Zelenski îi răspunde lui Trump: „Ucraina nu a fost și nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii”
NewsMaker, 16 ianuarie 2026 12:40
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat, în seara de 15 ianuarie, în cadrul tradiționalei sale adresări către națiune, că Ucraina nu a fost și nu va fi niciodată o piedică în calea păcii. Afirmația a fost făcută după ce președintele american Donald Trump a spus că liderul de la Kiev ar fi „principalul obstacol" în
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat, în seara de 15 ianuarie, în cadrul tradiționalei sale adresări către națiune, că Ucraina nu a fost și nu va fi niciodată o piedică în calea păcii. Afirmația a fost făcută după ce președintele american Donald Trump a spus că liderul de la Kiev ar fi „principalul obstacol" în
O mamă din Căușeni susține că, pe paginile Inspectoratului General de Carabinieri, a fost distribuită o informație falsă despre copiii ei. Potrivit femeii, copiii s-au apropiat de carabinieri pentru a se saluta, iar unul dintre aceștia le-a oferit câte o bomboană și le-a cerut permisiunea să facă poze cu ei, însă Inspectoratul a raportat, publicând
Incendiu într-un bloc din Chișinău: 27 de persoane, dintre care 6 copii, evacuate de urgență # NewsMaker
Un incendiu izbucnit într-un bloc locativ cu nouă etaje din Chișinău a dus la evacuarea de urgență a 27 de persoane, printre care șase copii. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), evacuarea a fost necesară din cauza riscului de intoxicare cu fum. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 16 ianuarie, într-un apartament
Armamentul și tehnica militară neutilizată vor putea fi donate sau închiriate. Statul extinde regulile (DOC) # NewsMaker
Persoanele fizice și juridice din Republica Moldova, dar și din afara țării, vor putea procura, primi în donație, la schimb sau lua în chirie armament, muniții și tehnică militară uzate sau neutilizate aflate în proprietatea statului. Prevederea se regăsește într-un proiect supus consultărilor publice. Până acum, legislația permitea doar vânzarea acestor bunuri. Autorii proiectului susțin
Opt persoane din Transnistria s-au plâns la CtEDO. Promo-LEX: Au fost private ilegal de libertate # NewsMaker
Opt persoane din regiunea transnistreană, asistate de Promo-LEX, își caută dreptatea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, după ce susțin că au fost supuse unor încălcări grave ale drepturilor fundamentale. Potrivit apărătorilor, victimele au fost private ilegal de libertate, împiedicate să-și vadă familiile sau sancționate pentru exprimarea opiniilor, în condițiile în care, în regiune, nu
Polițist din Glodeni, beat la volan? IGP cere suspendarea din funcție a angajatului și a șefului Inspectoratului # NewsMaker
Conducerea Inspectoratului General al Poliției (IGP) a dispus inițierea procedurilor legale de suspendare din funcție a unui angajat al Inspectoratului de Poliție Glodeni, precum și a șefului Inspectoratului. Anunțul a fost făcut pe 16 ianuarie de reprezentanții IGP, care au menționat că angajatul vizat, suspectat că ar fi fost, noaptea trecută, în stare de ebrietate
Lidera opoziției din Venezuela i-a adus lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace. Primele reacții # NewsMaker
Liderul opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a declarat jurnaliștilor că, la o întâlnire privată la Casa Albă, i-a înmânat președintelui SUA, Donald Trump, medalia Premiului Nobel pentru Pace, relatează BBC. „Cred că astăzi este o zi istorică pentru noi, venezuelenii", a spus Machado după întâlnirea cu Trump. „Ne putem baza pe președintele Trump", a adăugat
Vicepremierul pentru reintegrare, întâlnire cu primarii din Zona de Securitate. Despre ce au discutat # NewsMaker
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Căușeni, unde a avut întrevederi cu primarii localităților situate în perimetrul Zonei de Securitate. Chiveri a discutat cu autoritățile publice locale despre problemele cu care se confruntă comunitățile și despre soluțiile necesare pentru servicii publice mai bune, de la infrastructură și educație
