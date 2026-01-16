Premierul Munteanu, în discuții cu locuitorii satului Cosăuți din raionul Soroca

11:40

Astăzi, 15 ianuarie, la Orhei a fost marcată Ziua Națională a Culturii, prilejuită de împlinirea a 176 de ani de la nașterea „Luceafărului" poeziei noastre, Mihai Eminescu, prin depunere de flori la monumentul marelui poet. Mihai Eminescu rămâne cea mai importantă personalitate a literaturii noastre, un simbol al limbii, identității și culturii naționale. Opera sa, […]