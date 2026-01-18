Reuniune de urgență a ambasadorilor din UE, după anunțul lui Trump privind taxele vamale

21:40

Locuitorii unui bloc din sectorul Botanica al Capitalei se confruntă cu probleme serioase de mai mult de zece ani. Totul a început când un antreprenor a început construcția unei mansarde. Oamenii spun că la fiecare ploaie, apartamentele de la etajele superioare se inundă, iar în pereți au apărut fisuri. Locatarii au depus nenumărate sesizări, dar nici autoritățile, nici compania care a construit mansarda, nu le-au răspuns. Jurnaliștii Moldova 1 au încercat să obțină un comentariu, dar fără succes.