Referendum pentru unirea cu România? Costiuc: „Am să propun. Să vedeți cum o să voteze majoritatea parlamentară" # NewsMaker
Deputatul „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, a anunțat că, la prima ședință a Parlamentului din 2026, va propune organizarea unui referendum privind unirea cu România. El a spus că, la un asemenea scrutin, ar vota „cu ambele mâini". „O să vedeți cum o să voteze majoritatea parlamentară", a declarat Costiuc, referindu-se la propunerea sa. Pe de
NM Espresso: Ministrul Culturii este și el pentru unire, manualele școlare vor fi digitale, iar criptomonedele vor fi legalizate # NewsMaker
Unirea: continuare Ministrul Culturii, Cristian Jardan, urmând exemplul Președintei Maia Sandu, a declarat că, în cazul organizării unui referendum privind unirea Moldovei cu România, ar vota «pentru». El a subliniat totodată că acest lucru nu înseamnă că «nu își iubește țara și nu dorește ca ea să devină un stat integru, bogat și dezvoltat». Iar președintele României, Nicușor Dan, a accentuat că apropierea celor două maluri ale Prutului și integrarea Moldovei în UE reprezintă calea de «a fi împreună» și de a ajunge «acolo unde ne este
Pentru sau împotrivă? Cum ar vota premierul Munteanu la un referendum privind unirea cu România # NewsMaker
Premierul Alexandru Munteanu a fost întrebat dacă ar vota pentru sau împotrivă la un eventual referendum privind unirea Republicii Moldova cu România. Oficialul a spus că este o decizie personală și „ca Alexandru Munteanu" ar vota pentru. Totodată, el a adăugat că, în calitate de premier, va depune toate eforturile pentru a îndeplini voința majorității
Concediul forțat pentru peste o mie de angajați ai Căii Ferate din Moldova (CFM) se prelungește până pe 2 februarie. Directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, a precizat pentru IPN că lucrătorii pot reveni mai devreme la muncă, în funcție de volumul de mărfuri transportate. Șeful întreprinderii a comunicat că în cazul în care volumul
(VIDEO) Platon, fără mărturie contra lui Plahotniuc/Se schimbă manualele/ Satele de pe Nistru, fără produse? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Salarii mai mari cu 10% pentru angajații din domeniul culturii— Cer acces liber pentru livrarea alimentelor și a medicamentelor în Transnistria— Eminescu, omagiat prin poezie de Ziua Culturii Naționale— Elevii din Moldova vor avea manuale noi din 2027— Chat-ul „Kenții" al deputaților
Președintele României, despre Moldova: Rămâne o prioritate. Nu e cazul să explicăm de ce # NewsMaker
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că Republica Moldova va rămâne o „prioritate esențială" în politica externă a țării. El a spus că autoritățile de la București vor sprijini aderarea Republicii Moldova la UE, menționând că aceasta este o modalitate de a aduce cele două maluri ale Prutului mai aproape. Afirmațiile au fost făcute în
Într-o societate democratică și orientată spre progres, curajul de a vorbi despre problemele reale ar trebui să fie o normalitate sau cel puțin încurajat. Totuși, realitatea ne arată adesea contrariul: cei care îndrăznesc să ridice vocea sunt nevoiți să se confrunte cu intimidări, gaslighting și răzbunări instituționale. Cazul recent al unui cămin de studenți din
Înmormântarea, permisă în Moldova fără certificatul de deces. Ce document trebuie să prezinte rudele # NewsMaker
În Republica Moldova, rudele vor putea înhuma persoana decedată fără a fi obligate să prezinte certificatul de deces autorităților publice locale. Pentru înmormântare va fi suficientă confirmarea medicală a decesului, emisă de instituția medicală care a constatat decesul, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Potrivit sursei citate, rudele vor putea obține un extras de pe actul
Cererea lui Platon de a fi audiat în dosarul Plahotniuc, respinsă: „Nu este un martor credibil". Reacția omului de afaceri # NewsMaker
