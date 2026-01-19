Consultări publice privind Planul municipal antidrog: „Este o problemă comună. Ne vizează pe toți”

10:20

Mai multe publicații continuă să analizeze un raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării din R. Moldova, care semnalează că pericolele dezinformării capătă noi contururi. Presa mai scrie despre încă o dronă rusească depistată pe teritoriul RM, dar și despre un accident cu implicarea unui microbuz care trasporta cetățeni ai R.Moldova spre Germania. În vizorul mass-media este și finala națională a concursului Eurovision 2026, marcată de controverse în jurul unei expresii în limba rusă folosită de unul din membrii juriului.