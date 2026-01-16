Premierul Munteanu, în discuții cu locuitorii satului Cosăuți din raionul Soroca
16 ianuarie 2026
În vizita sa la Soroca, Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu locuitorii satului Cosăuți, cunoscut pentru activitatea locală de prelucrare a pietrei naturale. Discuțiile s-au referit la modul în care s-a schimbat viața oamenilor la nivel local datorită proiectelor implementate de Guvern în ultimii ani și provocările cu care se confruntă în prezent.
• • •
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI investighează activitatea unui grup infracțional organizat, specializat în trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor acumulate, un grup de persoane, acționând coordonat, a pus în aplicare un plan infracțional orientat spre producerea, procurarea, păstrarea, transportarea și distribuirea marijuanei, hașișului, cocainei
În timpul examinării unei petiții, șeful adjunct al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Vasile Melnic, împreună cu inspectorii de mediu din cadrul Inspecțiilor pentru Protecția Mediului Chișinău și UTA Găgăuzia, au depistat un caz de braconaj. Făptașul, observând prezența inspectorilor de mediu, a fugit de la fața locului, abandonând arma în zăpadă și eschivându-se de la
La nivel național, Poliția desfășoară activități sporite de informare și prevenire, având drept scop reducerea accidentelor rutiere și protejarea vieții tuturor participanților la trafic. Polițiștii intensifică interacțiunea cu șoferii și pietonii, oferind recomandări privind respectarea regulilor de circulație, pericolele vitezei excesive și ale conducerii sub influența alcoolului, precum și importanța unui comportament responsabil în trafic.
Funcționarii postului vamal de frontieră Palanca, în cooperare cu polițiștii de frontieră din Republica Moldova și autoritățile de frontieră din Ucraina, au depistat, în cadrul controlului vamal, șase migranți care intenționau să intre ilegal în Republica Moldova, fiind ascunși în compartimentul marfar al unui camion. Cazul a fost documentat în timpul desfășurării controlului vamal al
27 de persoane, inclusiv 6 minori, evacuați din zona de risc în urma unui incendiu izbucnit în capitală
Salvatorii IGSU au evacuat 27 de persoane, inclusiv 6 copii, care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din capitală. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 16 ianuarie 2026, într-un bloc locativ cu 9 nivele, situat pe strada Romană 28, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a
MAN: Agricultura este neglijată, iar restanțele față de fermieri au depășit 3 miliarde de lei
Mişcarea Alternativa Naţională (MAN) cere guvernării să renunţe la politica iresponsabilă în raport cu agricultura, să nu admită formarea restanţelor la plata obligaţiilor faţă de fermieri, să majoreze fondul de subvenţionare în agricultură măcar până la nivelul anului trecut, să schimbe modalitatea de acordare a subvenţiilor (în baza unor analize profesioniste a situaţiei reale), să
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a revenit în satul său de baștină, Cosăuți, unde l-a vizitat pe Ion Lozan, unul dintre cei mai valoroși meșteri pietrari din Republica Moldova. Acesta creează artă din piatră, care înfrumusețează biserici, mănăstiri și spații publice din țară și de peste hotare. Ion Lozan este unul dintre principalii coordonatori ai activităților de
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Cahul, au reținut două persoane în urma unor percheziții desfășurate într-o cauză penală pornită pe faptul traficului de influență. Potrivit materialelor anchetei, bănuiții ar fi pretins și primit de la mai mulți cetățeni diferite sume de bani, susținând că pot influența membrii Comisiei de examinare a
20 de instituții publice din domeniile cercetării și inovării vor beneficia în 2026 de alocații bugetare ce depășesc jumătate de miliard de lei. Comparativ cu anul precedent, finanțarea cercetării a crescut cu aproximativ 47 de milioane de lei, de la 511 milioane la aproape 558 de milioane de lei. Alocațiile bugetare sunt distribuite în conformitate
Maia Sandu, de Ziua Națională a Culturii: o țară care își respectă cultura este o țară care își respectă viitorul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, marcată pe 15 ianuarie, subliniind rolul culturii ca element de coeziune, memorie și libertate. „Dintotdeauna, cultura a fost liantul care ne ține societatea unită. Cultura este memoria care nu ne lasă să uităm cine suntem și de unde venim", a
Angajat al IP Glodeni, suspectat de conducere în stare de ebrietate. IGP a dispus suspendări din funcție
Inspectoratul General al Poliției informează că, noaptea trecută, în urma unei sesizări telefonice parvenite de la un cetățean, cu privire la faptul că în Glodeni un conducător auto s-ar afla la volan în stare de ebrietate, polițiștii au intervenit de urgență. Astfel, pe strada Suveranității a fost stopat un automobil de marca Dacia Logan, la
