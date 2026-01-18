„Toate șansele să vină cu un premiu” vs „Cântecul nu este cel mai reușit”: reacții la câștigul lui Satoshi
NewsMaker, 18 ianuarie 2026 13:10
După ce Satoshi a câștigat Finala Națională Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!", pe online au apărut mai multe reacții. Unii cred că interpretul are „toate șansele să vină cu un premiu acasă" și că artistul „este un vulcan de energie, iar acest aspect contează enorm în scenă". Potrivit altora, „cântecul ales să ne reprezinte
Acum 30 minute
13:10
Acum 2 ore
12:00
Presa: un șofer din Moldova – condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „acordarea de ajutor inamicului” # NewsMaker
Un șofer din Republica Moldova a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia într-un dosar privind „acordarea de ajutor inamicului". Aceasta este prima sentință cunoscută în baza acestui articol, introdus în Codul Penal rus la sfârșitul anului 2024, relatează Mediazona. Pe 15 ianuarie, Mediazona a relatat că o instanță din orașul rus Smolensk
Acum 4 ore
11:00
Trump introduce taxe vamale pentru țările care se opun controlului american asupra Groenlandei. Primele reacții # NewsMaker
Pe 17 ianuarie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că introduce taxe vamale pentru țările care se opun controlului american asupra Groenlandei. Potrivit Reuters, ambasadorii țărilor din UE au convenit să se reunească pentru o ședință de urgență în legătură cu declarațiile lui Trump. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că „amenințările tarifare sunt inacceptabile
10:00
Val de critici, după ce Paula Seling a spus «молодец» la Eurovision Moldova. Cum și-a explicat gestul VIDEO # NewsMaker
Pe rețelele de socializare au apărut mai multe critici după ce Paula Seling, interpretă din România și membră a juriului selecției naționale a Republicii Moldova pentru Eurovision, a spus „молодец, Moldova". Unii au afirmat că Paula Seling a comis o gafă, subliniind că limba oficială a Republicii Moldova este româna și i-au cerut scuze. Alții,
Acum 24 ore
18:10
„Jos mâinile de pe Groenlanda”: în Danemarca au loc proteste pe fondul declarațiilor lui Trump # NewsMaker
În Danemarca, mii de oameni au ieșit la proteste pe fondul declarațiilor președintelui SUA, Donald Trump, privind o posibilă instaurare a controlului asupra Groenlandei. Despre acest lucru a relatat agenția Reuters pe 17 ianuarie. La Copenhaga, protestatarii s-au adunat în fața clădirii primăriei, după care s-au îndreptat spre ambasada Statelor Unite ale Americii. Participanții la
16:30
„Amenințare la adresa securității naționale”. Reacția Chișinăului după ce o dronă a fost depistată la Telenești # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu o reacție după ce o dronă a fost depistată în raionul Telenești. Instituția a condamnat incidentul, menționând că orice dronă care ajunge în spațiul aerian al Republicii Moldova este „o amenințare" la adresa securității naționale. „Orice dronă care ajunge în spațiul aerian sau pe teritoriul țării reprezintă o
14:40
Drona de dimensiuni mari depistată în raionul Telenești este o dronă rusească de tip Gerbera. Aceasta nu conținea explozibil. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP). „Experții secției tehnico-explozivă a Poliției au examinat aparatul de zbor. S-a stabilit că este de model Gerbera, ca și ultimele depistate la noi în țară. Acesta
13:40
Biletele pentru Finala Națională Eurovision 2026 – epuizate. Burlaca: „Ne dorim ca Eurovision să redevină de interes pentru artiști” # NewsMaker
Toate biletele pentru Finala Națională Eurovision 2026 au fost vândute. Informația a fost confirmată de producătorul evenimentului, Roman Burlaca, în cadrul emisiunii „Zi de Zi" de la Moldova 1. Roman Burlaca a declarat că ediția din acest an aduce un format nou, inspirat din practicile europene, dar adaptat scenei muzicale autohtone, după o pauză de
Ieri
12:30
Studenții Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul și reprezentanții organizațiilor studențești s-au pronunțat împotriva fuziunii instituției cu Universitatea Tehnică a Moldovei. La conferința de presă din 16 ianuarie, aceștia au declarat că decizia privind fuziunea a fost luată fără o dezbatere publică corespunzătoare, comportă riscuri de centralizare excesivă a conducerii și ar putea
12:20
În ultimii trei ani, aproape 20 800 de persoane au dobândit cetățenia Republicii Moldova, iar jumătate dintre acestea au obținut-o în 2024. Datele au fost furnizate de Agenția Servicii Publice (ASP) pentru IPN. Potrivit ASP, 10 227 de persoane au obținut cetățenia moldovenească în 2024, față de 6 093 în 2023 și 4 454 în