Cererea controversatului om de afaceri Veaceslav Platon de a fi audiat ca martor în procesul oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost respinsă de Judecătoria Buiucani. Decizia a fost luată în ședința din 15 ianuarie, desfășurată în lipsa lui Plahotniuc. Instanța a declarat solicitarea neîntemeiată, menționând că niciuna dintre părțile procesului nu a cerut audierea lui Platon,
Ambasada SUA la Chișinău explică: care este categoria de moldoveni exceptată de la suspendarea emiterii vizelor de imigrare # NewsMaker
Cetățenii Republicii Moldova nu vor fi vizați de suspendarea eliberării vizelor de imigrare în SUA, impusă de autoritățile americane, dacă au dublă cetățenie și aplică cu pașaportul unei țări care nu cade sub incidența acestei măsuri. Precizarea a fost făcută de ambasada SUA la Chișinău într-un comunicat. Ambasada SUA la Chișinău moldovenii pot depune în
Facturile pentru căldură bat la buzunar. Termoelectrica răspunde criticilor consumatorilor # NewsMaker
„Termoelectrica" respinge acuzațiile privind o eventuală facturare exagerată a energiei termice pentru luna decembrie 2025 și precizează că tariful nu a fost modificat. Reacția vine după ce, în spațiul public, au apărut facturi care au stârnit nemulțumirea unor consumatori. De la ce au pornit nemulțumirile? Pe 15 ianuarie, în spațiul public a apărut o fotografie
MAN invită PAS și PSRM să voteze bugetul Chișinăului: „Să lase acasă supărările". Reacția
Fracțiunea Mișcarea Alternativă Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău face apel public către consilierii PAS și PSRM să participe la ședința din 20 ianuarie și să voteze bugetul municipal pentru anul 2026, avertizând că capitala riscă să rămână în continuare fără un buget aprobat din cauza blocajelor politice. Totodată, MAN anunță că este dispusă să […] The post MAN invită PAS și PSRM să voteze bugetul Chișinăului: „Să lase acasă supărările”. Reacția PAS appeared first on NewsMaker.
Chișinăul cere Tiraspolului acces liber pentru livrarea alimentelor și a medicamentelor pe malul stâng, după blocarea bacului de la Nistru # NewsMaker
Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control (CUC) îi cere Tiraspolului să asigure accesul liber al agenților economici prin posturile neautorizate din raionul Dubăsari, pentru livrarea produselor alimentare, medicamentelor și altor bunuri de primă necesitate către localitățile Cocieri, Molovata Nouă, Corjova și alte sate de pe malul stâng al Nistrului. Solicitarea a fost formulată […] The post Chișinăul cere Tiraspolului acces liber pentru livrarea alimentelor și a medicamentelor pe malul stâng, după blocarea bacului de la Nistru appeared first on NewsMaker.
Alertă de călătorie în Iran, însă fără moldoveni raportați. Ministerul de Externe recomandă evitarea acestei țări # NewsMaker
Autoritățile Republicii Moldova au emis o alertă de călătorie în Iran, recomandând moldovenilor să evite această țară, iar celor se află deja acolo – să ia în considerarea părăsirea imediată. Pentru NewsMaker, Ambasada Republicii Moldova în Azerbaidjan, acreditată prin cumul pentru Iran, a declarat că în adresa sa nu au parvenit solicitări de sprijin din […] The post Alertă de călătorie în Iran, însă fără moldoveni raportați. Ministerul de Externe recomandă evitarea acestei țări appeared first on NewsMaker.
Chat-ul „Kenții” al deputaților PAS, redenumit. Potîrniche anunță cine face parte din el # NewsMaker
Chat-ul privat „Kenții” al unor deputați ai Partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS), în care mai mulți parlamentari au fost surprinși discutând despre alcool în timpul unei ședințe a legislativului, a fost redenumit în „Tineri PAS”. Afirmația a fost făcută de deputatul formațiunii Maxim Potîrniche, pe calculatorul căruia a fost surprinsă conversația, în cadrul […] The post Chat-ul „Kenții” al deputaților PAS, redenumit. Potîrniche anunță cine face parte din el appeared first on NewsMaker.
