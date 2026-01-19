Tragedie în sudul Spaniei: Cel puțin 39 de persoane au murit după coliziunea a două trenuri de mare viteză
Radio Moldova, 19 ianuarie 2026 12:20
Cel puțin 39 de persoane au murit, dintre care unul chiar mecanicul de locomotivă, 170 au fost răniți ușor, 73 de persoane sunt spitalizate și 24 sunt rănite grav după ce două trenuri de mare viteză au deraiat în municipiul Adamuz (Córdoba, sudul Spaniei), au declarat pentru EFE surse din Garda Civilă și din Serviciul Regional de Urgență.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 15 minute
12:30
Președintele Albaniei, vizită în R. Moldova: „Extinderea UE este o investiție strategică în securitatea Europei” # Radio Moldova
În contextul unui mediu regional tot mai instabil, extinderea Uniunii Europene (UE) și aderarea statelor candidate sunt privite de Republica Moldova și Albania nu doar ca procese de reformă, ci și ca instrumente esențiale de securitate și stabilitate. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu și de omologul său albanez, Bajram Begaj, pe 19 ianuarie, după întrevederea pe care au avut-o la Președinția R. Moldova.
Acum 30 minute
12:20
Tragedie în sudul Spaniei: Cel puțin 39 de persoane au murit după coliziunea a două trenuri de mare viteză # Radio Moldova
Cel puțin 39 de persoane au murit, dintre care unul chiar mecanicul de locomotivă, 170 au fost răniți ușor, 73 de persoane sunt spitalizate și 24 sunt rănite grav după ce două trenuri de mare viteză au deraiat în municipiul Adamuz (Córdoba, sudul Spaniei), au declarat pentru EFE surse din Garda Civilă și din Serviciul Regional de Urgență.
12:20
R. Moldova și Albania: Extinderea UE, o miză de securitate într-un context regional tensionat # Radio Moldova
În contextul unui mediu regional tot mai instabil, extinderea Uniunii Europene (UE) și aderarea statelor candidate sunt privite de Republica Moldova și Albania nu doar ca procese de reformă, ci și ca instrumente esențiale de securitate și stabilitate. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu și de omologul său albanez, Bajram Begaj, pe 19 ianuarie, după întrevederea pe care au avut-o la Președinția R. Moldova.
Acum o oră
12:10
Conducerea R. Moldova, mesaje de condoleanțe pentru Spania: „Plângem pierderile de vieți” # Radio Moldova
R. Moldova este „alături de Spania în aceste momente de doliu”, după accidentul feroviar soldat cu 39 de morți și 170 de răniți. Președinta Maia Sandu și spicherul Igor Grosu au transmis luni, 19 ianuarie, mesaje de condoleanțe pentru poporul spaniol în legătură cu „această pierdere cumplită”.
12:00
Primăria Chișinău lansează o licitație internațională pentru reabilitarea râului Bâc # Radio Moldova
Primăria Chișinău a lansat o licitație internațională pentru reabilitarea Râului Bâc, un proiect de amploare ce vizează consolidarea malurilor, modernizarea rețelelor de drenaj și reducerea riscului de inundații în oraș, implementat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Anunțul a fost făcut de primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei din 19 ianuarie.
11:50
Temperaturile negative se vor menține atât ziua, cât și noaptea, pe tot parcursul săptămânii curente. Datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat arată că acestea vor oscila între -17 și 0 grade Celsius.
Acum 2 ore
11:30
Două persoane și-au pierdut viața din cauza exploatării incorecte a surselor de încălzire # Radio Moldova
Două persoane și-au pierdut viața în urma unor incendii care au avut loc în raionul Călărași și municipiul Cahul. Potrivit pompierilor, tragediile ar fi fost provocate de nerespectarea regulilor de utilizare a instalațiilor electrice și a sobelor de încălzit.
11:10
Selecția Națională Eurovision 2026: „O producție de mare complexitate, cu reacții pozitive din afara țării” # Radio Moldova
Selecția Națională Eurovision 2026, desfășurată pe 17 ianuarie la Arena Chișinău, a fost cea mai amplă producție realizată, în ultimii ani de televiziunea publică atât din punct de vedere tehnic, cât și organizatoric, susțin reprezentanții „Teleradio-Moldova” (TRM). Într-o evaluare „la rece”, făcută după Finala Națională, conducerea TRM și producătorii concursului afirmă că ediția din acest an a atras interes internațional, a ridicat standardele de organizare și a pus bazele unei participări competitive a Republicii Moldova la Eurovision 2026 de la Viena.