11:10
O dronă de dimensiuni mari a fost depistată pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești, în dimineața de 17 ianuarie. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat. Potrivit IGP, în jurul orei 10:00, oamenii legii au fost sesizați de un vânător că, la intrarea din satul Nucăreni, pe
10:40
Trenul de pasageri de pe ruta Kiev–București, care circulă prin Republica Moldova, a sosit cu o întârziere de circa cinci ore. Despre acest lucru a informat Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Potrivit instituției, trenul urma să traverseze frontiera Republicii Moldova, prin PTF Ungheni, la ora 20:09, însă din cauza avarierii rețelelor electrice de pe
10:20
Adam Kadîrov, fiul liderului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a fost implicat într-un grav accident rutier, care s-a produs în seara de 16 ianuarie la Groznîi. Tânărul, în vârstă de 18 ani, ar fi fost transportat la un spital din Moscova. Canalul de Telegram cecen de opoziție Niyso scrie, cu trimitere la sursele sale, că coloana de
09:20
NM Espresso: Costiuc inițiază un referendum privind unirea, Popescu a devenit ambasador, «arhanghelul Mihail» a fost condamnat la detenție pe viață # NewsMaker
Unirea: continuare În Moldova continuă dezbaterile pe tema unirii, revenită în prim-planul informațional după declarația Președintei Maia Sandu. Liderul Partidului «Democrația Acasă», deputatul Vasile Costiuc, a declarat că intenționează să inițieze un referendum privind unirea cu România. «Veți vedea cum va vota majoritatea parlamentară», a menționat el, adăugând că personal ar vota pentru unire. Deputatul PAS Radu Marian este, de asemenea, gata să susțină unirea. Iar deputatul Blocului «Alternativa», Ion Chicu,
16 ianuarie 2026
19:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este gata să introducă taxe vamale împotriva țărilor care nu vor sprijini planurile administrației sale de a prelua controlul asupra Groenlandei. Afirmația a fost făcută în cadrul unui eveniment la Casa Albă, transmite Meduza. „Pot introduce taxe vamale împotriva țărilor care nu vor fi de acord cu pretențiile
19:30
(VIDEO) Tarif nou la gaz?/ Nicu Popescu a devenit ambasador/ „Mesia” a fost condamnat pe viață în Moldova # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— O mamă din Căușeni acuză carabinierii de dezinformare— Când Energocom va depune cererea de ajustare a tarifului la gaz?— Lukoil-Moldova, amendată de autorități cu 5 mln de lei— Autoproclamat „Mesia", condamnat pe viață— Căminele pentru studenți, invadate de gândaci. Avertizarea specialiștilor— Nicu
19:10
Oxana Bordian a preluat funcția de consilieră municipală Chișinău, pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Se întâmplă după ce Daniel Rotaru a fost numit secretar de stat al Guvernului în decembrie 2025, relatează ZdG. Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Daniel Rotaru, care era cel mai tânăr consilier municipal din
18:30
Gândacii din căminele studențești. Ce spune Agenția Națională pentru Sănătate Publică despre controale # NewsMaker
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) susține că nu are competențe de control asupra căminelor studențești, iar responsabilitatea pentru starea sanitară și combaterea insectelor revine administrațiilor clădirilor. Precizările au fost făcute de ANSP pentru NewsMaker, după apariția imaginilor cu gândaci într-un cămin al Universitatea Tehnică a Moldovei. Specialiștii menționează totodată, că dezinsecția se face, de
18:10
Naștere rară: o moldoveancă a adus pe lume un bebeluș de peste 5 kg, la un spital din Chișinău # NewsMaker
O femeie din Republica Moldova a născut un bebeluș de peste 5 kilograme – un caz rar. Băiețelul a venit pe lume la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi". Potrivit unui comunicat al instituției, băiețelul s-a născut cu greutatea de 5,02 kilograme, încadrat medical în categoria făt gigant sau macrosom. „Mămica, o femeie în vârstă de
18:10
Lukoil – Moldova, amendat cu până la 5 milioane de lei, după ce a refuzat să transmită statului infrastructura de la Aeroport # NewsMaker
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis, pe 16 ianuarie 2026, să aplice companiei Lukoil-Moldova o amendă de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mare de 5 milioane de lei. Ministerul Energiei precizează că sancțiunea a fost impusă pentru nerespectarea unei decizii anterioare a Consiliului, adoptată la 14 decembrie
17:40
Note mai puține, teste mai rare: regulile de evaluare și notare a elevilor, modificate de Ministerul Educației # NewsMaker
