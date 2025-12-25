VIDEO/ „Sofienii” – ceata de colindători care, de zeci de ani, păstrează vii tradițiile strămoșești
N4, 25 decembrie 2025 12:20
În ajun de sărbătoare, liniștea satului Sofia din raionul Drochia este spartă de pași hotărâți și voci bărbătești care se adună într-un singur glas. Sunt „Sofienii” – ceata de colindători care, de zeci de ani, păstrează vie o tradiție transmisă din generație în generație, transmite TV Nord. „La mulți ani cu sănătate să vă dea […]
• • •
Alte ştiri de N4
Acum 30 minute
12:20
Guvernul francez a condamnat interdicția de viză impusă de administrația Trump lui Thierry Breton, fost comisar al Uniunii Europene care a avut un rol-cheie în promovarea Actului privind serviciile digitale, lege care a vizat recent marile companii tehnologice americane. Administrația Trump a anunțat marți interdicții de viză împotriva lui Breton și a altor activiști anti-dezinformare, […]
12:20
VIDEO/ Familia tânărului din satul Pelinia, raionul Drochia, ucis acum patru ani în bătaie, cere dreptate # N4
Un rezultat neașteptat pentru rudele lui Alexandru Babaleu din satul Pelinia ucis în bătaie acum patru ani, într-un parc din localitate. După ani întregi de procese și zeci de ședințe de judecată, instanța de fond a pronunțat o sentință care potrivit rudelor tânărului, nu trage la răspundere pe toți cei considerați vinovați de moartea acestuia. […]
12:20
VIDEO/ „Sofienii” – ceata de colindători care, de zeci de ani, păstrează vii tradițiile strămoșești # N4
În ajun de sărbătoare, liniștea satului Sofia din raionul Drochia este spartă de pași hotărâți și voci bărbătești care se adună într-un singur glas. Sunt „Sofienii” – ceata de colindători care, de zeci de ani, păstrează vie o tradiție transmisă din generație în generație, transmite TV Nord. „La mulți ani cu sănătate să vă dea […]
12:10
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts și cotațiilor internaționale ale țițeiului. Valorile sunt cele mai mici din ultimii aproape patru ani. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi […]
Acum 2 ore
Acum 24 ore
14:30
Meteorologii anunță cod galben de scădere a temperaturii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, avertizarea va fi valabilă pe 25 decembrie. Astfel, pe arii extinse temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5-7 grade Celsius. Astfel, joi, la Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la -7 grade, iar noaptea coboară până la -12 grade, cu […]
13:40
VIDEO/ Două surori din satul Fîrlădeni, raionul Căușeni, cer ajutorul oamenilor și al autorităților pentru a supraviețui # N4
Două surori din satul Fîrlădeni, raionul Căușeni, cer ajutorul oamenilor și al autorităților pentru a supraviețui. Una dintre ele, în vârstă de 40 de ani, este dependentă de dializă și are gradul întâi de dizabilitate, iar cealaltă soră are gradul doi de dizabilitate, în urma unei afecțiuni cardiace. Femeile se întrețin una pe cealaltă și […]
13:30
Trei persoane au fost ucise de o bombă la Moscova, miercuri, după ce doi polițiști s-au apropiat de un bărbat care se comporta suspect în apropierea locului unde, cu două zile mai devreme, un general de rang înalt a fost ucis de o bombă plasată într-o mașină, atac despre care Rusia a spus că a […]
13:30
Șeful Statului Major al armatei libiene, Mohammed Al-Haddad, a murit marți, 23 decembrie, într-un accident aviatic, la scurt timp după ce aeronava în care se afla a decolat din capitala Turciei, Ankara, a anunțat premierul Libiei. Potrivit prim-ministrului libian Abdulhamid Dbeibah, pe aeronavă se mai aflau patru persoane, comandantul forțelor terestre ale Libiei, directorul autorității […]
13:30
Grosu: „Cea mai important realizare pentru Republica Moldova, în anul 2025, a fost menținerea păcii” # N4
Cea mai important realizare pentru Republica Moldova, în anul 2025, a fost menținerea păcii și confirmarea direcției europene a țării. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la o emisiune de la postul public de televiziune. Potrivit oficialului, anul care se încheie a fost un „examen” pentru societate și instituții, în care deciziile […]
13:30
Kulminski: „Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană” # N4
Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova în SUA și fost vicepremier pentru Reintegrare, Vlad Kulminski, la o emisiune de la Rlive. El a precizat că acest lucru nu poate fi făcut nici din punct de vedere juridic, nici practic. VLAD KULMISKI, ambasadorul […]
13:20
Aeroportul Internațional Chișinău este pregătit din punct de vedere tehnic să primească zboruri intercontinentale. Declarația a fost făcută de administratorul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, Sergiu Spoială, la o emisiune de la postul public de televiziune. Totodată, el a precizat că decizia aparține exclusiv companiilor aeriene. SERGIU SPOIALĂ, administratorul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – […]
13:20
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts și cotațiilor internaționale ale țițeiului. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 21 de lei și 97 de […]
13:20
Cel mai populat stat al Australiei a adoptat miercuri un set amplu de noi legi privind armele de foc și combaterea terorismului, în urma atacului armat în masă de pe plaja Bondi, înăsprind regimul de deținere a armelor, interzicând afișarea publică a simbolurilor teroriste și consolidând puterile poliției pentru limitarea protestelor. Parlamentul statului New South […]
Ieri
23 decembrie 2025
13:00
Radu Marian, după împușcăturile de la un inspectorat de poliție din Chișinău: „Se mai întâmplă, să nu facem circ din fiecare incident” # N4
Deputatul PAS Radu Marian nu prea pare deranjat de scandalul de la Inspectoratul de Poliție Centru din Capitală, acolo unde, joia trecută, au fost trase focuri de armă în sediul instituției, după festivitățile dedicate Zilei Poliției. Parlamentarul susține că „se mai întâmplă” și cheamă societatea să „nu facă circ din fiecare incident”, scrie Ziua.md. „Cred […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22 decembrie 2025
14:00
Justiția franceză l-a condamnat, în lipsă, pe fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, la doi ani de închisoare și la o amendă de 100.000 de euro # N4
Justiția franceză l-a condamnat la începutul lunii decembrie, în lipsă, pe fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, la doi ani de închisoare și la o amendă de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție legat de piața loteriei naționale din Republica Moldova, potrivit hotărârii judecătorești consultate de AFP luni. Instanța […]
12:30
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va petrece încă 30 de zile în Penitenciarul nr. 13, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis prelungirea măsurii de arest preventiv. Instanța a admis integral demersul procurorilor anticorupție, iar fostul politician va rămâne în detenție până pe 23 ianuarie 2026. Potrivit încheierii judecătorești, termenul arestului a fost […]
12:30
Veterinari militari francezi s-au alăturat unei campanii de vaccinare a 750.000 de capete de bovine, într-un efort de a opri răspândirea unui focar de dermatită nodulară contagioasă bovină în sud-vestul Franței. Franța a achiziționat recent 400.000 de doze de vaccin din Olanda, care se adaugă unui stoc existent de 500.000 de doze. Forțele armate franceze […]
12:30
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts și cotațiilor internaționale ale țițeiului. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 17 de […]
12:20
Generalul locotenent Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Instruire Operațională a Forțelor Armate Ruse a decedat, după ce mașina sa a explodat. Potrivit Comitetului de Anchetă din Rusia, un dispozitiv exploziv plasat sub șasiul mașinii a fost detonat în dimineața zilei de 22 decembrie, pe strada Yasenevaya din Moscova. Comitetul de Anchetă din Rusia a raportat […]
12:20
Câteva mii de activiști din întreaga Serbie s-au alăturat protestelor studențești din sud-vestul țării, manifestând împotriva a ceea ce ei descriu drept presiuni ale guvernului asupra universităților de stat. Demonstrația, parte a unei mișcări mai ample împotriva ingerințelor politice în învățământul superior, a fost prima de acest fel organizată în Novi Pazar, un oraș cu […]
11:40
Dialoguri | Otilia Cotruța, despre reputație, influența comunității și “gura lumii” Share Facebook Twitter Facebook Messenger OK.ru VK Telegram WhatsApp Viber...