11:00
Satoshi nu se aștepta la un sprijin atât de mare din partea publicului și a juriului: Ce va schimba în prestația sa pentru scena de la Viena # Radio Moldova
Victoria lui Vlad Sabajuc, alias Satoshi, în Finala Națională Eurovision 2026, cu piesa „Viva, Moldova!”, a generat un val de reacții pe rețelele de socializare. Artistul a fost aplaudat pentru prestație, dar și criticat de unii internauți atât pentru ținuta purtată pe scenă (chimonou - n.r.), cât și pentru textul melodiei - „o adunătură de cuvinte din mai multe limbi”.
Acum 4 ore
10:40
Tranzacțiile imobiliare din Chișinău, în picaj: Cu 78.5% mai puține apartamente vândute în ultimul trimestru din 2025 # Radio Moldova
Chișinăul a înregistrat o scădere drastică a numărului de tranzacții imobiliare. Potrivit datelor de la Cadastrul Bunurilor Imobile, în trimestrul patru din 2025 au fost vândute doar 999 de apartamente, față de 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, ceea ce înseamnă o scădere de 78.5% a numărului de tranzacții.
10:30
Revista presei internaționale | SUA insistă asupra anexării Groenlandei; Europa pregătește o alianță alternativă la NATO, fără SUA, dar cu Ucraina # Radio Moldova
Presa internațională reflectă tensiunile dintre SUA și Europa pe tema statutului insulei daneze Groenlanda. Publicațiile străine semnalează, totodată, efectele politicilor administrației americane asupra prețurilor globale la petrol și asupra economiei ruse, precum și evoluțiile lente și costisitoare ale armatei ruse în Donbas. Presa străină acordă atenție și planurilor Europei de a crea o alianță de securitate independentă de Statele Unite, dar și inițiativei administrației Trump de a înființa un „Consiliu al Păcii”.
10:20
Revista presei | Rusia testează o nouă tactică de ingerință în R. Moldova. Rețelele sociale, sursă primară în lanțul de falsuri și sperietori răspândite # Radio Moldova
Mai multe publicații continuă să analizeze un raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării din R. Moldova, care semnalează că pericolele dezinformării capătă noi contururi. Presa mai scrie despre încă o dronă rusească depistată pe teritoriul RM, dar și despre un accident cu implicarea unui microbuz care trasporta cetățeni ai R.Moldova spre Germania. În vizorul mass-media este și finala națională a concursului Eurovision 2026, marcată de controverse în jurul unei expresii în limba rusă folosită de unul din membrii juriului.
09:50
Reacții după Finala Națională Eurovision 2026: „Un eveniment foarte bine planificat” # Radio Moldova
Victoria lui Satoshi în Finala Națională Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!”, a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare. Unii internauți cred că artistul are toate șansele să vină cu un premiu, alții sunt mai puțin optimiști. Și organizarea Selecției Naționale, la Arena Chișinău, de către Teleradio-Moldova, a stârnit reacții pozitive.
09:50
Locuitorii unui bloc din sectorul Botanica al capitalei se confruntă cu probleme serioase de mai mult de zece ani. Calvarul a început odată cu demararea construcției unei mansarde. Oamenii spun că, la fiecare ploaie, apartamentele de la etajele superioare sunt inundate, iar în pereți au apărut fisuri.
09:50
Odesa, din nou sub atac rusesc: o persoană rănită și distrugeri la infrastructura critică # Radio Moldova
O persoană a fost rănită în urma atacului nocturn lansat de Federația Rusă asupra regiunii Odesa, în noaptea spre luni, 19 ianuarie. Informația a fost confirmată de autoritățile militare locale, care anunță pagube semnificative la infrastructura civilă și critică.
09:40
UE pregătește taxe în valoare de 93 de miliarde de euro pentru SUA, ca răspuns la amenințarea lui Trump legată de Groenlanda # Radio Moldova
Capitalele europene ar putea lovi SUA cu taxe în valoare de 93 de miliarde de euro sau ar putea restricționa accesul companiilor americane pe piața blocului, ca răspuns la amenințările președintelui american Donald Trump la adresa aliaților NATO care se opun campaniei sale de preluare a Groenlandei, relatează Financial Times (FT).
09:20
Tragedie în sudul Spaniei: Cel puțin 21 de persoane au murit după coliziunea a două trenuri de mare viteză # Radio Moldova
Cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite, dintre care aproximativ 30 se află în stare gravă, în urma unui grav accident feroviar produs duminică seara, 18 ianuarie, în sudul Spania. Tragedia a avut loc în localitatea Adamuz, din provincia Córdoba, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit după ce unul dintre ele a deraiat, notează El Pais.
