ULTIMA ORĂ | Dosarul angajărilor fictive de la MAI: Pînzari, Cojocaru și Damir, condamnați la câte trei ani de detenție
Radio Moldova, 19 ianuarie 2026 15:30
Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției, Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații, și Dorin Damir, președintele FEA, au fost condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Decizia a fost pronunțată luni, 19 ianuarie, de instanța de judecată în lipsa inclupaților.
Acum 15 minute
15:40
Liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PCRM), Igor Dodon, a ales să sărbătorească Boboteaza la mănăstirea Solovețki din Federația Rusă. După ce a participat la slujbă, deputatul de la Chișinău s-a scăldat în apele Lacului Sfânt care se află în apropierea lăcașului.
Acum 30 minute
15:30
Consultări publice privind Planul municipal antidrog: „Este o problemă comună. Ne vizează pe toți” # Radio Moldova
Regulamentul Planului municipal de prevenție și consum antidrog va fi supus dezbaterilor publice, începând cu săptămâna curentă, pe o platformă disponibilă pe pagina web a Primăriei Chișinău. Potrivit șefului adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS) din capitală, Andrei Pavaloi, consultările publice vor avea loc etapizat, pentru a asigura implicarea cât mai largă a societății civile.
15:30
Acum o oră
15:10
Dispute politice în Consiliul Municipal Chișinău: Bugetul pentru anul 2026, mărul discordiei între PSRM - MAN # Radio Moldova
Conducerea Primăriei Chișinău ar fi transformat administrația municipală într-un instrument politic și ar folosi resursele administrative în interese de partid, acuză liderul fracțiunii municipale a Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Alexandr Odințov. De cealaltă parte, consilierii fracțiunii Mișcării Alternativa Națională (MAN), conduse de primarul Ion Ceban, afirmă că declarațiile socialiștilor ar avea drept scop distragerea atenției de la agenda ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC) care are pe ordinea de zi bugetul capitalei pentru anul 2026.
Acum 2 ore
14:40
Atacurile Rusiei au aruncat Ucraina într-o criză fără precedent. Rețeaua de alimentare cu energie electrică cedează din cauza frigului, la fel și țevile rețelelor termice sau cele de apă care îngheață în lipsa încălzirii. Oamenii îndură frig și dorm îmbrăcați în geci de iarnă. Ucrainenii care ajung la Chișinău vorbesc despre o situație extrem de dificilă, dar subliniază că sunt hotărâți să reziste.
14:30
VIDEO | Boboteaza pe stil vechi: slujbă, agheasmă și scufundări în apa rece, la Mănăstirea Țigănești # Radio Moldova
Creștinii ortodocși sărbătoresc, pe 19 ianuarie, Boboteaza pe stil vechi. În biserici au fost oficiate slujbe, iar preoții au împărțit enoriașilor agheasmă. Un alt obicei este scăldatul în ape reci. Zeci de credincioși au participat, luni, la slujba oficiată la Mănăstirea Țigănești.
14:30
Premierul Alexandru Munteanu și vicepremierul Eugeniu Osmochescu participă la Forumul de la Davos # Radio Moldova
Republica Moldova este reprezentată la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos de prim-ministrul Alexandru Munteanu și de viceprim-ministrul, Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Cei doi oficiali vor participa la lucrările forumului în perioada 19 - 22 ianuarie, anunță Guvernul.
14:20
Fracțiunea PAS din CMC îl acuză pe primarul capitalei de colaborare cu FSB și „trădare de patrie”: MAN: „Acuzații pentru defăimarea imaginii” # Radio Moldova
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) solicită instituțiilor specializate să investigheze activitatea primarului capitalei, Ion Ceban. Reprezentanții PAS îl acuză pe Ceban de „trădare de patrie”, făcând referire la informații care ar demonstra legături directe între edil și structuri afiliate serviciilor secrete ale Federației Ruse (FSB). Reprezentanții Mișcării Alternativa Națională (MAN) resping acuzațiile și amenință PAS-ul cu judecata.
14:00
Seria de 11 victorii consecutive este istorie: FC Barcelona a pierdut în fața echipei Real Sociedad # Radio Moldova
Surpriză de proporții în La Liga! Liderul clasamentului, FC Barcelona, a fost învinsă de Real Sociedad în ultimul meci din cadrul etapei a 20-a a primei divizii spaniole de fotbalului. În partida jucată la San Sebastián, echipa catalană a suferit prima înfrângere după 11 victorii consecutive. Echipa-gazdă a început în forță partida și a deschis scorul în minutul 32 prin Mikel Oyarzabal.
