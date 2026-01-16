„O interpretare eronată”: ANRE explică de ce nu a modificat prețul la gaz și ce a cerut Energocom
NewsMaker, 16 ianuarie 2026 17:10
La Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu a fost depusă o cerere de ajustare a prețului la gazele naturale, ci o solicitare de aprobare a costurilor de bază, care se referă la cheltuielile operaționale ale furnizorului. După aprobarea costurilor de bază, Energocom va depune la ANRE cererea de aprobare a prețurilor pentru furnizarea
Acum 15 minute
17:10
„O interpretare eronată": ANRE explică de ce nu a modificat prețul la gaz și ce a cerut Energocom # NewsMaker
La Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu a fost depusă o cerere de ajustare a prețului la gazele naturale, ci o solicitare de aprobare a costurilor de bază, care se referă la cheltuielile operaționale ale furnizorului. După aprobarea costurilor de bază, Energocom va depune la ANRE cererea de aprobare a prețurilor pentru furnizarea […] The post „O interpretare eronată”: ANRE explică de ce nu a modificat prețul la gaz și ce a cerut Energocom appeared first on NewsMaker.
Acum 30 minute
17:00
Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, nu va putea părăsi municipiul Chișinău încă 60 de zile. Avocatul va contesta măsura # NewsMaker
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Măsura preventivă a fost prelungită de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe 16 ianuarie, transmite IPN. Contactat de sursa citată, avocatul lui Creangă, Gheorghe Ionaș, a declarat că va contesta la Curtea de
Acum 2 ore
16:20
Averea unei deputate din partidul lui Usatîi ajunge sub lupa autorităților. ANI inițiază controlul (DOC) # NewsMaker
Averea deputatei „Partidului Nostru" Elena Grițco va fi verificată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Un proces-verbal privind inițierea controlului a fost emis astăzi, 16 ianuarie. Potrivit documentului, ANI a înregistrat pe 16 decembrie 2025 o sesizare cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale de către Grițco.
16:00
Familie din Moldova, exploatată de un bărbat care se autoproclama „Mesia”. Una din fiicele minore, abuzate sexual, a rămas însărcinată # NewsMaker
Un bărbat de 68 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață. Acesta a insuflat unei familii ideea că ar fi „Mesia" sau „apostolul Mihail", le-a impus diverse munci, i-a supus violenței fizice și psihice și i-a amenințat cu moartea sau cu incendierea în cazul nesupunerii. Totodată, bărbatul a abuzat sexual două fiice minore
15:40
Experții, formatorii și profesioniștii TIC sunt invitați să se alăture ecosistemului de securitate digitală din Republica Moldova # NewsMaker
Un nou program de instruire oferă beneficii profesionale și oportunități de implicare în proiecte cu impact pentru societate În ultima perioadă, amenințările digitale care vizează organizațiile societății civile, mass-media independentă, activiștii și grupurile vulnerabile au crescut semnificativ, devenind mai complexe și mai dificil de gestionat fără suport specializat. Atacuri precum phishingul, compromiterea conturilor, supravegherea digitală
15:30
(VIDEO) Costiuc vrea referendum pentru unire/ Ger record în Moldova/ Studenții din Cahul spun nu pentru UTM # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Incendiu într-un bloc din Chișinău: 27 de oameni a fost evacuați— Vicepremierul pentru Reintegrare, întrevedere cu primarii din Zona de Securitate— Frig de „crapă pietrele". Record de temperatură în Moldova – 19°c— Polițist din Glodeni, beat la volan? El și șeful inspectoratului,
Acum 4 ore
15:00
Miniștrii Sănătății din Republica Moldova și România, întâlnire la Chișinău: planurile discutate # NewsMaker
Ministrul Sănătății al României, Alexandru Florin Rogobete, efectuează astăzi, 16 ianuarie, o vizită la Chișinău. Rogobete a avut o întrevedere cu omologul său, Emil Ceban, cu care a discutat inclusiv despre fortificarea cooperării bilaterale. Ministerul Sănătății de la Chișinău a transmis într-un comunicat că discuțiile dintre Rogobete și Ceban s-au axat pe subiecte de interes
