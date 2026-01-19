Incident nocturn la aeroportul din Chișinău: pasagerii și personalul – evacuați

09:20

Deputatul „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, a anunțat că, la prima ședință a Parlamentului din 2026, va propune organizarea unui referendum privind unirea cu România. El a spus că, la un asemenea scrutin, ar vota „cu ambele mâini". „O să vedeți cum o să voteze majoritatea parlamentară", a declarat Costiuc, referindu-se la propunerea sa.