Diplomele de rezidențiat eliberate de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova sunt valide din punct de vedere juridic și au fost eliberate în conformitate cu cadrul legal în vigoare. Declarația a fost făcută de reprezentanții USMF, care au prezentat rezultatele anchetei interne în contextul scandalului diplomelor în care […] The post Diplomele de la USMF, eliberate medicilor români: rezultatele anchetei din Moldova appeared first on NewsMaker.
Livrările de energie electrică în Moldova, afectate de starea de urgență instituită în Ucraina? Moldelectrica face apel la consumatori # NewsMaker
În Republica Moldova nu sunt prevăzute sistări sau limitări ale livrării energiei electrice către consumatorii finali. Totuși, autoritățile îndeamnă la un consum responsabil, după ce Ucraina a instituit stare de urgență în sectorul energetic. Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” anunță că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează, la moment, în parametri normali. Potrivit Moldelectrica, situația este monitorizată […] The post Livrările de energie electrică în Moldova, afectate de starea de urgență instituită în Ucraina? Moldelectrica face apel la consumatori appeared first on NewsMaker.
Patru culori și achiziționări din Estonia. Ministerul Educației anunță „schimbări importante” privind manualele din Moldova # NewsMaker
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat, pe 15 ianuarie, că mai multe manuale din școlile Republicii Moldova vor deveni digitale și interactive, inclusiv la biologie, fizică, chimie, matematică și informatică, urmând să fie disponibile gratuit. Totodată, ministerul a precizat că, în 2026, vor fi lansate noile achiziții de manuale școlare, iar manualele voluminoase pentru clasele […] The post Patru culori și achiziționări din Estonia. Ministerul Educației anunță „schimbări importante” privind manualele din Moldova appeared first on NewsMaker.
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina # NewsMaker
Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, a obținut aprobarea Băncii Naționale a Ucrainei și a semnat un acord care îi permite să continue procesul de înființare a unei bănci digitale în Ucraina. Anterior, Iute Group a câștigat o licitație deschisă organizată de Fondul de Garantare a Depozitelor din Ucraina. Ulterior, a fost obținută aprobarea […] The post Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Moldovenii nu pot emigra în SUA/ Starea de urgență, extinsă în Transnistria/ Taxă fixă pentru colete # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Reacția Chișinăului după ce SUA au anunțat că suspendă emiterea vizelor de imigrare— Cât urmează să plătească moldovenii pentru coletele online?— Construcție ridicată ilegal într-o zonă istorică din Chișinău?— Tiraspolul a prelungit starea de urgență în economieAbonați-vă la NewsMaker – cele mai […] The post (VIDEO) Moldovenii nu pot emigra în SUA/ Starea de urgență, extinsă în Transnistria/ Taxă fixă pentru colete appeared first on NewsMaker.
Ambasadorul Moldovei în SUA, despre suspendarea emiterii vizelor de imigrare: Relația rămâne solidă # NewsMaker
Ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vladislav Kulminski, a declarat că moldovenii vor putea depune în continuare cereri de imigrare în SUA — după ce autoritățile americane au anunțat că suspendă temporar eliberarea acestor documente pentru cetățenii din țara noastră. El a menționat că dosarele vor fi procesate, însă vizele de imigrare nu vor fi emise […] The post Ambasadorul Moldovei în SUA, despre suspendarea emiterii vizelor de imigrare: Relația rămâne solidă appeared first on NewsMaker.
Moldova întârzie cu doi ani implementarea „MD-Alert”, sistemul de notificare cu privire la pericole extreme # NewsMaker
Deși urma să fie funcțional din anul 2025, sistemul de alertă națională „MD- Alert” este încă departe de implementare. Noul termen estimat de autorități este luna mai 2027. Cel puțin asta reiese din proiectul consultat de NewsMaker, care momentan este la etapa consultărilor publice. Sistemul național de avertizare publică „MD-ALERT” va deveni funcțional din mai […] The post Moldova întârzie cu doi ani implementarea „MD-Alert”, sistemul de notificare cu privire la pericole extreme appeared first on NewsMaker.