Acum 4 ore
13:40
13:20
Droguri ascunse lângă blocurile de studii ale universităților: Doi curieri, reținuți de poliție # Radio Moldova
Un bărbat de 34 de ani a fost reținut pentru comercializarea substanțelor psihotrope pe teritoriul capitalei, de regulă în apropierea universităților din Chișinău. Oamenii legii au monitorizat timp de o lună activitatea bărbatului și au stabilit că acesta face parte dintr-un grup specializat în comercializarea drogurilor.
13:10
Echipa națională de fotbal a Senegalului a cucerit Cupa Africii pe Națiuni. În marea finală, după un meci epic de 120 de minute, „Leii din Teranga" au învins Marocul cu scorul de 1:0, marcând golul victoriei în minutul 95. Meciul disputat pe stadionul „Prințul Moulay Abdellah" din orașul Rabat a avut momente tensionate mai ales spre finalul timpului regulamentar.
13:00
Ultimele etape pentru regulamentul parcărilor din Chișinău înainte de a ajunge la Consiliul Municipal # Radio Moldova
Regulamentul privind parcările a epuizat etapa consultărilor publice și urmează a fi completat cu expertiza anticorupție, precum și cu metodologia tarifară, înainte de a fi supus aprobării Consiliului Municipal Chișinău (CMC), a anunțat viceprimarul capitalei, Ilie Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei din 19 ianuarie.
12:50
Selecția Națională Eurovision 2026, desfășurată pe 17 ianuarie la Arena Chișinău, a adunat pe aceeași scenă artiști din generații diferite, invitați speciali cu experiență pe scena internațională Eurovision și un public numeros, care a urmărit cu interes fiecare moment al competiției. Reportajul foto de mai jos surprinde atât prestațiile de pe scenă, cât și emoțiile din Camera verde și munca intensă din culise.
12:30
Președintele Albaniei, vizită în R. Moldova: „Extinderea UE este o investiție strategică în securitatea Europei” # Radio Moldova
În contextul unui mediu regional tot mai instabil, extinderea Uniunii Europene (UE) și aderarea statelor candidate sunt privite de Republica Moldova și Albania nu doar ca procese de reformă, ci și ca instrumente esențiale de securitate și stabilitate. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu și de omologul său albanez, Bajram Begaj, pe 19 ianuarie, după întrevederea pe care au avut-o la Președinția R. Moldova.
12:20
Tragedie în sudul Spaniei: Cel puțin 39 de persoane au murit după coliziunea a două trenuri de mare viteză # Radio Moldova
Cel puțin 39 de persoane au murit, dintre care unul chiar mecanicul de locomotivă, 170 au fost răniți ușor, 73 de persoane sunt spitalizate și 24 sunt rănite grav după ce două trenuri de mare viteză au deraiat în municipiul Adamuz (Córdoba, sudul Spaniei), au declarat pentru EFE surse din Garda Civilă și din Serviciul Regional de Urgență.
12:20
R. Moldova și Albania: Extinderea UE, o miză de securitate într-un context regional tensionat # Radio Moldova
În contextul unui mediu regional tot mai instabil, extinderea Uniunii Europene (UE) și aderarea statelor candidate sunt privite de Republica Moldova și Albania nu doar ca procese de reformă, ci și ca instrumente esențiale de securitate și stabilitate. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu și de omologul său albanez, Bajram Begaj, pe 19 ianuarie, după întrevederea pe care au avut-o la Președinția R. Moldova.
12:10
Conducerea R. Moldova, mesaje de condoleanțe pentru Spania: „Plângem pierderile de vieți” # Radio Moldova
R. Moldova este „alături de Spania în aceste momente de doliu”, după accidentul feroviar soldat cu 39 de morți și 170 de răniți. Președinta Maia Sandu și spicherul Igor Grosu au transmis luni, 19 ianuarie, mesaje de condoleanțe pentru poporul spaniol în legătură cu „această pierdere cumplită”.
12:00
Primăria Chișinău lansează o licitație internațională pentru reabilitarea râului Bâc # Radio Moldova
Primăria Chișinău a lansat o licitație internațională pentru reabilitarea Râului Bâc, un proiect de amploare ce vizează consolidarea malurilor, modernizarea rețelelor de drenaj și reducerea riscului de inundații în oraș, implementat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Anunțul a fost făcut de primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei din 19 ianuarie.
Acum 6 ore
11:50
Temperaturile negative se vor menține atât ziua, cât și noaptea, pe tot parcursul săptămânii curente. Datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat arată că acestea vor oscila între -17 și 0 grade Celsius.
11:30
Două persoane și-au pierdut viața din cauza exploatării incorecte a surselor de încălzire # Radio Moldova
Două persoane și-au pierdut viața în urma unor incendii care au avut loc în raionul Călărași și municipiul Cahul. Potrivit pompierilor, tragediile ar fi fost provocate de nerespectarea regulilor de utilizare a instalațiilor electrice și a sobelor de încălzit.