09:20
Alarmă antiincendiu declanșată la Aeroportul „Eugen Doga” - Chișinău: pasagerii au fost evacuați noaptea trecută # Radio Moldova
Activitatea Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost sistată temporar duminică seara, 18 ianuarie, după declanșarea sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aerogării. Potrivit administrației aeroportului, incidentul s-a produs în jurul orei 22:40, după ce o persoană neidentificată a activat butonul de alarmă. Din motive de securitate, toți pasagerii și angajații au fost evacuați.
09:20
Creștinii ortodocși sărbătoresc pe 19 ianuarie Boboteaza pe stil vechi. Această sărbătoare reprezintă botezul în apa Iordanului al Mântuitorului Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul la vârsta de 30 de ani.
09:10
„O nouă etapă în dezvoltarea concursului Eurovision”: Reacții după Finala Națională Eurovision 2026 # Radio Moldova
Victoria lui Satoshi în Finala Națională Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!”, a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare. Unii internauți cred că artistul are toate șansele să vină cu un premiu, alții sunt mai puțin optimiști. Și organizarea Selecției Naționale, la Arena Chișinău, de către Teleradio-Moldova, a stârnit reacții pozitive.
09:00
O persoană a fost rănită în urma atacului nocturn lansat de Federația Rusă asupra regiunii Odesa, în noaptea spre luni, 19 ianuarie. Informația a fost confirmată de autoritățile militare locale, care anunță pagube semnificative la infrastructura civilă și critică.
Acum 6 ore
08:40
Zi de mare sărbătoare pentru ortodocșii de stil vechi: astăzi este marcată Boboteaza # Radio Moldova
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi, 19 ianuarie, Boboteaza pe stil vechi. Această sărbătoare reprezintă botezul în apa Iordanului al Mântuitorului Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul la vârsta de 30 de ani.
08:20
Zi de mare sărbătoare pentru ortodocșii de stil vechi: astăzi estea marcată Boboteaza # Radio Moldova
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi, 19 ianuarie, Boboteaza pe stil vechi. Această sărbătoare reprezintă botezul în apa Iordanului al Mântuitorului Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul la vârsta de 30 de ani.
07:50
Alarmă antiincendiu declanșată la Aeroportul „Eugen Doga” - Chișinău: pasagerii au fost evacuați # Radio Moldova
Activitatea Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost sistată temporar sâmbătă seara, 18 ianuarie 2026, după declanșarea sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aerogării. Potrivit administrației aeroportului, incidentul s-a produs în jurul orei 22:40, după ce o persoană neidentificată a activat butonul de alarmă. Din motive de securitate, toți pasagerii și angajații au fost evacuați.
07:40
Tragedie pe calea ferată în sudul Spaniei: cel puțin 21 de persoane au murit după coliziunea a două trenuri de mare viteză # Radio Moldova
Cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite, dintre care aproximativ 30 se află în stare gravă, în urma unui grav accident feroviar produs duminică seara, 18 ianuarie, în sudul Spania. Tragedia a avut loc în localitatea Adamuz, din provincia Córdoba, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit după ce unul dintre ele a deraiat, notează El Pais.
07:30
Zăpada protejează grâul de gerul din ultimele zile, afirmă fermierii optimiști pentru o recoltă bogată # Radio Moldova
Zăpada protejează grâul de toamnă de gerul din ultimele zile, acționând ca un strat natural de izolare care menține cultura în condiții optime. Fermierii din Drochia spun că starea grâului este foarte bună și că stratul de zăpadă ajută la păstrarea plantelor până în primăvară. Agricultorii speră la o recoltă bogată și sănătoasă, fără pierderi cauzate de ger sau dăunători.
07:20
Corespondență Dan Alexe | Groenlanda: „Lumea nu este supermarketul vostru”... reacția UE la amenințările lui Trump # Radio Moldova
Uniunea Europeană va organiza un summit special al liderilor celor 27 de țări membre, cel mai probabil pe 22 ianuarie, pentru a stabili o poziție comună în fața amenințărilor lui Donald Trump la adresa Groenlandei. Este ceea ce a anunțat duminică seara președintele Consiliului European, portughezul António Costa.
Acum 24 ore
21:30
Comandantul-șef al Forțelor Armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că Ucraina plănuiește noi operațiuni ofensive, deoarece victoria nu poate fi obținută doar prin apărare. El a menționat acest lucru într-un interviu.