Elevii din Republica Moldova vor avea nevoie de doar două note pentru a li se calcula media semestrială, iar evaluările vor fi mai puține decât până acum. Schimbările sunt prevăzute în Regulamentul de evaluare a rezultatelor școlare, modificat de Ministerul Educației. Potrivit ministrului Dan Perciun, noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de
17:30
Bani pentru Unire? AUR și „Democrația Acasă” au anunțat, la Chișinău, crearea unui fond de €500 mln # NewsMaker
Un grup de parlamentari și senatori ai partidului AUR din România s-a aflat la Chișinău pentru discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale și promovarea ideii de reunificare. Ei au anunțat și un fond de investiții românești pentru „reunificarea" economică. În același timp, reprezentanții principalei forțe de opoziție de la București au subliniat că România nu trebuie
17:30
Rușii, îndemnați de Moscova să se abțină de la vizite în Moldova. MAE: „O prezentare eronată a realităților” # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a emis o alertă de călătorie, pe 16 ianuarie, pentru Republica Moldova. Acesta acuză autoritățile de la Chișinău că ar hărțui, discrimina nejustificat și ar aplica tratamente necorespunzătoare față de cetățenii ruși. Ministerul de Externe de la Chișinău respinge acuzațiile și le califică drept o „prezentare eronată a realităților
17:10
„O interpretare eronată”: ANRE explică de ce nu a modificat prețul la gaz și ce a cerut Energocom # NewsMaker
La Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu a fost depusă o cerere de ajustare a prețului la gazele naturale, ci o solicitare de aprobare a costurilor de bază, care se referă la cheltuielile operaționale ale furnizorului. După aprobarea costurilor de bază, Energocom va depune la ANRE cererea de aprobare a prețurilor pentru furnizarea
17:00
Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, nu va putea părăsi municipiul Chișinău încă 60 de zile. Avocatul va contesta măsura # NewsMaker
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Măsura preventivă a fost prelungită de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe 16 ianuarie, transmite IPN. Contactat de sursa citată, avocatul lui Creangă, Gheorghe Ionaș, a declarat că va contesta la Curtea de
16:20
Averea unei deputate din partidul lui Usatîi ajunge sub lupa autorităților. ANI inițiază controlul (DOC) # NewsMaker
Averea deputatei „Partidului Nostru" Elena Grițco va fi verificată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Un proces-verbal privind inițierea controlului a fost emis astăzi, 16 ianuarie. Potrivit documentului, ANI a înregistrat pe 16 decembrie 2025 o sesizare cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale de către Grițco.
16:00
Familie din Moldova, exploatată de un bărbat care se autoproclama „Mesia”. Una din fiicele minore, abuzate sexual, a rămas însărcinată # NewsMaker
Un bărbat de 68 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață. Acesta a insuflat unei familii ideea că ar fi „Mesia" sau „apostolul Mihail", le-a impus diverse munci, i-a supus violenței fizice și psihice și i-a amenințat cu moartea sau cu incendierea în cazul nesupunerii. Totodată, bărbatul a abuzat sexual două fiice minore
15:40
Experții, formatorii și profesioniștii TIC sunt invitați să se alăture ecosistemului de securitate digitală din Republica Moldova # NewsMaker
Un nou program de instruire oferă beneficii profesionale și oportunități de implicare în proiecte cu impact pentru societate În ultima perioadă, amenințările digitale care vizează organizațiile societății civile, mass-media independentă, activiștii și grupurile vulnerabile au crescut semnificativ, devenind mai complexe și mai dificil de gestionat fără suport specializat. Atacuri precum phishingul, compromiterea conturilor, supravegherea digitală
15:30
(VIDEO) Costiuc vrea referendum pentru unire/ Ger record în Moldova/ Studenții din Cahul spun nu pentru UTM # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Incendiu într
15:00
Miniștrii Sănătății din Republica Moldova și România, întâlnire la Chișinău: planurile discutate # NewsMaker
Ministrul Sănătății al României, Alexandru Florin Rogobete, efectuează astăzi, 16 ianuarie, o vizită la Chișinău. Rogobete a avut o întrevedere cu omologul său, Emil Ceban, cu care a discutat inclusiv despre fortificarea cooperării bilaterale. Ministerul Sănătății de la Chișinău a transmis într-un comunicat că discuțiile dintre Rogobete și Ceban s-au axat pe subiecte de interes […] The post Miniștrii Sănătății din Republica Moldova și România, întâlnire la Chișinău: planurile discutate appeared first on NewsMaker.