19 decembrie 2025
14:50
Republica Moldova a făcut un pas important pe drumul aderării la Uniunea Europeană, obținând acceptul statelor membre pentru a deschide negocierile tehnice. Declarația a fost făcută de comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, la o emisiune de la postul ProTV Chișinău. MARTA KOS, Comisarul European pentru Extindere: „Chiar în ziua de luni am obținut acceptul […]
14:50
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății. La Bălți, bisericile au fost pline de credincioși veniți să se roage pentru sănătate, pace, liniște în familie și ocrotirea copiilor, transmite TV Nord. „Pentru mine și familia mea, în genere religia este foarte importantă. […]
14:50
Plugaru, despre principalele motive pentru care zeci de mii de gospodării nu vor beneficia de compensații # N4
Veniturile nedeclarate, neconcordanțele din declarații și dobânzile mai mari de 4.000 de lei sunt principalele motive pentru care zeci de mii de gospodării nu vor beneficia de compensații prin programul „Ajutor la contor” în sezonul rece 2025 – 2026. Declarația a fost făcută de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, la o emisiune de […]
14:40
Tronsonul de drum de pe strada 31 August 1989 din centrul Chișinăului va fi reparat. Asigurarea a fost dată de ministrul Culturii, Cristian Jardan, la o emisiune de la postul One TV. Totodată, Jardan a subliniat că nu a existat niciun conflict între Ministerul Culturii și Primărie în privința acestui proiect. CRISTIAN JARDAN, ministrul Culturii: […]
14:40
Sute de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” urmează să fie trimiși în concediu forțat # N4
Sute de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” urmează să fie trimiși în concediu forțat. Informația a fost comunicată de directorul CFM, Sergiu Cotelnic. Măsura va afecta între 700 și 1.000 de persoane. Potrivit lui Cotelnic, aceasta va viza în principal administrația și unii șefi. Concediul tehnic se va desfășura în perioada […]
14:40
Mii de bulgari au protestat joi seara împotriva guvernului demisionar, cerând alegeri corecte și reforme judiciare pentru a combate ceea ce ei susțin că este o corupție răspândită în cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene. Demonstrațiile, organizate în capitala Sofia și în alte orașe și localități, au avut loc în timp ce Bulgaria […]
14:40
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat vineri că decizia liderilor Uniunii Europene de a se împrumuta în comun pentru a oferi ajutor financiar Ucrainei marchează o „ruptură reală față de trecut”. Macron a mai spus că ar fi utilă reluarea dialogului cu președintele rus Vladimir Putin. Emmanuel Macron, Președintele Franței: „Cred că va deveni din […]
14:40
Kosta: „Am aprobat o decizie de a oferi Ucrainei 90 de miliarde de euro pentru următorii doi ani” # N4
Liderii Uniunii Europene au decis vineri să se împrumute pentru a finanța apărarea Ucrainei împotriva Rusiei în următorii doi ani, în loc să folosească activele rusești înghețate, evitând astfel diviziunile legate de un plan fără precedent de a finanța Kievul din fonduri suverane rusești. Antonio Kosta, președintele Consiliului UE: „În octombrie, am decis că Uniunea […]
14:30
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts și cotațiilor internaționale ale țițeiului. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei […]
18 decembrie 2025
13:30
42 de deputați din opoziție solicită ca ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, să fie audiată în plenul Parlamentului # N4
42 de deputați din opoziție solicită ca ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, să fie audiată în plenul Parlamentului.O moțiune simplă împotriva politicilor ministerului de resort a fost depusă de deputatul Partidului Nostru, Sergiu Ivanov. Serghei Ivanov, deputat PN: „Cerem moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii. Cerem soluții pentru redresarea celei mai importante ramuri ale economiei. Moțiunea este […]
13:30
Deputatul Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a arătat indignat după ce a semnat o declarație prin care nu este de acord cu proiectul de modificare a Regulamentului Parlamentului, inițiat de PAS și aflat încă în lucru, însă promite un propriu Regulament. Deputatul Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a arătat nemulțumit de cum decurg ședințele Legislativului, declarând că […]
