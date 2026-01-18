Microbuz din R. Moldova, implicat într-un accident în România. MAE, despre pasagerii răniți: „Au fost externați din spital, în stare satisfăcătoare”
Radio Moldova, 18 ianuarie 2026 16:20
Un microbuz care circula din Republica Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier între localitățile Ilișești și Păltinoasa din județul Suceava, România. În microbuz se aflau 11 persoane, doi pasageri au fost răniți și transportați la spital.
• • •
Georgianul Nika Egadze a cucerit în premieră titlul de campion european la patinaj artistic, după un program liber deosebit cu care și-a depășit adversarii. Aflat în fruntea clasamentului după programul scurt, discipolul antrenoarei Eteri Tutberidze și al cărui coregraf este francezul Benoît Richaud, a câștigat și programul liber.
16:20
Regele umorului moldovenesc, Gheorghe Urschi, împlinește duminică, 18 ianuarie, vârsta de 78 de ani. Maestrul este și rămâne un reper al culturii naționale, a menționat într-o postare Direcția generală cultură și patrimoniu cultural.
Din pasiune pentru gătit, la misiune pentru oameni: Cristina Spînu oferă prânzuri calde celor nevoiași # Radio Moldova
Pentru a crede în bine, trebuie să începi să-l faci. Acesta este și crezul Cristinei Spînu, care de mai bine de șase ani este aproape de persoanele nevoiașe, oferindu-le prânzuri calde. Pasionată de prepararea bucatelor, femeia a transformat această îndeletnicire într-o cauză socială și a fondat Organizația Obștească „Frigider Comunitar”, susținută din donații.
Pilotul qatarez Nasser Al-Attiyah de la Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar, la clasa auto, după a 13-a și ultima etapă a acestei curse legendare, ce a avut startul și sosirea în orașul Yanbu din Arabia Saudită și care a fost câștigată de suedezul Mattias Ekstrom de la Ford Racing.
Rapid București a revenit în fotoliul de lider al clasamentului Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
Rapid București a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În etapa a 22-a, „alb-vișiniii" au învins cu 1:0 pe teren propriu concitatina Metaloglobus. Alexandru Dobre a marcat singurul gol al meciului în minutul 79. Constantin Grameni i-a pasat în careu, iar atacantul a înscris fără probleme, după care a sărbătorit într-un mod original.
Un nou atac cu drone la granița României. Autoritățile române au fost din nou în alertă după ce porturile ucrainene de la Dunăre au fost atacate, informează Euronews.
Ninsori în sudul țării. Drumarii au intervenit: 59 de tone de sare au fost împrăștiate # Radio Moldova
Pe parcursul nopții s-au înregistrat ninsori slabe în sudul țării, în sectoarele Cimișlia, Comrat și Sănătăuca, unde drumarii au intervenit cu lucrări de combatere a lunecușului. Pentru desfășurarea lucrărilor au fost răspândite 59 de tone de sare tehnică.
România, invitată de președintele american să devină membră a „Consiliului pentru Pace” # Radio Moldova
Președintele american, Donald Trump i-a trimis o scrisoare președintelui român, Nicușor Dan, în care invită România să devină membră a „Consiliului pentru Pace”. Statele Unite (SUA) vor să extindă mandatul unui „Consiliu pentru Pace” inițial creat pentru Fâșia Gaza, astfel încât să includă și alte zone fierbinți ale lumii, precum Ucraina și Venezuela, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.
Accesul în anumite locuri publice din capitală este limitat, în contextul vizitei președintelui Albaniei # Radio Moldova
Accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală este limitat, în perioada 18-20 ianuarie. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președintelui Republicii Albania, Bajram Begaj.
Pronunțarea numelor proprii la radio și TV este întotdeauna un compromis între snobism și forma aproximativ corectă fonetic, evitând efortul grotesc sau căznit. Astfel, pentru a începe cu unul din exemplele cele mai frecvente, mulți jurnaliști, mai ales plasați în post la Bruxelles sunt judecați după felul in care pronunță Briussel sau Briucssel… Se crede că cine spune cu -CS- ar fi un țăran sau un incult.