14:40
„Administratorul va fi mustrat”: Perciun, despre situația din căminul UTM și studenții care au semnalat-o # NewsMaker
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că autoritățile își doresc tineri vocali și că nu vor exista niciun fel de repercusiuni. Declarația a fost făcută în reacție la materialul publicat de redactorul-șef NewsMaker, Stela Untila, cu titlul „Jos gândacii! Curajul de a vorbi: cum o problemă banală s-a transformat în amenințări„. Ministrul a […] The post „Administratorul va fi mustrat”: Perciun, despre situația din căminul UTM și studenții care au semnalat-o appeared first on NewsMaker.
14:30
Munteanu, despre suspendarea vizelor de imigrare în SUA: „Vizitatorii, studenții și turiștii nu sunt afectați” # NewsMaker
Suspendarea emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de state, inclusiv Republica Moldova, nu afectează moldovenii care intenționează să călătorească în Statele Unite în scop turistic, de studii sau pentru alte vizite temporare. Asigurările au fost oferite de prim-ministrul Alexandru Munteanu, aflat într-o vizită de lucru la Soroca, pentru redacția Observatorul de Nord. „M-am […] The post Munteanu, despre suspendarea vizelor de imigrare în SUA: „Vizitatorii, studenții și turiștii nu sunt afectați” appeared first on NewsMaker.
13:50
Fostul ministru al Afacerilor Externe, Nicu Popescu – numit recent emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice – a primit rangul diplomatic de ambasador. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 16 ianuarie și a intrat în vigoare la data semnării. Pe lângă Popescu, rangul diplomatic de ambasador […] The post Nicu Popescu, ridicat la rang de ambasador: decretul, semnat de Maia Sandu appeared first on NewsMaker.
13:50
Noaptea de 15 spre 16 ianuarie a fost cea mai rece de la începutul iernii, cu minime de până la -19°C în nordul țării. Informația a fost confirmată pentru NM de meteorologul Natalia Gherasim, din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat. „Până la moment, cea mai rece noapte a fost înregistrată noaptea trecută, o minimă de […] The post Noaptea trecută — cea mai rece din această iarnă. Cum va fi vremea în următoarele zile appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Indemnizațiile ambasadorilor ar putea să crească până la 6 mii de dolari lunar: proiectul propus de MAE # NewsMaker
După aproape opt ani fără ajustări, Guvernul pregătește o majorare semnificativă a indemnizațiilor pentru ambasadorii și șefii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova. Potrivit unui proiect de hotărâre al Guvernului, aflat în consultări publice, cele mai mici indemnizații lunare ar urma să fie de aproximativ 3.500 de dolari, iar cele mai mari să ajungă până la […] The post Indemnizațiile ambasadorilor ar putea să crească până la 6 mii de dolari lunar: proiectul propus de MAE appeared first on NewsMaker.
12:40
Zelenski îi răspunde lui Trump: „Ucraina nu a fost și nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii” # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat, în seara de 15 ianuarie, în cadrul tradiționalei sale adresări către națiune, că Ucraina nu a fost și nu va fi niciodată o piedică în calea păcii. Afirmația a fost făcută după ce președintele american Donald Trump a spus că liderul de la Kiev ar fi „principalul obstacol” în […] The post Zelenski îi răspunde lui Trump: „Ucraina nu a fost și nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii” appeared first on NewsMaker.
