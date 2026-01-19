Tradiția Bobotezei a fost respectată de credincioși la Mănăstirea Sf. Nicolae
TVR Moldova, 19 ianuarie 2026 14:10
La Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nicolae” din Condrița, numeroși credincioși s-au adunat în dimineața zilei de Bobotează pentru a participa la slujba de sfințire a apei și la tradiționala scufundare în apele reci. Obiceiul este practicat anual și simbolizează reamintirea Sfântului Botez al Mântuitorului Iisus Hristos.
• • •