14:40
„Administratorul va fi mustrat”: Perciun, despre situația din căminul UTM și studenții care au semnalat-o # NewsMaker
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că autoritățile își doresc tineri vocali și că nu vor exista niciun fel de repercusiuni. Declarația a fost făcută în reacție la materialul publicat de redactorul-șef NewsMaker, Stela Untila, cu titlul „Jos gândacii! Curajul de a vorbi: cum o problemă banală s-a transformat în amenințări„. Ministrul a
14:30
Munteanu, despre suspendarea vizelor de imigrare în SUA: „Vizitatorii, studenții și turiștii nu sunt afectați” # NewsMaker
Suspendarea emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de state, inclusiv Republica Moldova, nu afectează moldovenii care intenționează să călătorească în Statele Unite în scop turistic, de studii sau pentru alte vizite temporare. Asigurările au fost oferite de prim-ministrul Alexandru Munteanu, aflat într-o vizită de lucru la Soroca, pentru redacția Observatorul de Nord. „M-am
13:50
Fostul ministru al Afacerilor Externe, Nicu Popescu – numit recent emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice – a primit rangul diplomatic de ambasador. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 16 ianuarie și a intrat în vigoare la data semnării. Pe lângă Popescu, rangul diplomatic de ambasador
13:50
Noaptea de 15 spre 16 ianuarie a fost cea mai rece de la începutul iernii, cu minime de până la -19°C în nordul țării. Informația a fost confirmată pentru NM de meteorologul Natalia Gherasim, din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat. „Până la moment, cea mai rece noapte a fost înregistrată noaptea trecută, o minimă de
Acum 6 ore
13:20
Indemnizațiile ambasadorilor ar putea să crească până la 6 mii de dolari lunar: proiectul propus de MAE # NewsMaker
După aproape opt ani fără ajustări, Guvernul pregătește o majorare semnificativă a indemnizațiilor pentru ambasadorii și șefii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova. Potrivit unui proiect de hotărâre al Guvernului, aflat în consultări publice, cele mai mici indemnizații lunare ar urma să fie de aproximativ 3.500 de dolari, iar cele mai mari să ajungă până la
12:40
Zelenski îi răspunde lui Trump: „Ucraina nu a fost și nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii” # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat, în seara de 15 ianuarie, în cadrul tradiționalei sale adresări către națiune, că Ucraina nu a fost și nu va fi niciodată o piedică în calea păcii. Afirmația a fost făcută după ce președintele american Donald Trump a spus că liderul de la Kiev ar fi „principalul obstacol" în
12:30
O mamă din Căușeni susține că, pe paginile Inspectoratului General de Carabinieri, a fost distribuită o informație falsă despre copiii ei. Potrivit femeii, copiii s-au apropiat de carabinieri pentru a se saluta, iar unul dintre aceștia le-a oferit câte o bomboană și le-a cerut permisiunea să facă poze cu ei, însă Inspectoratul a raportat, publicând
12:20
Incendiu într-un bloc din Chișinău: 27 de persoane, dintre care 6 copii, evacuate de urgență # NewsMaker
Un incendiu izbucnit într-un bloc locativ cu nouă etaje din Chișinău a dus la evacuarea de urgență a 27 de persoane, printre care șase copii. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), evacuarea a fost necesară din cauza riscului de intoxicare cu fum. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 16 ianuarie, într-un apartament
12:00
Armamentul și tehnica militară neutilizată vor putea fi donate sau închiriate. Statul extinde regulile (DOC) # NewsMaker
Persoanele fizice și juridice din Republica Moldova, dar și din afara țării, vor putea procura, primi în donație, la schimb sau lua în chirie armament, muniții și tehnică militară uzate sau neutilizate aflate în proprietatea statului. Prevederea se regăsește într-un proiect supus consultărilor publice. Până acum, legislația permitea doar vânzarea acestor bunuri. Autorii proiectului susțin