Valeriu Chiveri, în raionul Căușeni: fiecare localitate trebuie să beneficieze de facilități funcționale și eficiente
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Căușeni, unde s-a întâlnit cu primarii localităților situate în perimetrul Zonei de Securitate (ZS). Discuțiile au vizat identificarea soluțiilor pentru consolidarea capacităților administrațiilor publice locale, îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor, inclusiv celor din stânga Nistrului, precum și implementarea proiectelor de dezvoltare și
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. La moment, drumurile sunt practicabile, iar partea carosabilă este preponderent uscată. În zona de nord a țării, pe alocuri înzăpezită. Administraţia Națională a Drumurilor informează că, pe parcursul acestei nopți, muncitorii din cadrul unităților teritoriale S.A. „Drumuri" au fost mobilizați în teren, au patrulat
Secretara de stat, Victoria Gratii, și secretara generală adjunctă a ministerului Mediului, Valeria Huțuleac, au efectuat o vizită de lucru la Stația de epurare a apelor uzate din municipiul Chișinău. Vizita a inclus o ședință de lucru cu reprezentanții operatorului, axată pe evaluarea progreselor înregistrate în cadrul proiectului de reabilitare a stației. În cadrul vizitei,
Dezvoltarea șahului la un nivel mai avansat în raionul Sîngerei presupune colaborări solide și obiective bine stabilite. În acest context, a fost discutat inițierea unui acord de colaborare cu Proiectul Național „Șah în școală", având ca obiectiv principal promovarea șahului în rândul elevilor. „Șah în școală" este un program național dezvoltat în România, care, prin
Ministerul Culturii lansează concursul de finanțare a proiectelor culturale pentru 2026
Ministerul Culturii lansează concursul pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale organizațiilor necomerciale pentru anul 2026, în conformitate cu „Regulamentul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale implementate de organizațiile necomerciale", aprobat prin Ordinul nr. 13 din 19.01.2024 și elaborat în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 656/2022. Cuantumul total
Astăzi, 15 ianuarie 2026, la Gimnaziul din satul Vîșcăuți, raionul Orhei, a avut loc dezvelirea plăcii comemorative în memoria eroului Valeriu Bejan, voluntar în Războiul pentru Independența și Integritatea Teritorială a Republicii Moldova din anul 1992. La eveniment au participat Președintele Raionului Orhei, Vasile Adașan, Șefa interimară a Direcției Generale Educație din cadrul Consiliului Raional
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a aprobat Programul activității de audit pentru anul 2026, document strategic care reflectă prioritățile instituției în exercitarea mandatului său constituțional de Instituție Supremă de Audit. Prin acest Program, Curtea de Conturi își reafirmă angajamentul de a oferi Parlamentului și societății asigurare independentă privind modul de formare, administrare și utilizare
Astăzi, 15 ianuarie 2026, Președinta raionului Hîncești, Nicoletta Moroșanu, a convocat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. În cadrul întrunirii a fost examinat demersul înaintat de primarul comunei Sărata Galbenă, referitor la finanțarea postului de pompieri din localitate, în vederea asigurării capacității de intervenție în situații de urgență. Totodată, membrii Comisiei au examinat situația intervențiilor desfășurate
Rezultatele Comisiei de anchetă privind eliberarea diplomelor de USMF „Nicolae Testemițanu"
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova informează despre finalizarea activității Comisiei de anchetă de serviciu, constituită prin Ordinul rectorului nr. 360-A din 04.11.2025 și al cărei termen de activitate a fost prelungit prin Ordinul nr. 412-A din 03.12.2025. Comisia a avut ca obiectiv examinarea informațiilor apărute în spațiul public
Astăzi, în raionul Rîșcani, a avut loc evenimentul dedicat Zilei Naționale a Culturii, prilej de apreciere a oamenilor care contribuie zi de zi la păstrarea, valorificarea și promovarea valorilor culturale și spirituale. La manifestare a participat Președintele raionului Rîșcani, dl Vladimir Mizdrenco, care a adresat cuvinte de felicit
La 15 ianuarie 2026, în orașul Bender s-a desfășurat prima ședință din acest an a Comisiei Unificate de Control. Delegația Republicii Moldova a cerut asigurarea accesului liber prin posturile neautorizat amplasate în raionul Dubăsari pentru agenții economici care livrează produse alimentare, medicamente și alte mărfuri de primă necesitate în satele Cocieri, Molovata Nouă, Corjova și […] Post-ul CUC s-a întrunit la Bender: subiecte privind accesul și libera circulație apare prima dată în Provincial.