Ucraina se confruntă cu frig intens și întreruperi continue ale furnizării de căldură și electricitate după atacurile rusești # Radio Moldova
Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis cinci civili și au rănit cel puțin 30 de persoane în ultimele 24 de ore. Ucraina se confruntă cu frig intens și întreruperi continue ale furnizării de căldură și electricitate în urma multiplelor atacuri asupra sectorului energetic, ceea ce a determinat declararea stării de urgență la începutul acestei săptămâni.
La Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost lansată Ruta Ceramicii, o călătorie autentică în universul olăritului și al creativității artizanilor contemporani. Traseul include nouă raioane din Republica Moldova și 19 obiective turistice, precum muzee, ateliere ale meșterilor populari, un sit arheologic și festivalul „Bâlciul Olarilor”.
Vlad Sabajuc, cu numele de scenă Satoshi, este cel care va reprezenta R. Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena cu piesa „Viva, Moldova!”. În doar câțiva ani, de la un băiat din Cahul care cânta la tobe în trupe, a devenit vocea unei generații întregi de tineri basarabeni – o voce sinceră, furioasă uneori, dar plină de speranță.
Interpreta Paula Seling regretă declarația făcută în Finala Națională Eurovision: „Îmi cer scuze, un moment total neintenționat” # Radio Moldova
Interpreta din România, Paula Seling, care a făcut parte din membrii juriului internaționali în Finala Națională Eurovision 2026 de sâmbătă seara, 17 ianuarie, susține că „regretă” declarația făcută în limba rusă. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, interpreta a menționat că „a reușit să aducă un moment total neintenționat în fața fraților din Republica Moldova”.
Vladimir Putin și conducerea militară a Rusiei răspândesc sistematic declarații false privind presupusa capturare a orașului Kupiansk, încercând să creeze o imagine alternativă a desfășurării luptelor și să influențeze poziția Statelor Unite în contextul negocierilor de pace. Acest lucru se arată într-o nouă analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit analiștilor, Moscova continuă să susțină că ar controla orașul ucrainean, în pofida numeroaselor dovezi contrare, relatează publicația The Moscow Times.
Institutul Oncologic introduce o metodă imagistică avansată pentru tratarea cancerului de piele # Radio Moldova
Pentru pacienții cu cancer, fiecare investigație în plus poate face tratamentul mai sigur și mai eficient. În Republica Moldova, această posibilitate devine realitate: medicii de la Institutul Oncologic au utilizat, în premieră, o tehnică imagistică modernă în tratarea cancerului de piele. Metoda le permite să aleagă mai corect strategia de tratament potrivită fiecărui pacient.
România, printre marii beneficiari ai programului european SAFE. Decizia a fost aprobată de Comisia Europeană # Radio Moldova
Comisia Europeană a aprobat primele planuri naționale de apărare pentru finanțare prin instrumentul „Acțiunea de securitate pentru Europa” (SAFE) deschizând calea pentru acordarea de împrumuturi europene destinate consolidării securității. În acest prim val sunt incluse Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România.
„Este pentru prima dată când particip într-un concurs muzical”: Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026 # Radio Moldova
Republica Moldova și-a ales reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. După o seară intensă, cu 16 concurenți, emoții și voturi decisive, Satoshi a câștigat Finala Națională Eurovision 2026 cu piesa „Viva, Moldova!” și va urca pe scena de la Viena.
Gerul puternic din ultimele zile pune la încercare comercianții din piețe. Temperaturile extrem de scăzute îi obligă să găsească diverse soluții pentru a se proteja și pentru a-și păstra marfa. Dacă peștele rezistă mai ușor la frig, fructele și legumele îngheață rapid, așa că vânzătorii le acoperă cu pături. În aceste condiții, ceaiul fierbinte și hainele groase devin indispensabile pe parcursul unei zile de muncă în aer liber.