Salariile angajaților din domeniul culturii vor crește cu circa 10%, în 2026. Jardan: „E clar că există loc de mai mult” # NewsMaker
Salariile domeniul culturii vor crește, în acest an, cu aproximativ 10%. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei conferințe de presă din 15 ianuarie. Cristian Jardan a spus că, în ultimii 4-5 ani, bugetul Ministerului Culturii s-a dublat. Potrivit oficialului, în 2021, bugetul instituției a constituit 470 milioane de lei, […] The post Salariile angajaților din domeniul culturii vor crește cu circa 10%, în 2026. Jardan: „E clar că există loc de mai mult” appeared first on NewsMaker.
Anchetă de serviciu la Ministerul Culturii în cazul construcției ilegale de pe strada pietonală din Chișinău: „Nu vom tolera” # NewsMaker
Ministerul Culturii a inițiat o anchetă de serviciu, după ce CNA și procurorii au descins cu percheziții astăzi într-un dosar privind construcția neautorizată a unui local într-o zonă istorică a municipiului Chișinău. În dosar sunt vizate 10 persoane, inclusiv șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor. Instituția de resort anunță că orice practică ilegală care afectează […] The post Anchetă de serviciu la Ministerul Culturii în cazul construcției ilegale de pe strada pietonală din Chișinău: „Nu vom tolera” appeared first on NewsMaker.
După Sandu, și ministrul Culturii spune că ar vota „pentru” unire în cazul unui referendum: „Trebuie să fiu sincer” # NewsMaker
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat că, în cazul unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, ar vota pentru. În același timp, oficialul moldovean a spus că acest lucru nu înseamnă că nu-și iubește țara. Declarațiile au fost făcute pentru Primul în Moldova. Ministrul a fost întrebat dacă susține declarațiile președintei Maia Sandu, care […] The post După Sandu, și ministrul Culturii spune că ar vota „pentru” unire în cazul unui referendum: „Trebuie să fiu sincer” appeared first on NewsMaker.
Tinerii vor putea primi și în 2026 vouchere pentru cărți, bilete de teatru sau muzee. Schimbările anunțate de ministru # NewsMaker
Tinerii din Republica Moldova vor putea beneficia și în 2026 de Voucherul Cultural, iar programul va fi extins — numărul beneficiarilor va crește, iar vârsta de eligibilitate va fi coborâtă. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei conferințe de presă dedicate bilanțului anului 2025 și planurilor pentru anul viitor. „În […] The post Tinerii vor putea primi și în 2026 vouchere pentru cărți, bilete de teatru sau muzee. Schimbările anunțate de ministru appeared first on NewsMaker.
În 2025, părinții și-au numit cel mai des bebelușii Sofia și David. Ce nume rare au fost atribuite o singură dată în toată Moldova # NewsMaker
Cei mai mulți bebeluși născuți în 2025 au primit numele David, în cazul băieților, și Sofia, în cazul fetelor. Datele, care acoperă perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, au fost confirmate de Agenția Servicii Publice (ASP) pentru portalul Realitatea.md. În rândul băieților, David a fost cel mai popular prenume anul trecut, fiind ales pentru […] The post În 2025, părinții și-au numit cel mai des bebelușii Sofia și David. Ce nume rare au fost atribuite o singură dată în toată Moldova appeared first on NewsMaker.
Starea de urgență în economie din regiunea transnistreană – care nu se află sub controlul autorităților constituționale ale Republicii Moldova – a fost prelungită până la data de 15 februarie. Organul legislativ nerecunoscut al regiunii a aprobat, pe 15 ianuarie, decretul lui Vadim Krasnoselski, liderul de facto din stânga Nistrului, privind prelungirea regimului de urgență. […] The post Tiraspolul prelungește starea de urgență în economie. Cum motivează appeared first on NewsMaker.
Descoperă tehnologia din spatele filmelor „Avatar” și „Planeta Maimuțelor”. Acces gratuit pentru studenți # NewsMaker
Vino să afli cum au fost create personaje legendare precum Gollum din „Stăpânul Inelelor” sau creaturile albastre din „Avatar”! Ți-ar veni să crezi că așa ceva se poate face și în Moldova? Da! Pe 23 ianuarie, la ora 17:00, Mediacor va găzdui o nouă ediție a evenimentului Fix it in Post Experience, un masterclass dedicat […] The post Descoperă tehnologia din spatele filmelor „Avatar” și „Planeta Maimuțelor”. Acces gratuit pentru studenți appeared first on NewsMaker.
