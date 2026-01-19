Zăpada protejează grâul de gerul din ultimele zile, afirmă fermierii optimiști pentru o recoltă bogată

21:10

Victoria lui Satoshi în Finala Națională Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!”, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Unii internauți cred că artistul are toate șansele să vină cu un premiu, alții sunt mai puțin optimiști. Organizarea Selecției Naționale, la Arena Chișinău, de către Moldova 1, a stârnit și aceasta reacții pozitive. Publicul din țară și cei care au urmărit evenimentul de acasă au apreciat nivelul producției, prestația concurenților și atmosfera creată în sală, care s-a simțit și dincolo de ecrane.