17 ianuarie 2026
VIDEO | „Viva, Moldova!”: Satoshi a câștigat Selecția Națională Eurovision 2026 și va reprezenta Republica Moldova la Viena # Radio Moldova
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena cu piesa „Viva Moldova!” Interpretul a obținut punctajul maxim din partea juriului și al publicului în Finala Națională Eurovision 2026, organizată de Compania „Teleradio-Moldova”. Satoshi a mulțumit pentru „încredere și suport” și a promis că va reprezenta cu demnitate, la Viena, „colțișorul nostru de pământ”.
LIVE TEXT | Satoshi a câștigat Selecția Națională Eurovision 2026 și va reprezenta Moldova la Viena # Radio Moldova
Satoshi este câștigătorul Finalei Naționale Eurovision 2026 și va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena cu piesa „Viva Moldova!” După votul juriului și al publicului, Satoshi a obținut cel mai mare punctaj total și merge la Viena, ducând mesajul Moldovei pe scena europeană.
LIVE TEXT | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026: Publicul și juriul votează favoritul Finalei Naționale # Radio Moldova
Republica Moldova își alege, în seara zilei de 17 ianuarie, reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale a început la ora 19:00, la Arena Chișinău, iar spectacolul este transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical.
Moldsilva: Stocuri suficiente de lemn de foc în R. Moldova. Sfaturi pentru o iarnă caldă # Radio Moldova
Autoritățile moldovene asigură populația că există suficiente rezerve de lemn de foc pentru sezonul rece 2026, iar specialiștii Agenției „Moldsilva” oferă recomandări clare pentru alegerea, achiziția și depozitarea corectă a materialului. Consumatorii pot verifica stocurile și prețurile actualizate, iar achiziția lemnului poate fi făcută în condiții transparente, fără riscuri de a fi păcăliți.
Locuitorii unui bloc din sectorul Botanica al Capitalei se confruntă cu probleme serioase de mai mult de zece ani. Totul a început când un antreprenor a început construcția unei mansarde. Oamenii spun că la fiecare ploaie, apartamentele de la etajele superioare se inundă, iar în pereți au apărut fisuri. Locatarii au depus nenumărate sesizări, dar nici autoritățile, nici compania care a construit mansarda, nu le-au răspuns. Jurnaliștii Moldova 1 au încercat să obțină un comentariu, dar fără succes.
Un bebeluș gigant a fost adus pe lume la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din capitală. Băiețelul, cu greutatea de 5 kilograme și 20 de grame, s-a născut pe cale naturală. Mama sa este interpreta de muzică populară Olga Istrati, care mai are acasă încă doi băieți.
Iranul a reluat serviciul intern de SMS, blocat timp de nouă zile. Se întâmplă după ce autoritățile au întrerupt internetul global și apelurile internaționale în contextul protestelor violente care au făcut mii de victime. Deși calmul a revenit, poliția rămâne prezentă pe străzi. Între timp, liderul suprem al Iranului continuă să acuze SUA pentru protestele sângeroase.
Școala regională de șah din Comrat se confruntă cu lipsa spațiilor necesare pentru cursuri și turnee la nivel regional, național și internațional. Antrenorii și părinții cer sprijin autorităților. Direcția pentru tineret și sport a autonomiei găgăuze recunoaște că, momentan, nu există posibilitatea de a oferi spații suplimentare, dar depune eforturi pentru a asigura școala cu condițiile necesare.
Manchester United a obținut prima victorie din 2026! Cu noul antrenor Michel Carrick pe banca tehnică, „diavolii roșii" au învins pe teren propriu marea rivală din oraș Manchester City. În derby-ul etapei a 22-a a Premier League, gazdele s-au impus cu scorul de 2-0.
LIVE TEXT | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026: Finala Națională, în direct la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical # Radio Moldova
Republica Moldova își alege, în seara zilei de 17 ianuarie, reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale a început la ora 19:00, la Arena Chișinău, iar spectacolul este transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical.