Construcție ridicată ilegal într-o zonă istorică din Chișinău? Percheziții la 10 persoane, printre care un șef de agenție din cadrul Ministerului Culturii # NewsMaker
O construcție ce ar fi fost ridicată cu multiple abateri într-o zonă istorică a capitalei a ajuns în vizorul Centrului Național Anticorupție și al procurorilor din Chișinău. Oamenii legii desfășoară percheziții într-un dosar penal ce vizează un local de pe strada Eugen Doga, unde lucrările ar fi fost efectuate cu încălcări grave ale legislației și […] The post Construcție ridicată ilegal într-o zonă istorică din Chișinău? Percheziții la 10 persoane, printre care un șef de agenție din cadrul Ministerului Culturii appeared first on NewsMaker.
„Vei putea să le deții, să le convertești. Nu vei putea face plăți”: Când Moldova va avea o lege pentru criptomonede # NewsMaker
Republica Moldova va avea în 2026 un cadru legal pentru criptomonede. Acesta va permite deținerea, tranzacționarea și convertirea acestora. Plăți cu criptomonede pe teritoriul țării nu vor putea fi efectuate. Informațiile au fost comunicate de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, la ediția din 14 ianuarie a emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova. Ministrul a declarat […] The post „Vei putea să le deții, să le convertești. Nu vei putea face plăți”: Când Moldova va avea o lege pentru criptomonede appeared first on NewsMaker.
Ucraina va introduce regim de stare de urgență în sectorul energetic, pe fondul întreruperilor masive de curent și încălzire, dar și al agravării condițiilor meteo. Anunțul a fost făcut miercuri seara de președintele Volodimir Zelenski, după discuții cu responsabili din domeniu. Potrivit liderului de la Kiev, măsura va permite mobilizarea rapidă a resurselor necesare pentru […] The post „Consecințele sunt grave”: Zelenski declară stare de urgență în sectorul energetic appeared first on NewsMaker.
Trei ani de She’s Next Empowered by Visa în Moldova: când ambiția și oportunitatea generează creștere reală a afacerilor # NewsMaker
Acum trei ani, antreprenoarele din Moldova au primit un impuls major pentru creștere. În 2023, inițiativa globală She’s Next Empowered by Visa, care a ajutat zeci de mii de femei din întreaga lume să-și transforme ideile în afaceri sustenabile, a fost lansată oficial în țară. Ceea ce a urmat a fost mai mult decât o […] The post Trei ani de She’s Next Empowered by Visa în Moldova: când ambiția și oportunitatea generează creștere reală a afacerilor appeared first on NewsMaker.
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a plecat la Soroca. Este prima vizită în teritoriu din acest an # NewsMaker
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 15 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Soroca, aceasta fiind prima deplasare în teritoriu din acest an. Agenda premierului include o întrevedere cu autoritățile publice locale și cu reprezentanții serviciilor desconcentrate. Potrivit Guvernului, discuțiile vor viza, în special, implementarea Planului de creștere cu Uniunea Europeană, precum și consolidarea cooperării […] The post Prim-ministrul Alexandru Munteanu a plecat la Soroca. Este prima vizită în teritoriu din acest an appeared first on NewsMaker.
Autorizațiile de construire pentru un complex rezidențial planificat pe strada Bucovina 3/1 din sectorul Ciocana au fost suspendate, iar Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) a cerut în instanță anularea acestora, după ce a constatat că au fost eliberate cu încălcarea documentației de urbanism, potrivit Rise Moldova. Proiectul este dezvoltat de compania Estate Invest Company […] The post Scandalul din jurul complexului de la Ciocana: autorizațiile de construcție, suspendate appeared first on NewsMaker.