(VIDEO) Unicul centru de găzduire pentru persoanele fără adăpost din țară, activ în sezonul rece. Ceban: în prezent, la Centru se adăpostesc 89 de persoane # Provincial
Unicul Centru de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil din țară este situat pe str. Haltei, nr. 2, mun. Chișinău, și se află în gestiunea Primăriei Chișinău. Potrivit Primarului General, Ion Ceban, Centrul este unicul adăpost pentru multe persoane, mai ales în această perioadă a anului, unde primesc toată îngrijirea și suportul necesar. […] Post-ul (VIDEO) Unicul centru de găzduire pentru persoanele fără adăpost din țară, activ în sezonul rece. Ceban: în prezent, la Centru se adăpostesc 89 de persoane apare prima dată în Provincial.
În scopul asigurării măsurilor organizatorice legate de înhumarea unei persoane decedate, rudele pot prezenta doar confirmarea medicală a constatării decesului (avizier de deces), care se emite de către instituția medicală ce a constatat decesul. Rudele persoanei decedate vor putea obține şi un extras de pe actul de deces prin adresare la oricare subdiviziune de stare […] Post-ul Procedura de înhumare, simplificată: este suficient avizul medical de deces apare prima dată în Provincial.
ANSA: Protejăm împreună animalele prin pași simpli dar vitali pentru a ține Pesta Porcină Africană la distanță # Provincial
Animalele întreținute acasă sau în ferme sunt nu doar o sursă de hrană, ci rodul muncii fiecărui gospodar. Sănătatea animalelor este vitală pentru protejarea sănătății publice. În contextul provocărilor cauzate de Pesta Porcină Africană (PPA) în ultimii ani, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine cu un mesaj de susținere și recomandări practice pentru toți […] Post-ul ANSA: Protejăm împreună animalele prin pași simpli dar vitali pentru a ține Pesta Porcină Africană la distanță apare prima dată în Provincial.
Ziua Națională a Culturii, celebrată la Cahul printr-un eveniment dedicat valorilor identitare # Provincial
Astăzi, în incinta Teatrului „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, a fost celebrată Ziua Națională a Culturii la Cahul, printr-un eveniment festiv, cu participarea reprezentanților administrației publice raionale și a lucrătorilor din domeniul culturii. În cadrul evenimentului, vicepreședinții raionului Cahul – Tatiana Seredenco, Nicon Pîslari și Elena Cebotari – au adresat mesaje de felicitare, evidențiind importanța culturii în […] Post-ul Ziua Națională a Culturii, celebrată la Cahul printr-un eveniment dedicat valorilor identitare apare prima dată în Provincial.
Alexandru Munteanu, întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Soroca # Provincial
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat, astăzi, la Soroca, cu primarii și reprezentanții serviciilor publice desconcentrate despre starea lucrurilor în raion și prioritățile pentru perioada următoare, astfel încât viața oamenilor să se îmbunătățească, iar regiunea să se dezvolte în continuare. ,,Cooperarea cu administrația publică locală pentru modernizarea localităților noastre este esențială. Să vedem prioritățile, cum și […] Post-ul Alexandru Munteanu, întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Soroca apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 15 ianuarie, am marcat Ziua Națională a Culturii, celebrând totodată 176 de ani de la nașterea marelui poet național Mihai Eminescu. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, oameni de cultură, elevi și membri ai comunității, într-un spirit de respect și apreciere față de valorile culturale românești. În cadrul manifestării au fost acordate nominalizări primarilor […] Post-ul (FOTO) Ziua Națională a Culturii – marcată la Telenești apare prima dată în Provincial.