13:20
Peste 66 de milioane de lei vor fi alocate anul viitor pentru finanțarea partidelor politice, reprezentând aproape jumătate din bugetul Comisiei Electorale Centrale, estimat la 151 de milioane de lei. Pentru organizarea alegerilor locale noi sunt prevăzute cheltuieli de 13 milioane de lei. Bugetul CEC pentru 2026 urmează să fie votat de Parlament. Puțin peste […]
13:20
Fermierii au continuat să blocheze autostrăzi în mai multe zone ale Franței, protestând față de modul în care guvernul gestionează boala dermatitei nodulare contagioase la bovine, în contextul în care un focar al bolii a dus la sacrificări de animale. Presa locală a relatat despre blocaje în sud-vestul Franței, unde focarul este concentrat, precum și […]
13:20
Președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia va lua prin forță mai mult teritoriu în Ucraina dacă Kievul și politicienii europeni — pe care i-a descris drept „purcei tineri” — refuză să se angajeze în discuții privind propunerile Statelor Unite pentru un acord de pace. Președintele rus a adăugat că liderii europeni s-au alăturat eforturilor […]
13:20
Compania Lukoil nu și-ar fi îndeplinit obligațiile asumate în contractul de investiții privind preluarea activelor petroliere de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Prin urmare, revenirea acestora în proprietatea statului nu reprezintă „naționalizare” sau „confiscare”, ci o întoarcere la situația juridică de până în aprilie […]
13:10
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 46 de bani, cu 14 bani mai […]
12:10
Investigație din Grecia: Gazul rusesc, „botezat” turcesc, continuă să curgă spre Europa: inclusiv în Ucraina, România și Moldova # N4
O investigație realizată de ant1news.gr dezvăluie cum gazul rusesc este „botezat” drept turcesc și continuă să curgă spre Europa, scriu cei de la Libertatea.ro. Jurnaliștii au analizat zeci de documente cu date tehnice despre fluxurile de gaze și încercări de a descifra mecanismele de „spălare” a gazului rusesc în Turcia și mișcările care vor permite […]
17 decembrie 2025
13:20
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 60 de bani, cu 17 bani mai […]
13:20
6,300 de lei va fi salariul minim lunar pe țară, începând cu 1 ianuarie 2026, pentru un program complet de lucru # N4
Salariul minim lunar pe țară va fi, începând cu 1 ianuarie 2026, de 6.300 de lei pentru un program complet de lucru de 169 de ore, ceea ce corespunde unui tarif de 37.28 de lei pe oră. Decizia a fost aprobată de Guvern în ședința din 17 decembrie, contrar solicitărilor sindicatelor, care au cerut o […]
13:10
Republica Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar progresul depinde de pregătirea internă și de implementarea măsurilor prevăzute în Programul național de aderare. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, la un interviu pentru IPN. Totodată, el a explicat că decizia statelor membre […]
13:10
Presa italiană a publicat imagini tulburătoare cu momentul în care un tânăr din Republica Moldova a înjunghiat mortal barmanul unui local din comuna Sarezzo, provincia Brescia. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Tragedia s-a produs în seara de 15 decembrie, iar întreaga acțiune a durat aproximativ patru minute, potrivit […]
13:10
Comisia Europeană a propus renunțarea la interdicția de facto a UE privind vânzarea de mașini noi cu motoare cu combustie din 2035, permițând în continuare comercializarea unor vehicule non-electrice, în urma presiunilor intense din partea Germaniei, Italiei și a industriei auto europene. Executivul UE pare să fi cedat apelurilor producătorilor auto de a continua vânzarea […]
16 decembrie 2025
15:20
Grosu: „Republica Moldova nu își permite, în acest moment, costurile reintegrării Transnistriei” # N4
Republica Moldova nu își permite, în acest moment, costurile reintegrării Transnistriei. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la o emisiune de la postul public de radio. El a precizat că doar componenta energetică ar costa aproximativ 500 de milioane de euro anual. IGOR GROSU, președintele Parlamentului: „Reintegrarea bruscă, tehnică, mecanică nu poate […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.