11:40
Opt persoane din Transnistria s-au plâns la CtEDO. Promo-LEX: Au fost private ilegal de libertate # NewsMaker
Opt persoane din regiunea transnistreană, asistate de Promo-LEX, își caută dreptatea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, după ce susțin că au fost supuse unor încălcări grave ale drepturilor fundamentale. Potrivit apărătorilor, victimele au fost private ilegal de libertate, împiedicate să-și vadă familiile sau sancționate pentru exprimarea opiniilor, în condițiile în care, în regiune, nu
Acum 8 ore
11:10
Polițist din Glodeni, beat la volan? IGP cere suspendarea din funcție a angajatului și a șefului Inspectoratului # NewsMaker
Conducerea Inspectoratului General al Poliției (IGP) a dispus inițierea procedurilor legale de suspendare din funcție a unui angajat al Inspectoratului de Poliție Glodeni, precum și a șefului Inspectoratului. Anunțul a fost făcut pe 16 ianuarie de reprezentanții IGP, care au menționat că angajatul vizat, suspectat că ar fi fost, noaptea trecută, în stare de ebrietate
10:20
Lidera opoziției din Venezuela i-a adus lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace. Primele reacții # NewsMaker
Liderul opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a declarat jurnaliștilor că, la o întâlnire privată la Casa Albă, i-a înmânat președintelui SUA, Donald Trump, medalia Premiului Nobel pentru Pace, relatează BBC. „Cred că astăzi este o zi istorică pentru noi, venezuelenii", a spus Machado după întâlnirea cu Trump. „Ne putem baza pe președintele Trump", a adăugat
10:00
Vicepremierul pentru reintegrare, întâlnire cu primarii din Zona de Securitate. Despre ce au discutat # NewsMaker
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Căușeni, unde a avut întrevederi cu primarii localităților situate în perimetrul Zonei de Securitate. Chiveri a discutat cu autoritățile publice locale despre problemele cu care se confruntă comunitățile și despre soluțiile necesare pentru servicii publice mai bune, de la infrastructură și educație
Acum 12 ore
09:20
Referendum pentru unirea cu România? Costiuc: „Am să propun. Să vedeți cum o să voteze majoritatea parlamentară” # NewsMaker
Deputatul „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, a anunțat că, la prima ședință a Parlamentului din 2026, va propune organizarea unui referendum privind unirea cu România. El a spus că, la un asemenea scrutin, ar vota „cu ambele mâini". „O să vedeți cum o să voteze majoritatea parlamentară", a declarat Costiuc, referindu-se la propunerea sa. Pe de
08:20
NM Espresso: Ministrul Culturii este și el pentru unire, manualele școlare vor fi digitale, iar criptomonedele vor fi legalizate # NewsMaker
Unirea: continuare Ministrul Culturii, Cristian Jardan, urmând exemplul Președintei Maia Sandu, a declarat că, în cazul organizării unui referendum privind unirea Moldovei cu România, ar vota «pentru». El a subliniat totodată că acest lucru nu înseamnă că «nu își iubește țara și nu dorește ca ea să devină un stat integru, bogat și dezvoltat». Iar președintele României, Nicușor Dan, a accentuat că apropierea celor două maluri ale Prutului și integrarea Moldovei în UE reprezintă calea de «a fi împreună» și de a ajunge «acolo unde ne este
08:10
Pentru sau împotrivă? Cum ar vota premierul Munteanu la un referendum privind unirea cu România # NewsMaker
Premierul Alexandru Munteanu a fost întrebat dacă ar vota pentru sau împotrivă la un eventual referendum privind unirea Republicii Moldova cu România. Oficialul a spus că este o decizie personală și „ca Alexandru Munteanu" ar vota pentru. Totodată, el a adăugat că, în calitate de premier, va depune toate eforturile pentru a îndeplini voința majorității
Acum 24 ore
20:20
Concediul forțat pentru peste o mie de angajați ai Căii Ferate din Moldova (CFM) se prelungește până pe 2 februarie. Directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, a precizat pentru IPN că lucrătorii pot reveni mai devreme la muncă, în funcție de volumul de mărfuri transportate. Șeful întreprinderii a comunicat că în cazul în care volumul