La Oficiul Medicului de Familie Cucoara din raionul Cahul a fost finalizată reparația acoperișului. Proiectul, în valoare de 434 de mii de lei, a fost finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Lucrările au constat în demontarea elementelor vechi de acoperiș, […] Post-ul Acoperișul OMF Cucoara, reparat cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
Primarii Partidului Nostru au organizat ceremonii și activități culturale pentru a celebra Ziua Națională a Culturii, omagiind viața și opera marelui poet Mihai Eminescu. La Bălți, Drochia, Glodeni, Fălești și Rîșcani, autoritățile locale au depus flori la monumente și busturi ale poetului, au susținut evenimente educative și au transmis mesaje de apreciere pentru cei care […] Post-ul Mihai Eminescu omagiat în mai multe orașe de primarii Partidului Nostru apare prima dată în Provincial.
Astăzi, la Casa de Cultură din comuna Zîrnești, a avut loc evenimentul de semnare a Acordului de Grant în cadrul proiectului „Mă implic”, implementat cu sprijinul Guvernului Elveției, prin SKAT – Swiss Resource Centre and Consultancies for Development. La eveniment au participat reprezentanți ai administrațiilor publice locale din Parteneriatul nr. 14: Zîrnești, Cucoara, Doina, Larga […] Post-ul Acord de Grant semnat pentru proiectul „Mă implic” în raionul Cahul apare prima dată în Provincial.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță un set de reforme care vizează manualele școlare. Modificările au loc în contextul elaborării noului curriculum la toate disciplinele de studiu, planificată pentru anul 2026. „Măsurile au drept scop creșterea calității conținutului manualelor, sporirea accesibilității și atractivității acestora, precum și reducerea greutății ghiozdanelor elevilor”, a anunțat ministrul Educației și […] Post-ul MEC lansează o reformă ce vizează manualele școlare apare prima dată în Provincial.
Accidentul de pe bd.Decebal din capitală, soldat cu deces – conducătorul troleibuzului, trimis în judecată # Provincial
În contextul solicitărilor recepționate, ținând cont de interesul public, venim cu actualizarea informațiilor privind cazul accidentului rutier, soldat cu decesul unui pieton, care a avut loc în sectorul Botanica al municipiului Chișinău. Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal a anunțat finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a conducătorului […] Post-ul Accidentul de pe bd.Decebal din capitală, soldat cu deces – conducătorul troleibuzului, trimis în judecată apare prima dată în Provincial.
Inspectorii de mediu din Ștefan Vodă au intervenit prompt după ce au fost sesizați de cetățeni despre o căprioară rănită, care nu se putea deplasa. Datorită implicării oamenilor cu suflet mare, animalul a beneficiat de ajutor rapid. La fața locului, inspectorii au constatat că femela de căprioară prezenta traume evidente și a solicitat sprijinul specialiștilor […] Post-ul Căprioară rănită – salvată în Ștefan Vodă apare prima dată în Provincial.
Orașul Cimișlia va avea o stație modernă de pompare a apelor uzate și o Casă de Cultură renovată. Contractele de antrepriză pentru realizarea celor două proiecte au fost semnate, astăzi, de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Primăria Cimișlia și antreprenorii desemnați să execute lucrările, în prezența viceprim-ministrului Bolea Vladimir. Stația de pompare a apelor uzate va […] Post-ul Cimișlia va avea stație modernă de pompare a apelor uzate și Casă de Cultură renovată apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 15 ianuarie 2026, municipiul Bălți s-a alăturat întregii țări în marcarea Zilei Naționale a Culturii și a 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, simbol al identității spirituale și culturale. Evenimentele dedicate acestei zile au reunit conducerea și reprezentanții administrației publice locale, consilieri municipali, cadre didactice, oameni de cultură, elevi și cetățeni […] Post-ul Bălți a adus un omagiu culturii naționale și lui Mihai Eminescu apare prima dată în Provincial.