TVA și taxă fixă de aproximativ 20 de lei pentru coletele sub €150? Ministrul Finanțelor: „Cetățeanul va plăti un preț corect” # NewsMaker
Coletele sub 150 de euro, comandate de pe platforme online, ar putea fi supuse TVA-ului și unei taxe fixe de aproximativ 20 de lei. Declarațiile au fost făcute de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, la ediția din 14 ianuarie a emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova. Potrivit oficialului, taxele ar urma să intre în […] The post TVA și taxă fixă de aproximativ 20 de lei pentru coletele sub €150? Ministrul Finanțelor: „Cetățeanul va plăti un preț corect” appeared first on NewsMaker.
Prima reacție oficială a Chișinăului după ce SUA au suspendat vizele de imigrare pentru moldoveni: „Impactul este limitat” # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova confirmă că autoritățile Statelor Unite ale Americii au decis suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu data de 21 ianuarie 2026. Potrivit MAE, măsura are „caracter administrativ” și face parte dintr-un proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței […] The post Prima reacție oficială a Chișinăului după ce SUA au suspendat vizele de imigrare pentru moldoveni: „Impactul este limitat” appeared first on NewsMaker.
Trump a declarat că Zelenski, și nu Putin, tergiversează încheierea acordului de pace privind Ucraina # NewsMaker
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că încheierea unui potențial acord de pace este împiedicată de Ucraina, nu de Rusia. Într-un interviu acordat agenției Reuters, Trump a afirmat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar fi pregătit să pună capăt războiului din Ucraina, declanșat de acesta și care durează deja de aproape patru […] The post Trump a declarat că Zelenski, și nu Putin, tergiversează încheierea acordului de pace privind Ucraina appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Despre fețele noi din Guvern, gândacii din căminul UTM și schimbarea judecătorilor în dosarul Guțul # NewsMaker
Guvernul: numiri noi La prima ședință din 2026, Guvernul a aprobat mai multe candidaturi pentru funcțiile vacante. Fosta deputată PAS, Marcela Nistor, a fost numită secretar de stat la Ministerul Culturii. De asemenea, Guvernul a aprobat numirea secretarilor de stat la ministerele Finanțelor și Economiei, a doi directori adjuncți ai Agenției Naționale Transport Auto și a șefului oficiului Cancelariei de Stat din Bălți. Sandu și tabăra militară de la Băcioi Președinta Maia Sandu a vizitat șantierul de construcției a unității […] The post NM Espresso: Despre fețele noi din Guvern, gândacii din căminul UTM și schimbarea judecătorilor în dosarul Guțul appeared first on NewsMaker.
SUA suspendă eliberarea vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de țări, inclusiv Moldova # NewsMaker
Departamentul de Stat al SUA va suspenda procesarea vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de țări, inclusiv Republica Moldova. Despre acest lucru a raportat televiziunea americană Fox News, care face trimitere la un document al Departamentului de Stat pe care l-a consultat. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat informațiile. Potrivit […] The post SUA suspendă eliberarea vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de țări, inclusiv Moldova appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) USM a ratat milioane de lei/ Satele Moldovei, izolate din cauza gerului/ Cazul Guțul ajunge la CEDO? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Au rămas izolați, după ce bacul de la Molovata nu mai funcționează— Prejudicii de milioane depistate la Palatul Sporturilor— Peste 74.000 de persoane din regiunea transnistreană, asigurate medical pe malul drept— Scandalul diplomelor de la USMF: când vor fi anunțate rezultatele anchetei?— […] The post (VIDEO) USM a ratat milioane de lei/ Satele Moldovei, izolate din cauza gerului/ Cazul Guțul ajunge la CEDO? appeared first on NewsMaker.
Furtună, reacție la audierile anunțate la București privind retragerea cetățeniei: „Temeiurile invocate sunt aberante și defăimătoare” # NewsMaker
Lidera Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a venit cu o reacție după ce presa a scris zilele acestea că este așteptată vineri, 16 ianuarie, la sediul din București al Autorității Naționale pentru Cetățenie, pentru a fi audiată în urma solicitării Serviciului Român de Informații privind retragerea cetățeniei române. Politiciana a scris pe rețelele de socializare […] The post Furtună, reacție la audierile anunțate la București privind retragerea cetățeniei: „Temeiurile invocate sunt aberante și defăimătoare” appeared first on NewsMaker.