12:30
O mamă din Căușeni susține că, pe paginile Inspectoratului General de Carabinieri, a fost distribuită o informație falsă despre copiii ei. Potrivit femeii, copiii s-au apropiat de carabinieri pentru a se saluta, iar unul dintre aceștia le-a oferit câte o bomboană și le-a cerut permisiunea să facă poze cu ei, însă Inspectoratul a raportat, publicând […] The post „Eu eram lângă copii”: o mamă din Căușeni acuză carabinierii de dezinformare. Reacție appeared first on NewsMaker.
12:20
Incendiu într-un bloc din Chișinău: 27 de persoane, dintre care 6 copii, evacuate de urgență # NewsMaker
Un incendiu izbucnit într-un bloc locativ cu nouă etaje din Chișinău a dus la evacuarea de urgență a 27 de persoane, printre care șase copii. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), evacuarea a fost necesară din cauza riscului de intoxicare cu fum. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 16 ianuarie, într-un apartament […] The post Incendiu într-un bloc din Chișinău: 27 de persoane, dintre care 6 copii, evacuate de urgență appeared first on NewsMaker.
12:00
Armamentul și tehnica militară neutilizată vor putea fi donate sau închiriate. Statul extinde regulile (DOC) # NewsMaker
Persoanele fizice și juridice din Republica Moldova, dar și din afara țării, vor putea procura, primi în donație, la schimb sau lua în chirie armament, muniții și tehnică militară uzate sau neutilizate aflate în proprietatea statului. Prevederea se regăsește într-un proiect supus consultărilor publice. Până acum, legislația permitea doar vânzarea acestor bunuri. Autorii proiectului susțin […] The post Armamentul și tehnica militară neutilizată vor putea fi donate sau închiriate. Statul extinde regulile (DOC) appeared first on NewsMaker.
11:40
Opt persoane din Transnistria s-au plâns la CtEDO. Promo-LEX: Au fost private ilegal de libertate # NewsMaker
Opt persoane din regiunea transnistreană, asistate de Promo-LEX, își caută dreptatea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, după ce susțin că au fost supuse unor încălcări grave ale drepturilor fundamentale. Potrivit apărătorilor, victimele au fost private ilegal de libertate, împiedicate să-și vadă familiile sau sancționate pentru exprimarea opiniilor, în condițiile în care, în regiune, nu […] The post Opt persoane din Transnistria s-au plâns la CtEDO. Promo-LEX: Au fost private ilegal de libertate appeared first on NewsMaker.
11:10
Polițist din Glodeni, beat la volan? IGP cere suspendarea din funcție a angajatului și a șefului Inspectoratului # NewsMaker
Conducerea Inspectoratului General al Poliției (IGP) a dispus inițierea procedurilor legale de suspendare din funcție a unui angajat al Inspectoratului de Poliție Glodeni, precum și a șefului Inspectoratului. Anunțul a fost făcut pe 16 ianuarie de reprezentanții IGP, care au menționat că angajatul vizat, suspectat că ar fi fost, noaptea trecută, în stare de ebrietate […] The post Polițist din Glodeni, beat la volan? IGP cere suspendarea din funcție a angajatului și a șefului Inspectoratului appeared first on NewsMaker.
10:20
Lidera opoziției din Venezuela i-a adus lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace. Primele reacții # NewsMaker
Liderul opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a declarat jurnaliștilor că, la o întâlnire privată la Casa Albă, i-a înmânat președintelui SUA, Donald Trump, medalia Premiului Nobel pentru Pace, relatează BBC. „Cred că astăzi este o zi istorică pentru noi, venezuelenii”, a spus Machado după întâlnirea cu Trump. „Ne putem baza pe președintele Trump”, a adăugat […] The post Lidera opoziției din Venezuela i-a adus lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace. Primele reacții appeared first on NewsMaker.
10:00
Vicepremierul pentru reintegrare, întâlnire cu primarii din Zona de Securitate. Despre ce au discutat # NewsMaker
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Căușeni, unde a avut întrevederi cu primarii localităților situate în perimetrul Zonei de Securitate. Chiveri a discutat cu autoritățile publice locale despre problemele cu care se confruntă comunitățile și despre soluțiile necesare pentru servicii publice mai bune, de la infrastructură și educație […] The post Vicepremierul pentru reintegrare, întâlnire cu primarii din Zona de Securitate. Despre ce au discutat appeared first on NewsMaker.