„Nimeni nu va atinge acest petic de pământ”: Trump escaladează disputa privind Groenlanda # Radio Moldova
Donald Trump a anunțat planuri de a impune, începând cu 1 februarie, taxe vamale suplimentare Marii Britanii, Danemarcei și altor țări europene, pe fondul disputelor legate de Groenlanda. Președintele SUA a declarat că aceste taxe vor rămâne în vigoare până când „va fi atins un acord privind achiziționarea completă și absolută a Groenlandei” de către Statele Unite, relatează BBC News.
Finala Națională, în direct la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026 # Radio Moldova
Scena este gata, iar spectacolul abia stă să înceapă! Republica Moldova își alege în această seară reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale începe la ora 19:00, la Arena Chișinău. Spectacolul va fi transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical, iar publicul va putea urmări evoluția fiecărui finalist în timp real.
Finala Națională LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026 # Radio Moldova
Scena este gata, iar spectacolul abia stă să înceapă! Republica Moldova își alege în această seară reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale începe la ora 19:00, la Arena Chișinău. Spectacolul va fi transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical, iar publicul va putea urmări evoluția fiecărui finalist în timp real.
Manifestații de amploare au izbucnit în Danemarca după noile declarații ale președintelui Statelor Unite privind intenția de a stabili controlul asupra Groenlandei. Cea mai mare demonstrație are loc la Copenhaga, unde mii de persoane au ieșit în stradă cu steaguri ale insulei și pancarte cu mesajul „Mâinile jos de pe Groenlanda!”, transmite publicația Astra.
Finala Națională LIVE în direct la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical | R. Moldova își alege reprezentantul Eurovision 2026 # Radio Moldova
Scena este gata, iar spectacolul abia stă să înceapă! Republica Moldova își alege în această seară reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. Marea Finală a Selecției Naționale începe la ora 19:00, la Arena Chișinău. Spectacolul va fi transmis LIVE la Moldova 1 și Radio Moldova Muzical, iar publicul va putea urmări evoluția fiecărui finalist în timp real. Evenimentul promite un show modern, cu producție amplă și emoții pe măsură, într-o seară decisivă pentru muzica moldovenească.
Ger, pene masive de curent și școli închise: Kievul se confruntă cu cea mai gravă criză de la începutul războiului # Radio Moldova
Școlile din Kiev și întreaga regiune vor fi închise până pe 1 februarie din cauza crizei energetice. Zeci de mii de oameni rămân, în continuare, fără electricitate și încălzire, în condițiile gerului de minus 20 de grade. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice continuă, ceea ce complică lucrările de restabilire.
Mira Andreeva este într-o formă mare înaintea primului turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open! Tenismena care evoluează sub drapel neutru pe arena internațională a câștigat competiția WTA de la Adelaide.
De la căldări în sălile de consultații la condiții sigure pentru pacienți: investiție vitală la Rogojeni # Radio Moldova
O investiție relativ mică, dar cu un impact mare asupra vieții de zi cu zi a unei comunități. Oficiul de Sănătate din satul Rogojeni, raionul Șoldănești, are astăzi condiții sigure și decente pentru pacienți și personalul medical, după ce acoperișul clădirii a fost reparat capital, cu sprijinul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
Asigurările de viață, sănătate și locuință, avantaj dublu pentru contribuabili: protecție financiară și impozite mai mici # Radio Moldova
Persoanele care își procură polițe de asigurare pot beneficia, începând cu acest an, de deduceri fiscale care le permit să-și diminueze venitul impozabil cu suma achitată pentru primele de asigurare, în limita a 17.400 de lei. Facilitatea se aplică mai multor tipuri de asigurări și are drept scop încurajarea protecției financiare a cetățenilor, concomitent cu reducerea poverii fiscale.