11:10
Selecția Națională Eurovision 2026: „O producție de mare complexitate, cu reacții pozitive din afara țării” # Radio Moldova
Selecția Națională Eurovision 2026, desfășurată pe 17 ianuarie la Arena Chișinău, a fost cea mai amplă producție realizată, în ultimii ani de televiziunea publică atât din punct de vedere tehnic, cât și organizatoric, susțin reprezentanții „Teleradio-Moldova” (TRM). Într-o evaluare „la rece”, făcută după Finala Națională, conducerea TRM și producătorii concursului afirmă că ediția din acest an a atras interes internațional, a ridicat standardele de organizare și a pus bazele unei participări competitive a Republicii Moldova la Eurovision 2026 de la Viena.
11:00
Satoshi nu se aștepta la un sprijin atât de mare din partea publicului și a juriului: Ce va schimba în prestația sa pentru scena de la Viena # Radio Moldova
Victoria lui Vlad Sabajuc, alias Satoshi, în Finala Națională Eurovision 2026, cu piesa „Viva, Moldova!”, a generat un val de reacții pe rețelele de socializare. Artistul a fost aplaudat pentru prestație, dar și criticat de unii internauți atât pentru ținuta purtată pe scenă (chimonou - n.r.), cât și pentru textul melodiei - „o adunătură de cuvinte din mai multe limbi”.
10:40
Tranzacțiile imobiliare din Chișinău, în picaj: Cu 78.5% mai puține apartamente vândute în ultimul trimestru din 2025 # Radio Moldova
Chișinăul a înregistrat o scădere drastică a numărului de tranzacții imobiliare. Potrivit datelor de la Cadastrul Bunurilor Imobile, în trimestrul patru din 2025 au fost vândute doar 999 de apartamente, față de 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, ceea ce înseamnă o scădere de 78.5% a numărului de tranzacții.
10:30
Revista presei internaționale | SUA insistă asupra anexării Groenlandei; Europa pregătește o alianță alternativă la NATO, fără SUA, dar cu Ucraina # Radio Moldova
Presa internațională reflectă tensiunile dintre SUA și Europa pe tema statutului insulei daneze Groenlanda. Publicațiile străine semnalează, totodată, efectele politicilor administrației americane asupra prețurilor globale la petrol și asupra economiei ruse, precum și evoluțiile lente și costisitoare ale armatei ruse în Donbas. Presa străină acordă atenție și planurilor Europei de a crea o alianță de securitate independentă de Statele Unite, dar și inițiativei administrației Trump de a înființa un „Consiliu al Păcii”.
10:20
Revista presei | Rusia testează o nouă tactică de ingerință în R. Moldova. Rețelele sociale, sursă primară în lanțul de falsuri și sperietori răspândite # Radio Moldova
Mai multe publicații continuă să analizeze un raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării din R. Moldova, care semnalează că pericolele dezinformării capătă noi contururi. Presa mai scrie despre încă o dronă rusească depistată pe teritoriul RM, dar și despre un accident cu implicarea unui microbuz care trasporta cetățeni ai R.Moldova spre Germania. În vizorul mass-media este și finala națională a concursului Eurovision 2026, marcată de controverse în jurul unei expresii în limba rusă folosită de unul din membrii juriului.
Acum 8 ore
09:50
09:50
Locuitorii unui bloc din sectorul Botanica al capitalei se confruntă cu probleme serioase de mai mult de zece ani. Calvarul a început odată cu demararea construcției unei mansarde. Oamenii spun că, la fiecare ploaie, apartamentele de la etajele superioare sunt inundate, iar în pereți au apărut fisuri.
09:50
09:40
UE pregătește taxe în valoare de 93 de miliarde de euro pentru SUA, ca răspuns la amenințarea lui Trump legată de Groenlanda # Radio Moldova
Capitalele europene ar putea lovi SUA cu taxe în valoare de 93 de miliarde de euro sau ar putea restricționa accesul companiilor americane pe piața blocului, ca răspuns la amenințările președintelui american Donald Trump la adresa aliaților NATO care se opun campaniei sale de preluare a Groenlandei, relatează Financial Times (FT).
09:20
09:20
09:20
Creștinii ortodocși sărbătoresc pe 19 ianuarie Boboteaza pe stil vechi. Această sărbătoare reprezintă botezul în apa Iordanului al Mântuitorului Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul la vârsta de 30 de ani.