MAN acuză PAS și PSRM că blochează aprobarea bugetului Chișinăului 2026: renunțați la ambițiile politice și la populism și veniți la ședință # Provincial
Consilierii municipali ai Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) au susținut o conferință de presă în care au acuzat consilierii PAS și PSRM de boicotarea deliberată a aprobării bugetului municipal și a taxelor locale pentru anul 2026, prin absența repetată de la ședințele Consiliului Municipal Chișinău. Consilierul municipal MAN, Corneliu Pîntea, a declarat că proiectul bugetului […] Post-ul MAN acuză PAS și PSRM că blochează aprobarea bugetului Chișinăului 2026: renunțați la ambițiile politice și la populism și veniți la ședință apare prima dată în Provincial.
Primăria Chișinău: drumarii și utilajele municipale acționează pentru prevenirea ghețușului # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău informează că traficul rutier pe străzile municipiului se desfăşoară în condiţii de iarnă, iar transportul public circulă conform programului corespunzător. Pe parcursul nopții, începând cu orele 24:00, Regia „Exdrupo” a intervenit la împrăștierea materialului antiderapant pentru a preveni formarea ghețușului pe străzile capitalei și în suburbii, fiind antrenate 30 de autospeciale. Drumarii […] Post-ul Primăria Chișinău: drumarii și utilajele municipale acționează pentru prevenirea ghețușului apare prima dată în Provincial.
Premierul Alexandru Munteanu și-a început vizita de lucru în raionul Soroca la grădinița „Alunelul” din satul Rublenița, informează PROVINCIAL. „Am salutat copiii – curioși, creativi și cu planuri mărețe de viitor. Mi-au povestit că le plac poveștile și m-am bucurat să le pot dărui o cutie de cărți, colectate în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad”, […] Post-ul Alexandru Munteanu, în vizită de lucru la grădinița „Alunelul” din Rublenița apare prima dată în Provincial.
Ministerul Culturii s-a sesizat în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local într-o zonă istorică a municipiului Chișinău. A fost inițiată o anchetă de serviciu care urmează să examineze circumstanțele cauzei. Orice practică ilegală care afectează integritatea patrimoniului construit, spațiul public și încrederea societății în instituțiile statului […] Post-ul Construcție ilegală într-o zonă istorică: reacția Ministerului Culturii apare prima dată în Provincial.
Vladimir Bolea, în raionul Cimișlia: drumarii sunt în teren și intervin permanent pentru siguranța participanților la trafic # Provincial
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea Vladimir, se află astăzi în raionul Cimișlia, unde a efectuat vizite inopinate la S.A. „Drumuri” Cimișlia și S.A. „Drumuri” Hâncești, pentru a discuta cu reprezentanții întreprinderilor locale despre modul de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă în localitățile din regiune. În timpul vizitelor, ministrul a vrut să […] Post-ul Vladimir Bolea, în raionul Cimișlia: drumarii sunt în teren și intervin permanent pentru siguranța participanților la trafic apare prima dată în Provincial.
FMF lansează procesul de înscriere pentru Campionatul Republicii Moldova la fotbal feminin WU-12, ediția 2026 (primăvara) # Provincial
Federația Moldovenească de Fotbal anunță demararea procesului de confirmare a participării în Campionatul Republicii Moldova la fotbal feminin, categoria de vârstă WU-12, ediția 2026 (primăvara). La competiție pot participa cluburi de fotbal și formațiuni fotbalistice afiliate la Federația Moldovenească de Fotbal, Liga Feminină de Fotbal, Asociațiile Regionale, Teritoriale, Raionale sau Municipale de Fotbal, precum și școli sportive. Campionatul […] Post-ul FMF lansează procesul de înscriere pentru Campionatul Republicii Moldova la fotbal feminin WU-12, ediția 2026 (primăvara) apare prima dată în Provincial.