19:30
(VIDEO) Platon, fără mărturie contra lui Plahotniuc/Se schimbă manualele/ Satele de pe Nistru, fără produse? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Salarii mai mari cu 10% pentru angajații din domeniul culturii— Cer acces liber pentru livrarea alimentelor și a medicamentelor în Transnistria— Eminescu, omagiat prin poezie de Ziua Culturii Naționale— Elevii din Moldova vor avea manuale noi din 2027— Chat-ul „Kenții" al deputaților
19:20
Președintele României, despre Moldova: Rămâne o prioritate. Nu e cazul să explicăm de ce # NewsMaker
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că Republica Moldova va rămâne o „prioritate esențială" în politica externă a țării. El a spus că autorit
19:10
Într-o societate democratică și orientată spre progres, curajul de a vorbi despre problemele reale ar trebui să fie o normalitate sau cel puțin încurajat. Totuși, realitatea ne arată adesea contrariul: cei care îndrăznesc să ridice vocea sunt nevoiți să se confrunte cu intimidări, gaslighting și răzbunări instituționale. Cazul recent al unui cămin de studenți din […] The post Jos gândacii! Curajul de a vorbi: cum o problemă banală s-a transformat în amenințări appeared first on NewsMaker.
18:50
Înmormântarea, permisă în Moldova fără certificatul de deces. Ce document trebuie să prezinte rudele # NewsMaker
În Republica Moldova, rudele vor putea înhuma persoana decedată fără a fi obligate să prezinte certificatul de deces autorităților publice locale. Pentru înmormântare va fi suficientă confirmarea medicală a decesului, emisă de instituția medicală care a constatat decesul, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Potrivit sursei citate, rudele vor putea obține un extras de pe actul […] The post Înmormântarea, permisă în Moldova fără certificatul de deces. Ce document trebuie să prezinte rudele appeared first on NewsMaker.
18:40
Cererea lui Platon de a fi audiat în dosarul Plahotniuc, respinsă: „Nu este un martor credibil”. Reacția omului de afaceri # NewsMaker
Cererea controversatului om de afaceri Veaceslav Platon de a fi audiat ca martor în procesul oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost respinsă de Judecătoria Buiucani. Decizia a fost luată în ședința din 15 ianuarie, desfășurată în lipsa lui Plahotniuc. Instanța a declarat solicitarea neîntemeiată, menționând că niciuna dintre părțile procesului nu a cerut audierea lui Platon, […] The post Cererea lui Platon de a fi audiat în dosarul Plahotniuc, respinsă: „Nu este un martor credibil”. Reacția omului de afaceri appeared first on NewsMaker.
18:10
Ambasada SUA la Chișinău explică: care este categoria de moldoveni exceptată de la suspendarea emiterii vizelor de imigrare # NewsMaker
Cetățenii Republicii Moldova nu vor fi vizați de suspendarea eliberării vizelor de imigrare în SUA, impusă de autoritățile americane, dacă au dublă cetățenie și aplică cu pașaportul unei țări care nu cade sub incidența acestei măsuri. Precizarea a fost făcută de ambasada SUA la Chișinău într-un comunicat. Ambasada SUA la Chișinău moldovenii pot depune în […] The post Ambasada SUA la Chișinău explică: care este categoria de moldoveni exceptată de la suspendarea emiterii vizelor de imigrare appeared first on NewsMaker.
18:10
Facturile pentru căldură bat la buzunar. Termoelectrica răspunde criticilor consumatorilor # NewsMaker
„Termoelectrica” respinge acuzațiile privind o eventuală facturare exagerată a energiei termice pentru luna decembrie 2025 și precizează că tariful nu a fost modificat. Reacția vine după ce, în spațiul public, au apărut facturi care au stârnit nemulțumirea unor consumatori. De la ce au pornit nemulțumirile? Pe 15 ianuarie, în spațiul public a apărut o fotografie […] The post Facturile pentru căldură bat la buzunar. Termoelectrica răspunde criticilor consumatorilor appeared first on NewsMaker.
