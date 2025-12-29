Dialoguri | Catalin Vacarciuc, profesor: Cârpim pereții, în timp ce temelia se prăbușește

13:20

Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 60 de bani, cu 17 bani mai […]