21:10
Victoria lui Satoshi în Finala Națională Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!”, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Unii internauți cred că artistul are toate șansele să vină cu un premiu, alții sunt mai puțin optimiști. Organizarea Selecției Naționale, la Arena Chișinău, de către Moldova 1, a stârnit și aceasta reacții pozitive. Publicul din țară și cei care au urmărit evenimentul de acasă au apreciat nivelul producției, prestația concurenților și atmosfera creată în sală, care s-a simțit și dincolo de ecrane.
20:50
UE și blocul economic Mercosur au semnat un acord după 25 de ani de negocieri, în pofida protestelor fermierilor # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) și blocul economic Mercosur au semnat un acord comercial după 25 de ani de negocieri, în pofida protestelor fermierilor. Documentul va crea o piață de 700 de milioane de persoane și cea mai mare zonă de liber schimb la nivel global, reprezentând aproape 20% din Produsul Intern Brut global.
20:10
Reuniune de urgență a ambasadorilor din UE, după anunțul lui Trump privind taxele vamale # Radio Moldova
Ambasadorii țărilor membre ale Uniunii Europene (UE) se reunesc duminică seară, 18 ianuarie, de urgență la Bruxelles, pentru a discuta amenințarea președintelui Donald Trump de a impune tarife vamale aliaților care se opun dorinței sale de a prelua controlul asupra Groenlandei.
20:00
Alina Stremous a încheiat cu o evoluție modestă etapa Cupei Mondiale de biatlon, ce s-a desfășurat la Ruhpolding, în Germania. După ce s-a clasat pe treapta a 20-a în proba de sprint, reprezentanta Republicii Moldova, a ajuns la potoul cursei de urmărire pe distanța de 10 kilometri abia pe locul 42.
19:50
Regiunea Kamceatka și orașul Norilsk au fost îngropate în zăpadă, la propriu. Un ciclon puternic a adus ninsori record, iar în unele zone stratul de zăpadă a ajuns până la etajul nouă al clădirilor, potrivit imaginilor publicate de internauți pe rețele. Autoritățile anunță că cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar mai multe localități au fost paralizate de viscol și troiene.
19:10
Festivalul „Obiceiuri de Crăciun” la Comrat: obiceiuri care nu se uită, colinde și costume populare # Radio Moldova
La Comrat, magia sărbătorilor de iarnă plutește încă în aer. Zeci de copii și adulți au adus în fața publicului colinde în mai multe limbi și au demonstrat că tradițiile nu mor, dimpotrivă, sunt transmise din generație în generație. La Festivalul „Obiceiuri de Crăciun ediția 2026” au participat colective artistice din întreaga autonomie găgăuză.
18:30
Australian Open: Gabriela Ruse, Arina Sabalenka, Carlos Alcaraz și Alexander Zverev s-au calificat în turul 2 # Radio Moldova
Tenismena româncă Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 la Australian Open, primul turneu Mare Șlem al anului. În prima rundă, bucureșteanca a învins-o în două seturi, 6:4, 7:5 pe ucraineanca Daiana Iastremska. Românca a comis 5 duble greșeli, iar Iastremska a avut mai multe mingi direct câștigătoare, dar și mai multe erori neforțate.
18:00
Accident cu implicarea a două troleibuze în capitală. RTEC: „Câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală” # Radio Moldova
Un accident rutier a avut loc duminică, 18 ianuarie, cu implicarea a două troleibuze, pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. În urma acestui caz, câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală.
17:20
Ajunul Bobotezei | Creștinii ortodocși au mers la biserici pentru a lua Agheasma Mare # Radio Moldova
Creștinii ortodocși sărbătoresc pe 18 ianuarie Ajunul Bobotezei pe stil vechi, una dintre cele mai importante zile premergătoare marii sărbători a Botezului Domnului. Potrivit tradiției, încă de la primele ore ale dimineții, credincioșii au mers la biserici pentru a participa la slujbe și pentru a lua Agheasma Mare. Ajunul Bobotezei este marcat și de post aspru și rugăciune.
16:50
Poetul Grigore Vieru, comemorat în satul natal Pererâta, la 17 ani de la trecerea în eternitate # Radio Moldova
Grigore Vieru, poetul care a devenit simbol al Mișcării de Eliberare Națională a Basarabiei, rămâne și astăzi, la 17 ani de la trecerea sa în eternitate, o figură emblematică pentru neamul românesc. Marele poet a fost comemorat în localitatea sa natală, Pererâta, raionul Briceni. Prietenii săi și primele cititoare ale operei sale au depănat amintiri pe care nu le vor uita niciodată.