Ieri
17:20
MAN invită PAS și PSRM să voteze bugetul Chișinăului: „Să lase acasă supărările”. Reacția PAS # NewsMaker
Fracțiunea Mișcarea Alternativă Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău face apel public către consilierii PAS și PSRM să participe la ședința din 20 ianuarie și să voteze bugetul municipal pentru anul 2026, avertizând că capitala riscă să rămână în continuare fără un buget aprobat din cauza blocajelor politice. Totodată, MAN anunță că este dispusă să […] The post MAN invită PAS și PSRM să voteze bugetul Chișinăului: „Să lase acasă supărările”. Reacția PAS appeared first on NewsMaker.
16:50
Chișinăul cere Tiraspolului acces liber pentru livrarea alimentelor și a medicamentelor pe malul stâng, după blocarea bacului de la Nistru # NewsMaker
Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control (CUC) îi cere Tiraspolului să asigure accesul liber al agenților economici prin posturile neautorizate din raionul Dubăsari, pentru livrarea produselor alimentare, medicamentelor și altor bunuri de primă necesitate către localitățile Cocieri, Molovata Nouă, Corjova și alte sate de pe malul stâng al Nistrului. Solicitarea a fost formulată […] The post Chișinăul cere Tiraspolului acces liber pentru livrarea alimentelor și a medicamentelor pe malul stâng, după blocarea bacului de la Nistru appeared first on NewsMaker.
16:50
Alertă de călătorie în Iran, însă fără moldoveni raportați. Ministerul de Externe recomandă evitarea acestei țări # NewsMaker
Autoritățile Republicii Moldova au emis o alertă de călătorie în Iran, recomandând moldovenilor să evite această țară, iar celor se află deja acolo – să ia în considerarea părăsirea imediată. Pentru NewsMaker, Ambasada Republicii Moldova în Azerbaidjan, acreditată prin cumul pentru Iran, a declarat că în adresa sa nu au parvenit solicitări de sprijin din […] The post Alertă de călătorie în Iran, însă fără moldoveni raportați. Ministerul de Externe recomandă evitarea acestei țări appeared first on NewsMaker.
16:40
Chat-ul „Kenții” al deputaților PAS, redenumit. Potîrniche anunță cine face parte din el # NewsMaker
Chat-ul privat „Kenții” al unor deputați ai Partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS), în care mai mulți parlamentari au fost surprinși discutând despre alcool în timpul unei ședințe a legislativului, a fost redenumit în „Tineri PAS”. Afirmația a fost făcută de deputatul formațiunii Maxim Potîrniche, pe calculatorul căruia a fost surprinsă conversația, în cadrul […] The post Chat-ul „Kenții” al deputaților PAS, redenumit. Potîrniche anunță cine face parte din el appeared first on NewsMaker.
16:00
Diplomele de rezidențiat eliberate de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova sunt valide din punct de vedere juridic și au fost eliberate în conformitate cu cadrul legal în vigoare. Declarația a fost făcută de reprezentanții USMF, care au prezentat rezultatele anchetei interne în contextul scandalului diplomelor în care […] The post Diplomele de la USMF, eliberate medicilor români: rezultatele anchetei din Moldova appeared first on NewsMaker.
15:40
Livrările de energie electrică în Moldova, afectate de starea de urgență instituită în Ucraina? Moldelectrica face apel la consumatori # NewsMaker
În Republica Moldova nu sunt prevăzute sistări sau limitări ale livrării energiei electrice către consumatorii finali. Totuși, autoritățile îndeamnă la un consum responsabil, după ce Ucraina a instituit stare de urgență în sectorul energetic. Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” anunță că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează, la moment, în parametri normali. Potrivit Moldelectrica, situația este monitorizată […] The post Livrările de energie electrică în Moldova, afectate de starea de urgență instituită în Ucraina? Moldelectrica face apel la consumatori appeared first on NewsMaker.