Bărbat de 61 de ani condamnat pentru că a organizat incendierea unui ”service auto” din capitală. Prejudiciu de peste 2 milioane de lei # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în vârstă de 61 de ani, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de organizarea distrugerii sau deteriorării intenționate a bunurilor prin incendiere. Instanța l-a condamnat la 4 ani de închisoare, din care 2 ani urmează a fi executați într-un penitenciar de tip semiînchis, iar […] Post-ul Bărbat de 61 de ani condamnat pentru că a organizat incendierea unui ”service auto” din capitală. Prejudiciu de peste 2 milioane de lei apare prima dată în Provincial.
Cristian Jardan: De Ziua Națională a Culturii, felicit toată lumea pentru profesionalism, perseverență și pentru munca făcută # Provincial
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a adresat felicitări tuturor celor care lucrează în domeniul cultural din Republica Moldova, dar și celor care iubesc cultura. „Vorbim despre un sector care reunește peste 17.000 de angajați și care funcționează printr-o rețea amplă de instituții de nivel național, local, raional. Avem 39 de instituții culturale la care Ministerul Culturii […] Post-ul Cristian Jardan: De Ziua Națională a Culturii, felicit toată lumea pentru profesionalism, perseverență și pentru munca făcută apare prima dată în Provincial.
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară acțiuni de urmărire penală în raza capitalei într-un dosar privind construcția ilegală a unui local din strada E. Doga – zonă istorică a municipiului. Perchezițiile au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe proprietate publică […] Post-ul Construcție ilegală într-o zonă istorică a Chișinăului. CNA desfășoară percheziții apare prima dată în Provincial.
Ziua Națională a Culturii 2026: programul evenimentelor organizate de Ministerul Culturii # Provincial
De Ziua Națională a Culturii, marcată la data de 15 ianuarie, Ministerul Culturii invită publicul la o serie de evenimente culturale dedicate promovării valorilor autentice și patrimoniului național. Manifestările sunt organizate de instituțiile din subordinea ministerului, precum și în colaborare cu autoritățile publice locale din întreaga țară. Programul include spectacole, recitaluri de poezie, expoziții, proiecții […] Post-ul Ziua Națională a Culturii 2026: programul evenimentelor organizate de Ministerul Culturii apare prima dată în Provincial.
Ziua Națională a Culturii, marcată la Orhei prin depunere de flori la monumentul lui Mihai Eminescu # Provincial
Astăzi, 15 ianuarie, la Orhei a fost marcată Ziua Națională a Culturii, prilejuită de împlinirea a 176 de ani de la nașterea „Luceafărului” poeziei noastre, Mihai Eminescu, prin depunere de flori la monumentul marelui poet. Mihai Eminescu rămâne cea mai importantă personalitate a literaturii noastre, un simbol al limbii, identității și culturii naționale. Opera sa, […] Post-ul Ziua Națională a Culturii, marcată la Orhei prin depunere de flori la monumentul lui Mihai Eminescu apare prima dată în Provincial.
Primarul capitalei: Toți reprezentanții din domeniul culturii trebuie să fie recunoscuți, apreciați, promovați și iubiți la noi acasă # Provincial
În fiecare an, la data de 15 ianuarie este comemorat și cinstit marele poet Mihai Eminescu. Astăzi, în mod tradițional, Primarul General, Ion Ceban, a participat la depunerea de flori la monumentul poetului din Scuarul care îi poartă numele. „De-a lungul anilor, lucrările lui Mihai Eminescu rămân actuale pentru generații întregi, care ne inspiră și […] Post-ul Primarul capitalei: Toți reprezentanții din domeniul culturii trebuie să fie recunoscuți, apreciați, promovați și iubiți la noi acasă apare prima dată în Provincial.
În Chișinău continuă să ningă deja de câteva ore. Întreaga echipă tehnică a serviciilor specializate și Preturilor este mobilizată în teren. Echipele acționează continuu pentru a asigura fluența traficului și siguranța pietonilor. Locuitorii orașului sunt rugați să circule cu atenție sporită atât în trafic, cât și pe trotuare, să evite deplasările neesențiale în condiții de […] Post-ul Chișinău: serviciile municipale acționează în teren pentru siguranța circulației apare prima dată în Provincial.