16:30
Georgianul Nika Egadze a cucerit în premieră titlul de campion european la patinaj artistic, după un program liber deosebit cu care și-a depășit adversarii. Aflat în fruntea clasamentului după programul scurt, discipolul antrenoarei Eteri Tutberidze și al cărui coregraf este francezul Benoît Richaud, a câștigat și programul liber.
16:20
Microbuz din R. Moldova, implicat într-un accident în România. MAE, despre pasagerii răniți: „Au fost externați din spital, în stare satisfăcătoare” # Radio Moldova
Un microbuz care circula din Republica Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier între localitățile Ilișești și Păltinoasa din județul Suceava, România. În microbuz se aflau 11 persoane, doi pasageri au fost răniți și transportați la spital.
16:00
Regele umorului moldovenesc, Gheorghe Urschi, împlinește duminică, 18 ianuarie, vârsta de 78 de ani. Maestrul este și rămâne un reper al culturii naționale, a menționat într-o postare Direcția generală cultură și patrimoniu cultural.
15:20
Din pasiune pentru gătit, la misiune pentru oameni: Cristina Spînu oferă prânzuri calde celor nevoiași # Radio Moldova
Pentru a crede în bine, trebuie să începi să-l faci. Acesta este și crezul Cristinei Spînu, care de mai bine de șase ani este aproape de persoanele nevoiașe, oferindu-le prânzuri calde. Pasionată de prepararea bucatelor, femeia a transformat această îndeletnicire într-o cauză socială și a fondat Organizația Obștească „Frigider Comunitar”, susținută din donații.
15:20
Pilotul qatarez Nasser Al-Attiyah de la Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar, la clasa auto, după a 13-a și ultima etapă a acestei curse legendare, ce a avut startul și sosirea în orașul Yanbu din Arabia Saudită și care a fost câștigată de suedezul Mattias Ekstrom de la Ford Racing.
14:20
Rapid București a revenit în fotoliul de lider al clasamentului Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
Rapid București a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În etapa a 22-a, „alb-vișiniii" au învins cu 1:0 pe teren propriu concitatina Metaloglobus. Alexandru Dobre a marcat singurul gol al meciului în minutul 79. Constantin Grameni i-a pasat în careu, iar atacantul a înscris fără probleme, după care a sărbătorit într-un mod original.
13:50
Un nou atac cu drone la granița României. Autoritățile române au fost din nou în alertă după ce porturile ucrainene de la Dunăre au fost atacate, informează Euronews.
13:40
Microbuz din R. Moldova, cu 11 pasageri, implicat într-un accident în România. Doi pasageri, transportați la spital # Radio Moldova
Un microbuz care circula din Republica Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier între localitățile Ilișești și Păltinoasa din județul Suceava, România. În microbuz se aflau 11 persoane, doi pasageri au fost răniți și transportați la spital.
13:20
Ninsori în sudul țării. Drumarii au intervenit: 59 de tone de sare au fost împrăștiate # Radio Moldova
Pe parcursul nopții s-au înregistrat ninsori slabe în sudul țării, în sectoarele Cimișlia, Comrat și Sănătăuca, unde drumarii au intervenit cu lucrări de combatere a lunecușului. Pentru desfășurarea lucrărilor au fost răspândite 59 de tone de sare tehnică.
13:00
România, invitată de președintele american să devină membră a „Consiliului pentru Pace” # Radio Moldova
Președintele american, Donald Trump i-a trimis o scrisoare președintelui român, Nicușor Dan, în care invită România să devină membră a „Consiliului pentru Pace”. Statele Unite (SUA) vor să extindă mandatul unui „Consiliu pentru Pace” inițial creat pentru Fâșia Gaza, astfel încât să includă și alte zone fierbinți ale lumii, precum Ucraina și Venezuela, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.
Ieri
12:40
Accesul în anumite locuri publice din capitală este limitat, în contextul vizitei președintelui Albaniei # Radio Moldova
Accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală este limitat, în perioada 18-20 ianuarie. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președintelui Republicii Albania, Bajram Begaj.
11:20
Pronunțarea numelor proprii la radio și TV este întotdeauna un compromis între snobism și forma aproximativ corectă fonetic, evitând efortul grotesc sau căznit. Astfel, pentru a începe cu unul din exemplele cele mai frecvente, mulți jurnaliști, mai ales plasați în post la Bruxelles sunt judecați după felul in care pronunță Briussel sau Briucssel… Se crede că cine spune cu -CS- ar fi un țăran sau un incult.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.