09:10
09:00
08:40
08:20
Acum 12 ore
07:50
07:40
07:30
Zăpada protejează grâul de gerul din ultimele zile, afirmă fermierii optimiști pentru o recoltă bogată # Radio Moldova
Zăpada protejează grâul de toamnă de gerul din ultimele zile, acționând ca un strat natural de izolare care menține cultura în condiții optime. Fermierii din Drochia spun că starea grâului este foarte bună și că stratul de zăpadă ajută la păstrarea plantelor până în primăvară. Agricultorii speră la o recoltă bogată și sănătoasă, fără pierderi cauzate de ger sau dăunători.
07:20
Corespondență Dan Alexe | Groenlanda: „Lumea nu este supermarketul vostru”... reacția UE la amenințările lui Trump # Radio Moldova
Uniunea Europeană va organiza un summit special al liderilor celor 27 de țări membre, cel mai probabil pe 22 ianuarie, pentru a stabili o poziție comună în fața amenințărilor lui Donald Trump la adresa Groenlandei. Este ceea ce a anunțat duminică seara președintele Consiliului European, portughezul António Costa.
Acum 24 ore
21:30
Comandantul-șef al Forțelor Armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că Ucraina plănuiește noi operațiuni ofensive, deoarece victoria nu poate fi obținută doar prin apărare. El a menționat acest lucru într-un interviu.
21:10
Victoria lui Satoshi în Finala Națională Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!”, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Unii internauți cred că artistul are toate șansele să vină cu un premiu, alții sunt mai puțin optimiști. Organizarea Selecției Naționale, la Arena Chișinău, de către Moldova 1, a stârnit și aceasta reacții pozitive. Publicul din țară și cei care au urmărit evenimentul de acasă au apreciat nivelul producției, prestația concurenților și atmosfera creată în sală, care s-a simțit și dincolo de ecrane.
20:50
UE și blocul economic Mercosur au semnat un acord după 25 de ani de negocieri, în pofida protestelor fermierilor # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) și blocul economic Mercosur au semnat un acord comercial după 25 de ani de negocieri, în pofida protestelor fermierilor. Documentul va crea o piață de 700 de milioane de persoane și cea mai mare zonă de liber schimb la nivel global, reprezentând aproape 20% din Produsul Intern Brut global.
20:10
Reuniune de urgență a ambasadorilor din UE, după anunțul lui Trump privind taxele vamale # Radio Moldova
Ambasadorii țărilor membre ale Uniunii Europene (UE) se reunesc duminică seară, 18 ianuarie, de urgență la Bruxelles, pentru a discuta amenințarea președintelui Donald Trump de a impune tarife vamale aliaților care se opun dorinței sale de a prelua controlul asupra Groenlandei.
20:00
Alina Stremous a încheiat cu o evoluție modestă etapa Cupei Mondiale de biatlon, ce s-a desfășurat la Ruhpolding, în Germania. După ce s-a clasat pe treapta a 20-a în proba de sprint, reprezentanta Republicii Moldova, a ajuns la potoul cursei de urmărire pe distanța de 10 kilometri abia pe locul 42.
19:50
Regiunea Kamceatka și orașul Norilsk au fost îngropate în zăpadă, la propriu. Un ciclon puternic a adus ninsori record, iar în unele zone stratul de zăpadă a ajuns până la etajul nouă al clădirilor, potrivit imaginilor publicate de internauți pe rețele. Autoritățile anunță că cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar mai multe localități au fost paralizate de viscol și troiene.
19:10
Festivalul „Obiceiuri de Crăciun” la Comrat: obiceiuri care nu se uită, colinde și costume populare # Radio Moldova
La Comrat, magia sărbătorilor de iarnă plutește încă în aer. Zeci de copii și adulți au adus în fața publicului colinde în mai multe limbi și au demonstrat că tradițiile nu mor, dimpotrivă, sunt transmise din generație în generație. La Festivalul „Obiceiuri de Crăciun ediția 2026” au participat colective artistice din întreaga autonomie găgăuză.
18:30
Australian Open: Gabriela Ruse, Arina Sabalenka, Carlos Alcaraz și Alexander Zverev s-au calificat în turul 2 # Radio Moldova
Tenismena româncă Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 la Australian Open, primul turneu Mare Șlem al anului. În prima rundă, bucureșteanca a învins-o în două seturi, 6:4, 7:5 pe ucraineanca Daiana Iastremska. Românca a comis 5 duble greșeli, iar Iastremska a avut mai multe mingi direct câștigătoare, dar și mai multe erori neforțate.
18:00
Accident cu implicarea a două troleibuze în capitală. RTEC: „Câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală” # Radio Moldova
Un accident rutier a avut loc duminică, 18 ianuarie, cu implicarea a două troleibuze, pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. În urma acestui caz, câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală.