09:20
Referendum pentru unirea cu România? Costiuc: „Am să propun. Să vedeți cum o să voteze majoritatea parlamentară” # NewsMaker
Deputatul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a anunțat că, la prima ședință a Parlamentului din 2026, va propune organizarea unui referendum privind unirea cu România. El a spus că, la un asemenea scrutin, ar vota „cu ambele mâini”. „O să vedeți cum o să voteze majoritatea parlamentară”, a declarat Costiuc, referindu-se la propunerea sa. Pe de […] The post Referendum pentru unirea cu România? Costiuc: „Am să propun. Să vedeți cum o să voteze majoritatea parlamentară” appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: Ministrul Culturii este și el pentru unire, manualele școlare vor fi digitale, iar criptomonedele vor fi legalizate # NewsMaker
Unirea: continuare Ministrul Culturii, Cristian Jardan, urmând exemplul Președintei Maia Sandu, a declarat că, în cazul organizării unui referendum privind unirea Moldovei cu România, ar vota «pentru». El a subliniat totodată că acest lucru nu înseamnă că «nu își iubește țara și nu dorește ca ea să devină un stat integru, bogat și dezvoltat». Iar președintele României, Nicușor Dan, a accentuat că apropierea celor două maluri ale Prutului și integrarea Moldovei în UE reprezintă calea de «a fi împreună» și de a ajunge «acolo unde ne este […] The post NM Espresso: Ministrul Culturii este și el pentru unire, manualele școlare vor fi digitale, iar criptomonedele vor fi legalizate appeared first on NewsMaker.
08:10
Pentru sau împotrivă? Cum ar vota premierul Munteanu la un referendum privind unirea cu România # NewsMaker
Premierul Alexandru Munteanu a fost întrebat dacă ar vota pentru sau împotrivă la un eventual referendum privind unirea Republicii Moldova cu România. Oficialul a spus că este o decizie personală și „ca Alexandru Munteanu” ar vota pentru. Totodată, el a adăugat că, în calitate de premier, va depune toate eforturile pentru a îndeplini voința majorității […] The post Pentru sau împotrivă? Cum ar vota premierul Munteanu la un referendum privind unirea cu România appeared first on NewsMaker.
15 ianuarie 2026
20:20
Concediul forțat pentru peste o mie de angajați ai Căii Ferate din Moldova (CFM) se prelungește până pe 2 februarie. Directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, a precizat pentru IPN că lucrătorii pot reveni mai devreme la muncă, în funcție de volumul de mărfuri transportate. Șeful întreprinderii a comunicat că în cazul în care volumul […] The post Concediul forțat al peste 1 000 de angajați ai CFM, prelungit până în februarie appeared first on NewsMaker.
19:30
(VIDEO) Platon, fără mărturie contra lui Plahotniuc/Se schimbă manualele/ Satele de pe Nistru, fără produse? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Salarii mai mari cu 10% pentru angajații din domeniul culturii— Cer acces liber pentru livrarea alimentelor și a medicamentelor în Transnistria— Eminescu, omagiat prin poezie de Ziua Culturii Naționale— Elevii din Moldova vor avea manuale noi din 2027— Chat-ul „Kenții” al deputaților […] The post (VIDEO) Platon, fără mărturie contra lui Plahotniuc/Se schimbă manualele/ Satele de pe Nistru, fără produse? appeared first on NewsMaker.
19:20
Președintele României, despre Moldova: Rămâne o prioritate. Nu e cazul să explicăm de ce # NewsMaker
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că Republica Moldova va rămâne o „prioritate esențială” în politica externă a țării. El a spus că autoritățile de la București vor sprijini aderarea Republicii Moldova la UE, menționând că aceasta este o modalitate de a aduce cele două maluri ale Prutului mai aproape. Afirmațiile au fost făcute în […] The post Președintele României, despre Moldova: Rămâne o prioritate. Nu e cazul să explicăm de ce appeared first on NewsMaker.
19:10
Într-o societate democratică și orientată spre progres, curajul de a vorbi despre problemele reale ar trebui să fie o normalitate sau cel puțin încurajat. Totuși, realitatea ne arată adesea contrariul: cei care îndrăznesc să ridice vocea sunt nevoiți să se confrunte cu intimidări, gaslighting și răzbunări instituționale. Cazul recent al unui cămin de studenți din […] The post Jos gândacii! Curajul de a vorbi: cum o problemă banală s-a transformat în amenințări appeared first on NewsMaker.