15:20
Patru culori și achiziționări din Estonia. Ministerul Educației anunță „schimbări importante” privind manualele din Moldova # NewsMaker
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat, pe 15 ianuarie, că mai multe manuale din școlile Republicii Moldova vor deveni digitale și interactive, inclusiv la biologie, fizică, chimie, matematică și informatică, urmând să fie disponibile gratuit. Totodată, ministerul a precizat că, în 2026, vor fi lansate noile achiziții de manuale școlare, iar manualele voluminoase pentru clasele […] The post Patru culori și achiziționări din Estonia. Ministerul Educației anunță „schimbări importante” privind manualele din Moldova appeared first on NewsMaker.
15:20
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina # NewsMaker
Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, a obținut aprobarea Băncii Naționale a Ucrainei și a semnat un acord care îi permite să continue procesul de înființare a unei bănci digitale în Ucraina. Anterior, Iute Group a câștigat o licitație deschisă organizată de Fondul de Garantare a Depozitelor din Ucraina. Ulterior, a fost obținută aprobarea […] The post Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina appeared first on NewsMaker.
15:10
(VIDEO) Moldovenii nu pot emigra în SUA/ Starea de urgență, extinsă în Transnistria/ Taxă fixă pentru colete # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Reacția Chișinăului după ce SUA au anunțat că suspendă emiterea vizelor de imigrare— Cât urmează să plătească moldovenii pentru coletele online?— Construcție ridicată ilegal într-o zonă istorică din Chișinău?— Tiraspolul a prelungit starea de urgență în economieAbonați-vă la NewsMaker – cele mai […] The post (VIDEO) Moldovenii nu pot emigra în SUA/ Starea de urgență, extinsă în Transnistria/ Taxă fixă pentru colete appeared first on NewsMaker.
15:00
Ambasadorul Moldovei în SUA, despre suspendarea emiterii vizelor de imigrare: Relația rămâne solidă # NewsMaker
Ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vladislav Kulminski, a declarat că moldovenii vor putea depune în continuare cereri de imigrare în SUA — după ce autoritățile americane au anunțat că suspendă temporar eliberarea acestor documente pentru cetățenii din țara noastră. El a menționat că dosarele vor fi procesate, însă vizele de imigrare nu vor fi emise […] The post Ambasadorul Moldovei în SUA, despre suspendarea emiterii vizelor de imigrare: Relația rămâne solidă appeared first on NewsMaker.
14:20
Moldova întârzie cu doi ani implementarea „MD-Alert”, sistemul de notificare cu privire la pericole extreme # NewsMaker
Deși urma să fie funcțional din anul 2025, sistemul de alertă națională „MD- Alert” este încă departe de implementare. Noul termen estimat de autorități este luna mai 2027. Cel puțin asta reiese din proiectul consultat de NewsMaker, care momentan este la etapa consultărilor publice. Sistemul național de avertizare publică „MD-ALERT” va deveni funcțional din mai […] The post Moldova întârzie cu doi ani implementarea „MD-Alert”, sistemul de notificare cu privire la pericole extreme appeared first on NewsMaker.
13:40
Salariile angajaților din domeniul culturii vor crește cu circa 10%, în 2026. Jardan: „E clar că există loc de mai mult” # NewsMaker
Salariile domeniul culturii vor crește, în acest an, cu aproximativ 10%. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei conferințe de presă din 15 ianuarie. Cristian Jardan a spus că, în ultimii 4-5 ani, bugetul Ministerului Culturii s-a dublat. Potrivit oficialului, în 2021, bugetul instituției a constituit 470 milioane de lei, […] The post Salariile angajaților din domeniul culturii vor crește cu circa 10%, în 2026. Jardan: „E clar că există loc de mai mult” appeared first on NewsMaker.
13:00
Anchetă de serviciu la Ministerul Culturii în cazul construcției ilegale de pe strada pietonală din Chișinău: „Nu vom tolera” # NewsMaker
Ministerul Culturii a inițiat o anchetă de serviciu, după ce CNA și procurorii au descins cu percheziții astăzi într-un dosar privind construcția neautorizată a unui local într-o zonă istorică a municipiului Chișinău. În dosar sunt vizate 10 persoane, inclusiv șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor. Instituția de resort anunță că orice practică ilegală care afectează […] The post Anchetă de serviciu la Ministerul Culturii în cazul construcției ilegale de pe strada pietonală din Chișinău: „Nu vom tolera” appeared first on NewsMaker.