FC Argeș Pitești, echipă la care este legitimat fotbalistul moldovean Vadim Rață, a obținut o victorie mare, în primul meci oficial din 2026 # Radio Moldova
Formația argeșeană a învins campioana en-titre, FCSB București cu scorul de 1-0. Partida s-a jucat la Mioveni și a contat pentru etapa a 22-a Superligii românești de fotbal. FC Argeș a marcat golul care s-a dovedit a fi decisiv încă în prima repriză. A înscris puștiul de 18 ani, Ianis Pîrvu, care l-a învins pe Ștefan Târnovanu cu un șut bine plasat la colțul lung.
Ousmane Dembele, deținătorul Balonului de Aur, și-a confirmat statului de cel mai bun fotbalist din lume în anul trecut. Francezul a înscris un gol de generic pentru echipa sa de club, Paris Saint-Germain, în partida cu Olympique Lille din cadrul etapei a 18-a a primei divizii franceze de fotbal, Ligue 1.
SINTEZA SĂPTĂMÂNII // Declarația Maiei Sandu despre reunire reaprinde dezbaterile, pe fondul mizelor europene și al presiunilor rusești # Radio Moldova
„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”. Această declarație oarecum surprinzător de directă a liderei statului independent Republica Moldova, Maia Sandu, a reluat dezbaterea unei teme sensibile cu multiple implicații. Deși a fost o opinie personală, contextualizată și nuanțată, declarația a stârnit reacții divergente pe ambele maluri ale Prutului și în presa internațională.
Controale vamale: 3.29 milioane de lei obligații suplimentare stabilite pentru bugetul de stat # Radio Moldova
Serviciul Vamal anunță că, în urma controalelor ulterioare desfășurate și finalizate în perioada 2–16 ianuarie 2026, au fost stabilite obligații vamale suplimentare de 3.29 milioane de lei, sumă care urmează să fie încasată la bugetul de stat.
MAE: Republica Moldova condamnă încălcarea spațiului său aerian și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova avertizează că identificarea pe teritoriul țării a unei drone de origine rusă reprezintă o amenințare gravă la adresa securității naționale, subliniind că asemenea incidente constituie încălcări ale suveranității și integrității teritoriale a statului.
Condiții moderne de studiu pentru elevii din Tabani, după reabilitarea liceului prin Programul „Satul European” # Radio Moldova
Liceul Teoretic Tabani din raionul Briceni a fost modernizat prin Programul Național „Satul European”, ediția a II-a, beneficiind de investiții de peste 1,5 milioane de lei din bugetul de stat, care au îmbunătățit semnificativ condițiile de studiu și eficiența energetică a clădirii. De infrastructura reabilitată beneficiază peste 200 de elevi, cadrele didactice și întreaga comunitate locală, informează Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).
Profesori în uniforme și dialog deschis! Peste 43000 de elevi din țară, implicați în lecții de prevenire a consumului de droguri # Radio Moldova
Instituțiile de învățământ din Republica Moldova au organizat, pe parcursul lunii decembrie 2025, lecții tematice dedicate prevenirii consumului și comercializării drogurilor, implicând peste 43.000 de elevi din ciclurile gimnazial și liceal.
Eugeniu Osmochescu: Guvernul pregătește cel mai amplu program de debirocratizare din istoria Republicii Moldova # Radio Moldova
Republica Moldova se pregătește să lanseze, începând cu anul 2026, cel mai amplu program de debirocratizare, dereglementare și digitalizare de până acum, reformă care ar urma să reducă semnificativ povara administrativă asupra mediului de afaceri și să genereze economii estimate la aproximativ 5 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de către vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în cadrul emisiunii „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
Poliția anunță rezultatele expertizei la care a fost supusă drona depistată în preajma satului Nucăreni, raionul Telenești. „Experții secției tehnico-explozivă a Poliției au examinat aparatul de zbor. S-a stabilit că este de model Gerbera, ca și ultimele depistate la noi în țară. Acesta nu conține explozibil și nu a prezentat un pericol pentru cetățeni”, se arată în comunicatul difuzat de oamenii legii.
