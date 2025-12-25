UE intenționează să răspundă SUA, după interdicția aplicată lui Breton

13:10

Republica Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar progresul depinde de pregătirea internă și de implementarea măsurilor prevăzute în Programul național de aderare. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, la un interviu pentru IPN. Totodată, el a explicat că decizia statelor membre […]