12:50
După Sandu, și ministrul Culturii spune că ar vota „pentru” unire în cazul unui referendum: „Trebuie să fiu sincer” # NewsMaker
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat că, în cazul unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, ar vota pentru. În același timp, oficialul moldovean a spus că acest lucru nu înseamnă că nu-și iubește țara. Declarațiile au fost făcute pentru Primul în Moldova. Ministrul a fost întrebat dacă susține declarațiile președintei Maia Sandu, care […] The post După Sandu, și ministrul Culturii spune că ar vota „pentru” unire în cazul unui referendum: „Trebuie să fiu sincer” appeared first on NewsMaker.
12:30
Tinerii vor putea primi și în 2026 vouchere pentru cărți, bilete de teatru sau muzee. Schimbările anunțate de ministru # NewsMaker
Tinerii din Republica Moldova vor putea beneficia și în 2026 de Voucherul Cultural, iar programul va fi extins — numărul beneficiarilor va crește, iar vârsta de eligibilitate va fi coborâtă. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei conferințe de presă dedicate bilanțului anului 2025 și planurilor pentru anul viitor. „În […] The post Tinerii vor putea primi și în 2026 vouchere pentru cărți, bilete de teatru sau muzee. Schimbările anunțate de ministru appeared first on NewsMaker.
12:20
În 2025, părinții și-au numit cel mai des bebelușii Sofia și David. Ce nume rare au fost atribuite o singură dată în toată Moldova # NewsMaker
Cei mai mulți bebeluși născuți în 2025 au primit numele David, în cazul băieților, și Sofia, în cazul fetelor. Datele, care acoperă perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, au fost confirmate de Agenția Servicii Publice (ASP) pentru portalul Realitatea.md. În rândul băieților, David a fost cel mai popular prenume anul trecut, fiind ales pentru […] The post În 2025, părinții și-au numit cel mai des bebelușii Sofia și David. Ce nume rare au fost atribuite o singură dată în toată Moldova appeared first on NewsMaker.
11:50
Starea de urgență în economie din regiunea transnistreană – care nu se află sub controlul autorităților constituționale ale Republicii Moldova – a fost prelungită până la data de 15 februarie. Organul legislativ nerecunoscut al regiunii a aprobat, pe 15 ianuarie, decretul lui Vadim Krasnoselski, liderul de facto din stânga Nistrului, privind prelungirea regimului de urgență. […] The post Tiraspolul prelungește starea de urgență în economie. Cum motivează appeared first on NewsMaker.
11:50
Descoperă tehnologia din spatele filmelor „Avatar” și „Planeta Maimuțelor”. Acces gratuit pentru studenți # NewsMaker
Vino să afli cum au fost create personaje legendare precum Gollum din „Stăpânul Inelelor” sau creaturile albastre din „Avatar”! Ți-ar veni să crezi că așa ceva se poate face și în Moldova? Da! Pe 23 ianuarie, la ora 17:00, Mediacor va găzdui o nouă ediție a evenimentului Fix it in Post Experience, un masterclass dedicat […] The post Descoperă tehnologia din spatele filmelor „Avatar” și „Planeta Maimuțelor”. Acces gratuit pentru studenți appeared first on NewsMaker.
11:40
Construcție ridicată ilegal într-o zonă istorică din Chișinău? Percheziții la 10 persoane, printre care un șef de agenție din cadrul Ministerului Culturii # NewsMaker
O construcție ce ar fi fost ridicată cu multiple abateri într-o zonă istorică a capitalei a ajuns în vizorul Centrului Național Anticorupție și al procurorilor din Chișinău. Oamenii legii desfășoară percheziții într-un dosar penal ce vizează un local de pe strada Eugen Doga, unde lucrările ar fi fost efectuate cu încălcări grave ale legislației și […] The post Construcție ridicată ilegal într-o zonă istorică din Chișinău? Percheziții la 10 persoane, printre care un șef de agenție din cadrul Ministerului Culturii appeared first on NewsMaker.
