu executare. Cei trei nu s-au prezentat la pronunțarea sentinței și urmează să fie arestați preventiv. Totodată, instanța i-a achitat pe alte trei capete de acuzare, iar pentru unul termenul de prescripție a expirat.

